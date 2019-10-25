 Поняття "пропаганда" варто прописати в законі, - Сущенко. ВIДЕО

Про це він заявив під час форуму National Media Talk, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мені видається, що однозначно, потрібно ухвалити відповідний закон чи якісь норми - і тоді буде трошки легше протистояти і чинити опір. Я просто переконаний у тому, що це потрібно, щоб не дарувати опонентам можливості спекулювати. Треба визначити, що таке пропаганда, залучити до цього коло експертів, фахівців, юристів і вже відштовхуючись від цих понять, як у будь-якому демократичному суспільстві, відповідно, регулювати ринок і дії тих чи інших каналів, засобів масової інформації", - зазначив Сущенко.
За його словами, коли "всі ці поняття розмиті", то кожен може трактувати їх, "як йому заманеться".
"А ми знаємо, що не просто як заманеться, а переслідуються конкретні цілі й інтереси. І тоді набагато складніше регулювати інформаційний простір, оскільки створюють хмари, в яких ідуть дискусії, а справа не вирішується", - уточнив журналіст Укрінформу.
Ибо эти "братья", мутят уже почти столетие целое, проблемы всему миру.
***** высрал что развал совка - это было очень жалко.
Ну и пусть бы сидел в бункере, лысый коротышка. Другое дело что кое-кому выгодно это.
Твердження, що россія захопила український Крим і частину Донбассу, то пропаганда?
Ви що? Переїли рибної юшки?!!!!!
Про що ви?!!!!!
Є ПРАВДА і є БРЕХНЯ.
ПРОПАГАНДА, це коли БРЕХНЮ видають за ПРАВДУ !!!!!
А ПРАВДА на боці України !
но шо та мне подсказывает шо украинцы на слово палиграф и не обернуться,
и не матюкнуться
тупо и тихо как то на завтра начнут жить без слуг - мальчик еще погромов не видел - а **** провоцирует их - упаси господь....
слова не сдержал - с любой канализации на тебя смотрит твой слуга
ну или пертович, который мудрый и вообще анализы zа всех сдавал,
зеля, а абещаль вроде - нихт друзей и родсвенников...
зная украинцев - долго ету хрень они терпеть не будут.....
шо потом такую же шмарклю выберут - сомнений тоже нет,
но ету уберут.
моника - будешь дрыскать - ету девачку мендель, с сабой, - она тут на хрен никому ни во шо не стучала...
на секундочку, в словаре определение пропаганды: распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний. и что с этим будет делать закон?
у меня вопрос накопился - если слуги уже и так сяк все - шо господам делать?