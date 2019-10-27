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 Політика України
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Все про:Азовське море (1205) корабель (588) Росія (20266) Полозов (305)

 Влада РФ готова передати Україні захоплені кораблі, але вони поки не на плаву, - Полозов. ВIДЕО

Українська сторона очікує на передачу захоплених Росією у Керченській протоці в листопаді 2018 року кораблів.

За інформацією адвоката звільнених українських військових моряків Миколи Полозова, російська влада готова їх передати, однак цьому заважає технічний стан катерів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

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"Досі Росія не виконала наказу Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, в цій справі є зрушення, кораблі російська влада готова передати. Єдина проблема - це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, за моєю інформацією, їх приводять до такого стану, щоб вони могли бути на плаву, і ми очікуємо, що до кінця року їх точно передадуть", - повідомив Полозов.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

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Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на батьківщину в межах обміну з РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156200
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво,це чому ж вони не на плаву? Начебто їх своїм ходом в керчА загнали
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Когда зеленый дегенерат спешил спасти пидорашку от санкций за невыполнение решения трибунала, чем эта тварь думала?! Теперь пускай нелох за свои деньги ремонтирует корабли раз спасение репутации мордора ему было важней.
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Нелох!
Моніка!
Шмаркля!
Блазень!
Зе!
Далі ще буде, я так думаю.
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А може це Пєтя вже такі продав ЗСУ, тому і прийшлось їх здати на трофеї, бо в справі добровільної здачі окупантам 3-х бойових кораблів, так і залишилось дуже багато питань.
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слуга, пора открывать второй пакет.
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Та воно ж і конверта самостійно не розпечатає! Може Зінка?!
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Вспомнилось из фантастической книги:

Корабль был не просто разгромлен, он был ОСКВЕРНЁН...
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к кацапам что в руки не попадет все в гавно превращается.....у них даже боинги летать перестают....
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Росіяньски свині їх забетонують як у 2014 році, та такими повернуть.
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
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парашенковские тазики через год даже плавать не в состоянии...)))
ниче, тусть отдают так- говно по определению не тонет...)))
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потому что их твои друзья кацапы рахерачили а теперь боятся всему миру показать своё геройство.
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Ті що проголосували за клоуна немогли збагнути своїми довбаними головами,що людина, яка все своє життя діє, говорить по написаному сценарію--НЕ МОЖЕ ДУМАТИ апріорі. Воно все робить тільки по писаному. Вибрали лоха з якого весь світ сміється. А виборці--це ті ж,що і вибирали дважди зека. Дебільна біомаса--немає мізгів,то краще не голосуйте.
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пусть кацапстан за свои деньги в счет репараций построит такие же...
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Не на плаву... А на чем они ? Вроде не потонули. Другое дело, что кацапские херои-мариманы там отхожие места оборудовали и спионерили все, что там было плохо прикручено, а теперь соображают как вместо манометров приспособить консервные банки, а вместо аккумуляторов - картонные коробки с кирпичами
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Ага , поверне Рашка захоплені українські катери так само, як вже повертає дев'ять років Польщі уламки збитого нею літака Президента Качинського... А Вофка ******** ще каже, що він не лох. Лох та ще і який лох 😕
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