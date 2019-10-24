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Все про:пропаганда (1267) Росія (20227) ТБ (196) Офіс Президента (137) Шевченко Євген Слуга народу (3)

 "Я б сказав те саме. Я не вважаю, що це помилка", - нардеп від СН Шевченко про свій виступ на російському ТБ. ВIДЕО

Депутат Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Євген Шевченко не вважає помилкою свою участь у політичному телевізійному шоу російського "Першого каналу".

На запитання Радіо Свобода, чи відреагували в Офісі Президента на його участь у цьому телешоу, депутат відповів: "Просто запитували, навіщо ти це зробив. Я пояснив свою позицію", передає Цензор.НЕТ.

На уточнювальне запитання, чи засуджують у Зеленського його появу в ефірі політичного телешоу, Шевченко сказав: "Ні. Просто запитали, навіщо ... Хочуть зрозуміти, що відбувається".

Також читайте: "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ

Відповідаючи на запитання, чи вважає він свою участь у російському телешоу помилкою, Шевченко відповів: "Я б сказав те саме. Я не вважаю, що це помилка. Це мої політичні переконання. Я вважаю, що ми не маємо права ховати голову в пісок. Ми маємо відстоювати наші позиції, і, зокрема, в інформаційному полі, позиції України та фракції, і тієї ідеології, з якою ми йшли на вибори. ... Я відстоюю позиції України в рамках виборчої програми нашого президента і нашої партії. Крапка. Якщо мене хочуть покарати за це, то нехай разом зі мною покарають нашого президента, тому що в нас у цьому сенсі позиція єдина тут".

За словами депутата з пропрезидентської фракції, він більше не планує участі в таких програмах: "Ні, я сказав росіянам, що за те, що вони зробили, вирізали і все перекрутили, я більше з ними не спілкуюся. Це некоректно, це неправильно, це брехня, це обман, і такого я не терпітиму".

"Головний меседж, який я хотів донести, – щоб люди в Росії, Європі та Америці через ЗМІ бачили, що в Україні є люди зі здоровим глуздом, які готові йти на компроміс, готові захищати український інтерес, не здавати його, але при цьому справді через переговори і діалог прийти до миру", – стверджує Євген Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченка ніхто не уповноважував давати коментар росЗМІ. У понеділок щодо нього винесемо рішення, - заступниця голови фракції СН Кравчук

Як повідомлялося раніше, обраний у 76-му окрузі в Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155633
 
 
 Топ коментарі
 
Це малорос. Він не зрозуміє ніколи....
Таких плазунів багато в країні.
Вони і тут трапляються.
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а за які заслуги відвертого антимайданщика Сивоху взяли в РНБО ?
Воно тепер їздить по сході і вєщає про пропаганду з бох боків, явно натякаючи, що в країні громадянська війна.
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За какие заслуги этого коллаборанта взяли в "слуги"?
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Це малорос. Він не зрозуміє ніколи....
Таких плазунів багато в країні.
Вони і тут трапляються.
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проблема в том, что: "Я отстаиваю позиции Украины в рамках избирательной программы нашего президента и нашей партии. Точка. Если меня хотят наказать за это, то пусть вместе со смной накажут нашего президента, потому что у нас в этом смысле позиция единая..."
но и это - 1/4 проблемы. А остальные 3/4 - те 73% зебилов, которые, как утверждается, мыслят так же...
зебилы, вы это сделали...Источник: https://censor.net.ua/v3155633
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ось такими хохламі і треба розміновувати мінні поля на Донбасі !
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За какие заслуги этого коллаборанта взяли в "слуги"?
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а за які заслуги відвертого антимайданщика Сивоху взяли в РНБО ?
Воно тепер їздить по сході і вєщає про пропаганду з бох боків, явно натякаючи, що в країні громадянська війна.
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Сивохо дуже переживає за окупанта, хоче полегшити йому утримання окупованих територій.

Сергей Сивохо
15 год ·

Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии☝

Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов.
Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств!
Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.

Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года.

И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем.
Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения.
Спасибо всем депутатам, которые приняли участие в сегодняшнем заседании. Люди ждут наших действий!
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Головне не обділити дєдушек що заміновані баночки з медком носять і бабушек коригувальниць та сіроток розвідників і мамочек груднічков що між пеленками документи для сєпарів тягають на той бік
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сивохо приймав участь у антімаідані.
чи узеленського цього невідомо?
здається мені, що марш 14 жовтня треба буде проводити раніше, ніж 14 жовтня наступного року.
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а Мародьор скористався Майданом, щоб грабувати країну.. і хто з них двох гірший?
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Даже его коллега по партии Богуцкая считает, что риторика Шевченко не отличается от медведчуковской ОПЖЗ.

https://lb.ua/news/2019/10/23/440420_nardep_slugi_naroda_shevchenko.html
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Там же, по ссылке:

"Другой его коллега из "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал скрины комментариев на личной странице. "Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки."

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пані, тут прЗЄдент, по суті, колаборант. А Ви про якогось "шевченка". Звісно, що Парубія вони точно не могли взяти до своєї фракції.
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Выступать на рос тб и восхвалять красоту олечки скобеевой и ее куколда попова это разве не зашквар? "Я бы сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка", - нардеп от СН Шевченко о своем выступлении на российском ТВ - Цензор.НЕТ 5158
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Это на другом канале.
Там Молотов-младший и калмычка ведущие.
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не знаю таких. это наверно какие-то низкосортные пропагандоны. но суть дела не меняет...
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Этот горе-нардеп Шевченко выступал на Первом раша-канале в программе, где ведущие Молотов-младший и калмычка.
А скабеевщина - на другом канале.
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Да я понялуже. молотов младший это не тот молотов у которого дедушка с рыбентром пакт подписывал? "Я б сказав те саме. Я не вважаю, що це помилка", - нардеп від СН Шевченко про свій виступ на російському ТБ - Цензор.НЕТ 1596
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По словам депутата из пропрезидентской фракции, он больше не планирует участия в таких программах: "Нет, я сказал россиянам, что за то, что они сделали, вырезали и все перекрутили, я больше с ними не общаюсь. Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю".Источник: https://censor.net.ua/v3155633

Дурне повелось і зганьбилось.
Отак буде і з намаганнями ЗЕ прийти до миру.
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Дебилу надо было просто записать, шо он там плямкал. Сейчас бы выложил видео и сказал мол видите что пидступни кацапы повыризалы
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Дебілові варто було би взагалі там не з'являтись, але ж воно на те і дибіл, щоб поводитись по дебільному.
Але я здивована, що ви зайняли саме таку позицію стосовно нього.
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Цитата 1:
"Я не считаю, что это ошибка"
Цитата 2:
"Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю"
Вывод:
Человек - идиот
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или врет и считает идиотами всепх вокруг.
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если бы мне предложили выступить на кремлядском ТВ, я бы тоже согласился.
Но я бы прямо заявил, что путлер куйло а кацапестолы конченные отбросы.
и попал бы под шквал "критики" порохоботов, типа провокация войны и полный провал внешней дипломатии
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Вийди з кімнати і подивись чи немає там порохоботів?
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та йому не треба виходити - у нього прямо в кімнаті двоє чорношкірих порохоботів
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давай без "бы"... Оставь "бы", бабушек, дедушек **********...
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"Если меня хотят наказать за это, то пусть вместе со смной накажут нашего президента, потому что у нас в этом смысле позиция единая здесь".
Ви чули, що воно мололо про націоналістів? 100% риторика партії медведчука. Да, Вова, і це не перша і не остання підстава твоїми поплічниками.
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Жена и дочка живут не в Украине. Чего ждать от такого слуги?
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Даже и не смотрю - оно па рузги отвечает на вопросы на гос. языке. Па рузги и в Москве блеяло, значит считает шо адыннорот. Малорос короче с фамилией которой недостойно.
Ну вот как объяснить ватникам что мы не адыннарот - да никак: правослабные все и все на общепонятном разговаривают.
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ничо не надо обьяснять, что не адын на рот. медынский давно доказал, что это два генетически разных народа. рассеяне стоят на одну хромосому выше чем украинцы. у тех 47, а у украинцев только 46. чтобы убедится, что это так и есть, достаточно бегло взглянуть на интеллектуальные рожи рассеян. там из них эта 47 хромосома так и прёт, так и прёт! ))
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Там у них 47-я особенная, скрепная... Обычно солнечные дети добродушные и безобидные...
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Це не людина--це тупа мерзота,яка ніколи не може збагнути ,що таке депутат України. Якщо він відкрито говорить, що це програма партії. президента---то це шлях до грамадянської війни.яку хоче розвязати фашист -путін. щоб знищити нашу державу, ця партія є філіал фсб.
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ему до Муссолини как тебе до профессора философии "Я бы сказал то же самое. Я не считаю, что это ошибка", - нардеп от СН Шевченко о своем выступлении на российском ТВ - Цензор.НЕТ 5593
фощизд, ага, ага - сравнил говно с мужиком.
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Справжній Шевченко:

