EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2624  109
Все про:журналістика (891) нерухомість (186) розслідування (1559) Укрексімбанк (7) Маркарова (71)

 Маркарова до того, як очолити Мінфін, вивела на свою фірму елітну нерухомість зі збанкрутілого банку, - "Схеми". ВIДЕО

Журналісти опублікували розслідування про те, як майбутній міністр фінансів Оксана Маркарова в 2014 році перед банкрутством "Актив-банку" вивела з нього на свою фірму цінну нерухомість в історичному центрі Києва. Маркарова заперечує звинувачення.

Розслідування підготували співробітники програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

У 2013 році Оксана Маркарова разом зі своїм чоловіком Данилом Волинцем купила "Актив-банк" у братів-"регіоналів" Андрія та Сергія Клюєвих. Через рік – у 2014 році – НБУ визнав цей банк неплатоспроможним, - сказано в розслідуванні.

Маркарова до того, як очолити Мінфін, вивела на свою фірму елітну нерухомість зі збанкрутілого банку, - Схеми 01

Незадовго до банкрутства "Актив-банку" родина Маркарової встигла продати банк, а разом з ним і його цінний актив – елітну нерухомість на Подолі. Покупцем стала фірма "Синонім", співзасновником якої – як встановили "Схеми" – була безпосередньо Маркарова.

Ціна договору купівлі-продажу виявилася вдвічі нижчою її заставної вартості, йдеться в журналістському розслідуванні. Раніше цей елітний будинок перебував в іпотеці у державного "Укрексімбанку", який в результаті переходу права власності від "Актив-банку" до фірми "Синонім", втратив заставу.

Ще "Укрексімбанк" оцінював заставну вартість цієї нерухомості – у майже 130 мільйонів гривень. Водночас, вже перед продажем "Синоніму", нову оцінку вартості проводила фірма "Істерн консалтинг груп", якою Маркарова керувала раніше. І вона оцінила елітний будинок удвічі дешевше.

Утім, зрештою, фірма "Синонім" сплатила за нього лише 16 мільйонів гривень – зазначають журналісти.

Маркарова до того, як очолити Мінфін, вивела на свою фірму елітну нерухомість зі збанкрутілого банку, - Схеми 02Маркарова до того, як очолити Мінфін, вивела на свою фірму елітну нерухомість зі збанкрутілого банку, - Схеми 03

Міністерка фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю "Схемам" заявила, що на момент придбання будівлі вона вже вийшла як зі складу акціонерів "Актив-банку", так і з засновників "Синоніму" – компанії-покупця цього майна. Хоча офіційні документи свідчать про зворотнє, йдеться у розслідуванні. Зокрема, за даними журналістів, відповідно до витягу з Єдиного держреєстру юросіб, Маркарова була кінцевим бенефіціаром "Актив-банку", коли ухвалювалося рішення про продаж нерухомості, а також була співзасновницею "Синоніму" на дату укладення угоди купівлі-продажу елітного будинку.

Крім того, Маркарова заперечує факт придбання будівлі в історичній частині центру Києва у декілька разів дешевше від заставної вартості нерухомості.

Нині державний "Укрексімбанк" через суди намагається повернути собі втрачене право на елітну нерухомість. Будівля на Подолі раніше була центральним офісом "Актив-банку", тепер її здають в оренду. Частину приміщень займає фінустанова родини Маркарової – "Акордбанк" Данила Волинця, іншу – юристи та музей-архів преси.

Маркарова до того, як очолити Мінфін, вивела на свою фірму елітну нерухомість зі збанкрутілого банку, - Схеми 04

Міністр фінансів прокоментувала розслідування "Схем" на своїй сторінці в Facebook.

Вона стверджує, що володіла "Актив-банком" до березня 2014 року, і він на той час не був проблемним.

"Приміщення на Подолі було продано відповідно до законодавства разом з юридичними компаніями. Я знаю про цей продаж, але не маю до нього жодного відношення, окрім оренди офісу на 6 поверсі. Сподіваюсь що весь цей публічний шум не призведе до потреби шукати нове приміщення для Музею (музею-архіву преси. – Ред.)", - написала Маркарова.

Вона підкреслила, що вказує усе майно, що належить їй і чоловікові, в деклараціях.

"Готова надати будь-які пояснення правоохоронним органам, які вирішать через цю передачу зайняти мене наданням пояснень ще й на цю тему", - додала міністр.

Маркарова до того, як очолити Мінфін, вивела на свою фірму елітну нерухомість зі збанкрутілого банку, - Схеми 05

Маркарова до того, як очолити Мінфін, вивела на свою фірму елітну нерухомість зі збанкрутілого банку, - Схеми 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155843
 
 
 Топ коментарі
 
Пора Маркаровой палить свою хавыру и стучаться лбом об лондонский омнибус
 показати весь коментар
 
Вот и вся суть рехформы Гонтаревой когда она ликвидировала "банки-банкроты". Гнать сцаными тряпками эту Макарову уже с нового Кабмина.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Теоретически он сидит еще с весны. А практически она министр Зеленского Маркарова до того, как возглавить Минфин, вывела на свою фирму элитную недвижимость из обанкротившегося банка, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3268
 показати весь коментар
 
 
Маркарова продовжує з гідністю розпочату справу невпинних реформаторів.
 показати весь коментар
 
Просто Оксана Сергеевна - мошенница и аферистка, сделавшая себе карьеру и нажившая свое благосостояние непосильным трудом по примеру подавляющего большинства элиты Украины.
И, вместо того, чтобы написать заявление об увольнении с поста Министра финансов,начала оправдываться как цированная мурка. Теперь у Министерства финансов нездоровый цвет лица.
 показати весь коментар
 
 
Я помню ее еще студенткой Киево-Могилянской Акедемии. Такая себе ничем особо не примечательная. Но каким то образом вышла замуж за Волынця и стала Позором НаУКМА.
 показати весь коментар
 
Жду выступления Порошенко с решительным осуждением властей, в ряды которой затесалась эта коррупционерка и офшорница.
 показати весь коментар
 
Свинорылая зашкварилась, какой же это профессионал, раз не смогла замести следы Маркарова до того, як очолити Мінфін, вивела на свою фірму елітну нерухомість зі збанкрутілого банку, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3010
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору