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 Іноземець під час конфлікту з одеситами зарізав двох людей, - поліція. ВIДЕО

Поліція затримала трьох іноземців, які брали участь у конфлікті з місцевими жителями в центрі Одеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався вночі на Грецькій площі.

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Іноземці почали конфлікт із трьома одеситами, які після вечірки поверталися додому.

"Словесна суперечка переросла в бійку, під час якої один із правопорушників дістав із кишені ніж і почав завдавати ним удари. Розмахуючи ножем, він навіть не помітив, як поранив не лише одеситів, а й свого земляка", - йдеться в повідомленні.

Під час зіткнення поранень зазнали три людини. Від отриманих поранень двоє з них померли: 28-річний житель міста - на місці події, 21-річний іноземець - у лікарні. Ще одного потерпілого - 30-річного одесита - госпіталізовано, і він перебуває у вкрай важкому стані.

Співробітники поліції затримали правопорушників (віком 24, 26 і 28 років). Їхні дії кваліфіковано за статтями про "навмисне вбивство", "замах на вбивство" і "хуліганство".

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Всіх трьох фігурантів оголошено підозрюваними, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Максимальне покарання, яке їм загрожує, - довічне позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156151
 
   
 Топ коментарі
 
как обычно армян или грузин это точно но может и айзер
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Іноземець часом не член "реформаторської команди" Саакашвілі?
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шо за "інасранци"? чому уникають конкретизації???
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шо за "інасранци"? чому уникають конкретизації???
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как обычно армян или грузин это точно но может и айзер
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Общественная организация «Лига справедливости и закона» заявила, что конфликт произошел между одесситами и пятью иностранцами «очень южных кровей» рядом с торговым центром «Афина». «Произошла ссора, перепалка. Вроде, все закончилось и решилось, но приехали еще четверо «горячих» парней с ножами и «понеслась смертельная карусель», - отметили в организации. Активисты утверждают, что, когда пришли в Приморский отдел полиции Одессы, выяснили, что из девяти задержанных иностранцев, шестерых отпустили.
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А может и руский мир , как давеча в Харькове .
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В чем сарказм? Ты хочешь сказать, что щупальцев кремлядей нет в Украине?
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От это пописал ,зарезал мастерски, ничего не скажешь ...
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Ломать не строить.
Зарезать, так любой пі**рас сможет.
А вот ОЖИВИТЬ....
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Ты думаешь так легко зарезать человека насмерть ? Нет ,это подрезать легко ,да и то далеко не каждого ..
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Останавливайся. Ты тут сейчас себе на статью накомментируешь.
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Та какая там статья , я против того, чтобы резали людей и преступник должен быть наказан ,но имея богатый жизненный опыт я понимаю ,что одному зарезать троих это не просто так ,это надо иметь очень большой опыт в этом деле.
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Dolzen znat i umet nanosit udar nazom zizneno vaznie specialnie mesta tela...
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..что уметь... ???- бред...= все удары, 100 пудов- в брюшную полость, грудь, --- дикие кровопотери= результат...(((
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Я лично видел десятки раненых ножами и в живот и в шею и в спину и куда ты хочешь ,но ни один из них не умер и поэтому я утверждаю ,что отправить на тот свет двух людей а третьего в реанимацию мог только человек который умеет это делать ,который этому учился а возможно и делал раньше.
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Пером махать, это вам не на пианино лабать как ваш мурчащий Зе, каждый научится
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Та конечно ,в кино легко ..в боевике про Мачете ..
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У Лондоні за цей рік 113 зарізано людей, більшість 17-25 років. Усі хто вбив не були майстрами ножового бою, звичайна шпана. У 95% а той більше напади з ножем закінчуються трагично.
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Вполне допускаю ,но вряд-ли там идёт речь идёт о том где один режет троих.
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Та не різав один троїх, в чурок, циган й інших азіатських бандитів один бере всю вину на себе. Усі задоволені : винний сідає та отримує винагороду чи його сімяї, інші не сидять, у поліції чистосердечне розкаяння і розкриття. У наркоманів подібно, здають одного доходягу щоб все кубло не ворушили
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Да и не в кино. По синей лавке, ножами, которыми казалось бы яблоко не очистишь столько людей зарезали, что мама не горюй. Потому не обязателен Голливуд.
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Да, но это случайность ,ткнул или ткнула и попало в сердце или пьяный просто лёг спать и истёк кровью ,тут же ситуация на мой взгляд иная.
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я в свои 13 лет когда свинью зарезал чуть с ума не сошёл....так то свинья.
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Да свинью жалко ,хоть и вкусно..бывает впятером колют ту несчастную свинью и она у них визжит полдня ..
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Да рубает вовсю, но с грустным лицом...
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Іноземець часом не член "реформаторської команди" Саакашвілі?
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Не выдумывай, эти мрази от Саакашвили убегали из Грузии только так.
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ага, так втікали, що разом з ним в Україну приїхали, як тільки той укурений тут з'явився так відразу почали затримувати на квартирних крадіжках громадян однієї з республік кавказу, гризуни на цьому спеціалізуються, даги на розбоях.
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Гризунами їх обзивала дика шовіністична кацапня,істерячи перед війною 2008-го.
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А тепер пороховата це ж саме повторює. Методички з того ж самого місця, що й рашевата, отримують.
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на вигляд маленьке пухнасте звірятко в мить перетворюється в кровожерливого звіря.....азербайджанці, до гадалки не ходи
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Ну да достойная новость А то, что импичмент Трампа федеральный суд США признал законным, видимо как то к политике не относится. А ведь нужно помнить, что Президента США отстраняют от должности только из за разговора. Я представляю, что было бы с Трампом после каких нибудь устных соглашений об которых он обьявил на весь мир и под какими нет подписи официального представителя США..... А у нас святой Минск уж 6 год и никто как то не замечает, что подписи Украины под ними как тг и нет.....
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пропоную всім не коментувати і і навіть не заходити в подібні гівно варті "чорнушні" теми..


