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 Суспільство
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Все про:ВМС (444) кіно (430) фільми (160) флот (107)

 Студія "DocNoteFilms" представила тизер майбутнього документального фільму "Український флот. Столітня традиція". ВИДЕО

Фільм розповість історію від заснування і становлення українського флоту за часів Визвольних змагань 1917-1921рр., відновлення ВМС України, "холодної війни" довкола Чорноморського флоту Радянського Союзу 1992-1996 рр. до анексії Криму та модернізації і реформування Військово-Морських Сил України в новій реальності гібридної війни.

Про це повідомляється на сторінці проекту в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Перекласти звичайну історію на кіномову надзвичайно складно. Головним нашим завданням при створенні майбутнього фільму, буде передати те відчуття морської стихії, її мінливості і величі водночас, з яким щодня живе військовий моряк. У нас є унікальна можливість знімати реформування і корінні зміни наших Військово-Морських Сил України, їх поступову перебудову і постійний щоденний труд, в умовах зростаючої загрози в басейнах обох наших морів. На тлі подій сучасності розгорнеться ретроспектива більш ніж столітньої історії і флотських традицій, які переплетені з постійною боротьбою за власну ідентичність і право на самовизначення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що проект "Український Флот. Столітня традиція" став переможцем конкурсу Український культурний фонд і отримав підтримку на етапі створення, в рамках якого створювався сценарій і тизер майбутнього фільму.

Студія DocNoteFilms представила тизер майбутнього документального фільму Український флот. Столітня традиція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156029
 
   
 Топ коментарі
 
Это будет тяжёлый фильм.
Если кацапы свой флот регулярно топят, то мы просто его отдаём врагу.
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А покажут как за четверть века просрали весь флот и не только?
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Про то, как жирный пастор флот кацапам отдал и про две лодки под керченским мостом тоже покажут?
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Про то, как жирный пастор флот кацапам отдал и про две лодки под керченским мостом тоже покажут?
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Это будет тяжёлый фильм.
Если кацапы свой флот регулярно топят, то мы просто его отдаём врагу.
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А покажут как за четверть века просрали весь флот и не только?
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Так це вже перемога,
а держане фінансування на 5 мільйонів є, чи більше?
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Логическая цепочка приводит вот к чему: тизер- мизер- фризер- рефрижератор- самое трудное для экс-пГокуГоГа слово- жиды снова лапшу на уши вешают...
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Не знаю как там украинский флот,но когда Батька Махно занял Мариуполь,там на рейде стояли английские и француэские корабли с требованием отгрузить им уголь.Батька ответил пару выстрелами из орудий,и те успокоились.
Кстати завтра день рождения Нестора Ивановича Махно.
Всех идейных анархистов с праздником.
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Ух, ты! Какая интересная история, о Батьке. Понятия не имел. Хотя, интересовался его пребыванием в Мариуполе, даже знаю дом, на ступеньках которого ему Дыбенко Орден Боевого КЗ вручал. А такое- слышу впервые.
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Блин вискарь закончился. Придется отметить тещиным "сэмом" и копченым салом. Студия "DocNoteFilms" представила тизер будущего документального фильма "Украинский флот. Столетняя традиция" - Цензор.НЕТ 5999
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