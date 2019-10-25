 Один із стрільців у Харкові підірвав гранату і загинув під час переслідування поліцейськими, - джерело. ВIДЕО

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.
Під час переслідування поліцейськими стрілків один із правопорушників підірвав гранату і загинув.
У Харкові введена в дію спеціальна поліцейська операція "Сирена".
Встановлено особу потерпілого - це житель Харкова 1979 року народження. Потерпілий невдовзі помер у лікарні. Крім цього, на одній з вулиць міста знайдено спаленим автомобіль правопорушників.
Зебобики превратили Украину в малину.....
)"мизамир")
Дмитрий Смахтин комент від 25.10.2019 14:25
Правда, чи ні - побачимо.