 12-річна школярка під час перерви вистрибнула у вікно з 4 поверху в Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію від лікарів надійшло повідомлення про те, що на проспекті Відрадному з вікна школи вистрибнула учениця 7-го класу. Школярку з численними забитими ранами і переломами госпіталізували.

Поліцейські поспілкувалися з педагогами і школярами і з'ясували, що на перерві вчителька попросила дітей вийти з класу і відкрила для провітрювання вікно біля дошки. І поки жінка відволіклася, одна з учениць раптово кинула портфель і з розгону вистрибнула у відкрите вікно.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

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