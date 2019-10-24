 Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров. ВIДЕО

Про це на брифінгу розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
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За його словами, щоб водій зміг скористатися цим сервісом, потрібно згенерувати електронне посвідчення. Для цього, своєю чергою, в базах даних МВС має бути оцифровано зображення особи.
"Якщо у людини посвідчення радянського зразка, то, на жаль, у нас немає актуального цифрового зображення. Сервіс буде перевіряти, чи є можливість згенерувати електронне посвідчення водія... Усі видані раніше права залишаються дійсними, але тільки на території України", - зазначив Гончаров.
Він також додав, що у патрульної поліції, яка має право перевіряти наявність водійського посвідчення, будуть спеціальні девайси.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що найближчим часом запрацює мобільний додаток "Дія", за допомогою якого водії зможуть показувати електронні права замість фізичних. Також у програмі буде зберігатися техпаспорт на авто.
А у совковых - до твоей физической смерти.
Так что смотри как на идиота и завидуй молча.
https://auto.24tv.ua/yaki_vodiiski_prava_ne_potribno_miniaty_v_2018_rotsi_n6889
Прочитал про совковые (имею такие - красная книжечка с гербом СССР) то могу сразу разочаровать автора - текс в правах на русском и продублирован на испанском. И я на них без каких либо проблем пол европы отъездил. И полицеи вопросов особо не задавали.Так что бред, а не статья.
Вы лутше бы следили кому и как вы эти права выдаете!!!!
АЛЕНЕЙ на дорогах шо п..ц!!!
За знание знаков вообще молчу...они даже поворотниками не умеют пользоватся
Пока до работы доедешь...нервы в гавно!)))
Утром падло в 5-00 заведет свою Славуту...и греет с пол часа...а потом расказивает шо мол часом у него провалы в памьяти бывают...не помнит куда ездил!)))))
У него права образца СССР...Если еще не Царской России)))))
Не доведи Господь такого встретить на дороге...
Либо мед осмотр для таких пациентов хотябы раз в 2 года
Что ты этих хотел сказать?
С возрастом люди имеют свойства косячить больше...
Раз в 2 года пошел в поликлинику ...прошел комиссию.
И КРУПИ БАРАНЧЕЛУ ДАЛЬШЕ!!!
ХОТЬ ДО 110!!!
И менять их на новые...которые имеют ограниченный срок действия ....да еще и дополнительные графы можно или нельзя с прицепом...я не собираюсь...
Но скоро наши рехфарматоры и за нас возьмутся))) им нужно заносить ИВ много ШЕКЕЛЕЙ...а где ж их взять?
Чай не свои ложить!?))))