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Все про:Запоріжжя (532) напад (671) Нацполіція (8396) активіст (212) Бєлова (1)

 Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову. ВIДЕО

Учора на території Комунарського району скоєно зухвалий напад на активістку Анжеліку Бєлову - керівницю громадської організації. Зловмисника затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Романа Мазурика.

Він зазначив, що правоохоронці відразу ж внесли відомості до ЄРДР за кваліфікацією ст.15 ст.115 КК України - замах на вбивство.

"Завдяки швидкій та складеній роботі Комунарського відділу поліції, за процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури №2 було здійснені невідкладні слідчі дії, встановлено ймовірне місцезнаходження нападника. Наразі особу знайшли та затримали, завтра буде висунуто підозру та подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

За санкцією статті 115 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років", - зазначив він.

Мазурик також повідомив, що за попередніми даними нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя та здоров‘я людей.

"Хочу подякувати поліцейським за якісну та своєчасну роботу! Молодці", - додав він.

Про деталі затримання розповіли в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відому запорізьку активістку ромської організації Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації

Нагадаємо, вчора невідомий напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", дружину лідера організації "Антикорупційній рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Злочинець після довгого переслідування напав на активістку в під'їзді і завдав удару ножем в область серця.

Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155855
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы уникальные створiння, голосуют за вату а потом удивляются, почему нет декомунизации. Антимайдановец сивоха в рнбо этих умственно отсталых никак не смущает - вообще.
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Сивоха- просто алкаш, работавший исключительно за бабло, а в тот период, вполне вероятно- просто за стакан, с огненной водой. В начале тысячелетия пришлось разок попасть, за один стол. Я всяко видел... но не такое падение фэйсом в салат, с грохотом и последующим выносом тела. Его, по идее, жестко закодировали, с торпедой вшитой. А можэ и не с одной... Иначе как???
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Причину каждый день називают на Рос. ТВ - в Украине фашисты.Поэтому Россия очень хорошо оплачивает такие провокации - резать меньшинства, забрасывать камнями болельщиков. К сожалению, рожденных дебилами дебилов хватает в любой стране.
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Причину каждый день називают на Рос. ТВ - в Украине фашисты.Поэтому Россия очень хорошо оплачивает такие провокации - резать меньшинства, забрасывать камнями болельщиков. К сожалению, рожденных дебилами дебилов хватает в любой стране.
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Угадаю с одного раза-украиноненависнический кацап
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Людям не зрозуміло, як реагувати на подію.
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Коммунарский район? А сыньоносый Свынюка так хвастался успишно проведенной декоммунизацией Полиция задержала преступника, напавшего на запорожскую активистку Анжелику Белову - Цензор.НЕТ 9596
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Це від місцевих рад залежить, за які ти й голосуєш
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Зебилы уникальные створiння, голосуют за вату а потом удивляются, почему нет декомунизации. Антимайдановец сивоха в рнбо этих умственно отсталых никак не смущает - вообще.
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У Сивохи журналисты должны узнать ЧЕЙ КРЫМ?
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Сивоха- просто алкаш, работавший исключительно за бабло, а в тот период, вполне вероятно- просто за стакан, с огненной водой. В начале тысячелетия пришлось разок попасть, за один стол. Я всяко видел... но не такое падение фэйсом в салат, с грохотом и последующим выносом тела. Его, по идее, жестко закодировали, с торпедой вшитой. А можэ и не с одной... Иначе как???
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на таку тушу, там не одну треба таблетку, чи що там зашивають
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Порохоботи такіж розумово відсталі, як і зебіли. Та гидота теж проросійську мразь усюди розставляла. А у більшості населення навіть не вистачило тями заговорити рідною мовою за роки війни. Кончені.
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не у білльшості, бо на сруцке розмовляє менше половини, ще велика частина з них це кацапи, десь 17%, а інші малхольні, типа радной ізиг, у нас таг всє рагаваріают, ну щось таке, каг хачу таг і гаварю, я укгаінєц, проста у нас таг все гаварят.
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"Це від місцевих рад залежить ..."

Це, порохобот, залежить від "Закону про декомунізацію". Скажи бригадиру, щоб направив тебе на курси підвищення кваліфікації.
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Ще один заробітчанин. Чому ви всі такі агресивні? Ти хоч той закон відкривав?
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Я багато дечого відкривав, на відміну від тебе. Тобі, крім методички, нема сенсу щось відкривати. Методичка спеціально адаптована під сприйняття твоїми недорозвинутими мізками, а законодавчі акти вимагають наявності, хача б, найменших ознак інтелектуального розвитку.
Заробітчанин тут ти, я заробітчанином бути ніяк не можу.
А про VPN ти чув що-небудь чи тебе бригадир реєструє не проксі-сервері?
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Чесно,навіть сперечатись із тобою лінь) відкрий закон про декомунізацію і читай, хто повинен перейменовувати райони міста. Там все прописано.
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Запорожье - вообще забитый город - совок. Три крупнейших завода отжали у народа - Запорожсталь , ЗАЗ и Мотор Сич.
Олигархи все социальные программы похерили. Короче феодальные отношения.
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Вьі забьіли еще Днепроспецсталь , Запорожтрансформатор , ЗТМК , ЗАлК , ЗФЗ и ряд других.
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Главное ,что улица была Малиновского,а стала Эвропейська!
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Версия с цыганом оказалась несостоятельной. Хотя, полиция рассматривала её, поначалу, как очевидно из появившейся ориентировки:"лицо славянской национальности"(с). Это уже когда фотки выложили, а поначалу, таки рассматривали.
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Что поделать?Цыгану репутацию трудно испортить. Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - Цензор.НЕТ 112
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Есть инфо, что бандюки начали выдавать шестерок ментам, чтоб не копали дальше .
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бедные ромы-самогоны -- низачто пострадали - айяйяй
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Якщо зек то жінка можливо привернула його увагу прикрасами. На заможних циганських жінках і дівчатах приблизно по 1кг золота й інших коштовностей
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Да, эта версия имеет право на жизнь! В первую очередь имеет.
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У неё муж-антикоррупционер! ВАЙ-ВАЙ! ЦЫГАН-АНТИКОРРУПЦИОНЕР! Круче чем еврей-оленевод.
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ну таки ментам отстёгивать каждую неделю наверно накладно
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Хто замовив напад на активістку Белову! Нацсуки вперед!!!
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Как боты-нулевки резко новые картинки начали малевать после того, как Сенцов посмел всего лишь сказать про Зелю что-то хорошее после личного с ним общения Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - Цензор.НЕТ 3095
Сказать про президента Украины что-то не негативном ключе - это ж "измена"! Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - Цензор.НЕТ 3095
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а заказчик? и смысл нападения??

походу, приняли первого попавшегося-ближайшего экс-ЗэКа, и повесят на него это убийство! сознается еще и во всех кражах на районе... по(ми)лиция у нас супер
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Сейчас лицо нашли и задержали
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заржалі
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Прихильники російських шпигунів Пєці і Вохи не знають, як реагувати на подію. Ось, як вміло шпигуни поділили українське суспільство...
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а шо ж ти так маленького вовочку розпинаєш? нещодавно ти йо' в попочку цілував
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Ну, він же не на контракті, як ти, має можливість коригувати свої уявлення про те, що відбувається.
А тобі треба працювати відповідно з умовами договору.
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Фамилия у прокурора не подходит к его должности
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