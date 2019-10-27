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Матеріали за темою:
Все про:Нідерланди (469) розслідування (1563) фільми (162) Боїнг-777 Malasia Airli... (405)

 Російська журналістка Єрлашова та нідерландський блогер Верфф випустили фільм про МН17, що дискредитує результати офіційного слідства. ВIДЕО

Проєкт "Global Rights for Peaceful People" в Нідерландах на початку жовтня організовував показ "документального фільму" "МН17: пошук справедливості".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, стрічку зняли колишня кореспондентка російського телеканалу Russia Today (RT) Яна Єрлашова і блогер із Нідерландів Макс ван дер Верфф.

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У Нідерландах більшість населення довіряє офіційній версії слідства. JIT, що розслідувала причини катастрофи, покладає відповідальність за збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 року на Росію.

Автори ж фільму шукають нові версії. Але на насправді намагаються поставити під сумнів факти офіційного розслідування і повторюють старі розробки російської пропаганди, зазначають фахівці.

Продюсер фільму Яна Єрлашова стверджує, що вона не веде жодної інформаційної війни, і заперечує наявність маніпуляцій у своєму фільмі.

Нідерландський розслідувач Роберт ван дер Норда, який подивився фільм і спочатку вирішив написати статтю, щоб розвінчати фейки, використані у новому фільмі, розповідає: автори фільму проігнорували більшість оприлюднених слідством фактів.

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"Технічний звіт Ради безпеки Нідерландів - це вражаюча робота! Я не помітив у них жодного фейкового свідчення. Якщо це все сфабриковано, це означає, що є змова таємної влади з країн, представники яких ведуть розслідування. Що, вони щось сфабрикували? Це теорія змови про таємну владу. Це просто неможливо", - переконує Роберт ван дер Норда.

Подія в Гаазі зібрала лише кілька прихильників теорій змов, розповідає ван дер Норда, переглядаючи кадри з пресконференції. У підсумку журналіст вирішив нічого не писати про подію: "Я подумав… Чому я маю витрачати на це час? Це…безглуздо!" Водночас розслідувач погоджується: гібридна активність Росії може бути небезпечною.

Запрошення на пресконференцію розсилала організація "Глобальні права мирних людей". У звіті української аналітичної групи "ДаВінчі" сказано, що організацію зареєстровано саме під проєкт із дискредитації розслідування.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

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Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156213
 
   
 Топ коментарі
 
Россия так делает во всем. Пытается заговорить тему, типа, не было.
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Этот режим твою жопу защитил от кацапов пока ты бухал и уставал от войны.
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Раша слабо кампанула на счёт фальсификации, нужно было сразу снять фильм что никакого Боинга вообще не было.
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Так официальных выводов и тем более конца расследование нет.

Что в заголовке за муть написана?
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Россия так делает во всем. Пытается заговорить тему, типа, не было.
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Раша слабо кампанула на счёт фальсификации, нужно было сразу снять фильм что никакого Боинга вообще не было.
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в стране где потакают "Северным потокам", появление такой мути само собой разумеющееся
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Путин всем заплатил. Купил всех! Вообще всех!!
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неподкупными оказались Пэдро и Ко. Ну и еще кураторы-затейники из тогдашнего госдепа.
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Ну да...то расследование было предопределено Обамой и клинтоноидами с маккейном. Тепер время узнать правду.
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Посмотрел ролик.

Если отбросить политическую шелуху, то в Европе реально начали думать о том, зчем они давали деньги режиму Порошенко.
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Этот режим твою жопу защитил от кацапов пока ты бухал и уставал от войны.
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Это кацап. Оно не знает, где Золотое находится. К тому же к Украине слово "режим" неприменимо. Ни при одном из президентов.
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И шо? Это первое кино с Россеи, что тому уделяется внимание?
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Ноздрёвщина. Гоголь ничего не выдумал.
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Ну, а Украина, сделала им роскошный подарок. Отдала русским одного из ключевых свидетелей. Которого, уже скоро, совсем не найдут. Ни живым, ни мертвым....
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Нет.Именно Украина. Она выбрала Моню Зелю. Честно. И он получил все полномочия. И принял те действия, которые посчитал за необходимы. И Украина, а не Моня будет за эти действия отвечать. В тч и финансово
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А его и брать никто не хотел, 3 месяца сидел без толку!
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ч.1 ст.258-3 УК Украины1. Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организаци.

