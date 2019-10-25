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Все про:ветерани (407) граната (489) Київ (6688) смерть (3595)

 Ветеран Дегтярьов накрив гранату своїм тілом, щоб ніхто не постраждав, - командир розвідгрупи "Купол" Крайнов. ВIДЕО

За словами побратимів ветерана АТО Віктора Дегтярьова (позивний Сенсей), який загинув унаслідок вибуху гранати на вулиці Пушкінській у Києві в ніч з 22 на 23 жовтня, він своїм тілом накрив гранату, щоб уберегти оточуючих від поранень. На їхню думку, гранату міг принести і підірвати другий загиблий Михайло Нікітін, який раніше висловлював суїцидальні думки.

Про це заявили побратими загиблого ветерана АТО Віктора Дегтярьова на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Ветеран АТО, командир розвідгрупи "Купол" Анатолій Крайнов запевнив, що загиблий мав і озвучив однозначну позицію проти самогубства, тому ця версія не має права на існування.

"Ми говорили, показували побратимам, що це не вихід покінчити з життям. Спілкуючись з поліцією, і поліція це підтвердила, що граната вибухнула затиснута в його руках і накрита тілом", - розповів Крайнов.

За його словами, Дегтярьов є професіоналом військової справи і мав достатньо досвіду поводження з боєприпасами.

"Ця дія, у мене як військового, - це безвихідь, що людина побачила, що граната розривається, і він її накриває, щоб хтось поруч не постраждав", - запевнив Крайнов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва на вулиці Пушкінській вибухнула граната - є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також Крайнов і ветеран АТО Олександр Василенко запевнили, що Дегтярьов не мав ніяких боєприпасів або зброї, привезених із зони бойових дій, оскільки із зони бойових дій він був доставлений з-під Іловайська у важкому стані в госпіталь Дніпра, тому нічого привезти з собою не міг. За його словами, виявлений в його будинку запал був повністю не функціональним і привести його в стан, придатний для використання практично неможливо, і був у Дегтярьова, можливо, у зв'язку з тим, що він був інструктором.

Ветеран АТО Олександр Василенко, який того вечора був із загиблими Віктором Дегтярьовим і охоронцем Михайлом Нікітіним, розповів, що Нікітін їм говорив про намір покінчити життя самогубством за допомогою гранати через складні життєві обставини.

"13 жовтня я допомагав Віктору перевозити речі в офіс. Ми спілкувалися в офісі, куди прийшов Михайло. Коли ми спілкувалися, Михайло сказав:"Все, життя мене так дістало". У нього були проблеми з сім'єю. Дружина від нього пішла. І він тоді сказав: "У мене є граната. Я підірву і себе, і їх". Дружину свою. Ми з Віктором його вмовляли і, начебто умовили, що не варто воно того. Життя триває", - розповів Василенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент вибуху гранати в центрі Києва, від якого загинув ветеран Дегтярьов. ФОТО

"У понеділок, 22 числа, я до Віктора приїхав. Йому подзвонив Михайло і сказав, що приїхав і заступив на чергування. Ми зайшли до Михайла, подивитися, який у нього стан. Ми зайшли, поспілкувалися і, начебто, ніяких передумов до цього не було. у Віктора гранати не було. Це я точно знаю. Ми спілкувалися. Коли ми йшли до Михайла, Віктор нічого з собою не брав, був у верхньому одязі, якби щось було я б побачив", - додав Василенко, зазначивши, що "такий ланцюг подій і призвів до події".

Крайнов зазначив, що оскільки Нікітін не воював, то те, що сталося відразу приписали ветерану Дегтярьову.

"Є ще один свідок, який того вечора був там і спілкувався з ними. Він підтвердив, що Михайло дійсно не один раз говорив, що у нього є граната, і що хоче накласти на себе руки", -додав Крайнов, зазначивши, що для них важливо зняти звинувачення у вбивстві з Дегтярьова.

Цензор.НЕТ публікував матеріали про загиблого Дегтярьова: "Загиблий від вибуху гранати в Києві ветеран Дегтярьов вів боротьбу за існування, оскільки знайти роботу з важким пораненням було нелегко".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156023
 
 
 Топ коментарі
 
Нет разговора, покажите видео. Но видео вы не показываете а лепите отмазки. После взрыва два тела лежали на крыльце . ргнка не забросит 110 кг тело обратно на крыльцо. Как и предполагал там была борьба, которую и засветили с момента активации взрывателя и до взрыва - 7с. Стандартное время сработки самоликвидатора у ргн. Теперь последствия вешают на второго погибшего. Он к суициду оказывается был склонен. Работая и находясь на рабочем месте. К нему пришёл безработный воин-патриот, у которого нет жилья и давай отговаривать человека на рабочем месте от суицида. Да к тому же у суицидника была граната а у пришедшего к нему друга-патриота случайно в вещах ещё один запал к этой же гранате был найден. Об этом сразу сдуру сообщила полиция. Ну просто так совпало, у одного граната а у второго запасной запал к ней. К чему это выступление этих людей? К отмазке одного и повесить всё на другого. Это порядочно? Достойно честных людей? Зачем всё видео скрывать? Кто второй погибший? Его социальный статус, семейный, он работал а не искал работу пять лет. Мутняк.
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"У меня есть граната. Я подорву и себя и их" все знали что есть граната которую должны взорвать и при этом убить жену и ребенка и ....... молчали, более того сидели и болтали с убийцей с гранатой. Или бредятина или типа красивая легенда для отмазки. Непонятно, зачем он бросался на гранату если заранее знал о ней и мог легко предотвратить все.
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ни верю.......................... это была ликвидация...
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Тягнуть з фронту все що неможна, навіть деякі ідіоти посилають Новою Поштою
Кожна привезені з фронту граната чи патрон це чиясь майбутня смерть в мирній Україні. На жаль не до всіх це доходить Ветеран Дегтярев накрыл гранату свои телом, чтобы никто не пострадал, - командир разведгруппы "Купол" Крайнов - Цензор.НЕТ 2644
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Ваше право верить во что угодно - хоть в макаронного монстра.
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Раз участник АТО, командир Купола сказал, что безработный Дягтерев, завсегдатай кафе ни причем, надо верить. И запал у него случайно оказался. А охранник кафе на работу с гранатой ходил.
А если Дягтерев попьяне охранника гранатой убил и девушку ранил? А теперь патриоты на убитого хотят еще и вину повесить. Тогда как?
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мутная история
и видео их лобзаний какое-то длинное
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Короче ситуация классическая: из за недоумка (ну нет у меня уважения к самоубийцам), погиб человек.
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Вспомнился французский пилот, направивший самолёт с пассажирами в гору... Так он решил свести счёты с жизнью...
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Німецький пілот. Над Францією вони розбилися.
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"У меня есть граната. Я подорву и себя и их" все знали что есть граната которую должны взорвать и при этом убить жену и ребенка и ....... молчали, более того сидели и болтали с убийцей с гранатой. Или бредятина или типа красивая легенда для отмазки. Непонятно, зачем он бросался на гранату если заранее знал о ней и мог легко предотвратить все.
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граната просто так не взрывается, мусора всегда обманывают
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А разве граната, накрытая телом, дает такую вспышку?
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Гранату подорвал охранник, а герой прикрыл охранника своим телом, чтобы тот меньше пострадал.
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Нет разговора, покажите видео. Но видео вы не показываете а лепите отмазки. После взрыва два тела лежали на крыльце . ргнка не забросит 110 кг тело обратно на крыльцо. Как и предполагал там была борьба, которую и засветили с момента активации взрывателя и до взрыва - 7с. Стандартное время сработки самоликвидатора у ргн. Теперь последствия вешают на второго погибшего. Он к суициду оказывается был склонен. Работая и находясь на рабочем месте. К нему пришёл безработный воин-патриот, у которого нет жилья и давай отговаривать человека на рабочем месте от суицида. Да к тому же у суицидника была граната а у пришедшего к нему друга-патриота случайно в вещах ещё один запал к этой же гранате был найден. Об этом сразу сдуру сообщила полиция. Ну просто так совпало, у одного граната а у второго запасной запал к ней. К чему это выступление этих людей? К отмазке одного и повесить всё на другого. Это порядочно? Достойно честных людей? Зачем всё видео скрывать? Кто второй погибший? Его социальный статус, семейный, он работал а не искал работу пять лет. Мутняк.
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А зачем вам это надо?
Разве Саша Белый такие же вопросы вызывал когда погиб?
Может тут и реально несчастный случай был, а если и нет - то нам этого на недо знать(пишет донос)
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то есть Ройтман был(есть) прав?
о б*же
(бросается снаряжать "кравчучку")
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А что там за место- где всё это произошло? Ночной клуб? Может- он хотел там всех взорвать- а охранник ценой своей жизни его не пустил? И сейчас его за это ещё и обосрали?
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х.з., кто бы обсерал жертву, разве только "так надо"
тролль, ты уныл, если честно.
иди к "трем сестрам", там у вас есть кабачек такой, пожри водки шоле
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Жилой дом там вообще то. А офис на первом этаже с отдельным входом правее от парадной метров на 10. На этом входе они и сидели.
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Ага- они сидели у входа в офис! А шо за ночной офис- который нужно охранять? Внутри офиса кто-то был? По-моему- тут всё шито белыми нитками. А на охранника гадят- чтобы скрыть неслыханный позор. Наверное, он всех спас.
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видео есть, но на нем все в тумане. Они там несколько минут перетирают
А запалы к гранатам сейчас в каждой сумочке
модно
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А запалы универсальные? Или у каждой гранаты- свой запал?
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Ну конечно в каждой косметичке буквально припрятана уголовная ответственность по ч.1 ст.263, ст.263-1 УК... Так сейчас модно.
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"По их версии, гранату мог принести и подорвать второй погибший Михаил Никитин, который ранее высказывал суицидальные мысли"

Суицидальные- или гомоцидальные?
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Гомоцид- убийство, суицид- само-убийство. Кто кого убивал-то?
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нифига вы знаешь понятия то... Ветеран Дегтярьов накрив гранату своїм тілом, щоб ніхто не постраждав, - командир розвідгрупи "Купол" Крайнов - Цензор.НЕТ 7021
ну хорошо, допустим, я это давно знаю то Ветеран Дегтярьов накрив гранату своїм тілом, щоб ніхто не постраждав, - командир розвідгрупи "Купол" Крайнов - Цензор.НЕТ 679
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не уверен, шо опытный боец за 3 сек не сумел бы отбосить гранату, даже если бухие....
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Граната сама отбросилась, вместе с охранником.
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Как говорит нам одна философская мудрость, что у любой вещи есть две стороны - Истинная и та которая хорошо Звучит.
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