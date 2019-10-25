 Поняття "пропаганда" варто прописати в законі, - Сущенко. ВIДЕО

Про це він заявив під час форуму National Media Talk, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені видається, що однозначно, потрібно ухвалити відповідний закон чи якісь норми - і тоді буде трошки легше протистояти і чинити опір. Я просто переконаний у тому, що це потрібно, щоб не дарувати опонентам можливості спекулювати. Треба визначити, що таке пропаганда, залучити до цього коло експертів, фахівців, юристів і вже відштовхуючись від цих понять, як у будь-якому демократичному суспільстві, відповідно, регулювати ринок і дії тих чи інших каналів, засобів масової інформації", - зазначив Сущенко.

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За його словами, коли "всі ці поняття розмиті", то кожен може трактувати їх, "як йому заманеться".

"А ми знаємо, що не просто як заманеться, а переслідуються конкретні цілі й інтереси. І тоді набагато складніше регулювати інформаційний простір, оскільки створюють хмари, в яких ідуть дискусії, а справа не вирішується", - уточнив журналіст Укрінформу.