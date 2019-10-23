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 Події, Київські новини
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 12-річна школярка під час перерви вистрибнула у вікно з 4 поверху в Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

В одній зі шкіл Солом'янського району Києва семикласниця вистрибнула у вікно з 4 поверху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію від лікарів надійшло повідомлення про те, що на проспекті Відрадному з вікна школи вистрибнула учениця 7-го класу. Школярку з численними забитими ранами і переломами госпіталізували.

Поліцейські поспілкувалися з педагогами і школярами і з'ясували, що на перерві вчителька попросила дітей вийти з класу і відкрила для провітрювання вікно біля дошки. І поки жінка відволіклася, одна з учениць раптово кинула портфель і з розгону вистрибнула у відкрите вікно.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155538
 
 
 Топ коментарі
 
щось не те, мала ждала поки підахох вікно відчинить, може сам підахох малу довела до цього ?
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э нет... так просто себе взяла и сиганула? ждала когда ей откроют окно? а может все же училка застрамила? или одноклассники? не верю в психоз девочки...его бы как-то заметили
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щось не те, мала ждала поки підахох вікно відчинить, може сам підахох малу довела до цього ?
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Наверное потом не раз пожалеет об этом..... ну, о том шо не с 10-го этажа, или с моста какого-то 12-річна школярка під час перерви вистрибнула у вікно з 4 поверху в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1904
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Значит родители дома девочку обижали,били,издевались.
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