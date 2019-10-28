EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1767  99
Все про:бізнес (380) Світовий банк (85) рейтинг (283) Гончарук_Олексій (200)

 Україна має бути в першій десятці Doing business, це мета на найближчі 3 роки, - Гончарук. ВIДЕО

Україна має увійти до першої десятки в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business у наступні три роки.

Про це у своєму відеоблозі заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року Україна піднялася в цьому рейтингу на сім позицій, на 64 місце. Це дуже низьке місце як для України. Наша держава має величезний потенціал і може бути навіть у першій десятці. Саме таку мету ми перед собою і ставимо протягом найближчих 3 років", - заявив прем'єр.

Рейтинг Doing Business - це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який складається Світовим банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного дослідження стану реформ у кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів і виявлення успішних реформ і оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів під час ухвалення рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Показуха нас не вразила. Контрабанда не припиняється, - Гончарук після візиту до Чернівців пообіцяв змінити керівництво митниць в областях

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156244
 
 
 Топ коментарі
 
Да да, где то мы уже это слышали..
кстати через 3 дня в Украине уже везде европейские дороги как обещал Зеленский Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4523

Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4965
 показати весь коментар
 
Я наблюдаю, что ЗекоМанда полностью копирует стиль работы Хйла:
- опирается на самую быдловатую часть населения, предлагает простые лозунги, близкие быдлу, которые на самом деле невыполнимы (типа "остановить карупцыю", "прекратить войну", "будем сажать")
- общение на уровне вменяемых аргументов с элитой (люди с IQ выше среднего) - отсутствует, их вопросы и обращения игнорируются
- показательные порки бояр в стиле "грозного но справедливого царя" - типа "выгнать розбийныка", "уволить лесника" и т.п.
- запускается куча "новостей" в будущем времени - "планируется достигнуть", "наша цель сделать... построить..." (на самом "новости" в будущем времени - не новости а пропаганда)

В общем, ЗекоМанда копирует азиатский стиль управления в Украине.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
можно смело обещать, у нас премьеры столько не "живут".
 показати весь коментар
 
 
Для начала прочтите какие пункты входят в этот рейтинг. А так же вы удивитесь что Люксембург отстал от Украины в этом рейтинге. Скажу вам честно- предпочитаю уровень жизни Люксембурга , уровню Украины в этом рейтинге , ибо там нет экономических показателей, а только количество бумажек для открытия бизнесса. Не удивлюсь если Вануату в первой десятке в этом рейтинге )))))) так что это очередные мыльные победы
 показати весь коментар
 
 
Франція, Польща, Швейцарія, Японія, Чехія з Нідерландами відстали від кацапстану в цьому рейтингу і не страждають.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Гончарук начинает напоминать Мародёра-обещалкина с буйной фантазией Омеляна
 показати весь коментар
 
 
Шото у вас много неадекватных целей!
 показати весь коментар
 
 
Это не у них.

Он же не сказал "Мы должны вывести Украину в первую десятку...",

Он сказал, что это Украина должна.

Все претензии не к нему, а к Украине.
 показати весь коментар
 
Можно подумать что ты брешешь и дулю в кармане не держишь.
 показати весь коментар
 
Це якщо відбувається головна реформа по витяганню грошей у людей з під подушок...
 показати весь коментар
 
 
Да да, где то мы уже это слышали..
кстати через 3 дня в Украине уже везде европейские дороги как обещал Зеленский Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4523


 показати весь коментар
 
 
Есть еще три дня...может он дороги будет с такой же скоростью делать, как законы принимать в ВР... Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4657
 показати весь коментар
 
 
Правильно. Куле, фабрику закрыли - можно в инете построчить комменты, ведь делать нехер
 показати весь коментар
 
Відразу після 4000$ вчителям і ВВП на 40%, Бєнєю клєнусь))
 показати весь коментар
 
 
бобіки можуть вивести тільки в першу десятку fucking business Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7785
 показати весь коментар
 
 
Не совсем здоровый человек - прослеживаются определенные проблемы с оценкой окружающей реальности. В связи с этим возникает периодически воспаление головного мозга (чего воспаление?), выражаемое им в всплеске и выбросе в эфир неконтролируемого популизма.
 показати весь коментар
 
 
к сожалению, нет. Вполне здоровый и все понимает.
Просто рассказывает сказки для тупого лохтората, которые тот с готовностью хавает.
Полностью перенят стиль Раши - там тоже радужные новости рассказываются в будущем времени - "будет построено", "планируется достигнуть".
Новости которые рассказывают о будущем - это не новости а пропаганда.
 показати весь коментар
 
 
Очень надеюсь будет, но только не при клоунской власти,при бени молитесть чтоб на десятке в конце не очутилась
 показати весь коментар
 
"Зняти санкції": в МЗС РФ заявили, що Зеленський сам визнав провину української сторони у війні на Донбасі





У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації побачили можливість зняти санкції Заходу, оскільки нібито під час поїздки на Донбас Володимир Зеленський сам показав на весь світ "винуватців" бойових дій у регіоні.

Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3378
 показати весь коментар
 
 
Машуткє питання треба поставити- де у мінських домовленостях написано про відведення ЗСУ?
 показати весь коментар
 
Помните бабку Яресько? Вот та обещала совсем недовеча также эту жизнь через 4года как в Швейцарии.
 показати весь коментар
 
таке враження складається,що це якийсь електрик,чи сантехнік,просто був в той час в кабміні,щось робив і зайняв кабінет прем"єра Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6546
 показати весь коментар
 
 
электрик или сантехник справились бы лучше
 показати весь коментар
 
Детский сад им. Сороса!
Сначала полная реформа правоохранительной системы в Украине! Полная!
Чтобы Киевская специциализированая таможня не была помехой на пути Ebay и Amazon, и чтобы PaPal заработал. И шоб каждый прокурор и судья жил на одну зарплату!
А с вашими темпами и избранными приоритетами вы сначала доживите до отведения сепаратистами их блок-поста под станицей Луганской...
 показати весь коментар
 
 
Украіна за три роки не повина перетворитись у федеральний округ кацапськоі ********* , це задача намба уан !
 показати весь коментар
 
Только после того, как долги по коммуналке заплатишь!
 показати весь коментар
 
 
Мда с 64 места в первую десятку за 3 года, ну ладно бы еще в тридцатку можно было поверить.
 показати весь коментар
 
 
"Украина должна быть в первой десятке Doing business, это цель на ближайшие 3 года"
Когда страна находится в первой десятке рейтинга уровня коррупции - об первой десятке в рейтинге инвестиционной привлекательности можно только мечтать.
 показати весь коментар
 
к чему бы Зе не прикасался
всё превращается в навоз
а если за навоз берется
то просто тратит меньше сил
 показати весь коментар
 
 
Напрягают нереальные сроки: до 1 декабря побороть контрабанду на границе, 40% рост ВВП, войти в первую десятку в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business в следующие три года, построить европейские дороги до 1 ноября.
 показати весь коментар
 
 
еслиб ОНо еще знало что будет завтра
 показати весь коментар
 
 
Вот прям вижу рыло пуйла с его ,,войтивпятерку,, уже третье десятилетие каждый год.И лохторат ждет. Полное копирование нароссийского стиля управления быдлом
 показати весь коментар
 
 
Самокат, ты уже обещал 40% роста экономики... Потом правда уменьшил цифры
 показати весь коментар
 
Просто калькулятор был в режиме не градусы, а радианы.
 показати весь коментар
 
 
Мне не нравится название этого рейтинга "Doing business", звучит как угроза для бизнеса)
 показати весь коментар
 
Я наблюдаю, что ЗекоМанда полностью копирует стиль работы Хйла:
- опирается на самую быдловатую часть населения, предлагает простые лозунги, близкие быдлу, которые на самом деле невыполнимы (типа "остановить карупцыю", "прекратить войну", "будем сажать")
- общение на уровне вменяемых аргументов с элитой (люди с IQ выше среднего) - отсутствует, их вопросы и обращения игнорируются
- показательные порки бояр в стиле "грозного но справедливого царя" - типа "выгнать розбийныка", "уволить лесника" и т.п.
- запускается куча "новостей" в будущем времени - "планируется достигнуть", "наша цель сделать... построить..." (на самом "новости" в будущем времени - не новости а пропаганда)

В общем, ЗекоМанда копирует азиатский стиль управления в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Когда не знаешь как сделать или добиться - декларируешь будущие достижения. Ведь что самое главное? Пообещать.
А там - или осёл, или султан.
 показати весь коментар
 
 
табачные производители об этом знают ? Україна має бути в першій десятці Doing business, це мета на найближчі 3 роки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1903
 показати весь коментар
 
 
Грузия на 6 месте в этом списке, а это выше, чем США и Норвегия. Но лучше быть все же в Норвегии или США, а не на 6 месте. Цель изначально выбрана неверно. Очень похоже на подставу. Впрочем, как и все это дурацкое представление, срежиссированное Коломойским.
 показати весь коментар
 
 
кто тебе сказал что это цель? Это пустые слова.
 показати весь коментар
 
Це він з самокату головою об підлогу приложився, марить?
 показати весь коментар
 
 
Одно из величайших бедствий цивилизации - ученый дурак.
Карел Чапек
 показати весь коментар
 
 
читал книжку сегодня и вот скопировал из нее. Во-первых, победить нищету можно только путем создания новых рабочих мест. Вовторых, мало кто способен основывать компании, которые дают людям работу и приносят прибыль. В-третьих, тем, кто может это делать, нужен стимул для того, чтобы зарабатывать честно. И наконец, в-четвертых, правительство не имеет никакого отношения к созданию рабочих мест и материального благополучия; его задача - организация такой среды, где справедливая система мотивации стимулировала бы людей к выполнению первых трех пунктов.
 показати весь коментар
 
