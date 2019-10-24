 "Я б сказав те саме. Я не вважаю, що це помилка", - нардеп від СН Шевченко про свій виступ на російському ТБ. ВIДЕО

На запитання Радіо Свобода, чи відреагували в Офісі Президента на його участь у цьому телешоу, депутат відповів: "Просто запитували, навіщо ти це зробив. Я пояснив свою позицію", передає Цензор.НЕТ.
На уточнювальне запитання, чи засуджують у Зеленського його появу в ефірі політичного телешоу, Шевченко сказав: "Ні. Просто запитали, навіщо ... Хочуть зрозуміти, що відбувається".
Відповідаючи на запитання, чи вважає він свою участь у російському телешоу помилкою, Шевченко відповів: "Я б сказав те саме. Я не вважаю, що це помилка. Це мої політичні переконання. Я вважаю, що ми не маємо права ховати голову в пісок. Ми маємо відстоювати наші позиції, і, зокрема, в інформаційному полі, позиції України та фракції, і тієї ідеології, з якою ми йшли на вибори. ... Я відстоюю позиції України в рамках виборчої програми нашого президента і нашої партії. Крапка. Якщо мене хочуть покарати за це, то нехай разом зі мною покарають нашого президента, тому що в нас у цьому сенсі позиція єдина тут".
За словами депутата з пропрезидентської фракції, він більше не планує участі в таких програмах: "Ні, я сказав росіянам, що за те, що вони зробили, вирізали і все перекрутили, я більше з ними не спілкуюся. Це некоректно, це неправильно, це брехня, це обман, і такого я не терпітиму".
"Головний меседж, який я хотів донести, – щоб люди в Росії, Європі та Америці через ЗМІ бачили, що в Україні є люди зі здоровим глуздом, які готові йти на компроміс, готові захищати український інтерес, не здавати його, але при цьому справді через переговори і діалог прийти до миру", – стверджує Євген Шевченко.
Як повідомлялося раніше, обраний у 76-му окрузі в Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі.
Таких плазунів багато в країні.
Вони і тут трапляються.
но и это - 1/4 проблемы. А остальные 3/4 - те 73% зебилов, которые, как утверждается, мыслят так же...
зебилы, вы это сделали...Источник: https://censor.net.ua/v3155633
Воно тепер їздить по сході і вєщає про пропаганду з бох боків, явно натякаючи, що в країні громадянська війна.
Сергей Сивохо
15 год ·
Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии☝
Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов.
Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств!
Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.
Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года.
И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем.
Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения.
Спасибо всем депутатам, которые приняли участие в сегодняшнем заседании. Люди ждут наших действий!
чи узеленського цього невідомо?
здається мені, що марш 14 жовтня треба буде проводити раніше, ніж 14 жовтня наступного року.
https://lb.ua/news/2019/10/23/440420_nardep_slugi_naroda_shevchenko.html
"Другой его коллега из "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал скрины комментариев на личной странице. "Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки."
Там Молотов-младший и калмычка ведущие.
А скабеевщина - на другом канале.
Дурне повелось і зганьбилось.
Отак буде і з намаганнями ЗЕ прийти до миру.
Але я здивована, що ви зайняли саме таку позицію стосовно нього.
"Я не считаю, что это ошибка"
Цитата 2:
"Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю"
Вывод:
Человек - идиот
Но я бы прямо заявил, что путлер куйло а кацапестолы конченные отбросы.
и попал бы под шквал "критики" порохоботов, типа провокация войны и полный провал внешней дипломатии
Ви чули, що воно мололо про націоналістів? 100% риторика партії медведчука. Да, Вова, і це не перша і не остання підстава твоїми поплічниками.
Ну вот как объяснить ватникам что мы не адыннарот - да никак: правослабные все и все на общепонятном разговаривают.
фощизд, ага, ага - сравнил говно с мужиком.
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
зеленський, це ж суцільна ганьба мати таких дупутутов, як бужанський, оцей шевченко та інші!
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.Не соврал Богдан.
К ногтю, суку!
"Нет, я сказал россиянам, что за то, что они сделали, вырезали и все перекрутили, я больше с ними не общаюсь. Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю".
А ТЫ, ДИТЯТКО, НЕ ЗНАЛО ПРАВИЛА РАСИЙСКОГО ЗОМБОЯЩИКА, КУДА ТЫ ЗАСУНУЛО СВОЮ ЛЫСУЮ ГОЛОВУ?