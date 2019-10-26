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Все про:Київ (6691) парад (170) Олег Богачук (914)

 "Парад зомбі" відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зомбі, привиди, культові персонажі з хорорів та інша нечисть пройшлась центром столиці 26 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Парад стартував від Золотих воріт і рушив через парк Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, Бессарабську площу, Хрещатик і Майдан Незалежності до арки Дружби народів.

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Фото, відео: Олег Богачук

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156143
 
   
 Топ коментарі
 
Вменяемый порохобот - это оксюморон
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Так вот вы какие 25(8) % ники "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 4826 Я думал что в земной жизни вы страшнее "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 1501
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Слушай, ты хоть и порохобот, но ведь вменяемый был!
Чего сейчас то ересь начал нести?
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Вменяемый порохобот - это оксюморон
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Був...
Але це все минулому...
Наразі живе з соєвою вавкою в голові
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Это как раз у тебя вавка в голове - свихнулся совсем на Пете.
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Да я как раз нормально к Пете отношусь...
Он мне пофиг...
А вот ты реально на нём свихнулся - считаешь его богом и месией...
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Зебіли і здоровий глузд - поняття несумісні . В країні, в якій продовжується війна, щодня здійснюються ворожі обстріли, гинуть молоді хлопці , тисячі скалічених людей і влаштовувати це лицедійство виглядає сьогодні принаймі так само, як відомий виступ хору на сцені 95 Урода...
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По манері розмови, ти чомусь мені нагадуєш Петрика Льоксіїча...
Чи може це ви і є?
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Ти навіть не здогадуєшся, але твої "манери" є відображенням ефекту Даннінга-Крюгера. Так що, вітаю 😃
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В країні, в якій продовжується війна, щодня здійснюються ворожі обстріли, гинуть молоді хлопці , тисячі скалічених людей.

Именно в этой краине мерзотная Порохатая свынюка позволила свалить тайком на Мальдивы греть пятую точку. Чему вы, свиноботы и потворствовали.
А теперь имеете наглость и лицемерие морализаторствовать.
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Расскажи ка, где Зебильчик скакал все 5 лет войны - не на парашке ли, врагов развлекал, играя на руку пропагандонам из-за который льется кровь в Украине?
Не в офшорах ли, Зебилушка ваш, прятал свои денюшки в это время и не сбегал ли от призыва, наш головнокомандувач?
А может он еще занимался бизнесом на дотации из рашистского бюджета (за какие такие заслуги?), ну того бизнеса, который сейчас переписан на кума евоного.... "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 3773
А в Крыму дачка, почему не изъята у Зебилушки, а у ВСЕХ украинцев там, имущество отобрано!
Аааааа, а может он не украинец?! "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 5658 Тады сори...))
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Все то, что ты перечислил - легко можно применить и к твоему *******.

Где же осуждения в его адрес?
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Я конечно понимаю, что ты, как и все зебилы, считаешь Пороха до их пор единственным Президентом Украины....
Но сказать что то можешь, кроме - сам дурак? "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 6188
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Кстати, ничего из написанного мной выше, приписать Пороху, никак нельзя...
А кремлядской методичкой, можешь подтереться - твои читатели, такие же как ты, на других уже не действует...)
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У Порохатой мрази есть собственность на тер. государства оккупанта, которая платила в тамошний бюджет - это все знают на 100%
Еще этот жирный синий алкаш создавал офшоры во времена Иловайска. Тоже все прекрасно знают.

Почему же поклонники мерзенной свиньи не имеют(и тем более никогда не имели - даже когда оно было президентом) никаких притензий к нему? Почему вы такие двуличные? Такие лицемерные?
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вранье и даже не смешно.... почитай хоть, выдумай другое, соври новое....
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зебил, ты настолько тупой, что даже не в состоянии вспомнить - что Порох уехал на неделю ПОСЛЕ 3+ лет президентства... ЕЖЕДНЕВНОЙ работы по 16-18 часов...

Как тут не вспомнить монику зеленски, который за 3 месяца президентства (В країні, в якій продовжується війна, щодня здійснюються ворожі обстріли, гинуть молоді хлопці , тисячі скалічених людей.) ЧЕТЫРИЖДЫ ездил греть свой зад - то в Турцию, то в Одессу, то просто - не являлся на работу сутками напролет..

А когда моника "работает" - видно всему Киеву: оно под охраной 27 бусов и джипов (200-250 чел спецназа) подъезжает к дому с потворами (что напротив Дома с химерами) и сидит там... 2-3 часа.. После чего сваливает, уставший, тусоваться с чуваками и вычитывать тексты Квартала95
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А какая разнмица на сколько твоя Лолита уехала, ********? В сообщении Дрыщатика о времени ничего не сказано.

