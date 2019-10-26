 Іноземець під час конфлікту з одеситами зарізав двох людей, - поліція. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався вночі на Грецькій площі.

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Іноземці почали конфлікт із трьома одеситами, які після вечірки поверталися додому.

"Словесна суперечка переросла в бійку, під час якої один із правопорушників дістав із кишені ніж і почав завдавати ним удари. Розмахуючи ножем, він навіть не помітив, як поранив не лише одеситів, а й свого земляка", - йдеться в повідомленні.

Під час зіткнення поранень зазнали три людини. Від отриманих поранень двоє з них померли: 28-річний житель міста - на місці події, 21-річний іноземець - у лікарні. Ще одного потерпілого - 30-річного одесита - госпіталізовано, і він перебуває у вкрай важкому стані.

Співробітники поліції затримали правопорушників (віком 24, 26 і 28 років). Їхні дії кваліфіковано за статтями про "навмисне вбивство", "замах на вбивство" і "хуліганство".

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Всіх трьох фігурантів оголошено підозрюваними, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Максимальне покарання, яке їм загрожує, - довічне позбавлення волі.