 Зеленський дав команду вибити добровольців із Золотого, але ми нікуди не підемо, - учасник акції "Ні - капітуляції" Янтар. ВIДЕО

Відповідне відео опублікував учасник акції "Ні - капітуляції" Денис Янтар, передає Цензор.НЕТ.

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"Хочемо нагадати, що ми - ті ветерани, які звільнили Маріуполь, Мар'їнку та з десяток українських міст. Ми втратили побратимів, але не здали ворогові ні клаптика української землі. Ми прикривали ваші спини, поки ви сиділи в тилу. Зараз ви нас примушуєте до капітуляції, але ми на це не підемо.

Ми назвали нашу акцію "Останній блокпост", і ми залишимося тут до останнього, чого б нам це не вартувало. Ми тут на законних підставах. Це наш конституційний обов'язок - захищати Україну і її громадян", - йдеться в повідомленні учасників акції в месенджері "Телеграм".

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Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у Золоте на Донбасі, де очікується розведення військ, узгоджене в Мінську.