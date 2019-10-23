 Камера зняла момент загибелі Віктора Дегтярьова на вулиці Пушкінській. ВIДЕО

На ексклюзивному відео, яке отримав у своє розпорядження Цензор.НЕТ, зліва в кадрі можна роздивитися двох чоловіків, які сидять на сходах. Після спалаху від вибуху фігури чоловіків падають.
Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.
Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.
Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.
на непомню, но детонатора небыло, проверить некак было, но та дрянь от
капсюля не сдетонировала
народ пугался, жесть