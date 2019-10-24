 Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були, - поліграфолог про перевірку нардепки Василевської-Смаглюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявила поліграфологиня, яка проводила перевірку.

Експертка зазначила, що під час тестування одні і ті самі запитання ставилися в різних інтерпретаціях неодноразово для того, щоб максимально підвищити точність отриманих результатів і, щоб позбутися деяких емоційних реакцій.

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"Зі щирим серцем можу сказати, що досліджувана особа нічого від нас не приховує. Грошей вона не брала жодного разу, ніяких, за вирішення питань. Єдине - вона трохи приховує інформацію про те, що подібні пропозиції були. Можливо, не безпосередньо їй", - повідомила поліграфологиня.

Вчора, нардепка Ольга Василевська-Смаглюк звернулася до керівника САП Назара Холодницького з тим, що готова першою надати всі необхідні свідчення в кримінальному провадженні щодо можливого підкупу нардепів від СН при голосуванні за законопроєкт про оціночну діяльність і ліквідацію корупційних схем.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"