 
так як ви почали керувати державою, то вона дійсно буде в 10-ці... тільки знизу.
 показати весь коментар
 
 
Очень напоминает пуйла, который ведет рашку в топ5 мировых экономик уже который год.
Сплошная говорильня и игра на публику.
Но зестадо слюни пускает
 показати весь коментар
 
А тут шизофрения смотрю прогрессирует, в десятке по выводу бабла на счета коломойского вот где будет Украина за время твоего премьерствования
 показати весь коментар
 
А дырку от бублика тогда куда уважаемая дели? Україна має бути в першій десятці Doing business, це мета на найближчі 3 роки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7402
 показати весь коментар
 
Как куда,она в жилетке премьером работает
 показати весь коментар
 
так вы внимательно слушали о чем из жилетки говорилось?
 показати весь коментар
 
Виноват, не разобрал (с), из жилетки как и в "Истрии одного города" М.Е Салткова Щедрина слышалось только "не ... плю"...
 показати весь коментар
 
 
Чудно, у Литвы такая же цель а она сейчас 11 ая
 показати весь коментар
 
 
а в рейтингу правосуддя ?
Україна посідає 77-е місце зі 126 у рейтингу верховенства права

а в рейтингу підключення до мереж ?
128-е місце
 показати весь коментар
 
Україна на 71 місці, але економіка з інвестиціями краще в Індії на 77 місці чи в Бразилії, яка займає 109 місце.
 показати весь коментар
 
 
Високі рейтинги у віртуальній гонці це, дуже добре (дивись 12 сторінку). Тільки ось проблема в тому що, Руанда обігнала ерефію в цих рейтингах, а разом вони обігнали майже всю Європу з Ізраілем та Японією. Наче і все добре та, тільки Україна вже обігнала Грецію, Індію, та Південно Африканську Республіку, залишивши далеко позаду Бразилію з Аргентиною та Єгиптом.
Проблема в тому що, рейтинг ніяк не відражає реальність розвитку економіки країн. І, якщо скажімо у Франції, Італії і навіть в Китаї складніше вести бізнес це, не значить що, всі інвестиції побіжать в Руанду чи ерефію. Та й на заробітки в передову Руанду ви врядчи пїдите з більшим бажанням ніж в відстаючу Польщу чи Чехію. Вибір між Македонією на 10 місці і Люксембургом на 66 місці- питання риторичне.
 показати весь коментар
 
 
В реальності, країни, які насправді будують економіку відстають від країн, які роблять гарну картинку в Doing business для приваблення лохів. Міжнародний бізнес не лохи і дешеві понти не ведуться.
 показати весь коментар
 
 
Эти все рейтинги составляют гомосеки.
 показати весь коментар
 
Будь який рейтинг це, тільки один колір в палітрі, який відображає стан окремовзятого питання. Будь який економіст перед прийняттям рішення вивчає всю палітру. Doing business говорить тільки про те, на скільки легко в країні розпочати бізнес, заключати контракти, зареєструвати власність, торгувати через кордони і сплачувати податки. Але всі ми свідомі того що, це не єдині аспекти ведення бізнесу, особливо на пост-радянському просторі. І маса інших аспектів може помножити на нуль ваш бізнес незалежно від рейтингу в Doing business .
 показати весь коментар
 
Наприклад: рашка стоїть вище в ДБ ніж Франція, але чи думав той француз, який поперся в Рашку відкривати бізнес що, США та ЄС накладуть санкції?
 показати весь коментар
 
Умыл х.йла. Тот с 31-го места обещает в 20-ку войти, тельняшку на груди рвёт. А этот с 64-го в десятку! Ну, мудозвон..
 показати весь коментар
 
 
Такого уровня идиотизма еще не было ни у одного правительства! Как бы не стать Венесуэлой,вот о чем должен сейчас думать премьер-министр Украины.
 показати весь коментар
 
 
Гончарук, с такой политикой , капитуляцией, с признанием документов Лугандона, вам денег никто не даст😂 А у Параши денег нет, у них и так большие расходы на всякие войнушки😎 Так что привет бюджетникам и пенсам. Война вам надоела , а после капитуляции про деньги можете забыть😂
 показати весь коментар
 
 
А заради чого інвестори приїдуть в Україну на це свято життя ?

Яка ідея ?

Прем'єр вважає, що усі такі ж дурні як він сам. Нацики усі такі.
 показати весь коментар
 
С воровкой министром финансов Марковой и лоббистом Гетманцевым, продвигающем фискальные методы, - построение либеральной экономики невозможно.
 показати весь коментар
 
 
Буде, але тільки після вас, хоча це і займе більше часу бо потрібно буде розгрібати весь ваш цирк!
 показати весь коментар
 
Ну да, ну да. Пока что Украина вошла в десятку (а то и в тройку) в рейтинге "doing nonsense"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору