EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  4141  122
Все про:Зеленський (3342) добровольці (344) Золоте (58)

 Зеленський - бійцям: "Я - нормальний абсолютно пасажир, і ми їдемо в одному поїзді під назвою "Україна". ВIДЕО

Володимир Зеленський під час візиту в Золоте Луганської області поспілкувався з добровольцями, які виступають проти відведення військ Об'єднаних сил.

Цензор.НЕТ публікує фрагмент діалогу.

Зеленський: Діалог не вдається. Знаєш чому? Поясню тобі. У нашому спілкуванні я не вдаю із себе президента, бо я вважаю себе просто нормальним чуваком. У нашому з тобою спілкуванні ти видаєш себе за людину, яка все знає.

Доброволець: Ні. Я у вас запитую. Я не знаю, я у вас цікавлюся просто.

Зеленський: Ні. Ти не просто мене запитуєш. І ми з тобою не просто біля багаття говоримо... Я тобі просто раджу: трохи навчися поважати людей і бачити, хто перед тобою.

Доброволець: Я вас поважаю.

Зеленський: Я - нормальний абсолютно пасажир, і ми їдемо в одному поїзді під назвою "Україна". І я вважаю, що ми їдемо в правильному напрямку. Дофіга проблем. Дофіга людей, щодо яких висувають вимогу, щоб вони сіли в тюрму. Але якщо ти хочеш захищати Батьківщину... Дивись, це моя просто думка. В армію іди і захищай.

Дивіться також: Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть. ВIДЕО

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156132
 
 
 Топ коментарі
 
не понимаю, почему эта мрозь общается с военнослужащими как гопник из подворотни? Я конечно понимаю, что А.У.Е и все дела, но ты же президент страны. тьфу блин...
 показати весь коментар
 
Пасажир? может еще и ровный пасажир. Как по мне просто гусь с переулка 95 Зеленский - бойцам: "Я - нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде под названием "Украина"" - Цензор.НЕТ 7122
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Наконец-то ты все понял про себя.
Твоя антиукраинская деятельность приняла форму шизофрении.
 показати весь коментар
 
зєбобіку, ти себе і своє зеленогівняне чмо вважаєш українцями???? укгаїнци млядь.
 показати весь коментар
 
 
Нормальний пасажир - Який цікавий функціонал Зеленський - бійцям: "Я - нормальний абсолютно пасажир, і ми їдемо в одному поїзді під назвою "Україна" - Цензор.НЕТ 9275 Зеленський - бійцям: "Я - нормальний абсолютно пасажир, і ми їдемо в одному поїзді під назвою "Україна" - Цензор.НЕТ 9275 - Рятуйся хто може
 показати весь коментар
 
Це - риторика Президента, мля. До чого ми дожилися!
 показати весь коментар
 
 
Миру на Україні не буде поки в зоні бойових дій никають джельтмени удачі які нікому не підпорядковані!! Друге питання чому вони уникають служби в рядах українських збройних сил?! Видно є не лади з законом....
 показати весь коментар
 
Ви не там шукаєте святих.
Спробуйте в ОПі.
 показати весь коментар
 
Мдя ... Не получился из него президент . Понтовый чувак из подворотни получился , а президент нет . И комментировать неохота это быдло . Тьху-у ..
 показати весь коментар
 
 
Купка смердючого лайна з підворіття ...
 показати весь коментар
 
Повагу тре ще заслужити, чуваче! А ти - латентний сепар. Яка може бути до тебе повага ?
 показати весь коментар
 
 
Семки есть? Посаны, давайте курнем...
Не...
Это шо, президент Украины? Свят-свят... Зеленський - бійцям: "Я - нормальний абсолютно пасажир, і ми їдемо в одному поїзді під назвою "Україна" - Цензор.НЕТ 9083
 показати весь коментар
 
 
.....на ГОСУДАРСТВЕННОМ языке ВААБЩЕТО надо говорить с НАРОДОМ !!!
 показати весь коментар
 
Зеленский: Нет. Ты не просто меня спрашиваешь. И мы с тобой не просто у костра говорим. ... Я тебе просто советую: чуть научись уважать людей и видеть, кто перед тобой.

Перед тобой Я, президент, а ты мелкое ничтожество.
 показати весь коментар
 
неправильне тлумачення !!! - Зеленський сказав, що треба поважати людину (загальне поняття), тобто громадянина однієї з тобою держави.
 показати весь коментар
 
**** зеля ему "тыкает"?
друг что-ли его или на брудершафт пили?
что за быдлячество
 показати весь коментар
 
 
Он же президент и ему аж 42.
Это трындец какой-то, будто видео из ОРДиЛО какого-то.
 показати весь коментар
 
Наполеон пред тем как стать императором заслужил уважение в армии и у народа не словами, а делами...а какие дела за которые его можно уважать совершил гражданин или президент Зеленский хоть пару штук?
 показати весь коментар
 
Блогер: "Чуєш фраерок, ти рамси поплутав, чи шо? Ти з ким так базаришь?"

https://startko.co.ua/14504/bogun/?fbclid=IwAR0ltZndgZCpie9m6o7Zg0Djeh7e3Zh6EzcFGXm2MpRiSM8yxz__MC3TSCY

https://startko.co.ua/wp-content/uploads/2019/10/zez-1-950x500.jpg
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору