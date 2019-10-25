 Один із стрільців у Харкові підірвав гранату і загинув під час переслідування поліцейськими, - джерело. ВIДЕО

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

Під час переслідування поліцейськими стрілків один із правопорушників підірвав гранату і загинув.

У Харкові введена в дію спеціальна поліцейська операція "Сирена".

Встановлено особу потерпілого - це житель Харкова 1979 року народження. Потерпілий невдовзі помер у лікарні. Крім цього, на одній з вулиць міста знайдено спаленим автомобіль правопорушників.

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