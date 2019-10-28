 Зеленський зрадив НАБУ: перший корупційний скандал ЗЕ!Команди. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.
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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
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Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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не расшатывайте лодку
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Жити "в Україні", розмовляти "укриїнською мовою". Зато правільно "На росії", "говорить на русском языке". На відміну від росіянців ми маємо "Язика, щоб говорити українською мовою"
Журналисты заявили, что некоторые народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налогов.
https://www.obozrevatel.com/economics/fea/slug-naroda-obvinili-v-zarplatah-v-konvertah-novosti-ukraina.htm
Сховайся у жито, виродок ганебний, менше патякай і моли свого бога, щоб про тебе взагалі забули.
Здається у вас, євреїв, здатність так безпардонно брехати називається хуцпа. Я не помилився?
Видео блохи от педобота)