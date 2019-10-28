 "Мовний омбудсмен" має займатися не тільки захистом, але й популяризацією української мови, - Бородянський. ВIДЕО

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я шукаю людину, яка буде займатися не тільки... Посада називається "Уповноважений із захисту української мови". І виписано в законі, що він має робити. І в законі це скеровано більше як дійсно захист. Я вважаю, що треба цю функцію розширити. Це мають бути не тільки захист, але й адвокація, популяризація української мови", – сказав Бородянський в ефірі "Суботнього інтерв’ю".

Він заявив, що спілкується з "великим колом людей, які могли би цим займатися".

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Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з ним, володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків мають президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств та відомств, державні службовці та посадові особи всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

Також документ передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови і введення посади уповноваженого із захисту державної мови. Так, уповноважений розглядатиме скарги і зможе штрафувати суб'єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

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Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови терміном на п'ять років. Після закінчення цього терміну повноваження уповноваженого припиняються з моменту ухвалення відповідного рішення КМУ. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно.