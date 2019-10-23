 Від початку доби ворог 16 разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що противник використовував заборонену мінськими угодами артилерію калібру 122 мм та інше озброєння.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: поблизу Водяного (з артилерії калібру 122 мм), по два рази - поблизу Пищевика і Павлополя (зі станкових, ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), також по два рази - біля Пісків і Лебединського (з РПГ, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), неподалік Тарамчука (з крупнокаліберних кулеметів), поблизу Старогнатівки (зі стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів наших позицій: поблизу Зайцевого (з автоматичних гранатометів), тричі - в районі Луганського (з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), неподалік від Кримського (з озброєння БМП- 1, крупнокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів).
Зазначається, що впродовж цієї доби, внаслідок обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, 22 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті один український воїн загинув, ще троє зазнали поранень і бойових травм.
не фиксируют....или нет!?
бо по наших стріляють, а втрат нема.
раніше все зараховували в небойові втрати, зараз певно замовчують.
Запускать ракету класса воздух-поверхность предлагается с бомбардировщика Су-24М и истребителя Су-27, находящихся в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Блискавка может сбивать как наземные, так и морские целы. https://korrespondent.net/tech/science/4152540-uhroza-v-chernom-more-sverkhzvukovaia-raketa-ukrayny
https://korrespondent.net/tech/science/4152540-uhroza-v-chernom-more-sverkhzvukovaia-raketa-ukrayny
Теперь, чтобы наша никчемная власть, признала что т.н. "перемирие" нарушается, кацапам и их шавкам-сепаратистам прийдется серьезно поработать!
И вполне возможно что кацапский авиаудар по территории Украины, не будет расцениваться как "нарушение перемирия".