Самі ж їх рекламуємо !
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та сколько же этих африканцев с кавказа в Украину понаехало?
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Кацапня-сиклива.Смокче ********* і верещить "Чічьня-єта крута!"
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Одесситы теперь пусть отсосут у ********,пока лизали жопу идиоту к ним просочились мастера работы с ножиками.
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Иностранец

==
Вы не проснулись там еще или шо я не пойму, ало!
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американці? німці?
ги
ставлю 100 на кацапський Кауказ
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Власть тут на мирной территории не может порядок навести, по улицам свободно разгуливают бандиты с ножами, пистолетами, гранатами. А ещё лезут на Донбасс со своим "миром" и особым статутом для боевиков...
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Час вже візовий режим запроваджувати для деякіх іноземців. Бо щось кожен дуже часто іноземці ці фігурують у криміналі.
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Експеримент. Чи боляче кусає лісова мураха? Яка більш боляче кусає, лісова мураха чи руда садова https://www.youtube.com/watch?v=Bu07g00KnKs&feature=youtu.be
Для загального розвитку...
Задовбала кримінальна хроніка на цензорі!!!
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ой,простите ,не помню точно где,по моему Гиляровского было прочитанно,лавка*Иностранец Василий Федоров*
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Ещё новость: Парижский Апелляционный суд принял решение в пользу украинского "Ощадбанка", отклонив просьбу рашки приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража о возмещении банку 1,3 млрд долларов убытков от оккупации Автономной Республики Крым, плюс порядка 100 тысяч долларов за каждый день просрочки платежей. Вот и платите теперь за ВРЕМЕННО оккупированную территорию чужого государства.
P.S И такие ежедневные счета надо выставлять государству Украина агрессору рашке по всем активам в Крыму. АП, не спите!
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Делать надо так: не разговаривать, вовсе. Не допускать приблизиться к себе менее чем на 1,5- 2,0 метра. Это возможно, если у вас имеется "Вальтер П-38", травмат. Стрелять- не понадобится. У П-38 замечательный звук передергивания затвора! Звонкий, объясняющий всё. Ни у какого иного ствола- нет такого. Дважды на меня пытались наехать. В обоих случаях- трое. А нас было двое. Я и П-38. Результат одинаковый: "Дяденька, он пьяный, не надо стрелять!"(с). А я и не стрелял. Зачем? Везло им, я был трезвым, в обоих случаях.
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Скорее вас было четверо: вы, п-38, кот и лампа. Іноземець під час конфлікту з одеситами зарізав двох людей, - поліція - Цензор.НЕТ 1516
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Цензор, когда уже иностранцы станут гражданами рашки, кавказа, молдовы, и фото без черной рамки не влияет на ход следсвия, если только нет желания продать дело.
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Зачем постить такую новость если говорят половину информации. Иностранец? Завтра будет - инопланетянин.
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Ага, перепалка с иностранцем- значит понимали прекрасно друг друга. Значит то были рашисты, а назвать что это рашисты не решаются, потому как станут вопросы, кто этих хмырей пропустил в Украину.
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Иностранец - это кто, кацап ? Или чурка ? Хотя это одно и то же
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Почемугрешите на кавказцев? А может рашкостанец? Они абсолютные неадекваты,особенно по пьяни.
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В Украине почти все воры в законе с Кавказа. Вот и тянут сюда всю шваль с гор.
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позорники одесские дожили, шо бакланы черножопые как баран их режут..*** славу дидов, шо пиз..ли всякую пришедшую наволочь, просрали на раз...только понты колотить перед селюком каким приезжим и осталось... Іноземець під час конфлікту з одеситами зарізав двох людей, - поліція - Цензор.НЕТ 5268
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какие иностранцы?.. новая влада болтала языком, что будет называть всё своими именами.. зекоманда опять нажухала своих зебилов?
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