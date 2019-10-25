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 "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко. ВIДЕО

Глава партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що "територіальну цілісність країни ми відновимо політико-дипломатичним шляхом". Він нагадав, що "саме таку стратегію ми виробили ще чотирнадцятого року".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його відеозверненні.

"Ця стратегія правильна та безальтернативна. Але вона не змінить агресивної природи північно-східної сусідки. Сталий мир та надійна безпека можливі лише, якщо Україна стане членом НАТО. За п’ять років ми зблизилися як ніколи. Про цей прогрес одностайно говорили всі наші партнери під час Парламентської асамблеї НАТО, яка нещодавно відбулася у Лондоні. І коли так, сказав я їм у відповідь, то прийшов час надати Україні План дій щодо членства", - наголосив Порошенко.

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"Ще 2008-му році Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО. І хоча тоді нам ПДЧ не надали, але його перспективу зафіксували у фінальній резолюції саміту. Одинадцять років тому нам казали, що ПДЧ не на часі. Бо влада тоді не мала консолідованої позиції. І у суспільстві був низький рівень підтримки. Тепер більшість українців – за членство в НАТО. Ця мета зафіксована в Конституції України. Зміни, які за цей час сталися і в Україні, і на континенті, промовляють самі за себе. Офіційні представники Альянсу постійно наголошують, що двері НАТО для України відкриті. Скажімо, що ми вже прийшли. Годі переминатися з ноги на ногу", - закликав глава партії.

"Чому цей крок потрібно зробити саме зараз? Бо в грудні – саміт НАТО. "Європейська Cолідарність" свідома, що там рішення ще не буде. Не секрет, що деякі наші партнери йдуть вперед, озираючись назад… На неврівноважене російське керівництво. Їм знадобиться ще час, щоб зібратися з духом і наважитись прийняти Україну до Альянсу. Але процес слід починати вже зараз. Поставити на порядок денний питання про ПДЧ – це в першу чергу обов’язок українського Президента. А парламент нового скликання має нагоду продемонструвати політичну волю щодо вступу України до Альянсу. Наша команда підготувала проект заяви Верховної ради України. Пропонуємо уповноважити голову Верховної Ради разом з Президентом і Прем’єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО. Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції. Закликаю колег по Верховній Раді – і хто у владі, і хто в опозиції – підтримати нашу пропозицію вже наступного тижня. В чому-чому, а в цьому питанні маємо бути єдиною українською командою. І тоді зможемо досягти амбітних цілей. Як це було з Угодою про асоціацію. Як це було з безвізом. Як це стане з ПДЧ, а згодом – і зі вступом до НАТО та Європейського Союзу", - резюмував Порошенко.

Також читайте: Делегації Німеччини, Литви, Латвії, Канади і США в парламентській асамблеї НАТО висловили підтримку Україні, - Чернєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155873
 
   
 Топ коментарі
 
Порох красава, видно же как вам, только от одного его слова подгорает "Евросолидарность" предлагает руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6018
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Игорь Бигдан

Есть предложение законодательно запретить эмигрировать (явно или неявно) из страны тем, кто голосовал за Зеленского. Да, щас расскажут, что это нарушение Конституции и прав человека, я в курсе.
Я просто хочу сказать, что пока мы не научим инфантилов нести ответственность за их поступки - они так и будут оставаться инфантилами. И страна так и будет бегать по кругу.
Например, я топил за Порошенко и его курс, при этом уезжать у меня даже в мыслях не было, потому что это был мой президент и мой курс! Я пять лет тащил на себе груз инфовойны, потому что это был мой выбор. И в этом нет никакого подвига, это просто логично. И когда последние пять лет из страны уезжали те, кто поддерживал Россию или был против сопротивления агрессии, - это тоже было логично, им ведь не нравилась такая Украина.
"Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6776

Этой весной выяснилось, что таких людей много - моя война нахрен не нужна 73% населения, они хотят капитуляции, "Сватов" и Путина. И теперь логично уезжать мне - я же не хочу жить в "Малороссии", и детям своим такого не желаю. Можно бы и дальше продолжать воевать, но тем самым я мешаю 73% радостно кушать зелёное говно из телевизора, я омрачаю их существование ежедневной критикой Зелупочки, я их нервирую, и они желают мне смерти. Не запоребриковая вата, а местная хочет чтобы меня не было, и если я уеду - будет проще и им, и, возможно, мне.
А ты, голосовавший за клоуна, ты, блть, куда собрался? Стоять! Ты получил то, что хотел, почему ты бежишь от этого? Тебя окружают такие же зелёные долбоё*ы, как и ты, и в парламенте такие же, и в Кабмине, и президент у тебя зелёный насквозь - почему же тебе некомфортно?..
Аааа, они делают не то, что ты ожидал?.. А мы ведь тебя предупреждали, объясняли, рассказывали. И про пустую голову Зеленского, и про его зависимость от Коломойского, и про рыговский реванш, и про узурпацию власти. Не надо отмазываться, что ты не слышал наши прогнозы, - ты слышал, просто не верил, думал, что ты самый умный. Теперь ты осознал, что ты дураком был и остаёшься?
Не хотел слушать "порохоботов" - значит, теперь учись на своих ошибках, такова судьба дурака. Оставайся. Отвечай за свои поступки. Решай проблемы, которые ты сам себе создал. Глядишь, может, и человеком станешь, думать научишься, связь между причиной и следствием находить.
А без мозгов тебе будет плохо что дома, что в эмиграции.
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Бачу, зебобіки проти НАТО.
Оно як верещать, навіть кацапобота залайкали.. "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7337
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Ксеню, будь-яка не "помєшана" людина в Україні знає, що Зеленский офіційно заявив, про незмінність курсу України в НАТО і ЄС, Ви напевно в їх число не попали.
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Тобто вас влаштує пустопорожня заява, а не конкретні кроки, тим більше, що зараз відкривається вікно можливостей ?
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Ця заява Порошенко тако ж пустопорожня, чисто медійний привід нагадати про своє існування.
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Якщо ЗЕ не пошевелить булочками, то, да, це стане пустопорожнім звуком.
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ЗІ: Столтенберг буде виступати в ВРУ то, Порошенко матиме нагоду подати ще й персональну заяву.
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Які конкретні кроки: назвть їх:
1.
2.
3. .....
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Та ви в ЗЕ питайте !
Інакше для чого ви його обирали керувати країною ?
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Мене не цікавлять відмовки, мене цікавить результат. Поки що ваш ЗЕ результату, окрім ганьби, не надав.
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нормального такого ордловца мы с Вами выцепили ....
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тварь потная считалки устроила?
за тобой - считавод уже идут....
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Дарма. За тим треба йти до Ляшка. Він дає всім. Дасть і тобі. Головне аби в тебе на губах не ублу герпесу, Бо Ляжко дуже чистоплотний
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а чего бы для для начала тебя, смелого, на паяльник на пасадить ?
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"для для"....
Шо обосрался с перебпугу и подбородок трясётся, чмо?
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та да трясуся - покурю от сейчас, потом опять затрясуся....
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нациг, а снайпер ты шо ****?
или ты чисто **** но не снайпер?\
люди на тропе....
и даже если ты не он, а скарее всего нет не абижайся , на пирихлесток,
стока машин и как не пастрадать?
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голос, псина, шо приглохла?
или ты уже, дай бог?
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кому на етом свете нужен твой спокойный сон?
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развдечуки уже рыскают и вполне возможо, уже у тебя за за дверями и акном стоят....
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Ти такий наївний що віриш запевненням президентів починаючи з Кравчука ? Інфантильність чи наївність ? А може ................... ?
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Кто нибуть ущипните Петю, пусть проснется и вспомонит что он не президент. "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1637
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Він навіть в тюрмі "проплатить" камеру у вигляді кабінету.
Там очевидні психічні відхилення...
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Вщипни Зелю.
Нехай згадає, що обов'язки президента не обмежуються закордонними візитами по коронаціях та вичитуванням квартальних сюжетів.
Треба прагнути інтеграції в західні інституції. НАТО та ЄС самі в Україну не прийдуть, треба президентові шлях торувати.
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А чим відрізняється блискучій виконавець фсбешних мініатюр Зюзя від агента російських спецслужб Порошенко? - хіба тим,що зараз Зюзя замовляє щоу Порошенкові...
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На его место сел клоун из 95 квартала, и не какой то там дурак, а очень вумный человек! )
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А "мумія 3-го тисячоліття" також в Англії мову вчить?
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обычный свинорылый поппулизм для 8-ми процентного имбицильного элехтората. мародер прекрасно знает что в нато нас не возьмут потому как у нас есть военный конфликт, и потому как уровень нашего вооружения и экономики страны на столь низком уровне, что мы не потянем их стандарты
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Давно не чули думкі агента російських спецслужб Порошенко щодо НАТО.
А чогож ти це не робив будучі Президентом 5 років?
Навіть завод з набоями не відбудував,якій обіцяв побудувати з вкраденних грошей Януковича.Мабуть тому,що "голуб миру"з офшорами на Кіпрі?!
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Все очень просто - всем нормальным понятно что надо в НАТО и также понятно что по стандартам не готова и конфликт с россией не решен (пока) и будет отказ ! Вот петя-боты и начнут Зе не может привести Украину в НАТО вот через 5 лет Петя поведет Украину туда куда он всегда ведет))
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И по стандартам готова, и с конфликтом берут (Кипр, Греция/Турция). Так что не пи*ди "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4074
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Ты из НАТО? Посмотришь на ответ НАТы если подадут впч!)
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Генсек НАТО - для України важливо провести реформи - модернізувати і зміцнювати українські інститути безпеки і оборони, боротися з корупцією, посилювати верховенство права. 27 сентября 2019!
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А где ж ты, Порохатый свино-популист, был все эти 5 лет?
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Закрепил курс в НАТО в Конституции и реформировал армии, чучело ты зелёное "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 365
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Так почему же оно не поднимало вопрос о ПДЧ когда было президентом, чучело ты коричневое?
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Напомните этому сыньоносому, как оно по раде бегало с шариками "НАТО НЕТ"
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когда мне говорят - Киевское Динамо,
а там 5, как минимум чернокожих?
ето чье угодно Динамо - тока не Киевское...
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Дебіли невже ви важаєте, якщо гіпотетично представити наприклад Україну сьогодні візьмуть до НАТО то завтра НАТО введе війська в Україну? Ви справді так вважаєте порохоботи???? Тоды ви рідкістні ідіоти "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 819
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"Дебіли" не понимают.

Прежде всего, переход на новые стандарты, НАТО -это от униформа, питание, амуниция, переход с аналоговых связи на цифровую, тактика\стратегия, до штабных процедур и руководящих документов, оперативную деятельность,
Так же это откроет рынок оружия

Украина уже внедрила 200 из 1300 стандартов НАТО.

Переход на стандарты НАТО это очень затратное дело, по финансам и зависит от "воли властей", поэтому еще не меньше 10лет, нужно работать в этом направлении.
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бене нужен снайпер - пока ета сволота буден жить в Украине - дела не будет...
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Дорогой Петя! Поменьше бы "я", побольше "страна" - было бы больше толку. Это я как порохобот говорю.
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Щ-ж це педро, не підняв це питання на протязя 5 років свого бездарного керування країною?
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Даже в Конституции закрепил! Ты мозг потерял за просмотром "Скотов" "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3528
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Серйозно, "закріпив"?...
Де ще "запріпив"...в туалеті на стіні?
Це все байки та локшина!!!
Чому Педро-мальдівський не підняв це питання, так як він вимагає від Зеленського сьогодні?
Чому він не піднімав його на генасамблеї НАТО?
НАТО, взагалі в курсі, що ми щось десь "закріпили"?
Чому цей "мегадипломат" не виконував те, що вимагае від Зеленського?
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свинорилий без мила в усі дірки лізе, думає цим апелювати до світової спільноти про політичне переслідування , а по суті це спроби втечі від карних злочинів
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Я зрозумів порохоботів. Вони хочу втягнути НАТО в війну з Росією. Тому вони марять НАТОм "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6161
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в целом у всех Украинцев одна цель
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Только у парохоботов другая - не прекращать войну и не ликвидировать днры и соответственно никакой ЕВРОПЫ и НАТО!
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Петя сделал предложение,от которого нельзя отказаться.Петя хитрый жук.Зеле таким образом придётся продемонстрировать приверженность к НАТО и подписать заявку на ПДЧ.Если же не подпишет,то у Пети,есть все основания говорить,що Зеля против НАТО. "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5291
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Никто Украину к сожалению в НАТО не ждёт... это факт, так это эти призывы очередные сотресания воздуха от пети.
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Ждут,но только после Балкан.От зараз хорвати мають вступити.По мне, Петя решил пробить Зелю на отношение его к альянсу.Ну и конечно для внутренней риторики в Украине. "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2330
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