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Все про:Зеленський (3359) Золоте (66) Офіс Президента (140)

 "Україна починається тепер із нашого містечка", - Офіс президента опублікував відео спілкування Зеленського з жителями Золотого. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів два дні в Золотому на Луганщині, яке розташоване безпосередньо на лінії розмежування.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Повідомляється, що місцеві жителі розповіли главі держави про свої проблеми і страхи, про те, що сподіваються на мир і хочуть кращого майбутнього для своїх дітей у вільній і незалежній Україні.

Дивіться також: Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому. ПОВНЕ ВІДЕО

У відео показано основні заплановані зустрічі Зеленського, а основний акцент зроблено на спілкування з жителями. Зокрема, показано розміщення на ночівлю в будинку Анатолія.

"Тиші не вистачає, - відповідає він на запитання президента про те, чого не вистачає в Золотому. - Набридла війна ця. Всім набридла".

Вчителі місцевої школи розповіли про своє ставлення до подій.

"Коли сильний обстріл, мені хотілося на роботу, мені хотілося стабільності, хотілося побачити дитячі очі і просто колектив", - говорить одна із співробітниць.

Читайте також: Білецький - Зеленському: Якщо ви спробуєте викинути ветеранів із Золотого, там буде тисяча людей, а якщо з тисячею не вийде, то десять тисяч. ВIДЕО

Інша переконує, що люди з обох боків лінії розмежування залишилися "не тому, що проти або за когось, вони просто хочуть вижити".

Є в ролику і спілкування з учасниками акції "Ні - капітуляції".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.

Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156210
 
   
 Топ коментарі
 
Ишак зелёный, тебе никто не объяснил, что Украина начинается от государственной границы?!!!
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пля обосрался полностью зелёный "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 5882
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Отак вони й жили
Маруся Зверобой,она же Олена Самбул член Всероссийского геральдического товарищества.


"Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 1645
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Зеленському - респект за терпіння та виваженість
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А границу Украины будет возвращать вываженный? Если да то как ?
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дурна твоя мова.
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А с быдло-электоратом пети только так и надо.У этих ущербных мания величия.
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Как то у тебя уже энтузиазм, адвокатик, по уменьшился. Я знаю что ты за ЮВТ. А она уже намылилась в оппозицию. Враг моего врага мой друг. Привет от порохоботов, ждём! "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 7522 "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 4888
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дійсно - я вважаю, що Україна втратила багато шансів не обравши Тимошенко в 2010 та в 2019 роках.
В той же час сьогодні Президент Зеленський і ніхто не очікував, що ми матимемо дійсно нового Президента в його особі з реформаторськими поглядами.
Якщо Тимошенко піде в опозицію, то це буде її помилка.
Але в той же час дивлячись, які підстави будуть для опозиції.
Якщо земельне питання, то це буде помилка Тимошенко, адже нам треба йти по шляху обороту земель, це питання вже давно перезріло, як усі питання в нашій нещасній Україні.
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ЮВТ найдёт повод пойти в оппозицию. Она человек амбициозный и просто сидеть в зале ВР и голосовать со слугой не для неё. В этом случае про неё скоро забудут. Оппозиция это её политическая жизнь. Кстати я считаю что это одна из причин почему она вышла из коалиции в предыдущей раде.
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це все просто пояснюється - легше будувати політичну агітацію за себе, стоячи на опозиційній платформі. Чим радикальніша опозиція - тим простіше.
Тим більше, що в уряд вона не запрошена.
Думаю, що уряд Гончарука довго не протримається, бо несуть вони відверту ахінею, просто жах. там де треба податки знизити - вони хочуть підвищити. З ними все вже ясно!
То ж прем'єром може стати пані Тимошенко. Це все викристалізується під осінь наступного року. Якщо не стане - то тоді у партії Слуга народу не лишиться навіть потенційних союзників, крім виборців України, якщо збережеться рейтинг.
Поки не зважаючи на оці всі акції рейтинг високий. Рейтинг зараз почне тягнути донизу уряд Гончарука, міністри якого роблять недолугі заяви, а потім починають виправдовуватися.
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вот и заЮльки подбежали--если честно-Адвокатик. ты убогий урод..
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Со многим согласен. Но! Гончарука подпирает ЗЕ и 254 голоса в раде, а что у ЮВТ. Пшик! Тем более ЗЕкомандой она причислена к старым политикам и доверия к ней с их стороны нет.
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у ЮВТ - опыт, серьёзная команда и решетильность к действиям.
Зе-команда, если сохранит солидарность, то, конечно, не будет нуждаться ни в ком. Но у них кризис идей - и это на старте, а для реформирования нужны идеи и оригинальные решения. Идей пока не видно, что неотвратимо приведёт к кризису уже более сложному.
Это путь Петра Лексеивича - кризис людей и кризис идей.
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Пипец))) До сих пор мотивация между первым и вторым туром))) До сих пор в мечтах того периода?))) Зеля профан и беня назначит юлю премьером?))) Сказочные... Лучше расскажи что общего у юли и у Основы таруты?))) Хоть немного представляешь, кто представляет таруту на местах?))) Один из них Стас Макеевский..
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У Вас застаріла інформація.
Персонаж - зебіл.
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Ето типа Золотое уже новая граница Украины? "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 7887
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Значит оккупированные территории он уже списал. Моника Янелох предатель Украины. Об этом он сказал на камеру. У атамана ОПГ ГПУ Рябошапка есть шанс проверить - есть ли у Янелоха яйца(золотишко там точно есть). А конституционный суд в Украине есть? Или они сильно заняты - предателю жопу вылизывают.
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В 2014 году, оказывается, не наслушались прокацапленых домбасян. Они тогда выкричали себе теперешнюю жизнь. Давайте на 6-м году войны снова их мнение, как аргумент выдвигать.. "Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 402
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думка зомбованих кацапами дуже цінна для нас.
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Він вже наплів, що кожний з нас президент.
А сам ревниво щоразу наголошує - я - президент!
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Актёр перед зеркалом в гримёрке - я король, я король...
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Суперечить, - краще. Але ні. Чоловіку не потрібно кричати, - що він чоловік. Щоби показати це, є інші способи. Так само, президенту немає сенсу декларувати свій статус.
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він і не декларував - пояснював свою позицію в контексті.
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эт да- в разнице лососнув тунца и лизнув уздечку-это сложные переговоры..ты же готов их провести? специалист.. "Україна починається тепер із нашого містечка", - Офіс президента опублікував відео спілкування Зеленського з жителями Золотого - Цензор.НЕТ 4660
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я при чьом? - я никто и звать меня никак.
Я хороший советник и переговорщик, но это значений не имеет и никому не нужно.
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Так то він за відповідальність, коли бажають уникнути особистої відповідальності кажуть не Я,а ми президенти.
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Президент пообщался с сепарами и те рассказали что хотят окончания войны. Почему же они не скажут ето своим родственникам и сыновьям которые стреляют по их городу? Почему от разейских войск и от боевиков даунбаса нет ниодного видео где они хотят прекратить войну? Все они как один требуют дальнейшего похода на Киев и Одессу и даже дальше. Все что сейчас делает Зештанмаер ето капитулирует и дискридитирует Украину. Позор Гниде!!!
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да он зеленый даже не понял что так не общаются он наоборот гордится этим снято даже на своей странице выложил он так и ничего не понял и не поймет
