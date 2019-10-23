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Все про:Київська область (1034) Нацполіція (8387) викрадення (364) Правоохоронні органи (290)

 Поліція повідомила подробиці затримання викрадачки немовляти в Коцюбинському. ВIДЕО

Стали відомі подробиці затримання зловмисниці, яка викрала немовля сьогодні в селищі Коцюбинське на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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Як з'ясувалося, 26-річна зловмисниця - уродженка Бердичева з освітою вихователя, отримала контузію в зоні АТО. Жінка була вагітна від співмешканця, однак, у неї сталося раптове переривання вагітності. Про це вона не повідомляла і продовжувала імітувати майбутнє материнство. Три місяці жінка жила в хостелі, а потім заявила близьким, що перебуває в пологовому будинку.

У цей момент зловмисниця приєдналася до волонтерських співтовариств, які пропонують допомогу молодим батькам. Під цим приводом і познайомилася з потерпілою матір'ю. Коли жінки зустрілися, мати не бачачи небезпеки, дала потримати сина новоспеченій знайомій, яка і здійснила викрадення. На щастя, з дитиною все добре: хлопчика повернули матері.

Також читайте: Поліцейські знайшли автомобіль, на якому викрали немовля в Коцюбинському

Зараз зловмисницю затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. До суду буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155592
 
   
 Топ коментарі
 
женщина контуженная с прерванной беременностью. тут только опытный психиатр в состоянии помочь. не сарказм
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Это было понятно с самого начала, что у барышни что то случилось на фоне потери ребенка. Судить таких нельзя.
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Це дуже схоже на план розвитку економіки від Гончарука.
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Це дуже схоже на план розвитку економіки від Гончарука.
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А в чем сходство? Гончарук решил украсть новорожденного у Гонтаревой с Пэтей?)
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сходство во всём !!! Зеленский в Канаде заявил, что у нас экономика стремительно развивается последние 30 месяцев.
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Т.е. ты намекаешь, что при петрике был офуительный рост экономики?
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Это не я намекаю, это Зеленский так сказал.
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Це дуже схоже на процес зачаття тебе п'яним колгоспником на купі гною.
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женщина контуженная с прерванной беременностью. тут только опытный психиатр в состоянии помочь. не сарказм
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І хтось же цю тварину схоче виправдовувати і взяти на поруки. За грати! І надовго!
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У моей собаки когда течка,она усыновляет резиновую мышь. Всех ,кто пытается у нее ее забрать, рвет нещадно.
То,что вы написали,дурь несусветная!
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Це хвора людина, як мінімум соціально, навряд її посадка "За грати і надовго" якимось чином вплине на наступні подібні дурні злочини. От якби її наміром було продати дитину, заробляти за допомогою дитини жебракування чи щось подібне, то тоді жорстокість мала б сенс!
А тут треба трохи пошугати, полікувати якщо є показання і взяти під контроль.
Це дурість, тупість, хвороба але точно не той злочин щоб робити із мухи слона.
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похищение ребенка очень серьезное преступление
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Нужно учитывать намерения преступника, его личность, обстоятельства преступления.
Закон это инструмент,- как нож на кухне, им можно хлеб резать а можно и убить!
Это не корыстное преступление, это дремучая глупость..
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только профессиональная психологическая экспертиза скажет - осудна или больна
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Ничего для тупых она все равно герой! Даже если грохнет гранатой кого-то из тупых порохоботов верящих что все кто был в АТО автоматом равны апостолу Петру....дебилы юля
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Ось чому, про такі речі не потрібно розповідати таким, як ви. Ви теж є така ж сама проблема суспільства, як та жінка, що викрала дитину у рідної матері. Різниця в тому, що цю хвору жінку почнуть лікувати, а вас лікувати не будуть. Можливо вас будуть вважати зовсім зоровим((((((( І це вже буде не проблема, а суспільна катастрофа.
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Хвору? А как вы это поняли? По картинке? Поліція повідомила подробиці затримання викрадачки немовляти в Коцюбинському - Цензор.НЕТ 2685
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О а вот и истинный хохол подтянулся. Как хохол дела? Твой кудрявый олигарх еще не подарил тебе твою хату биля краю?
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Сколько ещё таких контуженых бродит по стране...
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Дуже багато. Більше того скажу, що значну більшість людей, що зазнали кантузію ніхто навіть не починав обстежувати, а не те щоб лікувати. Такі люди просто поступово зходять з глузду, навіть не розуміючи, що з ними коїться. В стані прогресуючої кантузії без лікарського нагляду такі люди є групою підвищеної соціальної загрози. Без висновків...
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Діагноз "прогресуюча контузія" бачу вперше.
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Это было понятно с самого начала, что у барышни что то случилось на фоне потери ребенка. Судить таких нельзя.
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Или судить, или изолировать от общества. Среди нормальных людей ей жить противопоказано
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Їй потрібна психологічна допомога. Вона не злочинниця.
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Российских сериалов насмотрелась? Какой-то сюр.
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У меня вопрос, а за рулем лисапета кто сидел? Вот кого надо нагибать!
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Правильно! А далі нехай цією справою займаються фахівці, а не політики. Головне, що дитинка зараз спить біля мами, а мама мліє біля дитинки. Все пройшло. Пройде і це.
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Можливо що жінка розраховувала на вирішеня матеріальних проблем завдяки народженню дитини. Звикла до цих думок і категорично не бажала відмовлятися від своїх мрій. Це банальний "шкурний" інтерес. Діяла розумно. Планомірно. Але не маючи досвіду на чомусь прокололась, щось не врахувала і, можливо, поліції просто пощастило. Тільки тому і знайшли. Вважаю знахідку дитини просто випадковим чудом. Подальша доля дитини була б трагічною. Як тільки така жінка отримує омріяне чужа дитина стає непотрібною...
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Нещасна хвора жінка. Це не злочин, а прояв психічного зриву. Вона непідсудна.
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