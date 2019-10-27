 Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому. ПОВНЕ ВІДЕО

На каналі видання "НикВести" у ютубі з'явилося повне відео спілкування президента Володимира Зеленського з учасниками акції "Ні - капітуляції" в Золотому, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.
Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.
Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".
Этот парень действительно своим поведением несколько провоцировал,мол,"..а где оружие ?",хотя уже ему шепнули,что Зеленский знает где оно и сколько его.Просто Зеленский предложил вариант-он не станет как Порошенко "заламывать" ветеранов,а просто даёт возможность не напрягать ситуацию до ПРИНЦИПИАЛЬНОГО.И понятно в контексте,что Зеленскому неприятно видеть,что его пытаются за "лоха" держать-"..а где оружие?"Потому что дай Зеленский команду привести их к срятанному,то уже придётся применять криминальный кодекс.Да и "предохранители" довольно сильны для мгновенной реакции,если враг решил обмануть и воспользоваться отводом войска.
Вопрос конечно есть насчёт целесообразности вообще имплементации "штанов майера",поскольку подобные попытки Путин обращал в ущерб Украины.были уже и "режимы тишины".стОявшие украине утрат территорий,и отвод войск с вынужденностью немедленно сразу занимать свои прежние позиции и все эти увещевания и "гарантии" западных друзей-замирителей...Но это уже совершенно другая тема и работать над ней нужно в парламенте,а не на передовой.
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Но ведь пишут и не стесняются!
А ещё и общаться умеет, и ставит вопросы, что самые звизданутые вынуждены скромно отвесчат, да мол надо общаться с ПУТИНЫМ (не ******!). Кто ещё так может напрячь добробаты? Петя был в этом смысле соплёй.
Мля, ти уперед навчилося б розмовляти, бо нагадуєш неповнолітнього гопника