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Я вот что думаю... Если местные жители Донбасса действительно хотят мира и чтобы перестали стрелять то они должны выходить на акции с плакатами: "Путин, выведи войска!" Как это было в 2014 только наоборот. Если не выходят значит не сильно то и хотят мира.
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Якими вчителями, якої школи? Брешуть нахабно, безсоромно, вперто"Україна починається тепер з нашого містечка", - Офис президента опубликовал видео общения Зеленского с жителями Золотого - Цензор.НЕТ 4673
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Военные - подчинённые главнокомандующего... с каким хлебом-солью...
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Если бы только нацшлюхи с порохоботами весь день усирались. Весь мир усирается от нашего презика. А военные люди государственные и они обязаны встречать президента с хлебом с солью, но кто сказал что делали они это с удовольствием.
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от не треба цієї брехні.
Весь світ живе своїм життям - про Україну згадують менше, ніж про африканські країни, бо там зараз починається економічний бум. Ми нікому не цікаві.
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яка вже тут гордість - це наша трагедія. Так нас довели наші керівники за 25 років. Скоро станемо всесвітнім посміховиськом. Зараз маємо надію на Президента Зеленського.
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Наши руководители не с Марса. Они наши, родные. Выбирали их мы считая на тот момент лучшими. И доводили страну до ручки и войны мы все вместе. Зеленский тоже не исключение. Он наш, родной. Надеяться там не на что, да и не на кого.
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Худшее, что наш Пре, ***** слов нет он наш Пре! Так вот, худшее, что это чудо глубоко ущебно как человек. Какое может быть к нему уважение? Только рвотные позывы и желание зобличить его в своей жизни, чтоб никогда больше такое не встречать.
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Мозги не лечатся! Отравленные руськой пропагандой остатки мозгов тоже не лечатся, не очищаются, не облагораживаются! Прорашинские останутся такими пока не скопытятся...
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Эти "случайнопроходящиежители" в 14м наших ребят не пускали и сдавали рузким, а фильма сделана как положено , тут тебе крупный план и съемка несколькими камерами и глас народа. Вспоминается эпизод из фильма "Убить дракона":
Бургамистр(президент): -Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Но при этом, бургомистр вольного города, избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно.
―Да Вы любого спросите. Где любой? А, вот он. Не хотелось бы Вам Чтобы Ланселот уехал?
Случайный житель : ―А то как же! Да уж само собой, да!
Бургамистр :―Вот, все в один голос, все! А ВЫ?
Ланселот: ―А я не уеду.
Бургамистр: ―Не подчинитесь воле народа?
Ланселот:―Это не народ.
Бургамистр: ―Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди города.Ничего не напоминает?
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Это ж каким придурком нужно быть, чтобы выложить видео своего провала, позора. В отличие от любительского видео, на этом видео поведение Моники выглядит ещё уродливее.
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Я бы сказал, Черт с вами, с вашим даунбасом, с Золотым и крымом, делайте что хотите. Не хотите воевать за Украину, будете воевать за Расию. Там от войны не устают. Можете спросить крысчан и даунбаситов. Кто устал того за измену родины по всей строгости... Но я даже не сомневаюсь что будет дальше. Завтра будут ходить в Киеве и других городах *герои наваросии* прикладами тарабанить в дверь, или останавливать посреди дороги автомобили и тыкать калашом в лицо и требовать дать денег на развития *наваросии*. А Зештанмаер будет просить всех делать так как скажут, не поддаваться на правакации, садиться в поданые вагоны и ехать в Сибирь и Магадан. Поетому если так вопрос уже стал, капитулировать Украине или отказаться от дамбаса, а третьего выхода не дают, так лучше уже отрезать гнилой палец чем заразить весь организм.
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Даже если не смотреть видео то картину можно назвать *засланый казачек уговаривает военных сдаться*. И обещает яйки, млэко, и теплую камеру
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А если всё же видео посмотреть, то там военные ясно сказали, что выполнят любой приказ главнокомандующего. И не надо придумывать виртуальную реальность и то чего нет.
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отсечь гражданских, а то шапку украду....
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З якого мистечка? С Киева чы с Житомира? "Україна починається тепер із нашого містечка", - Офіс президента опублікував відео спілкування Зеленського з жителями Золотого - Цензор.НЕТ 1873
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Нит! Это пидствни бубульки, всэ знималося у Сэвастополи! Насправди житэли Золотого мриютб про велыку килькисть гармат, щоб зи своих хат цилодобово обстрилюваты кацапив!
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Ні, вони мріють щоб ************ зникли з України та в них був мир, як на іншій території України.
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Хотел показать себя крутым парнем, а грохнулся так что из под плинтуса не видать.
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И откуда янеЛох взяло, что заказная киношка удалась? Еще само это и выложило)))))
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Одні совкові пенсіонери,які ще Сраліна пам'ятають.
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У половины этих пенсионеров дети и родня в лугандонских бандах служит!
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Вспоминаю разговор на море с жителем дыры, говорю ему как так получилось с вами, а он мне дословно развели нас как лохов. Тоесть получается что на территории Украины развели "страшных бандеровцев" с пророссийким народом и потом на этой территории ***** организовало ордло. Короче сидит сейчас ***** и думает, вот лохи, поверили мне в 100 раз.
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- Роза, почему Зеленский нарочито указывает свой возраст?
- Гордится, Белла! 41 - аксакал среди наркоманов.
(C)
@karakay67
🤔
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Я спробую висловитися як ваш пре-зе-дент ...
=ви там чьо, рамси папуталі, чувакі ?=

