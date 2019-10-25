 Акція "Ні капітуляції!" відбувається під Київською ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 25 жовтня, в Києві під будівлею Київської ОДА триває акція протесту проти капітуляції у війні з Росією. Серед мітингувальників багато активістів з символікою "Національного корпусу" і "Національних дружин". Мітингувальники тримають прапори Україн, а також плакати з гаслом: "Ні капітуляції!"
На початку акції активісти здійснили постріли з петарди, як символ того, що в Україні йде війна, і Росія не збирається її зупиняти.
"Вимагаємо: заборонити використання особливого статусу для ОРДЛО або будь-яких інших регіонів України; заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР"; заборонити відведення українських військ від лінії розмежування; заборонити утворення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО; заборонити проведення виборів у будь-які органи влади або самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю вздовж всього україно-російського кордону; вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати новий формат переговорів", - заявили організатори пікету.
До мітингувальників вийшли представники ОДА та запросили ініціативну групу на зустріч з керівництвом області. Активісти планують передати голові ОДА як представнику президента свої вимоги. Активісти будуть наполягати на тому, щоб голова Київської ОДА Михайло бно-Айріян передав Президенту України Володимиру Зеленському їхні вимоги.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Так для чего аваковцы изображают протест против Зе-власти?
а) что они аваковцы
б) что они изображают.
А что они изображают по версии Jester ?
Конечно домыслы.))
2) Мертветчук при Пете спокойно себе жил припеваючи и подымался медийно как раз при великом вышиватном поцреоте Пете.
А кто заставляет радоваться?
Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.
https://censor.net.ua/news/3108123/sud_prigovoril_yanukovicha_k_13_godam_lisheniya_svobody
Если мертветчука можно было "прикрыть", почему это не сделали до сих пор Зе-сбу и Зе-прокуратура?
Хотя бы определили его в СИЗО, как это было с Ефремовым.
Если мертветчука можно было "прикрыть", почему это не сделали до сих пор Зе-сбу и Зе-прокуратура?
Хотя бы определили его в СИЗО, как это было с Ефремовым.
Так а с чего бы им это делать, если Медведчук "чувствует себя лучше чем при Пете"?
Как будто при Пете его определяли в СИЗО и были какие-то вопросы от свино-сбу и свино-прокуратуры.
Это о чем?
"Да и как оказывается, он судам свои решения продавливал."
О том, что суды оказывается по велению свыни приговоры выносили.
"О том, что суды оказывается по велению свыни приговоры выносили."
Кто и где о таком писал?
А потом, я же за язык не тянул говорить, что "при зе медведчук чувствует себя лучше", так? И мы выяснили, что "чувствует лучше" сводится лишь к тому, что "не сидит в СИЗО". Так он и при пэдриотычном папиреднике там не сидел, что логически уничтожает твое утверждение про "лучше".
Кто и где о таком писал?
Ты сама и написала - что решение по Яныку - это благодаря Пете. Как он может на подобные решения, не вмешиваясь в судебную ветвь власти?
Точно так же я не знаю, что там в вашей секте святого ******* считается знаменательными датами. Прикинь, большинство людей не в курсе ваших подробностей ваших шабашей.
А 21.11 - день коли вам слід сидіти у норках і не висуватися.
Ти там де? В кабіолеті? https://www.youtube.com/watch?v=ETJIabDGCzI
Лексикон специфический.
В смысле: Зе ломает то, что строил Петя, имхо.
Вони говорять нам, що ми винні.
Ми повинні "перестати знущатися" над пенсіонерами Донбасу, які тягнуть пенсію як молоко двох корів. Чужої корови, якої вони так хотіли. І колишньої своєї, яку вони не бажали бачити в очі.
Вони говорять, що тільки пенсій ми винні 33 мільярди.
Тим, хто гучніше всіх кричали "путін прийди!" і зустрічали чужі танки з квітами.
Вони говорять про те, що ми повинні давати їм газ і енергію. Без врахування боргів, що вони нам простили.
Просто винні - і все.
Вони говорять, що ми повинні визнати документи орди про народження і смерть. Документи терористичних організацій.
Навіщо? Для того, щоб виникли фінансові зобов'язання. Як для громадян. По яким ми будемо винні.
А щоб все це відбувалося комфортніше - буде оновлено залізничне сполучення.
І спрощено контроль на КПВВ.
А ще ми винні залишити свої позиції, пам'ятаєте?
І просто перестати стріляти. І нехай нас продовжують вбивати. Це такий "крок до миру". За наш рахунок, звісно.
Й ще багато-багато "винні" виникає і буде виникати попутно.
Нас привчають до слову "винні" у зв'язку зі словом Донбас.
По Штайнмаєру ми теж все винні.
Ми повинні прийняти результати виборів, проведених бандитами без нашого контролю.
Ми повинні провести їх легалізацію та амністію.
Ми повинні дати їм "особливий статус", щоб зафіксувати на собі ярмо "боргу", назавжди.
З нас намагаються зробити терпіл, ви помітили?
Нам нічого не винні. Ані за спробу вбити країну. Ані за десятки тисяч вбивств. Ані за зраду. Ані за війну. Ані за що.
Ми не маємо права спитати ні за що та ні з кого.
Але винні всім без розбору…
А я не згоден.
Після того, як росія вбереться за кордон, який ми (з миротворцями або без) закриємо на амбарний замок, ми почнемо зводити дебет з кредитом.
Правда, після того, як здасть зброю останній бандюк, що не втік у мордор.
Газ, світ, пенсія та інше буде обов'язково відновлено. Але тільки після того, як запанує Закон України.
І кожен буде мати право отримати все, на що має право.
Пенсію, виплати, субсидії, стипендії. Рівно як і строк за участь або співучасть. Або амністію з поразкою у правах.
І вибори будуть. Тільки справжні.
В тиху неділю. З пильними поліцейськими, нудьгуючими без діла. Зі спостерігачами, які лаються з комісією і нікого не бояться. З пенсіонерами, які отримали пенсію в банкоматах Привата і Ощада і прийшли до відкриття ділянок. І з вечірнім пивом, без будь якого комендантського часу.
I всі борги ми будемо повертати - а як же!
У нас попереду буде цілий ряд міжнародних судів. За якими росія буде сплачувати за зруйновану інфраструктуру Донбаса. Разом з компенсацією всім постраждалим і переміщеним. З поверненням всього віджатого. З відновленням кожної зруйнованої оселі.
З довічним забезпеченням родин загиблих і понівечених.
І так, щоб хватило ще й на десятиметрову стіну та рів з крокодилами та піраньями.
Оце буде мир.
Ось це ми повинні!
Досить впарювати нам "байки для терпіл".
Бо ми п'ять років саме тому й бились, щоб не бути "терпілами". Ані нам, ані дітям.
Або можемо нагадати. Хто, кому і за що винен.
https://tverezo.info/post/105182
Де ти там? У кабріолеті?