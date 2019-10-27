 Марафон морської піхоти стартував у США, серед учасників - захисники України. ВIДЕО

У складі української команди - 11 учасників бойових дій, які зазнали поранень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". Крім того, ще шестеро членів української команди супроводжують наших бійців.

Учасники, які мають ампутації або важкі захворювання, подолають 10 км. Серед них, зокрема, перша дівчина в українській збірній Ольга Бенда, а також Юрій Козловський, Олексій Бобчанець, Олександр Терещенко, Олександр Попруженко.

Дистанцію в 50 км долають Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитро Туревич, Богдан Оксентюк та Олександр Бабич.

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Українці беруть участь уже в четвертому такому забігу. Але, на відміну від минулих років, цього разу бігти доводиться під дощем. Попри погану погоду у марафоні взяло участь понад 30 тисяч осіб із 60 країн.