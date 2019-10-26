 "Парад зомбі" відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Парад стартував від Золотих воріт і рушив через парк Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, Бессарабську площу, Хрещатик і Майдан Незалежності до арки Дружби народів.
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Чего сейчас то ересь начал нести?
Але це все минулому...
Наразі живе з соєвою вавкою в голові
Он мне пофиг...
А вот ты реально на нём свихнулся - считаешь его богом и месией...
Чи може це ви і є?
Именно в этой краине мерзотная Порохатая свынюка позволила свалить тайком на Мальдивы греть пятую точку. Чему вы, свиноботы и потворствовали.
А теперь имеете наглость и лицемерие морализаторствовать.
Не в офшорах ли, Зебилушка ваш, прятал свои денюшки в это время и не сбегал ли от призыва, наш головнокомандувач?
А может он еще занимался бизнесом на дотации из рашистского бюджета (за какие такие заслуги?), ну того бизнеса, который сейчас переписан на кума евоного....
А в Крыму дачка, почему не изъята у Зебилушки, а у ВСЕХ украинцев там, имущество отобрано!
Аааааа, а может он не украинец?! Тады сори...))
Где же осуждения в его адрес?
Но сказать что то можешь, кроме - сам дурак?
А кремлядской методичкой, можешь подтереться - твои читатели, такие же как ты, на других уже не действует...)
Еще этот жирный синий алкаш создавал офшоры во времена Иловайска. Тоже все прекрасно знают.
Почему же поклонники мерзенной свиньи не имеют(и тем более никогда не имели - даже когда оно было президентом) никаких притензий к нему? Почему вы такие двуличные? Такие лицемерные?
Как тут не вспомнить монику зеленски, который за 3 месяца президентства (В країні, в якій продовжується війна, щодня здійснюються ворожі обстріли, гинуть молоді хлопці , тисячі скалічених людей.) ЧЕТЫРИЖДЫ ездил греть свой зад - то в Турцию, то в Одессу, то просто - не являлся на работу сутками напролет..
А когда моника "работает" - видно всему Киеву: оно под охраной 27 бусов и джипов (200-250 чел спецназа) подъезжает к дому с потворами (что напротив Дома с химерами) и сидит там... 2-3 часа.. После чего сваливает, уставший, тусоваться с чуваками и вычитывать тексты Квартала95
А 18-часовой работой ты называешь то, как Порохатая тварь ежедневно разъезжала по стране открывать объекты районного масштаба или сидело в фейсбучном фейковых аккаунтах защищать свои реформы? Так это к труду никакого отношения не имеет.
Так же как ******* обгадились с долларом по 150, дефолтом осенью и сдачей Пуйлу?))
На любителя это всё...
Що заважає?
Всі люди повинні не їсти, не пити, а всі заощаджені кошти відправити на армію...
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Шо за херня...где настоящие зомби...
что украинская молодежь понабиралась разной мерзости типо гей парадов, хелоуинов и т.д.