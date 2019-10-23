EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3723  61
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5930) Яценко (24) поліграф (39)

 Мажоритарник Яценко не хоче проходити детектор брехні: "Я не дівчина-шльондра, а нардеп". ВIДЕО

Нардеп із парламентської групи "За майбутнє" Антон Яценко, чиїм ім'ям ЗМІ назвали схему "майданчики Яценка", заявив, що не буде проходити перевірку на поліграфі через можливий підкуп нардепів від "СН" при голосуванні за законопроєкт про оціночну діяльність і ліквідацію корупційних схем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "Наш".

"Навіщо? Вони сходять всі. Нехай розкажуть: отримували вони чи не отримували (хабаря, - ред.), і взагалі - чи знайомі вони зі мною?" - пояснив він.

Парламентарій похвалився тим, що "посів перше місце по Україні як мажоритарник", і зазначив, що не представляє "Слугу народу", і нібито тому "йдуть спроби мене дискредитувати".

"З огляду на те, що я не дівчина-шльондра, а народний депутат чотирьох скликань, то, природно, на шапіто не будемо перетворювати Раду", - пояснив він відмову пройти перевірку.

Ведучий поставив пряме запитання: чи отримує Яценко гроші "майданчиків", на що нардеп відповів, що ніякого бізнесу у нього немає.

Читайте також: Завтра на "Право на владу" приведу свідка пропонування хабаря в $30 тис. "Слугам народу", - Арахамія

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру ". А Генпрокурор Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі:"наступні листування будуть про сухарі".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155525
 
 
 Топ коментарі
 
Ты просто шлюшка...бесполая шлюшка...
 показати весь коментар
 
Кратко эта новость: очередной упырь подтвердил что он упырь Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 583
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Главный автор мутных схем и пройдет полиграф? Не смешите людей. "Очі бачили, що брали до фракції - тож їжте, хоч повилазьте"
 показати весь коментар
 
 
Я не девушка-шлюшка, а обычный коррупционер. Сижу на потоках, а не на чем-то другом.
 показати весь коментар
 
 
хоть Яценко и сволочь, на которой клейма негде ставить, но ответил правильно:

выбрали меня нардепом - теперь хавайте хоть подавитесь!

а детекторы для лохов-пиплов
 показати весь коментар
 
 
Вова, требующий от народных избранников пройти детектор лжи, это из предновогоднего Квартала 95.
 показати весь коментар
 
 
он все еще живет в фокус-группах "Слуги урода"

только теперь "фокусы" уже реальные пошли, а не дешевые понты о светлой жизни
 показати весь коментар
 
Сто відсотків з Вами погоджуся. Все-таки депутати вибрані в борцями, як і сам преЗедента, а не призначені ним. І боротися з корупцією через детектор якоїсь шарашкіної контори все одно, що перевіряти аналізи Зєлєнского у лабораторії його корєша. Впнгую, що детектор покаже кришталеві чесність всіх тестованих. І багато знайдеться таких, що повірять у це фуфло?
 показати весь коментар
 
Кратко эта новость: очередной упырь подтвердил что он упырь
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нет. Просто соей 5 лет кормили
 показати весь коментар
 
 
Ну что остальные зедевушки-шлюшки мы и так знаем .
 показати весь коментар
 
 
Он гад, но он прав. А слуги - обычные свиньи, которых можно склонять и все остальное. Вот и вся разница, зебилы. Надеюсь, усвоили урок.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да, в ПЕС и ЗаЖОП все такие гады, мы знаем. Петики, гордитесь ими.
 показати весь коментар
 
 
В ПЕС? Ну, к примеру там есть Яна Зинкевич. Ты прав, есть кем гордиться.
 показати весь коментар
 
 
А Дубинский и Арахамия, значит, девицы легкого поведения, раз согласились на полиграф))).
И резкий, как ротавирус Дубинский это всё молча ковтнёт?)))
 показати весь коментар
 
 
Подсознательно она призналась Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 3910 депутат это та же профессия кто больше заплатил тот и танцует
 показати весь коментар
 
Ну пройдьот він поліграф і шо?
На кого цей цирк розраховано?
 показати весь коментар
 
 
На екс-робітників "Прилуцької табачної фабрики" Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 9438
 показати весь коментар
 
 
Яценко - крестный отец тендерной мафии, уже давно должен сидеть в тюрьме.
 показати весь коментар
 
 
шлюха свои деньги честно зарабатывает , в отличии от таких пида..сов как ты
 показати весь коментар
 
 
Соглашайся на полиграф!!! Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 4807
А то вместо полиграфа Киву дадут Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 6214
А у того такие руки, если он ними по тебе пройдет, то мало не покажется - все схемы выложишь как на духу Мажоритарщик Яценко не хочет проходить детектор лжи: "Я не девушка-шлюшка, а нардеп" - Цензор.НЕТ 6214
 показати весь коментар
 
 
"Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов"

 показати весь коментар
 
 
Я вже тут писав що, всі ці сцарьки комічно дуже високої думки про себе і страшно бояться аби їх виставляли на сміх. Тим самим вони дають масу матеріалу для сміху з них самих.
 показати весь коментар
 
 
Думали, что выбирали Голобородько, а выбрали Голохвастова.
 показати весь коментар
 
 
да какие все же честные... капец... но почему еще вы живые..
 показати весь коментар
 
ЗЕленоБобики а ну полайте нам по этому поводу!))))
 показати весь коментар
 
 
яценко в группе "за майбах" дискредитирует группу..))
 показати весь коментар
 
 
девушки-шлюшки проходят гинеколога, а ты нардеп. Пройди детектор!
 показати весь коментар
 
 
Дарма він це сказав) Розметуть на меми
 показати весь коментар
 
 
Отмазка в стиле ЗЕлепузиков...должна прокатить..
 показати весь коментар
 
 
Пилять шепето... да рада все 29 лет сплошное шепето!! А раз ты так съехал агресивно то сто пудов морда твоя шлюшечья не читсат, продалась ты шлюха!
 показати весь коментар
 
 
Ты как депутат должен выполнять волю избирающих! Я требую детектор лжи для всех гос служащих 2 раза в году!
 показати весь коментар
 
Оце так вислови від народних обранців. Дубинський. а тепер Яценко. В Слуг Урода є взагалі дно?
 показати весь коментар
 
Девушка шлюшка это первая древнейшая и честная профессияи не тырит у стариков и детей.
А вот вы свиньи корыта и челядь всяких барыг и мародеров. И пока не будет отзыва депутата громадой считать вас украинскими гнидами. И населению надо бороться с ними
как с паразитами иначе ущербными и останемся.Не нужны нам депутаты, а вот уповноваженые представители от громад не помешали бы.
 показати весь коментар
 
НАРОД!! Нас здесь смотрит этот сайт 49 т.чел! А на сайте президента петиция о проверке чиновников не может набрать уже который раз и 100 голосов! Давайте дружно проголосуем избавим наше общество от воров, лгунов и лицемеров !
 показати весь коментар
 
 
млядь, шапитун.
имнистр єкономики-дебил.
мидовец-бредонос.
бимбасский рнбошник-борец со смыслом...
ЗЭ,шо происходит?!
 показати весь коментар
 
По сравнению с этими особами, прошлая верховная Рада была Идеальной.. Срам ))) а вы еще что то на тех говорили))
 показати весь коментар
 
Вона його питає чи він він причетний до скандалу,а він відповідає що в нього цього бізнесу нема...Хоча причетність передбачає що цим бізнесом займаються родичі,друзі,є спільне володіння тощо...Тобто не відповідає...Хитрий чувачок,тертий,при всіх владах добре сі чує...
 показати весь коментар
 
"Всякая революция делается для того, чтобы воры и проститутки стали философами и поэтами."Троцкий Л.Д.
 показати весь коментар
 
Яценко-кнопкодав. рогульник засідань комітету у Верховній Раді 8 скликання. Фігурант антикорупційних розслідувань. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року та у 2012 році - за Закон "Про засади державної мовної політики", що розширював вжиток російської мови в Україні.
 показати весь коментар
 
а, где идиоты выбрали этого честнейшего, который "занял первое место по Украине как мажоритарщик"....вот они и есть "девушки-шлюшки", а он да, их нардеп...
 показати весь коментар
 
Подстилка рыговская. Таких тварей как это чмо и других типа хомутынников нужно было сразу после Майдана "люстрировать", по народному. Гнида редкая, слов нет.
 показати весь коментар
 
пздц, народ, вы вообще думаете за кого голосуете?
это гавно мажоритарщик 4-х созывов! нах вы ж голосуете за таких?
 показати весь коментар
 
Не обижайте девушек, они торгуют своей собственностью, а вы страной.
Вы в сотни раз хуже любой девушки легкого поведения.
 показати весь коментар
 
Нехай спочатку аналізи сечі здадуть разом з шутом. Мажоритарник Яценко не хоче проходити детектор брехні: "Я не дівчина-шльондра, а нардеп" - Цензор.НЕТ 2383
 показати весь коментар
 
Естественно, что у него бизнеса нет. И деньги на возрождение Софиевки в Умани ему дала троюродная бабушка. В носке прятала. https://podrobnosti.ua/2307708-v-uman-za-pdtrimki-narodnogo-deputata-antona-jatsenko-vdkrili-fentez-park-nova-suchasna-sofvka.html
 показати весь коментар
 
Конечно ты шлюшка,послушная и дешевая,когда тебе приказали голосовать за закон про кассовые аппараты и оплаченное стукачество ты гнида даже не задумался над тем,что это против интересов твоих избирателей и делается только в угоду узкой группке лиц заплатившей подонку гетьмановичу.
 показати весь коментар
 
Это вы автору тендерной мафии?
Он вас вертит уже 15 лет и вертеть будет.
Уманцы его и на 5 срок выберут.
 показати весь коментар
 
Таки он шлюха, но полиьическая- вначале в "Батькивщине" потом в партии регионов, теперь мажоритарщик сам по себе
 показати весь коментар
 
Ну если шлюшка - то уже не девушка. Если нардеп - то уже и не мальчик. А если Яценко - то это нардеп шлюшка.
 показати весь коментар
 
он депутат-девочка-шлюшка четырёх созывов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору