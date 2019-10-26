EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3708  156
Матеріали за темою:
Все про:Росія (20261) Василенко Леся (1) Міжпарламентський союз (1)

 РФ контролює 7% території України, там уже шостий рік відбуваються військові злочини і порушуються права людини, - нардеп Василенко. ВIДЕО

Досі не всі країни світу знають, що в Україні триває війна, в якій Росія виступає агресором.

Про це пише у фейсбуці депутатка від "Голосу" Леся Василенко, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: Ворог за минулу добу 13 разів атакував позиції ОС: поранено трьох бійців

Вона звернулася до учасників із 179 країн світу на завершальній сесії Міжпарламентського союзу.

"У дискусії про роль парламенту у запроваджені та дотриманні міжнародного права говорила наступне:

- Щоб не було сумнівів щодо доцільності та ефективності норм міжнародного права, всі нації мають однаково ці норми застосовувати і, головне, поважати.

- Україна послідовно демонструє відданість принципам міжнародного права і цінностям міжнародної спільноти. Наприклад: у 1994 році Україна відмовилась від одного з найбільших у світі ядерних арсеналів в обмін на зобов’язання низки держав гарантувати безпеку України, її кордонів та національного суверенітету.

Дивіться також: Вирішення безпекових питань на Донбасі має стояти на першому місці. Лише після цього можна переходити до політичного блоку, - Кучма. ФОТО

- Не минуло і 20 років, як РФ - одна з держав-гарантів за Будапештським Меморандумом - порушила цілу низку норм міжнародного права.

- Здійснивши акт агресії та анексії, РФ сьогодні контролює 7% всієї території України. Ця територія вже шостий рік є майданчиком, на якому скоюються воєнні злочини, злочини проти людства та людяності, а також серйозні порушення прав людини.

- Генеральна Асамблея ООН, ПАРЄ, Європейський парламент та національні парламенти різних країн світу неодноразово ухвалювали резолюції та акти, які засуджують міжнародні злочини, скоєні Російською Федерацією. Однак що дає таке засудження, коли агресор – держава з однією з найпотужніших у світі армій та з правом вето в Радбезі ООН?

- Міжнародне право - це правила мирного та плідного співіснування народів світу. Коли воно порушується, виникають війни. Якщо ми хочемо припинити війни, основне завдання парламентарів світу - працювати всередині своїх національних парламентів, щоб просувати важливість дотримання міжнародного права", - пише Василенко.

Читайте також: Плани провести саміт "нормандської четвірки" є: дату, як і раніше, не визначено, - представниця уряду ФРН Деммер

Вона також зазначила, що досі не всі країни світу розуміють, що в Україні - війна, ба більше, "що Росія - агресор". "Але це є ще одним свідченням того, що подібні міжнародні виступи і дискусії критично важливі для здобуття Україною підтримки", - резюмувала вона.

Зазначимо, що Міжпарламентський союз - глобальна організація національних парламентів, до якої входять представники 179 країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156148
 
   
 Топ коментарі
 
«В мене є маленький кумедний мопс. Коли він бачить велику собаку, починає лаяти зі страху. Потім лякається свого голосу - підперджує і гадить.


Я побачив сьогодні Вовку на відео і зрозумів, що таке буває не тільки в собак.»


РФ контролирует 7% территории Украины, там уже шестой год совершаются военные преступления и нарушаются права человека, - нардеп Василенко - Цензор.НЕТ 3610

 показати весь коментар
 
Добровольці нагадали гаранту, історію різних країн, в яких також проводилось розведення військ і в деяких з них по плану Штайнмайера.
Наприклад російсько-грузинська війна, де відбувалось розведення, яке Росія запропонувала грузинам. Грузія відвела свої війська, натомість Росія підло і обманом зайшла та атакувала Сухумі і близько 600 тисяч грузинів стали біженцями у власній країні...
Ми хочемо не допустити повтору такого сценарію в нашій країні!

Кацапы показали свою порядочность зеленым коридором смерти. Сколько еще надо жертв чтобы наш шоумен понял, что пределов кацапской подлости не существует.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Такой серьезный послужной список у Леси Василенко, закачаешься, но от "Батькивщины" почему-то перебежала в "Голос" видимо по причине непреодолимого желания стать нардепом ВР и сразу в Комитет по вопросам бюджета, хотя сама правозащитник и немного бизнесвумен. А доклад её - обычная общеобразовательная лекция учителя старших классов по правоведению,- ничего нового и ничего запоминающегося,- банальщина и заурядность.
 показати весь коментар
 
 
В политике всегда надо быть на виду, а она чётко обрисовала многие моменты.
 показати весь коментар
 
 
У Пети и его депутатов было 5 лет объявить войну, что весь мир знал.
 показати весь коментар
 
 
Ядерной державе, которая играет в отпускников, наемников и ихтамнет? Не очень мудрое решение. В прокси-войнах классические решения XX века неприменимы.
 показати весь коментар
 
 
Если я не объявил Машу женой, то никто к ней не будет относится, как к моей жене, мудро это, или нет.
 показати весь коментар
 
Если отсутствие войны не мешает отправлять домой в мешках их приехавших на деплоймент спецов и офицеров - почему бы и нет
 показати весь коментар
 
 
Весь такой белый и пушистый "спаситель" наш иудушка
 показати весь коментар
 
 
Василенко. Леся. Лесечка. Фефочка. Ты можешь себе представить Леся, что рашка- реальный агрессор. Можешь? Тогда, дитя Трускавца, поведай мне, мариупольскому пацану: почему я, просыпаюсь от звонков в 04.00- 05.00, моих родственников, с МКР "Восточный", которые меня спрашивают: "Андрюша, щас тяжелым лупят, как вы считаете, это как всегда, или началось?!" И я, всегда, успокаиваю: "Это- как всегда"(с). И старые люди, которым 84 и 86- спокойно засыпают. Они, мне- верят. Теперь иное: почему, в Херсонской области, на линии разграничения- всё тихо??? Вот- ПОЧЕМУ?! Там шо, Вермахт реинкарнировался? Тот , который Крым оккупировал. Хера!Там- те же самые войска рашки. Рашки- агрессора. Но! Там- ни единого выстрела. Там- тихо. Млять! Там- реально тихо. Возникает вопрос: а почему? У нас- лупят отчетливо. Там- хера. Вы что, сможете объяснить любому европейцу- в чем, млять, пердимонокль?!
 показати весь коментар
 
 
Андрюха, тормози. Лесечка дитя океана эльзовского）
 показати весь коментар
 
 
Та знаю я! Но, это не освобождает её от оков Трускавца. Они там все странные. Кроме херни... ничего. Просто: Ни-че-го хорошего. А там, мне- неинтересно, наверное- лучше бы они были детками Бухенвальда, например. Хоть базар бы фильтровали, что ли...
 показати весь коментар
 
 
Это говорит об одном, в Ордло российских войск нет, были бы войска хрен бы туда всу сунулось
 показати весь коментар
 
 
ВСУ уже доводилось сталкиваться с "элитой" ВС РФ. Ничего особенного. Сгоревшие под Георгиевкой псковичи и разбитые под Снежным мотострелки из Шали подтвердят.
 показати весь коментар
 
 
7%? Израиль тоже когда то начинал с маленького кусочка земли, но потом Палестина приняла закон о продаже земли и - где сейчас Палестина?
Что нас ждет после продажи земли -
http://sendvid.com/fx5a2f15
 показати весь коментар
 
 
Хороошо Порохоботы. Скажитемне почему Порошенко не удалось вернуть за 5 лет своей каденции Донбасс и Крым???? Вы же его восхваляете
 показати весь коментар
 
 
Потому что это война на истощение. Которая по определению быстрой не бывает. Или умрет РФ, или Украина. Третьего не дано.
 показати весь коментар
 
 
Більш тупого створіння ще треба пошукати! Ти хоч на хвилику можеш уявити які ресурси у кацапії і в України? Яка армія? Які ЗВР? Україна - то моська проти слона.
 показати весь коментар
 
 
Ага, вот только в РФ кризис, стагнация экономики и санкции, а за Украиной весь цивилизованный мир, правда, дающий не рыбу, но удочку, против которого не в меру распухшая злокачественная опухоль планеты - мелкая блоха.
 показати весь коментар
 
