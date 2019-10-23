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 Події, Суспільство
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Все про:вибух (1786) Київ (6643) Дегтярьов (1)

 Камера зняла момент загибелі Віктора Дегтярьова на вулиці Пушкінській. ВIДЕО

Камери спостереження зафіксували на вул. Пушкінській у центрі Києва спалах від вибуху, унаслідок якого загинули двоє чоловіків.

На ексклюзивному відео, яке отримав у своє розпорядження Цензор.НЕТ, зліва в кадрі можна роздивитися двох чоловіків, які сидять на сходах. Після спалаху від вибуху фігури чоловіків падають.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблий від вибуху гранати в Києві ветеран Дегтярьов вів боротьбу за існування, оскільки знайти роботу з важким пораненням було нелегко, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155485
 
 
 Топ коментарі
 
Цензор.НЕТ, вспышка заметна на 15 секунде, а з 8 по 15 то хтось курив в камеру?
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Ни хера не видно ,ни хера не понятно ...
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У них война везде. Особенно в голове.
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в детстве было к меня пару макетов, одна даже с наполнителем похожим
на непомню, но детонатора небыло, проверить некак было, но та дрянь от
капсюля не сдетонировала
народ пугался, жесть
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Спать надо по ночам , а не шляться с гранатами или без по барам , где вечно кого то мочат....
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Буба Касторский d8c57928 А какие там должны быть разрушения? От гранаты дом должен был упасть?
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Эх, не готово наше общество к легализации ношения ручных гранат.
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