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Все про:омбудсмен (220) українська мова (301) мова (403) Бородянський Володимир (23)

 "Мовний омбудсмен" має займатися не тільки захистом, але й популяризацією української мови, - Бородянський. ВIДЕО

Пошуки кандидата на посаду уповноваженого із захисту української мови тривають.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я шукаю людину, яка буде займатися не тільки... Посада називається "Уповноважений із захисту української мови". І виписано в законі, що він має робити. І в законі це скеровано більше як дійсно захист. Я вважаю, що треба цю функцію розширити. Це мають бути не тільки захист, але й адвокація, популяризація української мови", – сказав Бородянський в ефірі "Суботнього інтерв’ю".

Він заявив, що спілкується з "великим колом людей, які могли би цим займатися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я чекаю від Бородянського кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови, - Гончарук

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з ним, володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків мають президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств та відомств, державні службовці та посадові особи всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

 Також документ передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови і введення посади уповноваженого із захисту державної мови. Так, уповноважений розглядатиме скарги і зможе штрафувати суб'єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Також читайте: Не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в закон про мову, - Бородянський

Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови терміном на п'ять років. Після закінчення цього терміну повноваження уповноваженого припиняються з моменту ухвалення відповідного рішення КМУ. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156216
 
   
 Топ коментарі
 
За мову тра' битися як на війні - бо у нас відібрали рівно стільки територій, скільки ми здали йєзику!!!
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Язиком лижуть Путіну зад, а мовою в Україні розмовляють українці!!!
І якщо сам Президент при нагорації говорив, що мовним законом ВР роз'єднує українців, то нахрін такий президент треба!
То вже краще хай Ляшко президентствував!
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причому, мовна політика має проводитись як "пряніком" так і "кнутом", причому "кнутом" в першу чергу і таким, шоб "обух пєрєшибіть"
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Уля Супрун! Верните в политику доктора жизнь!
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яка популяризація української мови???? Це шо? ікебана чи макраме???
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За мову тра' битися як на війні - бо у нас відібрали рівно стільки територій, скільки ми здали йєзику!!!
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Повинна працювати потужна державна політика відповідним чином профінансована, а не ота аматорська вПОПУляризація!!!!
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причому, мовна політика має проводитись як "пряніком" так і "кнутом", причому "кнутом" в першу чергу і таким, шоб "обух пєрєшибіть"
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Звичайно, але ви гляньте на нашу ВР. Там більшість ті, що зняли кіпу, зрізали пейси, навчились христитися, оділи вишиванки, але вивчили мову, та й крадуть собі потихеньку використовуючи мовну політику для внесення розбрату в наше неспокійне суспільство. Я знаю не мало як російськомовних патріотів України, так і україномовних людей з пропарашинськими погдядами. Як казав профессор Преображенський розруха не в клозетах, а в головах.
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поки такі кадри при владі, мова залишатиметься на маргінезі, а над Україною висить загроза повної втрати суверинітету
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блR, масковскій камсамолєц весь час путаєця в контексті контента, Зє!білоїд
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Язиком лижуть Путіну зад, а мовою в Україні розмовляють українці!!!
І якщо сам Президент при нагорації говорив, що мовним законом ВР роз'єднує українців, то нахрін такий президент треба!
То вже краще хай Ляшко президентствував!
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У нас за переписом 67,2% українськомовних і 29,6% російськомовних. Причому значна частина цих 29,6% кацапоязичних в окупованих Криму та ОРДЛО, куди наразі не транслюється наше ТБ, не приходять наші газети тощо. То якого дідька у нас в ЗМІ досі засилля кацапської мови???? Чому меншість диктує права українськомовній більшості???

Навіть от Цензор - чому я не можу поставити, щоб за замовчуванням спочатку вантажилася українська версія сайту? Вибириаю українську мову, але наступного дня сайт знову вантажиться російською!
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Просто у Цегзора в мовних версіях адреса одинакова. Перехід на іншу мову відбувається всередині сторінки без зміни її URL. Треба коригувати сам сайт щоб спочатку грузилася україномовна сотрінка, а за бажанням можна було б переключати її на інші.
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Ну чимало сайтів давно вже це зробили...
Я ж не вимагаю поступати радикально і відмовлятися від російської версії. Просто хочу, щоб мої мовні вподобання зберігалися.
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Диктує не меншість а більшість!
Велика частка з 67,2% українськомовних віддають перевагу русскоязычным ЗМІ.
Коли українці почнуть купувати україномовні газети, читати і коментувати тільки україномовні сайти ...
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Без дерусифікації України не буде а ні захисту, а ні популяризації української мови. Не можна стати здоровим не вилікувавши хворобу. Російська "мова" має бути прибраною з усього аудіо візуального простору України.
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100%! Нашу мову 350 років пригноблювали! Прибалтів пригноблювали менше, але і то вони зробили русскаязичних нєгражданами!
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Омбудсмен (от древнескандинавского umboð «полномочие», «поручение») - гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определённых гражданских групп. (с) Википедия.
Будет делить граждан Украины на 1-й, 2-й и 3-й сорта?
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Про справедливість:

В Україні за переписом українськомовними є 67,2% населення, російськомовними - 29,6% (і це з Кримом і ОРДЛО окупованими).

А тепер питання: хіба така пропорція використання мов у ЗМІ, у сфері обслуговування і тд і тп? От тому і треба відновити справедливість!
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Якщо робити висновки відносно дій а не висловлювань: не бажають ці 67,2% населення україномовних ЗМІ !
5 000 грн. - і Ви маєте свій сайт новин на будь-якій мові.
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