 
Украина, по-моему, так и не поняла, НАСКОЛЬКО кардинально изменилась ситуация, даже по сравнению с две тысячи четырнадцатым. Вы думаете, что Россия сунулась, получила по рогам - и на этом всё? Мы победили, давайте теперь грызться друг с другом?
Нет. Мы еще не победили. Более того - еще и войны-то по-настоящему не было. Я вообще боюсь, что то, что было, войдет в учебники истории одним абзацем, как «незначительные пограничные конфликты в период усиливающихся центробежных процессов».
Россия затаилась. Россия ждет.
Механизм агрессии заключается в том, что государство-агрессор раскалывает страну-жертву изнутри. Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия, неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то следующим этапом становится гражданская война. Страна - жертва агрессии при руководстве и поддержке извне сама убивает себя. В ходе внутреннего вооружённого конфликта уничтожается людской потенциал государства, разрушается экономика, теряется политическая самостоятельность. У населения страны -жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат «свой - чужой». Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15-20 лет назад.
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Если вы думаете, что идеальным вариантом для России был бы договороспособный Президент, который начнет с ней переговоры, урегулирование и встречу где-то посередине - то это тоже не так. Это был бы хороший вариант - но не идеальный.
Идеальным вариантом будет президент, способный устроить хаос в стране. - Бабченко, март 2019
 показати весь коментар
 
 
Для этого всячески инспирируются, разжигаются имеющиеся внутренние противоречия, неважно какие - национальные, религиозные, социальные или территориальные. Затем эти противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных сил и правительства.

Так это очевидно.
Третий раз говорю что рашка еще со вчерашнего дня вертит перед осликом Зе морковку.
Что там они готовы к умиротворению повстанцев ...
Ослик настолько тупой что даже не понимает истинную цель или что более вероятно работает с кремлем в паре.
Отсюда и коефликт с добровольцами...
 показати весь коментар
 
Добровольці нагадали гаранту, історію різних країн, в яких також проводилось розведення військ і в деяких з них по плану Штайнмайера.
Наприклад російсько-грузинська війна, де відбувалось розведення, яке Росія запропонувала грузинам. Грузія відвела свої війська, натомість Росія підло і обманом зайшла та атакувала Сухумі і близько 600 тисяч грузинів стали біженцями у власній країні...
Ми хочемо не допустити повтору такого сценарію в нашій країні!

Кацапы показали свою порядочность зеленым коридором смерти. Сколько еще надо жертв чтобы наш шоумен понял, что пределов кацапской подлости не существует.
 показати весь коментар
 
 
Хехе прикол ребята. На рекламе 1+1 слово "сопля" говорят по-русски, не "шмаркля". Почему же?
 показати весь коментар
 
 
Хеее.. А назву рашистського серіалу "Свати" чомусь навпаки там на Г+Г вперто не бажають називати українською мовою "З вати" 😃
 показати весь коментар
 
 
та ладно. омериканцы в честь нового президента Украины даже кино сняли "S.W.A.T."
 показати весь коментар
 
Журналисты на встрече (виртуально) с зеленскиам-1.. вы знаете что Россия в Беларуси строит опаснейшую Атомную станцию , которая может стать второй Фукусимой ( уже только на стройке погибло 5 человек)... А власть (Герус) протянул с этой Атомной контракт на поставку электроэнергии - ЗНАЧИТ ДЕШЕВЛЕ, НАРОД ХОЧЕТ! ЕС осуждает это строительство и не идет на договора ..ответ- . ВЫ МЕНЯ ЗА ЛОХА СЧИТАЕТЕ? 2.Вы знаете что Украина заключила с ЕС договор о переходе на единую энергосистему , уводящую Украину от зависимости от России . А Герус как глава комитета незаконными методами протянул в ВР договор со снабжением из России электроэнергии по дешевой цене, и направил ее исключительно всю на заводы КОЛЛОМОЙСКОГО! Ответ- алэ вэ ривно презедент Я ... 3. Вопрос- вы знаете что это энергиию поставляет компания ближайшего соратника Путина Сечина- и он, и его компания под санкциями , так какого хера другим европейцам сохранять санкции против России ? Да какая разница лишь бы дешевле и лишь бы моему Бене - алэ Я президент! А вы знаете что европейские партнер предупредили министра экономики Миловнаова об опастнсотси таких нарушений в договроенностях с ЕС , таких нарушений санкционнх договоренностей ... Ответ- Милованов дэбил , прав Беня и тем более он сам с эти согласился . Алэ я нэ ЛОХ я президент.
 показати весь коментар
 
 
Искажены только-1. факт такой конференции (виртуальная- обознает что ЭТИ ПРАВДИВЫЕ новости являются виртуалными вопросами к президенту) , 2. "Ответы" президента - они поданы в виде Цитаткника Президента на все возможные острые вопросы (искажениемможем считать частично)
 показати весь коментар
 
Есть факты , засранные такими как от вас вбросами о рассиейсскихвойстамнет , спектаклями с полиграфами , и прочей фигней ... И есть игра зеленского на российские каналы - я за мир, а там же опять- таки экстремисты из Украины. Зеленский разрывает свою родину играя спектакль, что он президент...
 показати весь коментар
 
РФ контролирует 7% территории Украины,....а кремлёвский Фюрер говорит ,что только там наблюдает..кому верить ? Может прямо нужно сказать что Россия оккупировала(открыто в Новоазовск танками зашла),чего стесняться вед у нас уже есть своя Украинская армия и национальная гвардия.Называйте всё своими именами,тогда весь Мир будет к нам относиться не как к стране с внутренним гражданским конфликтом
 показати весь коментар
 
то есть объявить мацковии войну ? Именно этого карлики добиваются шестой год
 показати весь коментар
 
Зачем объявлять ? мы же на своей земле ,просто нужно на своей земле мочить их и не боятся их называть оккупантами
 показати весь коментар
 
так украинцы и мочат касапов не стесняясь , мы их все назваем оккупантами ***** , но официально -нельзя
 показати весь коментар
 
Леся говорит все правильно, но Донбасс фактически уже не Украины и я думаю, что лучше про него просто забыть чем устраивать клоунады типа Зеленского...
 показати весь коментар
 
Забывать нельзя, так как ето Украинская земля. Игнорировать да, как душевно больного брата и выписывать люлей.
 показати весь коментар
 
Только тупые люди верят всяким дельмосми
 показати весь коментар
 
Почему она не сказала вводить санкции против РФ??? они просто покивают и скажут - ну да не хорошо РФ поступает и потом выйдут с зала и забудут про все! Толку с этого??? Украинская дипломатия, со своей мягкой риторикой - ничего не добьется! Украинская дипломатия должна стать жесткой и нужно требовать вести Холодную войну всем миром против РФ!!! Украина должна понять, что РФ ничего Украине не отдаст ибо она не в одном конфликте не сделала ни шагу назад! И в дипломатии РФ не делает никогда за всю историю шагов назад! Потому Украина должна начать жесткую демонизацию РФ пропагандой и на всех площадках и нужно не просить санкции, а нужно их требовать!!! И тут внутри Украины нужно понимать, что Украина может вернуть свои земли только военной операцией и уже не той армией, что в начале войны маленькой, а Украине нужна действительно создавать одну из мощнейших армий численностью не меньше миллиона человек и с ядерным статусом и США разрешили Украине возвращать ядерный статус после разрыва договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Только сильные армии мира имеют право на независимость и Украине это нужно уяснить, как никому! Нужно требовать санкций разрушительных для РФ, чтобы там начала рушиться экономика и тогда Украина должна будет быть готова вернуть военным путем вернуть Донбасс и Крым!!! И нужно готовиться всех предателей и всех, кого РФ завезла в Донбасс и Крым выселять на РФ! Они нелегалы! А предателям выбор или валить в РФ или в тюрьму за гос измену на 15 лет. Нужно вести жесткую политику, а не слюнтяйскую, что все тюкают и унижают. Украине нужен президент не такой, что все ему говорят, что делать и он на побегушках бегает, а нужен президент, который воевал и который будет полководцем, который создаст сильную армию и сильную экономику и пересажает всех коррупционеров и коллаборантов и олигархов и без судов и следствий и народ его будет поддерживать 100% поддержкой!
 показати весь коментар
 
Какая война идет, если Украина начала покупать электроэнергию у России?
Правда, каждый день погибают солдаты, но, даже СМИ Украины мало уделяют внимание убийствам.
Мир может наступить в двух случаях: капитуляция или победа.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору