 Україна має бути в першій десятці Doing business, це мета на найближчі 3 роки, - Гончарук. ВIДЕО

Про це у своєму відеоблозі заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року Україна піднялася в цьому рейтингу на сім позицій, на 64 місце. Це дуже низьке місце як для України. Наша держава має величезний потенціал і може бути навіть у першій десятці. Саме таку мету ми перед собою і ставимо протягом найближчих 3 років", - заявив прем'єр.
Рейтинг Doing Business - це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який складається Світовим банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного дослідження стану реформ у кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів і виявлення успішних реформ і оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів під час ухвалення рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу.
Он же не сказал "Мы должны вывести Украину в первую десятку...",
Он сказал, что это Украина должна.
Все претензии не к нему, а к Украине.
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Смотрите ..--
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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кстати через 3 дня в Украине уже везде европейские дороги как обещал Зеленский
Просто рассказывает сказки для тупого лохтората, которые тот с готовностью хавает.
Полностью перенят стиль Раши - там тоже радужные новости рассказываются в будущем времени - "будет построено", "планируется достигнуть".
Новости которые рассказывают о будущем - это не новости а пропаганда.
У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації побачили можливість зняти санкції Заходу, оскільки нібито під час поїздки на Донбас Володимир Зеленський сам показав на весь світ "винуватців" бойових дій у регіоні.
Сначала полная реформа правоохранительной системы в Украине! Полная!
Чтобы Киевская специциализированая таможня не была помехой на пути Ebay и Amazon, и чтобы PaPal заработал. И шоб каждый прокурор и судья жил на одну зарплату!
А с вашими темпами и избранными приоритетами вы сначала доживите до отведения сепаратистами их блок-поста под станицей Луганской...
я не понял..
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КТО КОМУ ЛОХ .....???.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Когда страна находится в первой десятке рейтинга уровня коррупции - об первой десятке в рейтинге инвестиционной привлекательности можно только мечтать.
всё превращается в навоз
а если за навоз берется
то просто тратит меньше сил
- опирается на самую быдловатую часть населения, предлагает простые лозунги, близкие быдлу, которые на самом деле невыполнимы (типа "остановить карупцыю", "прекратить войну", "будем сажать")
- общение на уровне вменяемых аргументов с элитой (люди с IQ выше среднего) - отсутствует, их вопросы и обращения игнорируются
- показательные порки бояр в стиле "грозного но справедливого царя" - типа "выгнать розбийныка", "уволить лесника" и т.п.
- запускается куча "новостей" в будущем времени - "планируется достигнуть", "наша цель сделать... построить..." (на самом "новости" в будущем времени - не новости а пропаганда)
В общем, ЗекоМанда копирует азиатский стиль управления в Украине.
А там - или осёл, или султан.
Карел Чапек
Сплошная говорильня и игра на публику.
Но зестадо слюни пускает
Україна посідає 77-е місце зі 126 у рейтингу верховенства права
а в рейтингу підключення до мереж ?
128-е місце
Проблема в тому що, рейтинг ніяк не відражає реальність розвитку економіки країн. І, якщо скажімо у Франції, Італії і навіть в Китаї складніше вести бізнес це, не значить що, всі інвестиції побіжать в Руанду чи ерефію. Та й на заробітки в передову Руанду ви врядчи пїдите з більшим бажанням ніж в відстаючу Польщу чи Чехію. Вибір між Македонією на 10 місці і Люксембургом на 66 місці- питання риторичне.
Яка ідея ?
Прем'єр вважає, що усі такі ж дурні як він сам. Нацики усі такі.