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Все про:Зеленський (3353) добровольці (344) Золоте (58)

 Зеленський дав команду вибити добровольців із Золотого, але ми нікуди не підемо, - учасник акції "Ні - капітуляції" Янтар. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський віддав особистий наказ викинути із Золотого учасників акції "Ні - капітуляції".

Відповідне відео опублікував учасник акції "Ні - капітуляції" Денис Янтар, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого. ФОТОрепортаж

"Хочемо нагадати, що ми - ті ветерани, які звільнили Маріуполь, Мар'їнку та з десяток українських міст. Ми втратили побратимів, але не здали ворогові ні клаптика української землі. Ми прикривали ваші спини, поки ви сиділи в тилу. Зараз ви нас примушуєте до капітуляції, але ми на це не підемо.

Ми назвали нашу акцію "Останній блокпост", і ми залишимося тут до останнього, чого б нам це не вартувало. Ми тут на законних підставах. Це наш конституційний обов'язок - захищати Україну і її громадян", - йдеться в повідомленні учасників акції в месенджері "Телеграм".

Зеленський дав команду вибити добровольців із Золотого, але ми нікуди не підемо, - учасник акції Ні - капітуляції Янтар 01

Читайте також: Люди у військовій формі, з якими спілкувався Зеленський, нелегально перебувають у Золотому зі зброєю, - пресцентр ОС

Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у Золоте на Донбасі, де очікується розведення військ, узгоджене в Мінську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156141
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Украине! Вот теперь враг не только в кремле.
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Самый большой враг украинцев был всегда в Украине. Хуйло бы не рискнул нападать на Украину будь украинцы сплоченным и беспощадным к врагу народом.
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Посмотрите на эти лица; нормальные, не "козломордые", смотрящие в лицо опасности волевым, лишенным лицемерия взглядом! Они и только они, являются истинными защитниками Украины. И что бы там не говорили, Зеленскому нужно прислушаться к тому, что они говорят, чтобы потом "текущему" президенту не было, как это говорят - стыдно, за бесцельно прожитый президентский срок.
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пока в Украине есть такие херои . мира Украине не видеть.
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Пока есть такие Герои, есть Украина! Пока есть пуйло и пуйляне, есть мокшань....
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У мене питання а дійсно і ко був щаз в золоому були в ато чи це були проходимці
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процитую допис бійца Дениса Янтаря від 22 квітня, якому нахамила ЗЕлена Шмаркля

"Що значить виграш Зеленського

Виграш Зеленського - це заклик суспільства на заміну старих політичних еліт на нові. Люди просто усвідомили, що людина без досвіду, без будь-якого політичного бекграунду - набагато краща ніж кожний з топ-політиків нашої країни, які десятиріччя знущаються з нашої держави."

що ти напишеш сьогодні, нерозумний Денисе, коли отримаєш киийком по лобі, або не доведи Господи, ще й кулю від "людини без досвіду"? Зеленський дав команду вибити добровольців із Золотого, але ми нікуди не підемо, - учасник акції "Ні - капітуляції" Янтар - Цензор.НЕТ 4482
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2143 москаль на Україну зуби не скаль.
З зарвавшимся 12 коліном якось раду дамо.
Хоче - буде президентом ЛуганДонії.
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да пусть сидят там с народом дамбаса начнут партизанить. все же польза
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Схже Баригу час замотувати, його витівки - гівно.
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Мы этих бандитов танками раскатаем, если откажутся разоружиться.
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Зеленський дав команду вибити добровольців із Золотого, але ми нікуди не підемо, - учасник акції "Ні - капітуляції" Янтар - Цензор.НЕТ 5290
"Когда еврейское козачество восстало..." (с)
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Поросенка, головного хитуна країни -- в тюрму!
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Даже не будучи Президентом мешат зелебобикам сдавать Украину *****
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завтра терміново треба збирати Віче в Київі,треба думати як з наркоманом ЗЕдовбойобом будем протистояти,воно не адекватне хоче воювати з власним народом!!!!!
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Это не президентУкраины,это недоученное чмо с КВН.
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Тримайтесь хлопці! Прифронтова Костянтинівка з ВАМИ.
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Чую пахне ялинкою. Починається спека в Україні. Скомороха гнати до Ростова. Маларосов його обрали загнати туди, де вони звикли завжди бути, під шконку)
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