Вот по какой статье был задержан Цемах. Дело было открыто по настоянию прокуратуры Украины.
Но прокуратура и СБУ в очередной раз обосрались с доказательствами, поэтому его и отпустили . По словам украинского прокурора Олега Пересады, ничто не мешает ему отправиться домой, к месту своей прописки, на неподконтрольную Украине часть Донецкой области. Его свобода не ограничена ничем, кроме обязательства информировать следствие о смене постоянного места регистрации.
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Я не о его виновности, а об заинтересованности следственных органов Нидерландов.
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А я о том что следственные органы Украины не в состоянии были даже доказать его виновность. За что один украинский воин погиб, а другой стал инвалидом???
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Я ответил на то, что порохобот ДонЭскобар обвиняет зелекоманду в обмене ключевого (типа) свидетеля авиатрощи на моряков.
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Погибли, кстати, недарма. Этого Цемаха обменяли на моряков. Остальные освобожденные завдяки этому пленные внимания не заслуживали
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А подбарыжника не корми, дай главное про ценного свидетеля побредить, за пять лет Нидерланды и без него всё уже раскрыли.
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Якщо кацапня викидає якийсь гучний фейк значить скоро буде оприлюднена ще якісь докази проти паРаші.
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В таких вещах лучше всего руководствоваться обычной логикой или принципом Бритвы Оккамы. Где самое простое объяснение будет самым верным. Боевики Донбасса совместно с российскими военными за день до этого сбивают украинский военный грузовой самолёт Ан, из такого же БУКа.
На следующий день перепутали Боинг с грузовым самолётом и сбили его. Показали в новостях что сбит ещё один Ан. А когда оказалось что то был Боинг, новости начали удалять.
Украина в принципе не могла сбить Боинг потому что у боевиков не было авиации. Поэтому ВСУ не по кому там было стрелять. Стрелять в дроны из БУКов точно бы не стали, причём они так высоко не летают.
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Грузовой самолёт Ан, сбили из переносного ЗРК.
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Ан-26 был сбит на 6500м. Переносным ЗРК, говоришь? С головой все в порядке?
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Высота наверно меньше была. От бука Боинг развалился, а Ан летел до последнего целый, только с подбитым двигателем. Так что думай, что с твоей головой...
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Літак було збито приблизно за 5 км від російського кордону на висоті 6500 метрів, імовірно, керованою ракетою класу «повітря-повітря». Унаслідок влучання лівий двигун та електрообладнання відмовили. Частина екіпажу встигла десантуватись, поки командир екіпажу Дмитро Майборода продовжував керувати ураженим літаком, утримуючи його від зривання в штопор, разом із командиром на борту залишився Дмитро Шкарбун. Літак впав поблизу села Давидо-Микільське.

Обидва пілоти загинули, ціною власного життя вони відвели літак від населеного пункту.[3][4]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Збиття_Ан-26_під_Луганськом
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То есть они с 6500 метров грузы сбрасывали???
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Выдвигаются несколько версий - Ан-26 летел на небольшой высоте и был сбит ополченцами из ПЗРК, по самолету «сработал» самоходный зенитно-ракетный комплекс «Бук», так же украинские летчики, выпрыгнувшие из подбитой машины утверждают, что Ан-26 сбил истребитель, выпустивший ракету класса "воздух-воздух". Минобороны Украины даже сообщило, что самолет был сбит новым мощным оружием, которое находится на территории России.

Максимальная высота полета Ан-26 - 7 тыс 500 метров, крейсерская - 6 тыс метров. Зачем транспортник летел на не свойственной ему высоте вблизи российско-украинской границы непонятно. Если, как утверждают украинские военные, он сбрасывал груз в районе Луганска, то должен был снизиться до максимально возможной высоты, хотя бы до 1,5 тыс метров. Подняться за несколько минут на несколько тысяч метров транспортник не в состоянии, это не истребитель.
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Когда по сути нечего ответить, то лучше помолчи. За умного сойдешь.
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По суті у вас кожне слово є брехнею - "Выдвигаются несколько версий"! Без джерел зрозуміло. Тобто ви з Росії ведете тут пропаганду.
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Брехло это Галетей, что пустил эту бредовую утку, которую вы с таким маниакальным упорством тут раздуваете.
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Тобто прямо ви не відповідаєте. Все зрозуміло.
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Когда попадают Буком или С200, самолеты разрушаются в воздухе. А если ПЗРК или воздух-воздух, то выходит из строя двигатель. Были случаи, что самолеты благополучно применялись на втором двигателе.
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Максимальная высота поражения целей, в метрах: Игла-1 - 2500м., Игла - 3500м., Игла-С - 3500м., Верба - 4500м.

