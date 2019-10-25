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Все про:стрілянина (1059) Харків (1528)

 Один із стрільців у Харкові підірвав гранату і загинув під час переслідування поліцейськими, - джерело. ВIДЕО

У Харкові невідомі розстріляли з автоматичної зброї чоловіка і спробували втекти на автомобілі Toyota.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

Під час переслідування поліцейськими стрілків один із правопорушників підірвав гранату і загинув.

У Харкові введена в дію спеціальна поліцейська операція "Сирена".

Встановлено особу потерпілого - це житель Харкова 1979 року народження. Потерпілий невдовзі помер у лікарні. Крім цього, на одній з вулиць міста знайдено спаленим автомобіль правопорушників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено. ВІДЕО перестрілки

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155956
 
 
 Топ коментарі
 
Офигеть..., не Украина, а Чикаго....

Зебобики превратили Украину в малину.....
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Мафія семітського розливу. Вирішують справи одним і тим самим способом вже 3000 років.
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Кто такие полицеские ?
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В этой войне ручные гранаты - практически бесполезная вещь... так как в позиционной войне их просто нет смысла применять... Зато на гражданке куда их завезли "сувенирами" с Донбасса от этих гранат - людей погибло уже наверное больше сотни... во всяком случае на войне от этих гранат столько не погибло...
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Офигеть..., не Украина, а Чикаго....

Зебобики превратили Украину в малину.....
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ежедневная граната уже несколько лет существует
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В Харькове поди забыли, рядом с каким соседом они живут, и от чего им повезло избавиться в 2014? Если уж такие мелкокриминальные разборки выходящим из ряда вон событием стали
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Ого! В Харькове реальный экшн разворачивается! Что-то часто там стали стрелять, практически- ежедневно.
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Видимо передел всего уже идет полным ходом.
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Та можэ и так. Сначала валят бывшего "оплотовца", потом жгут тачку, почему-то, заботливо оставив в ней ксиву юридического универа, потом- покруче, взрывают самого себя на вокзале. А ещё с одним- пока неясно.
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Мафія семітського розливу. Вирішують справи одним і тим самим способом вже 3000 років.
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а шо це за кіно??? полюцаї за бєлочкой ганяюця???
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