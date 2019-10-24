 Перевірити нардепів на поліграфі вже запропонували поліграфологи СБУ, Міноборони і НАБУ, - Арахамія. ВIДЕО

"Нам вже зробили пропозицію Служба безпеки України, у них чудовий відділ поліграфологів, в Міністерстві оборони є великий відділ поліграфологів, в НАБУ, практично всі поліграфологи мають сертифікати ЦРУ, всі хочуть нас перевірити", - сказав Арахамія журналістам перед проходженням тесту на поліграфі в четвер в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відео Громадське
Він зазначив, що хотів би, щоб Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики зібрався і сам вирішив, якою буде логістика подальших дій.
Лідер фракції також повідомив, що якщо треба буде, то він пройде поліграф і другий, і третій рази.
Арахамія в четвер проходить тест на поліграфі в Києві.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.
Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.
24 жовтня про проходження поліграфа заявив нардеп від СН Качура: "Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю".
24 жовтня поліграф пройшла нардепка Василевська-Смаглюк: "Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були". Також поліграф пройшов нардеп Олег Марусяк: "Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді".
Пырялись по наве.
И хрюкотали ЗЕЛЮКИ
Как мюмзики в мове.(С)
мы сейчас живем в Стране чудес
Разве Тоха Яценко не продёрся уже при ЗЕ президенте в Раду ?!
Ну да , конечно выбить на округе Игоря Луценко было важнее , чем Яценко .
Но нужно было ставить нормальных конкурентов , а не собачих парикмахеров ... На других участках с другими конкурентами может и макака переиграла бы любого имея марку СН , но ...
Но Яценко как Портнов - очень опасный враг Украины . Бо у них профильные ученые степени по экономике и праву соотвественно .
- Ха, а я - полиГРАФ!
- Добрый день, сэр... Гей?...
***
"запор" бьет 600-й (ну классика короче)
братки за шкуру вытаскивают перепуганного очкарика...
- ну ты попал.. .ты хто ваще такое?
- я-ааа.. ка-карты составляю...
- катала чё ли? брателла?
- не-не...Боже упаси....я простой картограф
- хто-о-о? картоГРАФ ? т.е я как бы говно рядом с тобой))))
- Юра, меня не интересуют твои сексуальные предпочтения. Сделай что-то с моими ногтями.
Поэтому когда на полиграфе им будут задавать вопрос _ абрали ли деньги, и они ответят- нет, то это будет истинная правда
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Есть тут одна бабуля, без сертификата ЦРУ, но также оч хочет проверить их всех. Насквозь видит - кто что жрал и с кем переспал! И даже по какому адресу
Но съём информации в такой способ не предусмотрен - жаль))
Карикатура сайта antipoligraph.org
https://psyfactor.org/02-07-2003.htm
А в этих конторах у Халдеев урода свои люди, как им поверить?
"...
Не все так просто, когда дело доходит до считывания эмоций человека, особенно в разных культурах. Несмотря на универсальность базовых эмоций и психологических реакций, а также схожее строение мышц лица и нервной архитектуры, ответственных за их выражение, человек, как правило, точнее оценивает мимику людей своей культуры. Это можно объяснить спецификой невербальной коммуникации в разных культурах. Эти культурные "акценты" формируются под влиянием природы (биологии), с одной стороны, и воспитания (культурного контекста), с другой. Они же влияют на наше восприятие и интерпретацию эмоций.
Итак, как культура влияет на восприятие эмоций?
Одна из психологических особенностей заключается в восприятии интенсивности эмоций. Например, американцы, как было доказано, выражают счастье, печаль и удивление сильнее и ярче в сравнении с японцами.
..."
https://vadimkurkin.com/blog/biblioteka-psikhologii/vospriyatie-emotsiy-v-raznykh-kulturakh/
Бо всякая коррупционная нечисть и кацапские спец службы уже ноги вывалили на столах ВР и даже попил на пол стряхивают...