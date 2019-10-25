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 Поняття "пропаганда" варто прописати в законі, - Сущенко. ВIДЕО

Журналіст Роман Сущенко вважає за доцільне законодавчо визначити поняття "пропаганда", що дозволить регулювати інформаційний простір в Україні.

Про це він заявив під час форуму National Media Talk, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені видається, що однозначно, потрібно ухвалити відповідний закон чи якісь норми - і тоді буде трошки легше протистояти і чинити опір. Я просто переконаний у тому, що це потрібно, щоб не дарувати опонентам можливості спекулювати. Треба визначити, що таке пропаганда, залучити до цього коло експертів, фахівців, юристів і вже відштовхуючись від цих понять, як у будь-якому демократичному суспільстві, відповідно, регулювати ринок і дії тих чи інших каналів, засобів масової інформації", - зазначив Сущенко.

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За його словами, коли "всі ці поняття розмиті", то кожен може трактувати їх, "як йому заманеться".

"А ми знаємо, що не просто як заманеться, а переслідуються конкретні цілі й інтереси. І тоді набагато складніше регулювати інформаційний простір, оскільки створюють хмари, в яких ідуть дискусії, а справа не вирішується", - уточнив журналіст Укрінформу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155973
 
 
 Топ коментарі
 
да, это правильно, а иначе у нас еще долго оголтелую пропаганду будут называть "проявами різних бачень у демократичному суспільстві", тьху...
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Сущенко точно не журналист, а скорее всего сексот. Тут либо цензура, либо свобода слова, а вместе со свободой слова, тут как тут, и пропаганда - куда же от нее денешься?
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И ПОНЯТИЕ" ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ" ТОЖЕ! с конкретными сроками
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Разумно и пропаганда, и агент иностранного информационного влияния
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А лучше прописать: Коммунизм должен быть уничтожен.

Ибо эти "братья", мутят уже почти столетие целое, проблемы всему миру.
***** высрал что развал совка - это было очень жалко.
Ну и пусть бы сидел в бункере, лысый коротышка. Другое дело что кое-кому выгодно это.
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Сущенко не надо было на "приглашение" брата в Мацкву соваться....Это так для начала. А кто соблюдает законы? Самый главный Конституцию?!
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?!!!!!!!!
Твердження, що россія захопила український Крим і частину Донбассу, то пропаганда?
Ви що? Переїли рибної юшки?!!!!!
Про що ви?!!!!!
Є ПРАВДА і є БРЕХНЯ.
ПРОПАГАНДА, це коли БРЕХНЮ видають за ПРАВДУ !!!!!
А ПРАВДА на боці України !
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а потом в етот закон еще и немецкие, штанмаеровские анализы сдать - абубительтельенее етого закона тока пагиграф...
но шо та мне подсказывает шо украинцы на слово палиграф и не обернуться,
и не матюкнуться
тупо и тихо как то на завтра начнут жить без слуг - мальчик еще погромов не видел - а **** провоцирует их - упаси господь....
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Меньше законов, больше порядка. Если я по закону буду сунуть кое что, да еще куда то, ну, не знаю. А шо ОНО еще может предложить. Каждая БЛ..... дь шо то предлагает.
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да, это правильно, а иначе у нас еще долго оголтелую пропаганду будут называть "проявами різних бачень у демократичному суспільстві", тьху...
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обожаю идиотов....
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у мальчика был мандат на 100 + год - криворогатый мальчик
слова не сдержал - с любой канализации на тебя смотрит твой слуга
ну или пертович, который мудрый и вообще анализы zа всех сдавал,
зеля, а абещаль вроде - нихт друзей и родсвенников...
зная украинцев - долго ету хрень они терпеть не будут.....
шо потом такую же шмарклю выберут - сомнений тоже нет,
но ету уберут.
моника - будешь дрыскать - ету девачку мендель, с сабой, - она тут на хрен никому ни во шо не стучала...
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а кто-нибудь сформулирует понятие проганды в правовом поле?
на секундочку, в словаре определение пропаганды: распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний. и что с этим будет делать закон?
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Hanka Panyanka i и сформулирует по буквам просто...
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Ненужно ничего выдумывать, термин ПРОПОГАНДА определяет государственную политику в чем быто нибыло. Она ничем не отличается то рекалмы которую ведут ЧАСТНЫНЕ компании. Только в первом случае она ведется за счет налогопоалтельщиков и не предполагает очевидной прибыли. Кто этого не понимает, тому никакой закон не поможет.
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с палиграфом было и правда смешно - от вы дали а главное все поверили.....
у меня вопрос накопился - если слуги уже и так сяк все - шо господам делать?
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Сущенко мабуть не розуміє, що дати визначення змісту поняття "пропаганда" таким чином щоб під це визначення не попадало публічно розголошене будь-яке висловлювання будь-якого політика НЕМОЖЛИВО...
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Сущенко точно не журналист, а скорее всего сексот. Тут либо цензура, либо свобода слова, а вместе со свободой слова, тут как тут, и пропаганда - куда же от нее денешься?
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