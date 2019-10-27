 "Україна починається тепер із нашого містечка", - Офіс президента опублікував відео спілкування Зеленського з жителями Золотого. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Повідомляється, що місцеві жителі розповіли главі держави про свої проблеми і страхи, про те, що сподіваються на мир і хочуть кращого майбутнього для своїх дітей у вільній і незалежній Україні.
У відео показано основні заплановані зустрічі Зеленського, а основний акцент зроблено на спілкування з жителями. Зокрема, показано розміщення на ночівлю в будинку Анатолія.
"Тиші не вистачає, - відповідає він на запитання президента про те, чого не вистачає в Золотому. - Набридла війна ця. Всім набридла".
Вчителі місцевої школи розповіли про своє ставлення до подій.
"Коли сильний обстріл, мені хотілося на роботу, мені хотілося стабільності, хотілося побачити дитячі очі і просто колектив", - говорить одна із співробітниць.
Інша переконує, що люди з обох боків лінії розмежування залишилися "не тому, що проти або за когось, вони просто хочуть вижити".
Є в ролику і спілкування з учасниками акції "Ні - капітуляції".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.
Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.
Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".
Маруся Зверобой,она же Олена Самбул член Всероссийского геральдического товарищества.
В той же час сьогодні Президент Зеленський і ніхто не очікував, що ми матимемо дійсно нового Президента в його особі з реформаторськими поглядами.
Якщо Тимошенко піде в опозицію, то це буде її помилка.
Але в той же час дивлячись, які підстави будуть для опозиції.
Якщо земельне питання, то це буде помилка Тимошенко, адже нам треба йти по шляху обороту земель, це питання вже давно перезріло, як усі питання в нашій нещасній Україні.
Тим більше, що в уряд вона не запрошена.
Думаю, що уряд Гончарука довго не протримається, бо несуть вони відверту ахінею, просто жах. там де треба податки знизити - вони хочуть підвищити. З ними все вже ясно!
То ж прем'єром може стати пані Тимошенко. Це все викристалізується під осінь наступного року. Якщо не стане - то тоді у партії Слуга народу не лишиться навіть потенційних союзників, крім виборців України, якщо збережеться рейтинг.
Поки не зважаючи на оці всі акції рейтинг високий. Рейтинг зараз почне тягнути донизу уряд Гончарука, міністри якого роблять недолугі заяви, а потім починають виправдовуватися.
Зе-команда, если сохранит солидарность, то, конечно, не будет нуждаться ни в ком. Но у них кризис идей - и это на старте, а для реформирования нужны идеи и оригинальные решения. Идей пока не видно, что неотвратимо приведёт к кризису уже более сложному.
Это путь Петра Лексеивича - кризис людей и кризис идей.
Персонаж - зебіл.
А сам ревниво щоразу наголошує - я - президент!
Я хороший советник и переговорщик, но это значений не имеет и никому не нужно.
Весь світ живе своїм життям - про Україну згадують менше, ніж про африканські країни, бо там зараз починається економічний бум. Ми нікому не цікаві.
Бургамистр(президент): -Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Но при этом, бургомистр вольного города, избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно.
―Да Вы любого спросите. Где любой? А, вот он. Не хотелось бы Вам Чтобы Ланселот уехал?
Случайный житель : ―А то как же! Да уж само собой, да!
Бургамистр :―Вот, все в один голос, все! А ВЫ?
Ланселот: ―А я не уеду.
Бургамистр: ―Не подчинитесь воле народа?
Ланселот:―Это не народ.
Бургамистр: ―Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди города.Ничего не напоминает?
- Гордится, Белла! 41 - аксакал среди наркоманов.
(C)
@karakay67
🤔
=ви там чьо, рамси папуталі, чувакі ?=
А нормальною мовою: ви повинні стулити писки. Бажано назавжди. =усльішьтє данбас= уже було. Досить. Кров*ю ви, сволота, вмили всю Україну.
Це з якого переляку Україна маєте починатися від вас ? Нє, наркоші ви таке втюхати можете, але притомним людям - ні.
Политика 27-окт, 19:249 2 567 5
Обнаружен странный момент в поездке Зеленского в Золотое: школы там нет, а учителя агитировали за Россию
Украинский президент Владимир Зеленский попал под критику после общения с учителями в поселке Золотое Луганской области. Пользователи социальных сетей утверждают, что указанной школы в поселке не существует.
Согласно опубликованной информации, группа учителей из несуществующей школы попросила Зеленского вывести войска от линии разграничения.
О том, что такой школы в Золотом уже нет, а сами учителя в 2014 году звали Путина и агитировали за РФ, написал в Twitter пользователь Himikus. Издание "Факты" уточняет, что в Сети по поводу такого общения президента с учителями волна возмущения и недоумения.
Еще один пользователь отметил, что в населенном пункте школы действительно нет.
"Вижу, что школа Золотовская ООШ I-II степеней №7 ликвидирована. Тип реорганизации - присоединение. Понимаю, что школу к кому-то присоединили. Ликвидатор Донцова Марина Анатольевна. Ее декларация Луганская обл, Попаснянская РГА, нач. отдела образования, подана 28.03.2019", - отмечает он.
Кроме того, пользователь Faberum привел выдержку из Единого госреестра регистрации предприятий и предпринимателей, где есть соответствующая запись. После публикации указанных фактов в социальных сетях разгорелся крупный скандал.
Пользователь Тим Златкин на своей странице в социальной сети сообщил, что украинцы смогли за 1200 рублей получить их паспортные данные из российского госреестра. Теперь на основании указанной информации будет подана информация в украинский пенсионный фонд о лишении этой группы лиц социальных выплат.
"О семерых из вас в понедельник мы высылаем информацию в Пенсионный фонд Украины для решения вопроса об отмене социальных выплат. Также ждем ответа на запросы в Ощадбанк и ПриватБанк об общей сумме украденных вами бюджетных средств путёе мошенничества иностранок под видом украинских граждан, с момента получения Вами паспортов РФ.
Дальнейшие наши диалоги с миграционной и прикордонной службами по вашему вопросу состоятся сами понимаете в каком ключе. Держитесь там и передавайте привет своим родственникам в армейском корпусе ДНР", - написал Златкин на своей странице в социальной сети.