 "Я б сказав те саме. Я не вважаю, що це помилка", - нардеп від СН Шевченко про свій виступ на російському ТБ. ВIДЕО

На запитання Радіо Свобода, чи відреагували в Офісі Президента на його участь у цьому телешоу, депутат відповів: "Просто запитували, навіщо ти це зробив. Я пояснив свою позицію", передає Цензор.НЕТ.

На уточнювальне запитання, чи засуджують у Зеленського його появу в ефірі політичного телешоу, Шевченко сказав: "Ні. Просто запитали, навіщо ... Хочуть зрозуміти, що відбувається".

Також читайте: "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ

Відповідаючи на запитання, чи вважає він свою участь у російському телешоу помилкою, Шевченко відповів: "Я б сказав те саме. Я не вважаю, що це помилка. Це мої політичні переконання. Я вважаю, що ми не маємо права ховати голову в пісок. Ми маємо відстоювати наші позиції, і, зокрема, в інформаційному полі, позиції України та фракції, і тієї ідеології, з якою ми йшли на вибори. ... Я відстоюю позиції України в рамках виборчої програми нашого президента і нашої партії. Крапка. Якщо мене хочуть покарати за це, то нехай разом зі мною покарають нашого президента, тому що в нас у цьому сенсі позиція єдина тут".

За словами депутата з пропрезидентської фракції, він більше не планує участі в таких програмах: "Ні, я сказав росіянам, що за те, що вони зробили, вирізали і все перекрутили, я більше з ними не спілкуюся. Це некоректно, це неправильно, це брехня, це обман, і такого я не терпітиму".

"Головний меседж, який я хотів донести, – щоб люди в Росії, Європі та Америці через ЗМІ бачили, що в Україні є люди зі здоровим глуздом, які готові йти на компроміс, готові захищати український інтерес, не здавати його, але при цьому справді через переговори і діалог прийти до миру", – стверджує Євген Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченка ніхто не уповноважував давати коментар росЗМІ. У понеділок щодо нього винесемо рішення, - заступниця голови фракції СН Кравчук

Як повідомлялося раніше, обраний у 76-му окрузі в Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.