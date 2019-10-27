EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  2041  15
Все про:похорон (715) Ян Осока (848) 28 окрема механізована бригада (35)

 Коломия попрощалася з бійцем 28-ї бригади Віталієм Носкевичем, убитим ворожим снайпером на Донеччині. ВIДЕО

У п'ятницю, 25 жовтня, в місті Коломия Івано-Франківської області відбулася церемонія прощання з військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади Віталієм Носкевичем, який загинув 22 жовтня в районі міста Красногорівка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться на сторінці видання "UA:Карпати" у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також: З ветераном Віктором Дегтярьовим (Сенсеєм), який загинув від вибуху гранати в центрі Києва, попрощалися на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24 жовтня жителі Коломиї навколішки зустріли тіло військовослужбовця, повідомляє місцеве видання НТК.

Віталій Носкевич народився в Коломиї 10.08.1984 р. Тривалий час працював на заробітках за кордоном, а два роки тому підписав із ЗСУ контракт, ставши військовослужбовцям 28-ї окремої механізованої бригади. Загинув 22 жовтня в районі міста Красногорівка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156192
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесне і вічний спокій Воїну . І нехай рідна земля буде йому пухом
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Царство Небесне і вічний спокій Воїну . І нехай рідна земля буде йому пухом
 показати весь коментар
 
 
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору