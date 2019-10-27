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 Політика України
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Все про:Портнов (135) Конча-Заспа (13) Чорновол Тетяна (105)

 Ексдепутатка Чорновол на човні вирушила в "лігво Портнова". ВIДЕО

Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол провела прямий ефір в фейсбуці з маєтку в районі Конча-Заспи, яке вона називає "лігвом Портнова".

Відповідне відео викладене на сторінці ексдепутатки, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як Тетяна Чорновол в човні відправляється в місце, яке вона називає "лігвом Портнова". Вона стверджує, що це - острів, розташований за ще одним островом, і з суші туди можна потрапити тільки  мостами, які зараз охороняють.

Кому належить маєток, Чорновол не знає. Виявлений біля берега великий будинок закритий, вдалині видніються інші споруди.

Чорновол висадилася на берег, але через якийсь час була змушена повернутися в човен, рятуючись від охоронців з собаками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156191
 
 
 Топ коментарі
 
а многим действительно интересно где эта портновская кацапская мразота прячется.
пора уже ему голову оторвать Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова" - Цензор.НЕТ 6518
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Портнов- кумир риго-зебілів.
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начинает под дурку косить Танюха-видать припекло,а так справка спасет
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Тетяна забула зробити одну річ...Декілька коктейлів там шандарахнути. Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова" - Цензор.НЕТ 9373
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а многим действительно интересно где эта портновская кацапская мразота прячется.
пора уже ему голову оторвать Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова" - Цензор.НЕТ 6518
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коментар відмічено як спам  
 
себе оторви,все равно она лишняя у тебя..
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Перед тим джгут на шию накласти потрібно. Щоб навколишнє середовище не бруднити.
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Новость в стиле "будни палаты №6"
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бо були зедебілами.Тре було московитів грабувати-було б за що жити.
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Пока путинские "орлы" в Сирии бомбили больницы и школы спецназ США ликвидировал главаря ИГИЛ
Ексдепутатка Чорновол на човні вирушила в "лігво Портнова" - Цензор.НЕТ 3108
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Оце авторитет!! При слові "Портнов" вся соя жовчю сходить!! Та кидаються як скажені собаки на всих! Зачепив їх пахана Петруху-вора!! Соя, ату, ату... Зарах слюна піде з усих дірок!
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почему не с аквалангом ...он рыбу ловит , а тут танюха рас из воды , у него инфаркт , пашинский отмщён
Экс-нардеп Чорновол на лодке отправилась в "логово Портнова" - Цензор.НЕТ 9414
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Татьяна спохватилась, когда лишилась депутатского мандата... Ей и в голову не приходило, что и до Порошенко и при Порошенко прибрали к рукам сотни тысяч га, которых нет НИГДЕ ни в каких реестрах собственности. И теперь бедолага Таня не понимает кому принадлежат поместья в самых привлекательных частях Киева и области. Поздно, Таня. Поезд ушел.
"Сумасшедший принтер" зеленой шмаркли напечатал миллионы никому не нужных строк "законов", но строк по наведению порядка в учете украинской земли мы там не найдем.
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она не только мандата (я правильно написал это слово?))) лишилась, ее подельника чупакабру плешивую - пашинского - посадили в СИЗО на 2 месяца...
поэтому, если бы не этот прискорбный для чупакабры эпизод, хрен бы танюха вспомнила боевую молодость... ей и так было комфортно...
(а муж у нее - Герой АТО (Царство ему Небесное)
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Не хіло українофоб Портнов влаштувався в Україні Цікаво, чи цей кацабський покидьок довго проживе при наступному майдані... Чи дадуть йому втекти?
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Сразу виден уровень третьего сорта депутатов. - Даже толком не знает чей дом,а поперлась. Причем лозунг конкретный - за портным. Даже шестерочный журналюга не всякий рискнет своей репутацией,выставляя фуфло. А она без проблем. Портной козел. Но она ничем не лучше. Просто работает на другого олигарха. А мне с этого какая польза ?
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в портнова прямо "дом водяной крысы" а Тетяна як "Зверобой" підкралася. Спеціально на воді халупку поставило щоб податки за землю не платити? Ексдепутатка Чорновол на човні вирушила в "лігво Портнова" - Цензор.НЕТ 8091
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Больная тварь. Когда ее уже отправят в дурку?
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после того, как арестовали любого друга пашинского у танюхи обострение шизофрении, поламайте ей капытки
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к Пашинскому пускай едет, там тоже на гектары "элитное поместье", хотя...как всегда, на жену оформлено
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