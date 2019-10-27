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Все про:ветерани (411) Зеленський (3359) добровольці (352) Золоте (66)

 Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому. ПОВНЕ ВІДЕО

Спочатку президент України Володимир Зеленський і учасники акції "Ні - капітуляції" спілкувалися про ситуацію на Донбасі, а наприкінці глава держави обурився зміною теми на політику.

На каналі видання "НикВести" у ютубі з'явилося повне відео спілкування президента Володимира Зеленського з учасниками акції "Ні - капітуляції" в Золотому, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Білецький - Зеленському: Якщо ви спробуєте викинути ветеранів із Золотого, там буде тисяча людей, а якщо з тисячею не вийде, то десять тисяч. ВIДЕО

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.

Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

Читайте також: Я був на фронті з 2014-го до 2017-го, поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, які ухиляються, - учасник акції "Ні - капітуляції" Ганза

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156207
 
   
 Топ коментарі
 
Любой вопрос, парни, чтоб мы его решали, давайте перестанем говорить эзоповым языком, - Зеленский участникам акции "Ні - капітуляції" в Золотом - Цензор.НЕТ 5998Планочка щодня нижче і нижче, помічаєте? Тренують больовий поріг суспільства. Телевізійне оскотинювання «Сватами», «Екстрасенсами», ледь не цілодобовим «95 кварталом» та іншим мотлохом переходить на рівень державних структур, які не десакралізують, а обнуляють у турборежимі.
Прямо в залі Верховної Ради жруть, курять, ремигають вчорашнім бодуном. Ківа ще, не проти ночі таке нагадати. Ледь не голосують за закон, який міг, серед іншого, скасувати Акт проголошення Незалежності Верховною Радою УРСР. А це принизливе шоу з апаратами, схожими на поліграф, що не мають нічого спільного з поліграфом?
З уряду зробили шапіто на самокаті, яке не має серйозних результатів, крім управлінського хаосу і феєричних дурниць - як, наприклад, від міністра закордонних справ про третину пенсій на оборону, а кодло на митниці тупо рже з усіх потуг щось там зробити, бо друзі президента вже сидять на звичних їм з часів Кучми-Януковича потоках.
Президент підставляє всю країну на дипломатичній арені, прямо здає українські інтереси під час перших же візитів в Париж і Берлін - липневий лист Богдана Кучмі про формулу Штайнмаєра тільки лінивий не читав. Там же під обіцянки сприяння миру зливає і ситуацію в ПАРЄ - нарешті я точно знаю, як воно було. Історію з Трампом намалювали всі світові карикатуристи. А дві поспіль образи Нідерландів обернулися проти України в питанні розслідування МН17. Тепер Зеленський взявся паплюжити звання головнокомандувача. В стилі пацанчика з райончика нахамив бійцю на передовій, а пікантності ситуації надає факт, що боєць в соцмережах висловлювався на користь Зеленського перед виборами.
Тому, коли я читаю чи чую, що він у своїх намірах щирий, то у мене логічно виникає два варіанти. Перший - якщо щирий, то щирий невіглас, нездара. Такий може завдати шкоди більше за ворога. Другий варіант - він дуже вміло переконує в своїй щирості. Янукович, за численними свідченнями його співрозмовників, теж вмів бути очаровашкою. Тоді це надзвичайно небезпечна людина, кінцеві наміри якої нічого доброго точно не принесуть.
Звідси, узагальнення: Перше - або ми присутні при написанні нової історії Глупова щирими керівниками, які за кілька місяців наробили глупств на дві каденції. Друге - це свідомий і методичний процес знецінення України. Обидва невтішні. Але зниження планки разом з оскотиненням, радше лягає в узагальнення номер 2. І тоді це стає питанням виживання держави.
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Когда назодишь материал по соцсетям,он оказывается "куцым"-неполным.Это потом становится предметом домыслов,спекуляций и игрой "на чувство".После просмотра ПОЛНОЙ ВЕРСИИ видео того самого разговора Зеленского с николаевским руководителем националистической организации акценты заметно смещаются.Понятнее становятся эмоции и смысл,прикреплённый к контексту.
Этот парень действительно своим поведением несколько провоцировал,мол,"..а где оружие ?",хотя уже ему шепнули,что Зеленский знает где оно и сколько его.Просто Зеленский предложил вариант-он не станет как Порошенко "заламывать" ветеранов,а просто даёт возможность не напрягать ситуацию до ПРИНЦИПИАЛЬНОГО.И понятно в контексте,что Зеленскому неприятно видеть,что его пытаются за "лоха" держать-"..а где оружие?"Потому что дай Зеленский команду привести их к срятанному,то уже придётся применять криминальный кодекс.Да и "предохранители" довольно сильны для мгновенной реакции,если враг решил обмануть и воспользоваться отводом войска.
Вопрос конечно есть насчёт целесообразности вообще имплементации "штанов майера",поскольку подобные попытки Путин обращал в ущерб Украины.были уже и "режимы тишины".стОявшие украине утрат территорий,и отвод войск с вынужденностью немедленно сразу занимать свои прежние позиции и все эти увещевания и "гарантии" западных друзей-замирителей...Но это уже совершенно другая тема и работать над ней нужно в парламенте,а не на передовой.
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чого слово "путін" з великої літери, а Україна з маленької??? що з кацапської методички взято???
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чё сказать хотел то этим несвязным потоком сознания ?
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Что хотел-то и сказал:Именно за слова неадеката"азовца" в ФБ Поросенко просил кураторов-дымов из США признать "Азов" террористической организацией.Денис для тебя-герой?Ну,так хавай,не подавись-порось хотел его,как Юру Хорта посадить,но тот согласился струдничать.Теперь отрабатывает за: "Мародер нас покинет, придет юморист. Что сказать, хоть поулыбаемся, это всяко лучше чем "офигевать" от поступков Порошенко и его Ко". Денис Янтарь.
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Пригадав президентство Кравчука... Йому також обговорення в суспільстві політичних питань було як шило в сраці... Весь час йому "надмірна політизація суспільства" муляла...
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Зараз ...по *мертвячуковському * 112 каналі ...про поїздку Моніки до Золотого . Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 1486
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Вас таких ромів багато в черзі?Зеля по губам порошенок давно вже грає хером.Чекайте.
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Зеля, вали на-хе-ррррр з пляжа! Балабол придуркуватий...
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Таких ****** в мире 0,01%. И достался он многострадальной Украине.
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Любопытно, что первая страница обсуждения от тех, кто реально не посмотрел ролик
Но ведь пишут и не стесняются!
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весь вовкин ролик сведён на 0 егоже словами что он не лох и что ему 42 года Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 7075
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Посмотрел ролик целиком - это президент за которого НЕ стыдно, в отличие от прошлой мрази.
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А что он имено сделал шоб было не стыдно. Или ты фанат Сватов и Слуги УРода, персмотрел Г+Г. так кацапы многие тоже гордяца своим ******
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Не стыдно, что он не просрал половину Донбасса и Крым. Это уже плюс 8000 к карме.
А ещё и общаться умеет, и ставит вопросы, что самые звизданутые вынуждены скромно отвесчат, да мол надо общаться с ПУТИНЫМ (не ******!). Кто ещё так может напрячь добробаты? Петя был в этом смысле соплёй.
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ЗЕбил козломордый топорно работаешь, на сру весне или на яндексе такое отровенное подлизывание царю прокатило бы на ура, но только не на Цензоре, холоп пресмыкающийся перед своим барином.
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Признал своё знание Яндекса и Весны, чмо тупорылое Где вас только берут немощей.
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А ничего, что тот ролик появился в инете на час раньше чем тут? Хотя это не для зебанутых мозгов...
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Ничего. Вашу претензию к мозгам редакции Цензора непременно рассмотрят и забанят
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Ничего не потеряли, т.к. за 35 минут и 21 секунду было сказано то же самое, что и за первые пять минут (в это время входят и вставки с Макроном и пр.), а окончание все видели.
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Так ти ж зелене лайно на езоповій мові тільки і спілкуєшься все побрехеньки у стилі езопа та езопові сказочки.
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Столько проплаченого визга в комментариях, значит Зеленский все делает правильно. Поддерживаю Президента!
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Столько проплаченого визга в комментариях, значит Порошенко все делает правильно. Поддерживаю Президента!
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эзопов язык он такой, когда им не умеют выражаться, то объясняюца изжоповым языком Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому - Цензор.НЕТ 5716
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Досмотрел до конца и испытал гордость за Лукашенко и беларусов, т.к. беларусы устали бы через пару минут от талдычанья одного и того-же, а Лукашенко - виртуоз в говорильне и не повторяет одного и того же, а может говорить убедительно и совершенно противоположные вещи...
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Еще раз доказывает, что как легко манипулировать вырванным из контекста.
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Езоповою мовою...
Мля, ти уперед навчилося б розмовляти, бо нагадуєш неповнолітнього гопника
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