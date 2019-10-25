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Все про:ветерани (407) США (5707) марафон (43)

 Українські ветерани прилетіли до США на Марафон морської піхоти. ВIДЕО

Команда українських військових, які зазнали поранень, прибула до Вашингтона для участі в забігах 44-го Марафону морської піхоти США.

Літак з українцями прибув у другій половині четверга в аеропорт Вашингтон Даллес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як повідомили в Посольстві України в США, команда наших воїнів буде поділена на дві групи. Одна вийде на старт на дистанції 10 км, друга бігтиме 50 км.

За 44 роки існування Марафону морської піхоти США маршрут у півсотні кілометрів учасники долатимуть вперше.

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Планується, що ультрамарафонську дистанцію бігтимуть чотири представники української команди.

Усі забіги 44-го Марафону морської піхоти США відбудуться цієї неділі, 27 жовтня. Зазвичай у них беруть участь десятки тисяч американців та гостей з інших країн.

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Кожен з учасників зазначив, що це велика честь для них представляти Україну на такому заході.

"Треба демонструвати свої здібності, щоб люди не здавалися, аби вони не боялися падати, не опускали руки", - сказала Ольга Бенда, яка першою серед жінок приєдналася до забігу з ветеранами.

Ольга Бенда пішла добровольцем на передову, де, на жаль, зазнала травм. У травні 2017 року під час обстрілів вона втратила ліву ногу, проте, попри це, знайшла в собі сили і не зневірилася.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155857
 
   
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Трогательная встреча. Приехавшие явно довольны.
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Вітаю нашіх Героїв!!! Вдалого забігу вам!!!
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