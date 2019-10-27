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Все про:вибух (1794) Донецьк (570) мобільний зв'язок (80) катування (174)

 "З метою привернути увагу до нелюдських тортур на підвалах МДБ", - в окупованому Донецьку підірвали вежу мобільного зв'язку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 27 жовтня в окупованому Донецьку була підірвана базова станція нелегального мобільного оператора "Фенікс". На відео з місця подій невідомий демонструє аркуш паперу з вимогою вийти на акцію протесту проти тортур.

Про вибух повідомили підконтрольні терористам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ. У так званому міністерстві зв'язку незаконного збройного формування "ДНР" те, що трапилося назвали "диверсією".

Зазначається, що в Пролетарському районі Донецька "можлива деградація сервісів мобільного зв'язку". На місці події працюють рятувальники і так звані "співробітники МВС". Відео вибуху опубліковано в YouTube. На ньому видно, як обладнання злітає на повітря. Після цього в кадрі з'являється аркуш паперу, який тримає рука в чорній рукавичці.

"Це зроблено з метою привернути увагу до нелюдських тортур на підвалах МДБ. Жорстоке поводження і прив'язування до кінцівок проводів зі струмом в "народних" республіках стали нормою. Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур або фашистська республіка залишиться без зв'язку", - написано на аркуші.

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"Фенікс" - нелегальний мобільний оператор. Він працює на території, яку контролює незаконне збройне формування "ДНР". "Фенікс", як і його луганський аналог "Лугаком", використовує обладнання українських операторів мобільного зв'язку, що залишився на непідконтрольній території.

З метою привернути увагу до нелюдських тортур на підвалах МДБ, - в окупованому Донецьку підірвали вежу мобільного звязку 01
З метою привернути увагу до нелюдських тортур на підвалах МДБ, - в окупованому Донецьку підірвали вежу мобільного звязку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156193
 
   
 Топ коментарі
 
Опа.
Сейчас Ванятко напишет что это злые порохоботы мешают Зе договариваться с миролюбными республиками а самих пыток нет это выдумка...
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В Пролетарському районі Донецька можлива деградація.
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Люди ждуть коли їх визволять з неволі,а лох війска відводить зібрався.Тьфу!
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Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток

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Ага, вийдуть Це при бандерівцях вони виходили і кричали "Путін введи." і нічого їм за це не було. Тепер видно вже ввели гарно. Залишилось отримати задоволення. Чого я їм і бажаю.
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а что же 5 лет терпели, только подвалы вас беспокоят, а так все нормально?
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