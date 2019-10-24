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Все про:МВС (1362) посвідчення водія (34) Гончаров (1)

 Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров. ВIДЕО

Водії з правами старого зразка, наприклад, радянського, не зможуть скористатися сервісом, який дозволяє згенерувати електронне посвідчення.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, щоб водій зміг скористатися цим сервісом, потрібно згенерувати електронне посвідчення. Для цього, своєю чергою, в базах даних МВС має бути оцифровано зображення особи.

"Якщо у людини посвідчення радянського зразка, то, на жаль, у нас немає актуального цифрового зображення. Сервіс буде перевіряти, чи є можливість згенерувати електронне посвідчення водія... Усі видані раніше права залишаються дійсними, але тільки на території України", - зазначив Гончаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послуга електронних прав і техпаспорта запрацює незабаром, - Гончарук

Він також додав, що у патрульної поліції, яка має право перевіряти наявність водійського посвідчення, будуть спеціальні девайси.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що найближчим часом запрацює мобільний додаток "Дія", за допомогою якого водії зможуть показувати електронні права замість фізичних. Також у програмі буде зберігатися техпаспорт на авто.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155742
 
 
 Топ коментарі
 
Генераторы вы штопаные!!!
Вы лутше бы следили кому и как вы эти права выдаете!!!!
АЛЕНЕЙ на дорогах шо п..ц!!!
За знание знаков вообще молчу...они даже поворотниками не умеют пользоватся

Пока до работы доедешь...нервы в гавно!)))
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Так а шо гончарук себе уже хоть диплом о высшем образовании сгенерировал,или можно и с ПТУшным быть премьером?
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Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 6681 Мои "права" старого образца бессрочные...и прицеп я по ним могу таскать какой угодно....и мне "права" в смартфоне и нах не нужны....меня никак не напрягает иметь эти "права" и техпаспорт в портмоне..

И менять их на новые...которые имеют ограниченный срок действия ....да еще и дополнительные графы можно или нельзя с прицепом...я не собираюсь...
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Наоборот! Савецкие права сейчас это ништяк! Ментовня не сможет их пробить по своей базе
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Точно, а за бугром на такий ніщтяк дивляться як на ідіота!
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Срок действия прав сейчас 2+30 лет. И в 50 ты пойдешь пересдавать на новые права.

А у совковых - до твоей физической смерти.
Так что смотри как на идиота и завидуй молча.
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- Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка©
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Може зебилам и сойдет, но по сылке какой-то *** чушь писал.
Прочитал про совковые (имею такие - красная книжечка с гербом СССР) то могу сразу разочаровать автора - текс в правах на русском и продублирован на испанском. И я на них без каких либо проблем пол европы отъездил. И полицеи вопросов особо не задавали.Так что бред, а не статья.
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Точно! Як це я забув! В савєйскам саюзіке ж гишпанська мова нарівні з російською застосовувалась! Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 7749 А ти часом, вася, не з кадебє? Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 7749
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Так а шо гончарук себе уже хоть диплом о высшем образовании сгенерировал,или можно и с ПТУшным быть премьером?
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Как двоечник из Винницы, который заочно закончил киевскую бурсу, он же любимец тещи потужный реформатор Гойсман
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тогда за что вы голосили Электронные водительские права не будут доступны лицам с документами старого образца, - замглавы МВД Гончаров - Цензор.НЕТ 7332? Сменили барыг на проходимцев Электронные водительские права не будут доступны лицам с документами старого образца, - замглавы МВД Гончаров - Цензор.НЕТ 6449
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Генераторы вы штопаные!!!
Вы лутше бы следили кому и как вы эти права выдаете!!!!
АЛЕНЕЙ на дорогах шо п..ц!!!
За знание знаков вообще молчу...они даже поворотниками не умеют пользоватся

Пока до работы доедешь...нервы в гавно!)))
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Потерпіть трохи. Невдовзі авто обладнають автопілотами
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Гена...может тебе еще в этничный глечик нассать для анализа на нац принадлежность?
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У моїх правах і техпаспорті сіла батарейка! Як там в "Майстер і Маргарита", рукописи не горять? А от з електрикою не все так гладко! Світло вимкнуть, срану накладну виписати ні хто не вміє вже, та й ні на чому, бланків немає!
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Так вот в чем фишка. Денег хочут Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров - Цензор.НЕТ 3479. Теперь ждите новых номерных знаков - проверенный способ зарабатывания бабла
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В моем доме есть уникальный дед... ему уже под 80!!!))))
Утром падло в 5-00 заведет свою Славуту...и греет с пол часа...а потом расказивает шо мол часом у него провалы в памьяти бывают...не помнит куда ездил!)))))
У него права образца СССР...Если еще не Царской России)))))
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При этом мед осмотр это чудо проходило наверное еще при Совке)))))
Не доведи Господь такого встретить на дороге...
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Так шо возрасной цензор как не крути нужен...
Либо мед осмотр для таких пациентов хотябы раз в 2 года
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А ты не подумал, что сам со временем станешь таким-же, никому не упирающимся в своем дворе, дедом на ведре с гайками? И в полтишек потопаешь на пересдачу своих прав "в смартофоне", проклиная всех тех дебилов, что придумали водил с 30 летним стажем уравнять с желторотыми сосунками, путающими педали газа и тормоза. И только потому, что ты такому-же желторотому соседу мешаешь своим ведром с гайками лишние 5 минут поспать.
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Какой посыл твоего поста?
Что ты этих хотел сказать?
С возрастом люди имеют свойства косячить больше...
Раз в 2 года пошел в поликлинику ...прошел комиссию.
И КРУПИ БАРАНЧЕЛУ ДАЛЬШЕ!!!
ХОТЬ ДО 110!!!
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Мои "права" старого образца бессрочные...и прицеп я по ним могу таскать какой угодно....и мне "права" в смартфоне и нах не нужны....меня никак не напрягает иметь эти "права" и техпаспорт в портмоне..

И менять их на новые...которые имеют ограниченный срок действия ....да еще и дополнительные графы можно или нельзя с прицепом...я не собираюсь...
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У меня тоже старого укр.образца без срока давности)))
Но скоро наши рехфарматоры и за нас возьмутся))) им нужно заносить ИВ много ШЕКЕЛЕЙ...а где ж их взять?
Чай не свои ложить!?))))
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у меня еще с 84 года...даже на эсперанто название написано PERMIS DE CONDUIRE )))
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А нафига мне электронное водительское удостоверение???? Мне что гемороя по жизни не хватает???
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