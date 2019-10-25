 Акція "Ні капітуляції!" відбувається під Київською ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 25 жовтня, в Києві під будівлею Київської ОДА триває акція протесту проти капітуляції у війні з Росією. Серед мітингувальників багато активістів з символікою "Національного корпусу" і "Національних дружин". Мітингувальники тримають прапори Україн, а також плакати з гаслом: "Ні капітуляції!"

На початку акції активісти здійснили постріли з петарди, як символ того, що в Україні йде війна, і Росія не збирається її зупиняти.

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"Вимагаємо: заборонити використання особливого статусу для ОРДЛО або будь-яких інших регіонів України; заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР"; заборонити відведення українських військ від лінії розмежування; заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО; заборонити проведення виборів у будь-які органи влади або самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю вздовж всього україно-російського кордону; вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати новий формат переговорів", - заявили організатори пікету.

До мітингувальників вийшли представники ОДА та запросили ініціативну групу на зустріч з керівництвом області. Активісти планують передати голові ОДА як представнику президента свої вимоги. Активісти будуть наполягати на тому, щоб голова Київської ОДА Михайло бно-Айріян передав Президенту України Володимиру Зеленському їхні вимоги.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