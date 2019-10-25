 Ветеран Дегтярьов накрив гранату своїм тілом, щоб ніхто не постраждав, - командир розвідгрупи "Купол" Крайнов. ВIДЕО

Про це заявили побратими загиблого ветерана АТО Віктора Дегтярьова на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Ветеран АТО, командир розвідгрупи "Купол" Анатолій Крайнов запевнив, що загиблий мав і озвучив однозначну позицію проти самогубства, тому ця версія не має права на існування.

"Ми говорили, показували побратимам, що це не вихід покінчити з життям. Спілкуючись з поліцією, і поліція це підтвердила, що граната вибухнула затиснута в його руках і накрита тілом", - розповів Крайнов.

За його словами, Дегтярьов є професіоналом військової справи і мав достатньо досвіду поводження з боєприпасами.

"Ця дія, у мене як військового, - це безвихідь, що людина побачила, що граната розривається, і він її накриває, щоб хтось поруч не постраждав", - запевнив Крайнов.

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Також Крайнов і ветеран АТО Олександр Василенко запевнили, що Дегтярьов не мав ніяких боєприпасів або зброї, привезених із зони бойових дій, оскільки із зони бойових дій він був доставлений з-під Іловайська у важкому стані в госпіталь Дніпра, тому нічого привезти з собою не міг. За його словами, виявлений в його будинку запал був повністю не функціональним і привести його в стан, придатний для використання практично неможливо, і був у Дегтярьова, можливо, у зв'язку з тим, що він був інструктором.

Ветеран АТО Олександр Василенко, який того вечора був із загиблими Віктором Дегтярьовим і охоронцем Михайлом Нікітіним, розповів, що Нікітін їм говорив про намір покінчити життя самогубством за допомогою гранати через складні життєві обставини.

"13 жовтня я допомагав Віктору перевозити речі в офіс. Ми спілкувалися в офісі, куди прийшов Михайло. Коли ми спілкувалися, Михайло сказав:"Все, життя мене так дістало". У нього були проблеми з сім'єю. Дружина від нього пішла. І він тоді сказав: "У мене є граната. Я підірву і себе, і їх". Дружину свою. Ми з Віктором його вмовляли і, начебто умовили, що не варто воно того. Життя триває", - розповів Василенко.

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"У понеділок, 22 числа, я до Віктора приїхав. Йому подзвонив Михайло і сказав, що приїхав і заступив на чергування. Ми зайшли до Михайла, подивитися, який у нього стан. Ми зайшли, поспілкувалися і, начебто, ніяких передумов до цього не було. у Віктора гранати не було. Це я точно знаю. Ми спілкувалися. Коли ми йшли до Михайла, Віктор нічого з собою не брав, був у верхньому одязі, якби щось було я б побачив", - додав Василенко, зазначивши, що "такий ланцюг подій і призвів до події".

Крайнов зазначив, що оскільки Нікітін не воював, то те, що сталося відразу приписали ветерану Дегтярьову.

"Є ще один свідок, який того вечора був там і спілкувався з ними. Він підтвердив, що Михайло дійсно не один раз говорив, що у нього є граната, і що хоче накласти на себе руки", -додав Крайнов, зазначивши, що для них важливо зняти звинувачення у вбивстві з Дегтярьова.

Цензор.НЕТ публікував матеріали про загиблого Дегтярьова: "Загиблий від вибуху гранати в Києві ветеран Дегтярьов вів боротьбу за існування, оскільки знайти роботу з важким пораненням було нелегко".