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
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Вот вам и сепар в ВР. Лечится это только отправкой на передок, месяцев на 6.
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Или парой хороших ударов по передку.
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Почему этим малоросом до сих пор не занимается СБУ ?......этот хандон открыто призывает к капитуляции и должен получить срок 15 лет по статье за госизмену.
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хАрЁк‏ @streebogЧитатьЧитать @streeboЕщеРебята, не все ещё пропало Есть надежда на хунту: моя жинка впервые назвала ЗЕбила п#дором и признала, что лучше бы остался Порох (при том что Пороха не могла терпеть)10:55 - 23 окт. 2019 г.
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Якщо в платіжках ціна на газ підвищиться, то прозрівших буде набагато більше.
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к сожалению, цена на газ вряд ли повысится, т.к. мировая цена упала очень сильно.
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яке тупе та недолуге створіння!
зеленський, це ж суцільна ганьба мати таких дупутутов, як бужанський, оцей шевченко та інші!
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Что поделаешь - они такие, слуги урода
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Та ти що? Тебе кацапи обманули? Ви, зелені п.дараси, ви на якій планеті живете? Ми вже 6 рік з ними воюємо, а ви щось хочете їм пояснити?
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Головне не обділити дєдушек що заміновані баночки з медком носять і бабушек коригувальниць та сіроток розвідників і мамочек груднічков що між пеленками документи для сєпарів тягають на той бік
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Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко не считает ошибкой свое участие в политической телевизионном шоу российского "1 канала". -
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.Не соврал Богдан.
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Есть и положительный момент в его "бла-бла-бла" на российском тв - на следующих выборах ни у кого не останется сомнений как поступить с "слугой народа" и к каким куям его послать...
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Хочеться тобі поїхати на Мацкву донести кацапам свою думку? Візьми танк.
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Мудак с красивой фамилией!
К ногтю, суку!
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Та пусть уже мелет своим языком что хочет и где хочет, - глупый скиснет,а умный все промыслит.
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Обычный сепар,наглый,хитрый,косящий под дурачка...
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А вот на КРИВОМ канале, это да. Он исправится.
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Главный месседж, Жека, в том, что ты - идиот.

"Нет, я сказал россиянам, что за то, что они сделали, вырезали и все перекрутили, я больше с ними не общаюсь. Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю".

А ТЫ, ДИТЯТКО, НЕ ЗНАЛО ПРАВИЛА РАСИЙСКОГО ЗОМБОЯЩИКА, КУДА ТЫ ЗАСУНУЛО СВОЮ ЛЫСУЮ ГОЛОВУ?
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Ну и на хера они нам нужны такие красивые, Шевченко иди к бененой маме, вместе с под)(уйловником и своим мнением на Парашу😖
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