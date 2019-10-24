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 Суспільство
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 Під офісом президента мітингували за введення "праволіберального ринку землі". ВIДЕО

Увечері 24 жовтня під офісом президента прихильники партії "Демократична сокира" мітингували за введення "праволіберального ринку землі".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У повідомленні зазначається: "Ми хочемо нормальний ринок землі. Нормальний! А не оте все, що ви косо-криво на коліні за ширмою намагаєтеся написати. Ринок землі - це єдина можливість привести в Україну великі інвестиції і зробити економічне диво, яким свого часу стала Польща.

Це понад 80 млрд доларів потенціалу (за найскромнішими оцінками) тільки прямих інвестицій. Це дороги, світло й інфраструктура сіл, це величезний поштовх до розвитку економіки, це можливість вкласти гроші для нас із вами. І ми змусимо Зеленського зробити це, як би він не дорожив своїм рейтингом".

Читайте також: "Яким шляхом піде Україна": у Києві відбулися земельні дебати. ВIДЕО


Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155810
 
 
 Топ коментарі
 
Громадськість мусить висловити свою позицію? Вона її вже висловила, коли сліпо повірила малоосвіченому тупому блазню і таким же "слугам", давши їм всю повноту влади і спаливши всі запобіжники. Співчуваю лише тим, хто за цю зелену плісінь не голосував.
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Демократична сокира, Сокира Перуна, Гончарук...Уж не нынешней властью организован митинг? Рынок земли при сегодняшней власти - это конец Украины. И не просто как страны, а и как народа. Стоит задуматься над собственной конкурентноспособностью относительно олигархов и покупателей из-за рубежа, где денег больше и они намного дешевле. Фермеров раздавят как червей. Для Коломойского и остальных выродков - это божья роса. Для страны - это хаос и беда.
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Вид этого жалкого зрелища не оставляет сомнений,что эта тусовка под потрантом нашего
дебила.
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Громадськість мусить висловити свою позицію? Вона її вже висловила, коли сліпо повірила малоосвіченому тупому блазню і таким же "слугам", давши їм всю повноту влади і спаливши всі запобіжники. Співчуваю лише тим, хто за цю зелену плісінь не голосував.
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И снова эксперименты на страну. А в отдельном регионе продать землю и посмотреть сколько дорог проложит инвестор .
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а может правильно что СВОЕЙ землей распоряжается собственник так как захочет? почему какое-то чухло с форума должно за меня решать- буду я продавать МОЮ землю или нет? за своей собственностью пусть следят. а от моей- чтоб отвернули рожу и больше не вмешиваются!
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И мы заставим Зеленского сделать это, как бы он не дорожил своим рейтингом". Источник: https://censor.net.ua/v3155810
Это що за черти .
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"Мы хотим нормальный рынок земли. Нормальный! А не вот то все, что вы косо-криво на коленке за ширмой пытаетесь написать"

Именно это пытаются написать.
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Тільки закінчений ідіот , або відвертий ворог України може варнякати про ринок землі при наших Законах і системі продажних судів . Земля має бути лише державною , як в дурних ізраїльтян , тупих канадців і жирних голландців . Це від 90 до 100 відсотків . Ці країни є світовими лідерами по виробництву с/г продукції . Держзембанк має викупити всю землю через облігації . В 100% випадків грошей за продані паї на все життя не вистачить . А мафія !!!
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Тільки закінчений ідіот обсуждет то, чего еще нет.
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Якшо немає то якого "хрєна" ти тут варнякаєш ?
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это ты тут на говно исходишь от дурной истерики.
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Відчувається "потужний інтелект" кацапського штибу .
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Демократична сокира, Сокира Перуна, Гончарук...Уж не нынешней властью организован митинг? Рынок земли при сегодняшней власти - это конец Украины. И не просто как страны, а и как народа. Стоит задуматься над собственной конкурентноспособностью относительно олигархов и покупателей из-за рубежа, где денег больше и они намного дешевле. Фермеров раздавят как червей. Для Коломойского и остальных выродков - это божья роса. Для страны - это хаос и беда.
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Сначала почитай закон, который только пишут, потом возмущайся.
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Законы читать может быть поздно. Коломойский тебе такой закон напишет, что скучно не будет. Ты говорил про Польшу, которая продавала землю в том числе и иностранцам. Только забыл сказать про отсутствие коломойских и иже с ним в ихнем парламенте. А это важный, даже критично важный фактор, который может изменить ситуацию в сторону роста или в сторону войны всех против всех. Или ты думаешь, что у него других забот нет, кроме как тебя осчастливить? У него одна забота - набить свой карман до предела возможного. И он будет использовать все средства для этого.
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тебе порохоботу сто раз уже говорили, что этот закон будут публично ОБСУЖДАТЬ!
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Тебе, зебилу, сто первый раз говорят, что обсуждать никто ни с кем не будет. Они даже про референдум не вспоминают. А напрасно. Этот земельный блицкриг закончится не очень здорово и лучше его не начинать. Нужно делать все по уму, а не так, как они делают в режиме "турбо".
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Вид этого жалкого зрелища не оставляет сомнений,что эта тусовка под потрантом нашего
дебила.
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Напоминет формулу Штанмайера. Закона о Земле еще нет, а есть уже несогласные.
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Та ні , воно працює на путєнській фермі , в мєдвєдєвських "научних ротах". Про таке народне прислів'я говорить : "Не чіпай гівно смердіти не буде ."
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із оціє всієї ****..ти яка там мітингувала - в кого з них є пай?
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Не зрозумів за що вони мітингували... Але є 10 мільйонів га державних земель, до яких відношення мають всі.
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а в тебе ...отримаєш свій пай як копачі лопати обстукають (якщо тебе твоя рідня не вирішить на "порох" пустити ...ЗЕМЛЯ не є товаром
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Ну, курды живут и припевают (с отрезанными головами) без собственной территорией , а мы что хуже? Другой вопрос , что навести порядок надо с использованием земли и правильную аренду ввести!
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НІЯКОЇ ЗЕМЛІ поки корупція, поки олігархи, поки не знижені податки, поки українці-громадяни-фермери не здатні конкурувати за власну землю з іноземцями і всякими холдінгами. Має бути 95% землі в руках дрібного вітчизняного виробника- місцевого жителя.

НІЯКИХ "нових росій", "нових ізраілів", "нових китаїв" чи ще там чого. УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!

ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ЗАЙМИСЯ ОЛІГАХАМИ, порашенками і регіоналами, податки знижуй, або ПНХ.
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Землю еще не продают, а крепостные уже митингуют!
Продавать землю во время войны - высшего уровня идиотизм.
В
Аргентине и Бразилии уже был опыт продажи земли - результат 18 латифундистов на
44 миллиона населения в Аргентине и 30
латифундистов на 209 млн. населения в Бразилии. Украинцы! Вы хотите оказаться
там, где Аргентина и Бразилия?
Израиль возник на следующий день, после принятия Палестиной закона о продаже земли. И где теперь Палестина?
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