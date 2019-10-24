EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1041  17
Все про:ГПУ (3293) звільнення (698) Горбатюк (311)

 "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри. ВIДЕО

Глава департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, якого звільнили у зв'язку з реорганізацією, розповів про результати роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Горбатюк нагадав, що співробітники Департаменту спецрозслідувань розслідували "майданівські" справи і злочини колишніх високопоставлених чиновників.

"Загалом, ми в "майданівських"справах повідомили про підозри 440 особам, у суді - 298 обвинувальних актів, маємо 57 вироків... Щодо злочинів чиновників: ми повідомили про підозру 156 особам, у суді 87 обвинувальних актів. Якщо не сухими цифрами, то нашим підрозділ повідомлено про підозру двом президентам, прем'єр-міністру, 11 міністрам, голові РНБО та його заступнику, генеральному прокурору, голові СБУ...", - сказав Горбатюк.

Відео 112

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 співробітникам Управління спецрозслідування не знайшлося місця в ГПУ. Розслідування справ Майдану фактично зупинилося, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155694
 
 
 Топ коментарі
 
Горбатюк зробив все що зміг, для того що б злити справу. А вся тусовка тих активістів які раніше обурювалися і мітингували, мовчить тому що їхні цілі були ті ж. Вони зробили це разом.
 показати весь коментар
 
"...57 приговоров....". Огласите весь список пожалуйста.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Горбатюк зробив все що зміг, для того що б злити справу. А вся тусовка тих активістів які раніше обурювалися і мітингували, мовчить тому що їхні цілі були ті ж. Вони зробили це разом.
 показати весь коментар
 
 
Ыканамическое прАцветание при монике:

Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
 показати весь коментар
 
А причем тут Горбатюк? Чи ты так, про себя.
 показати весь коментар
 
зебилам не понять, вы все там то "про себя, то под себя"
 показати весь коментар
 
 
Читай тему, а то не заплотют. Главное ГАВКНУТЬ, а куда и зачем не важно.
 показати весь коментар
 
у зебила леха косой НАСТОЛЬКО прямая единственная "извилина" - что он помнит только название статьи, да и то - когда видит его перед глазами "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 6381
Что-то другое помнить, и тем более осмысливать в этот момент - зебил леха косой не в состоянии "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 9451
 показати весь коментар
 
"...57 приговоров....". Огласите весь список пожалуйста.
 показати весь коментар
 
 
А шо там оглашать? Всякая мелочь типа провiдний спецiалiст районного управления в делах малообеспеченных.
Чи вы думаете, шо дело уровня Грымчака они б не пропиарили? Сомневаюсь...
 показати весь коментар
 
Порох тогда еще не был президентом. Не трогайте Ющенко и Кучму. Ведь не кому будет подписовать формулу штангенциркуля
 показати весь коментар
 
По чиновникам не очень понятно, актов до Х.... , а приговоров ноль.
 показати весь коментар
 
 
приговоры выносит суд, а не прокуроры, зебилы))
 показати весь коментар
 
Если суд не выносит, значит доказательной базы нет. Только не говори о судьях, это ДЕТИЩЕ Пэтрухы.
 показати весь коментар
 
зебил, для суда нужен полный пакет, ВСЕ доказательства - а они не валяются на дороге. Даже на Западе такие дела расследуются до десятка лет. Более того, такие дела рассматривает не окружной суд..
Впрочем, для зебилов это СЛИШКОМ сложные вещи... Вот и моника зелюк, "юрЫст" думал что "президент сажает":D
"Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 7924
 показати весь коментар
 
Горбатюк балакучий нікчема, немає значення кількість висунутих підозр, має значення лише 1) кількість карних справ, що дійшли до суда, 2) кількість вироків. Горбатюк банально обхезався на посаді. P.S. Але це не означає, що Рябошапка з колєгами буде краще, можливо, що й навпаки.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору