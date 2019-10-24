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Все про:Арахамія (90) поліграф (55)

 Перевірити нардепів на поліграфі вже запропонували поліграфологи СБУ, Міноборони і НАБУ, - Арахамія. ВIДЕО

Поліграфологи декількох державних правоохоронних відомств готові протестувати членів парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Нам вже зробили пропозицію Служба безпеки України, у них чудовий відділ поліграфологів, в Міністерстві оборони є великий відділ поліграфологів, в НАБУ, практично всі поліграфологи мають сертифікати ЦРУ, всі хочуть нас перевірити", - сказав Арахамія журналістам перед проходженням тесту на поліграфі в четвер в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео Громадське

Він зазначив, що хотів би, щоб Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики зібрався і сам вирішив, якою буде логістика подальших дій.

Лідер фракції також повідомив, що якщо треба буде, то він пройде поліграф і другий, і третій рази.

Арахамія в четвер проходить тест на поліграфі в Києві.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.

24 жовтня про проходження поліграфа заявив нардеп від СН Качура: "Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю".

24 жовтня поліграф пройшла нардепка Василевська-Смаглюк: "Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були". Також поліграф пройшов нардеп Олег Марусяк: "Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155779
 
 
 Топ коментарі
 
"Лидер фракции также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы." - ждем новых наградных знаков "кавалер полиграфа 1.2.3 степеней" и полных кавалеров.
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Пусть проверят на полиграфе того, кто этих проверял. Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 231
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Потому шо не всех казнокрадов-порохоботов вычистили.
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Пусть проверят на полиграфе того, кто этих проверял.
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А шо ему приходить? Про него и так всем известно.
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Петя анализы прошел нормально, у международных экспертов. А вот Зе сдавал тесты на наркоту не понятно кому и не понятно что.
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Это уже все похоже на цирк, как собственно все что связано с Зекомандой, начиная с анализов...
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Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали ЗЕЛЮКИ
Как мюмзики в мове.(С)

мы сейчас живем в Стране чудес
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Это нужно делать каждый день, после каждого голосвания.
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Потому шо набрали с улицы кого попало ?!
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Потому шо не всех казнокрадов-порохоботов вычистили.
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Так причём тут кондитер ?
Разве Тоха Яценко не продёрся уже при ЗЕ президенте в Раду ?!

Ну да , конечно выбить на округе Игоря Луценко было важнее , чем Яценко .

Но нужно было ставить нормальных конкурентов , а не собачих парикмахеров ... На других участках с другими конкурентами может и макака переиграла бы любого имея марку СН , но ...
Но Яценко как Портнов - очень опасный враг Украины . Бо у них профильные ученые степени по экономике и праву соотвественно .
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Не звертай уваги . Хворі люди . Педроманія . Різновид паранойки . Сильна річ НЛП .
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Это Зеленский а не Петя привел в новую ВР целую толпу бывших рыгов.
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"Лидер фракции также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы." - ждем новых наградных знаков "кавалер полиграфа 1.2.3 степеней" и полных кавалеров.
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- Добрый день, я - граф!
- Ха, а я - полиГРАФ!
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- Здравствуйте, я - Сергей!
- Добрый день, сэр... Гей?...
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ааа...старый анекдот вылез)))
***
"запор" бьет 600-й (ну классика короче)
братки за шкуру вытаскивают перепуганного очкарика...
- ну ты попал.. .ты хто ваще такое?
- я-ааа.. ка-карты составляю...
- катала чё ли? брателла?
- не-не...Боже упаси....я простой картограф
- хто-о-о? картоГРАФ ? т.е я как бы говно рядом с тобой))))
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- Здравствуйте, я мастер педикюра.
- Юра, меня не интересуют твои сексуальные предпочтения. Сделай что-то с моими ногтями.
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кого там перевірять, цих юних і зелених? вони ще щенята проти матьорих псів
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Надо чтоб их патологоанатомы проверили.
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Если бы проверили Петю на враньё,то сломался бы полиграф
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Если полиграфолог оканчивал курсы в Трусковце, тогда - да.
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Алег , ти бєню провір . Вигорить і підлога де апарат стоїть .
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А где полиграфолог от театра юного зрителя? Куда пропал? Они отстают в конкурентной борьбе за депутатскую благосклонность. Если депутат не прошел полиграф от ТЮЗ, то какой же он к шутам собачьим депутат?
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Дуромером-1 их надо проверять , и тех , кто за них голосовал .
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Возьму дешевле, у меня тоже полиграф есть Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8977.............................................. Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3708
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только написала в предыдущей новости , что полиграф уже будет в официальном расследовании - и на тебе , уже ... А Дубинский проскочил потому что наверняка он и не брал денег ( в этом случае) - он их скорее всего раздавал ...
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я открою Вам секрет, из 11 никто не брал денег. Им только пообещали
Поэтому когда на полиграфе им будут задавать вопрос _ абрали ли деньги, и они ответят- нет, то это будет истинная правда
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ФАКТЫ7орг -Уколов высказал сомнение правдивости тестирования Дубинского- пример фотки испытуемого на полиграфе- нестары на голове и на грудной клетке- у Дубинского снимали только с пальчиков ... АНАЛИЗЫ ТИПА предвыборного ЗЕ продолжают втюхивать
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Почався новий сезон серіалу для зебілів.
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Представление для лохов. Полиграфы такой же настраиваемый аппарат, как и все технические устройства. Чувствительность может как обостряться, так и притупляться. Давление будет скакать от 120 до 300, а от будет показывать норм.
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идиоты, что даст та проверка? Лучше проверьте того кт о списки составлял - зеленого например
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Лейтенант Баканов будет проверять слуг народа )))
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На всех углах балаболили .У нас искусственный интеллект будет отслеживать НД.Отслеживайте. Примите закон. Иначе будет лебедь, рак и щука. Словесной шелухой отвлекают народ от подорожаний,уменьшения покупательной способности украинцев и окончательного обнищания немощных стариков.
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...практически все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ, все хотят нас проверить
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Есть тут одна бабуля, без сертификата ЦРУ, но также оч хочет проверить их всех. Насквозь видит - кто что жрал и с кем переспал! И даже по какому адресу Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4457
Но съём информации в такой способ не предусмотрен - жаль))
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А ФБР привлечь слабо?
А в этих конторах у Халдеев урода свои люди, как им поверить?
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Не получилось турбонуть с полиграфом , пока органы не вдуплились...
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Дубинскому подключили систему снятия кардиограммы
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ЦРУ!?
"...
Не все так просто, когда дело доходит до считывания эмоций человека, особенно в разных культурах. Несмотря на универсальность базовых эмоций и психологических реакций, а также схожее строение мышц лица и нервной архитектуры, ответственных за их выражение, человек, как правило, точнее оценивает мимику людей своей культуры. Это можно объяснить спецификой невербальной коммуникации в разных культурах. Эти культурные "акценты" формируются под влиянием природы (биологии), с одной стороны, и воспитания (культурного контекста), с другой. Они же влияют на наше восприятие и интерпретацию эмоций.

Итак, как культура влияет на восприятие эмоций?

Проверить нардепов на полиграфе уже предложили полиграфологи СБУ, Минобороны и НАБУ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7754Одна из психологических особенностей заключается в восприятии интенсивности эмоций. Например, американцы, как было доказано, выражают счастье, печаль и удивление сильнее и ярче в сравнении с японцами.

..."
https://vadimkurkin.com/blog/biblioteka-psikhologii/vospriyatie-emotsiy-v-raznykh-kulturakh/
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Я токо "за"! Всех вас нада проверить на полиграфе, то есть всю ВР: самих депутатов, их помощников, всю прислугу ВР, всех халдеев и прочую мелкую шлаюбонь в плоть до уборщиц.
Бо всякая коррупционная нечисть и кацапские спец службы уже ноги вывалили на столах ВР и даже попил на пол стряхивают...
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Забув про офіс президента і кабмін.
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после полиграфологов, будут экстрасенсы, астрологи, гадалки...
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І проктологи! Проктологів не забудьте... Блін, от позорище, а не партія і влада, то звіздець.
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В общем, закончиться цирком в стиле предвыборного "марафона" на НСК "Олимпийском"...
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Знаєте,чим то все закінчиться,оті всі зелені поліграфічні ігри?..Абсолютно нічим...Але одні доведуть свою принциповісь,другі - свою чесність,а ми так і залишимось з відкритим дзьобом,дивлячись на цей перенесений в Раду "квартал"...
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грабители,офшорники , и корупционеры ,которые привели Украину в то состояние в котором она сейчас,предлагают свои услуги полиграфологии...занавес.
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лучше минобороны сменить на РНБО -БАКАНОВ-Алкаш КВНщик Сивуха , они ж НЕКУМЫ порохоботские а всего лишь дружбаны ЗЕбильские
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Який там поліграф , на дибі їх потрібно перевіряти , можна на "гарроті" , " іспанськиц чобіт " теж депутату пасуватиме .
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Черговий піар для відволікання уваги від провальної економічної політики.
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Ходят слухи что в подвалах СБУ есть хорошие полиграфисты. Вот там могут хорошо проверить депутатов СН.
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Нехай ще церковный полиграф пройдут
Перевірити нардепів на поліграфі вже запропонували поліграфологи СБУ, Міноборони і НАБУ, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8153
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