А 18-часовой работой ты называешь то, как Порохатая тварь ежедневно разъезжала по стране открывать объекты районного масштаба или сидело в фейсбучном фейковых аккаунтах защищать свои реформы? Так это к труду никакого отношения не имеет.
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Прахобот не може бути прм пам'яті... Але зараз він правий... Сьогодні зегандон це продемонстрував
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чудо что и тут петя не засветился🤣🤣
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Ты главное не обгадься!
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Та же как ЗЕбилы обгадились со снижением тарифов??
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А как именно они обгадились, расскажи ка?

Так же как ******* обгадились с долларом по 150, дефолтом осенью и сдачей Пуйлу?))
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Не понимаю смысла подобных мероприятий
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Это парад в Украине уже лет 30 идёт без остановок ...
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они не с митинга про легализацию конопли??? ))))
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Нет, эти с митинга за легализацию чего-то более серьезного
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Похоже. Ну оту в белой шапке можно "позомбировать".
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(у белой шапке.?..или у белом парике с "аргументами" наружу? ))))))))
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Боязно, по рылу могут надавать))
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кому Україну захищати - а кому парадами зомбаків ходити. ппц. це точно - зє-лохторат.
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Ага, прямиком из ольгинской ботофермы осуждает..)
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цей парад тре було в Золотому сьогодні провести - одночасно з візитом президента - схожі по ментальності на його команду 95-квартал Голобородька
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Хворі люди. І ще й діточок своїх навчають цієї гидоти. Це що наша національна культура, наші традиції ?
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Тебе нравится совок , просто поменяли декорации , НО оставили суть и дух ?
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это день вышиванки.. это наша культура и наш национальный код.. при чем тут совок?!
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Любит народ всякую грязь, вот и эту притащили в Украину.
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Нетрадиційні, конопляники і хелоуїністи. За ваші костюми і макіяж з антуражем можна купити декілька танків. Що б ви і далі так рєзвілісь. Під час війни.
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За податки від легалізації коноплі можна буде купити декілька тисяч танків
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Та да. Вони спиртову і тютюнову галузь хочуть роздержавити. Іксперди. Куди воно піде від ганжа?
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Пропоную піти ще далі!
Всі люди повинні не їсти, не пити, а всі заощаджені кошти відправити на армію...
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Не треба так радикально. Достатьно трьох Законів - "незаконне збагачення", "на розкіш" і "виведений капітал".
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Только бы они дошли до армии .Но не уверен что дойдут
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и эти больные среди нормальных людей како то позор вообще--шизобольные
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На чому саме ви зробили такий висновок?
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потом эта вся шняга многостродальная покончит с собой..грустят они...дыпрысняк.. какая дрянь
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Веруны ватные с горящими жопами возмущены😂
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Зомбики нормальные ребята-их уже не переЗЕмбируеш.
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Наконец то депутаты показали свои истинные лица.
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Оооо, як багато кандидатів на службу в армії по призиву, який, маю надію, все ж повернуть. Там їм жахів буде цілком достатньо, а дехто просто обсереться від жаху від одного повідомлення, що йому час в армію...
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Я в этом ретрогад и консерватор. Не понимаю, зачем Хеллоуин, да ещё так показушно. Абсолютно чужой праздник. Годится как клубный, или для изучающих язык и традиции. То же и 14 февраля. Чистая, тупая комерция.
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Во весело вроде,все здорово, но почему то хочется взять совковую лопату и как угадать наотмашь пару зомби, прям по точилу. А почему таки негативные эмоции, даже не хочу рефлексировать, но точно не без уважительной причины такие желания возникают.
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ідіоти! ***** прийде - не допустить такого шабаша
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Наконец-то и электорат Зеленского вышел на улицы, а то что-то не видно их было...
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Ждём на паРашаТВ , на " вечернем мудозвоне" , комменты к этой картинке , в стиле - ужасные фашисто-биндеровцы напали на беззащитных сторонников формулы штанмайера .. "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 2336 .

"Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 3941 .
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Нормальна Європейська розважальна акція, там подібних безліч. Тільки ботам щось не те, як завжди.
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А где флаги СССР, портреты Иосифа Виссарионовича Сталина. хоругви пресвященномученика Царя Всея Матушки Руси Николая Втарога...где портреты товарища Ленина????
Шо за херня...где настоящие зомби... "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 1520 "Парад зомбі" відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 2244
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В комментарии 20.58 ...только без сралина и в вышиванках .Дурак найдёт себе дату для праздника , а алкаш повод нализаться .Так какую Перемогу отмечает тусовка с 20.58 что набрала аж 11 понимающе сочувствующих ? Вот ряженные на фото выше отмечают Хелловин
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Отсутствие национальной идеи, собственных интересных мероприятий привело к тому,
что украинская молодежь понабиралась разной мерзости типо гей парадов, хелоуинов и т.д.
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