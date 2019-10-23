EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  262  12
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5627) Донбас (13391) Об'єднані сили (385)

 Від початку доби ворог 16 разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Упродовж 23 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що противник використовував заборонену мінськими угодами артилерію калібру 122 мм та інше озброєння.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: поблизу Водяного (з артилерії калібру 122 мм), по два рази - поблизу Пищевика і Павлополя (зі станкових, ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), також по два рази - біля Пісків і Лебединського (з РПГ, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), неподалік Тарамчука (з крупнокаліберних кулеметів), поблизу Старогнатівки (зі стрілецької зброї).

Читайте також: Найманець, виведений під час спецоперації з окупованої території, дав свідчення про діяльність силового блоку "ЛНР", - СБУ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів наших позицій: поблизу Зайцевого (з автоматичних гранатометів), тричі - в районі Луганського (з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), неподалік від Кримського (з озброєння БМП- 1, крупнокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів).

Зазначається, що впродовж цієї доби, внаслідок обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті один український воїн загинув, ще троє зазнали поранень і бойових травм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155584
 
 
 Топ коментарі
 
потерь не зафиксировано... это как?
не фиксируют....или нет!?
 показати весь коментар
 
В Украине представили новую разработку конструкторского бюро Южное - сверхзвуковую управляемую ракету Блискавка, на которую по предварительным данным уже есть госзаказ.
Запускать ракету класса воздух-поверхность предлагается с бомбардировщика Су-24М и истребителя Су-27, находящихся в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Блискавка может сбивать как наземные, так и морские целы. https://korrespondent.net/tech/science/4152540-uhroza-v-chernom-more-sverkhzvukovaia-raketa-ukrayny
 показати весь коментар
 
не фіксуються.
бо по наших стріляють, а втрат нема.
раніше все зараховували в небойові втрати, зараз певно замовчують.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
потерь не зафиксировано... это как?
не фиксируют....или нет!?
 показати весь коментар
 
 
не фіксуються.
бо по наших стріляють, а втрат нема.
раніше все зараховували в небойові втрати, зараз певно замовчують.
 показати весь коментар
 
 
В Украине представили новую разработку конструкторского бюро Южное - сверхзвуковую управляемую ракету Блискавка, на которую по предварительным данным уже есть госзаказ.
Запускать ракету класса воздух-поверхность предлагается с бомбардировщика Су-24М и истребителя Су-27, находящихся в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Блискавка может сбивать как наземные, так и морские целы. https://korrespondent.net/tech/science/4152540-uhroza-v-chernom-more-sverkhzvukovaia-raketa-ukrayny
 показати весь коментар
 
 
Новая украинская разработка нацелена на противостояние российскому флоту-

https://korrespondent.net/tech/science/4152540-uhroza-v-chernom-more-sverkhzvukovaia-raketa-ukrayny
 показати весь коментар
 
каждый день русня обстреливает. давай, кловун, отводи войска.
 показати весь коментар
 
Сегодняшняя похитительница малюка оказалась рисковой женщиной и участницей АТО.Я не сторонник реального срока ей..
 показати весь коментар
 
Быстрее подпишем формулу штаймайера 16 обстрелов почти тишина
 показати весь коментар
 
Фуйло ложив на зебільну формулу зештайтанмаєра, він вас зебілів розведе, як лохів.
 показати весь коментар
 
С недавних пор, значение слова "перемирие" обрело совсем другой смысл.
Теперь, чтобы наша никчемная власть, признала что т.н. "перемирие" нарушается, кацапам и их шавкам-сепаратистам прийдется серьезно поработать!
И вполне возможно что кацапский авиаудар по территории Украины, не будет расцениваться как "нарушение перемирия".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору