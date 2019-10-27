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 Кияни вшанували пам'ять убитих в урочищі Сандармох. ВIДЕО

Кияни вшанували жертв радянського режиму, знищених в урочищі Сандармох у Карелії в 1937 році, серед яких Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер'ян Підмогильний та інші.

"5 канал" повідомляє, що кияни зібралися біля пам'ятного хреста всім українцям, репресованим за часів комунізму. Потім вони рушили до монументу режисерові Лесю Курбасу, якого стратили в Сандармосі, передає Цензор.НЕТ.

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Як уточнює Радіо Свобода, 27 жовтня в 1937 році був перший день розстрілів в урочищі Сандармох. 5 серпня 1937 року набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП (б) "Про антирадянські елементи". У період 27 жовтня - 4 листопада в урочищі Сандармох розстріляли понад тисячу людей, серед них - кілька сотень українців. У ці дні в урочищі загинули, зокрема, режисер Лесь Курбас, письменники Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний і Марко Вороний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156206
 
   
 Топ коментарі
 
Интеллектуальную элиту уничтожили комуняки и нами уже почти тридцать лет правят потомки красных бонз, приспособленцев, стукачей и прочий разношёрстный сброд..(
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Відповідальним за виконання вироків і одним з безпосередніх виконавців масових убивств протягом 27 жовтня і 1-4 листопада 1937 р. був капітан держбезпеки Михайло Матвєєв, заступник начальника АГУ УНКВС Ленінградської області. Йому асистував помічник коменданта УНКВС Георгій Алафер, або конвой.
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Тут навіть історія вчить, що у України й Росії різні шляхи. Лише продажні клоуни можуть мріяти про руські скрєпи.
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Интеллектуальную элиту уничтожили комуняки и нами уже почти тридцать лет правят потомки красных бонз, приспособленцев, стукачей и прочий разношёрстный сброд..(
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Прибить быс 50 тушек красножёппого скота бы еще. б*же, за мной бы ""не заржавело... красножепіх у нас - ой как много..... и это бы нужно исправить то
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Відповідальним за виконання вироків і одним з безпосередніх виконавців масових убивств протягом 27 жовтня і 1-4 листопада 1937 р. був капітан держбезпеки Михайло Матвєєв, заступник начальника АГУ УНКВС Ленінградської області. Йому асистував помічник коменданта УНКВС Георгій Алафер, або конвой.
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Я насчитал 5 киевлян, один из них снимает. Да уж.
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Тут навіть історія вчить, що у України й Росії різні шляхи. Лише продажні клоуни можуть мріяти про руські скрєпи.
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Честно говоря, у большинства перечисленных совсем другие места смерти.
Для годится назвали тех, о ком вспомнили
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Ну, кто мешал Украине в конце 20 защитить свою Независимость?? Результат не заставил себя слишком долго ждать. Миллионы украинцев заплатили жизнью, за то что в трудный момент у власти не оказалось своего украинского Маннергейма. К сожале5ию, мы через 100 лет повторяем ошибки наших дедов и прадедов...
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Несколько лет назад журнал"Тиждень" или "Країна" рассматривал эту ситуацию..Польша, Украина и Финляндия (в последней не совсем уверен)..короче шансов нас было мало..(
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Я думаю, шансов у нас уже нет. Но как говорил, один авторитетный в одном из сериалов Чудны дела, твои Господи. Так, что, последней умирает Надежда. Перой Любовь, а потом Вера.....
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мда, до национального подъёма вам ещё в переди долгая дорого, тут где расстреляли украинцев, тут вспомнили но тихо а в Бабьем Яре где в основном расстреляли евреев - огромная огласка и президент там хоть инкогнито поедит - разве это справедливо!?
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це наслідки капітуляції 1919-2023 років.... а взагалі, я знову ж, в 3041-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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