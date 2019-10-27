 Кияни вшанували пам'ять убитих в урочищі Сандармох. ВIДЕО

"5 канал" повідомляє, що кияни зібралися біля пам'ятного хреста всім українцям, репресованим за часів комунізму. Потім вони рушили до монументу режисерові Лесю Курбасу, якого стратили в Сандармосі, передає Цензор.НЕТ.

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Як уточнює Радіо Свобода, 27 жовтня в 1937 році був перший день розстрілів в урочищі Сандармох. 5 серпня 1937 року набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП (б) "Про антирадянські елементи". У період 27 жовтня - 4 листопада в урочищі Сандармох розстріляли понад тисячу людей, серед них - кілька сотень українців. У ці дні в урочищі загинули, зокрема, режисер Лесь Курбас, письменники Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний і Марко Вороний.