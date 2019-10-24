 "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Горбатюк нагадав, що співробітники Департаменту спецрозслідувань розслідували "майданівські" справи і злочини колишніх високопоставлених чиновників.
"Загалом, ми в "майданівських"справах повідомили про підозри 440 особам, у суді - 298 обвинувальних актів, маємо 57 вироків... Щодо злочинів чиновників: ми повідомили про підозру 156 особам, у суді 87 обвинувальних актів. Якщо не сухими цифрами, то нашим підрозділ повідомлено про підозру двом президентам, прем'єр-міністру, 11 міністрам, голові РНБО та його заступнику, генеральному прокурору, голові СБУ...", - сказав Горбатюк.
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Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
Что-то другое помнить, и тем более осмысливать в этот момент - зебил леха косой не в состоянии
Чи вы думаете, шо дело уровня Грымчака они б не пропиарили? Сомневаюсь...
Впрочем, для зебилов это СЛИШКОМ сложные вещи... Вот и моника зелюк, "юрЫст" думал что "президент сажает":D