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Безмозглой " ваты" везде хватает ,в любой стране мира . И Нидерланды не исключение . Вся эта галиматья рассчитана как раз на вату , на здравомыслящих же людей , которых ( хвала Господу ) пока больше чем ватников , это не действует . Российская журналистка Ерлашова и нидерландский блогер Верфф выпустили фильм о МН17, дискредитирующий результаты официального следствия - Цензор.НЕТ 1432 .
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Ещё проще -купить можно все и всех, за большие 💰и не очень
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Все рассейские фальсификации сводятся к тупому отрицанию фактов. Так что это - ваще шедевр мысли...
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Следствие 5 лет топчется на одном месте, а до назначенного суда осталось 4 месяца. Кого же назначат виновным?
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а зачем назначать,если уже опубликованы промежуточные результаты расследования и ясно одно: боинг 777 сбил *****! весь Мир об этом знает ,кроме тролля Виктор Новиков 683b5f1d
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Промежуточные. Промежуточные между Пэ и Жо, потому и промежуточные. И весь мир об этом знает, кроме гоблина "алекс лагун", находящегося в этом промежутке.
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Поменьше жри ватного дерьма, следствие уже давно пришло к выводу что Боинг сбили Буком из 53 курской бригады ПВО.
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Во-первых,на пресс-конференцию и презентацию восхитительного фильма от Ерлашовой пришло 5 с половиной человек, а во-вторых, Ерлашова до работы на RT работала на пару с Прокопенкой режиссером и выпускающим редактором восхитительных историй на РЭН ТВ.
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вот в чем москали преуспели, так это во лжи. во всем остальном они рукожопые. дети сатаны.
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в таких случаях говорят брехливый как касаб.
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кстати в словаре Даля ,слово москалить-переводится как дурить,обманывать (в торговле)
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Ну так тратить на свою ватную пропаганду сотни млрд.долларов я думаю "преуспели".
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Опять испанский диспетчер воспрял?😁
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Это для передачек ненависти соловьёва-скабеевой-киселёва. Мол, смотрите, даже голландец сомгевается в официальном расследовании. Всё. И ни для чего больше эта поделка не прндназначена.
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согласен! это лишь для внутреннего пользования на *********
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А могли бы Андерсона или Тарантино нанять....
Красивше было бы....
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русские стратеги у Цимбалюка видел в ролике говорят - что сегодня выглядит фейк, то будет через 10 лет правдой. То бишь они имеют ввиду, что у каждой стороны своя правда и чья правда будет сильнее, тот и выиграл. То бишь они ложь делают правдой и вкидывают огромные деньги, чтобы ложь была правдивее, чем правда. И потом в историю вписывают эту ложь, как правду!
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Руссише швайне унд ниидэрландэшь ватник состряпали очередной фейк а-ля "распятый мальчик в трусиках".
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Знімати фільм дуже дорого, але журналістка і блогер це роблять. Для чого їм було витрачати гроші, якщо такий фільм ніколи не матиме фінансового успіху?
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Зачем рашисты еще тратятся на это пропаганданство, гейропейцы и так всё сглотнули.
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Вот почему у Голландии претензии к Украине за незакрытое воздушное пространство над зоной боевых действий. Фактически украинские ВВС прикрывались гражданскими самолетами. И наверно надеялись что боевики наконец попадут в какой-нибудь Боинг. Хорошо что европейцы союзники Украины и предпочитают об этом молчать.
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Бук приїхав з його Курська, а "крутой бобер" змінив по зміні іншого російського пропагандиста.
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Ты поселился в гостинице, и там тебя пристрелил кто. Виновата будет конечно же гостиница, а не убийца, судя по твоей логике.
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