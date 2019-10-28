EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  754  13
Все про:церква (390) Донбас (13422) волонтери (522) Ухман Михайло (46)

 "Це буде духовний прихисток для воїнів", - волонтери-стоматологи будують церкву в прифронтовій Карлівці на Донбасі і просять українців про допомогу. ВIДЕО

У Донецькій області волонтери будують церкву-соціальний притулок для українських воїнів.

Про це розповів військовий журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

"У селищі Карлівка, розташованому за двадцять кілометрів від лінії фронту, перебувають волонтери-стоматологи. Вони протягом 5 років надають безкоштовну стоматологічну допомогу нашим воїнам. Цього разу вони пішли ще далі. З ініціативи Мирона Угрина, керівника Національної спілки стоматологів України, ними вирішено побудувати церкву святої Анни. Соціальний притулок для воїнів, які перебувають у зоні бойових дій. Там вони зможуть помолитися, почитати книги, просто поспілкуватися. Церква будується в українському автентичному стилі. для цього в Донецьку область прибули майстри з Верховини, справжні гуцули", - повідомив Ухман.

"Щоб завершити будівництво, потрібні чималі кошти. Тому волонтери-стоматологи, звертаються до всіх українців і не тільки, по допомогу. Хто бажає допомогти будівництву, може пересилати кошти", - закликав журналіст.

Також дивіться: "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Реквізити рахунку для збору коштів на церкву Святої Анни:

Картковий рахунок 5168742726022019

АТКБ Приватбанк МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156251
 
   
 Топ коментарі
 
Почему опиум для народа?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хм... Звичайна новина, але пачка ісконних віписалась)))
 показати весь коментар
 
краще б використали гроші на щось корисне.
 показати весь коментар
 
"Это будет духовное пристанище для воинов"- сказал бравый солдат Швейк! ...
 показати весь коментар
 
А волонтеры-стоматологи уверены, что деревянная постройка не сгорит в 20 км от фронта ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору