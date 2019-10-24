 Під офісом президента мітингували за введення "праволіберального ринку землі". ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
У повідомленні зазначається: "Ми хочемо нормальний ринок землі. Нормальний! А не оте все, що ви косо-криво на коліні за ширмою намагаєтеся написати. Ринок землі - це єдина можливість привести в Україну великі інвестиції і зробити економічне диво, яким свого часу стала Польща.
Це понад 80 млрд доларів потенціалу (за найскромнішими оцінками) тільки прямих інвестицій. Це дороги, світло й інфраструктура сіл, це величезний поштовх до розвитку економіки, це можливість вкласти гроші для нас із вами. І ми змусимо Зеленського зробити це, як би він не дорожив своїм рейтингом".
Это що за черти .
Именно это пытаются написать.
дебила.
НІЯКИХ "нових росій", "нових ізраілів", "нових китаїв" чи ще там чого. УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ЗАЙМИСЯ ОЛІГАХАМИ, порашенками і регіоналами, податки знижуй, або ПНХ.
Продавать землю во время войны - высшего уровня идиотизм.
В
Аргентине и Бразилии уже был опыт продажи земли - результат 18 латифундистов на
44 миллиона населения в Аргентине и 30
латифундистов на 209 млн. населения в Бразилии. Украинцы! Вы хотите оказаться
там, где Аргентина и Бразилия?
Израиль возник на следующий день, после принятия Палестиной закона о продаже земли. И где теперь Палестина?