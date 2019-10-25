 "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його відеозверненні.
"Ця стратегія правильна та безальтернативна. Але вона не змінить агресивної природи північно-східної сусідки. Сталий мир та надійна безпека можливі лише, якщо Україна стане членом НАТО. За п’ять років ми зблизилися як ніколи. Про цей прогрес одностайно говорили всі наші партнери під час Парламентської асамблеї НАТО, яка нещодавно відбулася у Лондоні. І коли так, сказав я їм у відповідь, то прийшов час надати Україні План дій щодо членства", - наголосив Порошенко.
"Ще 2008-му році Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО. І хоча тоді нам ПДЧ не надали, але його перспективу зафіксували у фінальній резолюції саміту. Одинадцять років тому нам казали, що ПДЧ не на часі. Бо влада тоді не мала консолідованої позиції. І у суспільстві був низький рівень підтримки. Тепер більшість українців – за членство в НАТО. Ця мета зафіксована в Конституції України. Зміни, які за цей час сталися і в Україні, і на континенті, промовляють самі за себе. Офіційні представники Альянсу постійно наголошують, що двері НАТО для України відкриті. Скажімо, що ми вже прийшли. Годі переминатися з ноги на ногу", - закликав глава партії.
"Чому цей крок потрібно зробити саме зараз? Бо в грудні – саміт НАТО. "Європейська Cолідарність" свідома, що там рішення ще не буде. Не секрет, що деякі наші партнери йдуть вперед, озираючись назад… На неврівноважене російське керівництво. Їм знадобиться ще час, щоб зібратися з духом і наважитись прийняти Україну до Альянсу. Але процес слід починати вже зараз. Поставити на порядок денний питання про ПДЧ – це в першу чергу обов’язок українського Президента. А парламент нового скликання має нагоду продемонструвати політичну волю щодо вступу України до Альянсу. Наша команда підготувала проект заяви Верховної ради України. Пропонуємо уповноважити голову Верховної Ради разом з Президентом і Прем’єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО. Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції. Закликаю колег по Верховній Раді – і хто у владі, і хто в опозиції – підтримати нашу пропозицію вже наступного тижня. В чому-чому, а в цьому питанні маємо бути єдиною українською командою. І тоді зможемо досягти амбітних цілей. Як це було з Угодою про асоціацію. Як це було з безвізом. Як це стане з ПДЧ, а згодом – і зі вступом до НАТО та Європейського Союзу", - резюмував Порошенко.
Оно як верещать, навіть кацапобота залайкали..
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Інакше для чого ви його обирали керувати країною ?
за тобой - считавод уже идут....
Шо обосрался с перебпугу и подбородок трясётся, чмо?
или ты чисто **** но не снайпер?\
люди на тропе....
и даже если ты не он, а скарее всего нет не абижайся , на пирихлесток,
стока машин и как не пастрадать?
или ты уже, дай бог?
Там очевидні психічні відхилення...
Нехай згадає, що обов'язки президента не обмежуються закордонними візитами по коронаціях та вичитуванням квартальних сюжетів.
Треба прагнути інтеграції в західні інституції. НАТО та ЄС самі в Україну не прийдуть, треба президентові шлях торувати.
А чогож ти це не робив будучі Президентом 5 років?
Навіть завод з набоями не відбудував,якій обіцяв побудувати з вкраденних грошей Януковича.Мабуть тому,що "голуб миру"з офшорами на Кіпрі?!
пока глохни
а там 5, как минимум чернокожих?
ето чье угодно Динамо - тока не Киевское...
Прежде всего, переход на новые стандарты, НАТО -это от униформа, питание, амуниция, переход с аналоговых связи на цифровую, тактика\стратегия, до штабных процедур и руководящих документов, оперативную деятельность,
Так же это откроет рынок оружия
Украина уже внедрила 200 из 1300 стандартов НАТО.
Переход на стандарты НАТО это очень затратное дело, по финансам и зависит от "воли властей", поэтому еще не меньше 10лет, нужно работать в этом направлении.
Де ще "запріпив"...в туалеті на стіні?
Це все байки та локшина!!!
Чому Педро-мальдівський не підняв це питання, так як він вимагає від Зеленського сьогодні?
Чому він не піднімав його на генасамблеї НАТО?
НАТО, взагалі в курсі, що ми щось десь "закріпили"?
Чому цей "мегадипломат" не виконував те, що вимагае від Зеленського?