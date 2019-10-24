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 Політика України
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 Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були, - поліграфолог про перевірку нардепки Василевської-Смаглюк. ВIДЕО

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк не брала хабар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявила поліграфологиня, яка проводила перевірку.

Експертка зазначила, що під час тестування одні і ті самі запитання ставилися в різних інтерпретаціях неодноразово для того, щоб максимально підвищити точність отриманих результатів і, щоб позбутися деяких емоційних реакцій.

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"Зі щирим серцем можу сказати, що досліджувана особа нічого від нас не приховує. Грошей вона не брала жодного разу, ніяких, за вирішення питань. Єдине - вона трохи приховує інформацію про те, що подібні пропозиції були. Можливо, не безпосередньо їй", - повідомила поліграфологиня.

Вчора, нардепка Ольга Василевська-Смаглюк звернулася до керівника САП Назара Холодницького з тим, що готова першою надати всі необхідні свідчення в кримінальному провадженні щодо можливого підкупу нардепів від СН при голосуванні за законопроєкт про оціночну діяльність і ліквідацію корупційних схем.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155693
 
   
 Топ коментарі
 
от зачем Вы подсказываете????
а может...)))) вот так

Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7549

...
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от зачем Вы подсказываете????
а может...)))) вот так

Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7549

...
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там еще паяльник должен был быть, ну и кирпич, если вдруг совсем худо дело пойдет Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк - Цензор.НЕТ 306
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***
- Изя, а шо, правда, шо ты отем налетчикам отдал все-все золото и деньги?
- таки да… они у руках держат паяльник, поклали мне на пузо утюг.. и подключили усе ото у розетку...
- и ты сразу отдал?
- а шо было ждать??? пока еще и за свет накрутит?

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Если предлагали , но она не сообщила об этом в полицию, то значит уже нарушила закон. Короче, деваха спалила всю зеленую контору
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Не брала бо пійшли обхідними шляхами ... Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7364
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Прошла видать спецподготовку, как обманывать полиграф.
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борзыми щенками, видать, брала..а какая это взятка
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Чавой-то скрьіваешь, стерва? Ану-кось залазий на бутьілку!
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Так вона виходить не те що чесна, вона навіть свята! Та б@ть п-ць якийсь.
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Ну вот что за люди пошли... Берет взятки - не довольны... Не берет взятки - тоже недовольны... Какую еще пыль Зе-команде нужно пустить в глаза, что бы скептики успокоились? ))))
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Сама денег не брала, а помощники зачем ? Зря что-ли у каждого зепутата по десять родственников на должности помощников оформлено
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Чи не метод...Кнопка в ботинок,нажимайте не впопад и полиграф в ауте.То ли дело пакет на голову.Обращайтесь в любой райотдел, там профи.
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Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк.

..............
так а скільки "під подушкою" в неї, під подушкою - не питали?! Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк - Цензор.НЕТ 668
Скільки готова витягти та принести висуванцю їхньої зєкоманди - Гончаруку, для закріплення довіри та поліпшення інвестиційного клімату країни?
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Теперь полиграфолога надо на полиграфе проверить.
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та и сам полиграф... спецы должны на осциллографе посмотреть-проверить)))
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Брала чи не брала. Як Ігор Валерійович вирішить, то так і буде
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Всі, хто пройде поліграф отримає висновок , що вони не без гріха, та в цілому чесні люди. "Такий же нарІд" , як і ви. Піар- акція від слуг
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индульгенция типа! ))))
(как справка от нарколога)
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а если полиграфолога на полиграфе проверить? ))
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Все зависит от настройки полиграфа и честности оператора
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"С искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает. Денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов. Единственное - она немного скрывает информацию о том, что подобные предложения были. Возможно не напрямую ей", - сообщила полиграфолог.
Источник: https://censor.net.ua/v3155693

Так, таки да или таки нет?!
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Зависит от срока нахождения за решеткой
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Так там ещё и сердце участвует.. Я думал полиграф как-то сам решает.
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Не дала, но скрывает, что гладили по попе. Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були, - поліграфолог про перевірку нардепки Василевської-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5069
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Ну що, хохлобидло, їжте свої поліграф_шоу, зрежисовані коломИйським.
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Ну вот с почином! Первый депутат уже проверяется. Осталось остальных 429 наладить периодичную проверку. Да и министров с замами добавить, их тоже немеряно.
Теперь регулярно делать и менять тех кто проверяет тоже через полиграф.
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