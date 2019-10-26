 РФ контролює 7% території України, там уже шостий рік відбуваються військові злочини і порушуються права людини, - нардеп Василенко. ВIДЕО

Про це пише у фейсбуці депутатка від "Голосу" Леся Василенко, передає Цензор.НЕТ.
Вона звернулася до учасників із 179 країн світу на завершальній сесії Міжпарламентського союзу.
"У дискусії про роль парламенту у запроваджені та дотриманні міжнародного права говорила наступне:
- Щоб не було сумнівів щодо доцільності та ефективності норм міжнародного права, всі нації мають однаково ці норми застосовувати і, головне, поважати.
- Україна послідовно демонструє відданість принципам міжнародного права і цінностям міжнародної спільноти. Наприклад: у 1994 році Україна відмовилась від одного з найбільших у світі ядерних арсеналів в обмін на зобов’язання низки держав гарантувати безпеку України, її кордонів та національного суверенітету.
- Не минуло і 20 років, як РФ - одна з держав-гарантів за Будапештським Меморандумом - порушила цілу низку норм міжнародного права.
- Здійснивши акт агресії та анексії, РФ сьогодні контролює 7% всієї території України. Ця територія вже шостий рік є майданчиком, на якому скоюються воєнні злочини, злочини проти людства та людяності, а також серйозні порушення прав людини.
- Генеральна Асамблея ООН, ПАРЄ, Європейський парламент та національні парламенти різних країн світу неодноразово ухвалювали резолюції та акти, які засуджують міжнародні злочини, скоєні Російською Федерацією. Однак що дає таке засудження, коли агресор – держава з однією з найпотужніших у світі армій та з правом вето в Радбезі ООН?
- Міжнародне право - це правила мирного та плідного співіснування народів світу. Коли воно порушується, виникають війни. Якщо ми хочемо припинити війни, основне завдання парламентарів світу - працювати всередині своїх національних парламентів, щоб просувати важливість дотримання міжнародного права", - пише Василенко.
Вона також зазначила, що досі не всі країни світу розуміють, що в Україні - війна, ба більше, "що Росія - агресор". "Але це є ще одним свідченням того, що подібні міжнародні виступи і дискусії критично важливі для здобуття Україною підтримки", - резюмувала вона.
Зазначимо, що Міжпарламентський союз - глобальна організація національних парламентів, до якої входять представники 179 країн.
Что нас ждет после продажи земли -
http://sendvid.com/fx5a2f15
Нет. Мы еще не победили. Более того - еще и войны-то по-настоящему не было. Я вообще боюсь, что то, что было, войдет в учебники истории одним абзацем, как «незначительные пограничные конфликты в период усиливающихся центробежных процессов».
Россия затаилась. Россия ждет.
Механизм агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия, неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то следующим этапом становится гражданская война. Страна - жертва агрессии при руководстве и поддержке извне сама убивает себя. В ходе внутреннего вооружённого конфликта уничтожается людской потенциал государства, разрушается экономика, теряется политическая самостоятельность. У населения страны -жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой - чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15-20 лет назад.
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Если вы думаете, что идеальным вариантом для России был бы договороспособный Президент, который начнет с ней переговоры, урегулирование и встречу где-то посередине - то это тоже не так. Это был бы хороший вариант - но не идеальный.
Идеальным вариантом будет президент, способный устроить хаос в стране. - Бабченко, март 2019
Так это очевидно.
Третий раз говорю что рашка еще со вчерашнего дня вертит перед осликом Зе морковку.
Что там они готовы к умиротворению повстанцев ...
Ослик настолько тупой что даже не понимает истинную цель или что более вероятно работает с кремлем в паре.
Отсюда и коефликт с добровольцами...
Наприклад російсько-грузинська війна, де відбувалось розведення, яке Росія запропонувала грузинам. Грузія відвела свої війська, натомість Росія підло і обманом зайшла та атакувала Сухумі і близько 600 тисяч грузинів стали біженцями у власній країні...
Ми хочемо не допустити повтору такого сценарію в нашій країні!
Кацапы показали свою порядочность зеленым коридором смерти. Сколько еще надо жертв чтобы наш шоумен понял, что пределов кацапской подлости не существует.
Правда, каждый день погибают солдаты, но, даже СМИ Украины мало уделяют внимание убийствам.
Мир может наступить в двух случаях: капитуляция или победа.