А нормальною мовою: ви повинні стулити писки. Бажано назавжди. =усльішьтє данбас= уже було. Досить. Кров*ю ви, сволота, вмили всю Україну.
Це з якого переляку Україна маєте починатися від вас ? Нє, наркоші ви таке втюхати можете, але притомним людям - ні.
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отведя войска со своей земли Украина не получит мир, а потеряет еще больше земли и дав особый статус - независимый Донбассу, Украина их легализует и снимет еще санкции с России. Зеленский делает все, что выгодно России и ничего выгодного для Украины. Он ухудшает позиции на шахматной доске!
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"Україна починається тепер із нашого містечка", - Офіс президента опублікував відео спілкування Зеленського з жителями Золотого - Цензор.НЕТ 3605эти бабки русским флагом махали в 2014 году, а сейчас радуются, что Зеленский им пренесет русский мир!
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И ани будут жить багато как жители Мацквы.
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Обнаружен странный момент в поездке Зеленского в Золотое: школы там нет, а учителя агитировали за Россию
Политика 27-окт, 19:249 2 567 5
Обнаружен странный момент в поездке Зеленского в Золотое: школы там нет, а учителя агитировали за Россию

Украинский президент Владимир Зеленский попал под критику после общения с учителями в поселке Золотое Луганской области. Пользователи социальных сетей утверждают, что указанной школы в поселке не существует.

Согласно опубликованной информации, группа учителей из несуществующей школы попросила Зеленского вывести войска от линии разграничения.

О том, что такой школы в Золотом уже нет, а сами учителя в 2014 году звали Путина и агитировали за РФ, написал в Twitter пользователь Himikus. Издание "Факты" уточняет, что в Сети по поводу такого общения президента с учителями волна возмущения и недоумения.

Еще один пользователь отметил, что в населенном пункте школы действительно нет.

"Вижу, что школа Золотовская ООШ I-II степеней №7 ликвидирована. Тип реорганизации - присоединение. Понимаю, что школу к кому-то присоединили. Ликвидатор Донцова Марина Анатольевна. Ее декларация Луганская обл, Попаснянская РГА, нач. отдела образования, подана 28.03.2019", - отмечает он.

Кроме того, пользователь Faberum привел выдержку из Единого госреестра регистрации предприятий и предпринимателей, где есть соответствующая запись. После публикации указанных фактов в социальных сетях разгорелся крупный скандал.

Пользователь Тим Златкин на своей странице в социальной сети сообщил, что украинцы смогли за 1200 рублей получить их паспортные данные из российского госреестра. Теперь на основании указанной информации будет подана информация в украинский пенсионный фонд о лишении этой группы лиц социальных выплат.

"О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат. Также ждем ответа на запросы в Ощадбанк и ПриватБанк об общей сумме украденных вами бюджетных средств путёе мошенничества иностранок под видом украинских граждан, с момента получения Вами паспортов РФ.

Дальнейшие наши диалоги с миграционной и прикордонной службами по вашему вопросу состоятся сами понимаете в каком ключе. Держитесь там и передавайте привет своим родственникам в армейском корпусе ДНР", - написал Златкин на своей странице в социальной сети.
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Это ПРЕЗИДЕНТ за которого не стыдно, в отличие от прошлого недоразумения.
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А шо он уже сделал, война закончилась или экономика поднялась.
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Закончится. И поднимется. Вашего боса будут вспоминать как страшилку для детей.
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Відступати на своїй землі, без спротиву, тому що так бажає ворог, це злочин проти держави й за це доведеться відповідати тобі шмаркля, а не підсаженим «вчителям»...
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