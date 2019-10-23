 Поліція повідомила подробиці затримання викрадачки немовляти в Коцюбинському. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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Як з'ясувалося, 26-річна зловмисниця - уродженка Бердичева з освітою вихователя, отримала контузію в зоні АТО. Жінка була вагітна від співмешканця, однак, у неї сталося раптове переривання вагітності. Про це вона не повідомляла і продовжувала імітувати майбутнє материнство. Три місяці жінка жила в хостелі, а потім заявила близьким, що перебуває в пологовому будинку.

У цей момент зловмисниця приєдналася до волонтерських співтовариств, які пропонують допомогу молодим батькам. Під цим приводом і познайомилася з потерпілою матір'ю. Коли жінки зустрілися, мати не бачачи небезпеки, дала потримати сина новоспеченій знайомій, яка і здійснила викрадення. На щастя, з дитиною все добре: хлопчика повернули матері.

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Зараз зловмисницю затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. До суду буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі.