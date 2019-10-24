 Маркарова до того, як очолити Мінфін, вивела на свою фірму елітну нерухомість зі збанкрутілого банку, - "Схеми". ВIДЕО

Розслідування підготували співробітники програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

У 2013 році Оксана Маркарова разом зі своїм чоловіком Данилом Волинцем купила "Актив-банк" у братів-"регіоналів" Андрія та Сергія Клюєвих. Через рік – у 2014 році – НБУ визнав цей банк неплатоспроможним, - сказано в розслідуванні.

Незадовго до банкрутства "Актив-банку" родина Маркарової встигла продати банк, а разом з ним і його цінний актив – елітну нерухомість на Подолі. Покупцем стала фірма "Синонім", співзасновником якої – як встановили "Схеми" – була безпосередньо Маркарова.

Ціна договору купівлі-продажу виявилася вдвічі нижчою її заставної вартості, йдеться в журналістському розслідуванні. Раніше цей елітний будинок перебував в іпотеці у державного "Укрексімбанку", який в результаті переходу права власності від "Актив-банку" до фірми "Синонім", втратив заставу.

Ще "Укрексімбанк" оцінював заставну вартість цієї нерухомості – у майже 130 мільйонів гривень. Водночас, вже перед продажем "Синоніму", нову оцінку вартості проводила фірма "Істерн консалтинг груп", якою Маркарова керувала раніше. І вона оцінила елітний будинок удвічі дешевше.

Утім, зрештою, фірма "Синонім" сплатила за нього лише 16 мільйонів гривень – зазначають журналісти.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю "Схемам" заявила, що на момент придбання будівлі вона вже вийшла як зі складу акціонерів "Актив-банку", так і з засновників "Синоніму" – компанії-покупця цього майна. Хоча офіційні документи свідчать про зворотнє, йдеться у розслідуванні. Зокрема, за даними журналістів, відповідно до витягу з Єдиного держреєстру юросіб, Маркарова була кінцевим бенефіціаром "Актив-банку", коли ухвалювалося рішення про продаж нерухомості, а також була співзасновницею "Синоніму" на дату укладення угоди купівлі-продажу елітного будинку.

Крім того, Маркарова заперечує факт придбання будівлі в історичній частині центру Києва у декілька разів дешевше від заставної вартості нерухомості.

Нині державний "Укрексімбанк" через суди намагається повернути собі втрачене право на елітну нерухомість. Будівля на Подолі раніше була центральним офісом "Актив-банку", тепер її здають в оренду. Частину приміщень займає фінустанова родини Маркарової – "Акордбанк" Данила Волинця, іншу – юристи та музей-архів преси.

Міністр фінансів прокоментувала розслідування "Схем" на своїй сторінці в Facebook.

Вона стверджує, що володіла "Актив-банком" до березня 2014 року, і він на той час не був проблемним.

"Приміщення на Подолі було продано відповідно до законодавства разом з юридичними компаніями. Я знаю про цей продаж, але не маю до нього жодного відношення, окрім оренди офісу на 6 поверсі. Сподіваюсь що весь цей публічний шум не призведе до потреби шукати нове приміщення для Музею (музею-архіву преси. – Ред.)", - написала Маркарова.

Вона підкреслила, що вказує усе майно, що належить їй і чоловікові, в деклараціях.

"Готова надати будь-які пояснення правоохоронним органам, які вирішать через цю передачу зайняти мене наданням пояснень ще й на цю тему", - додала міністр.