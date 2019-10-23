 "Зараз буде суїцид. У мене четверо дітей і відповідальність буде на вас", - нетверезий водій у Сумах погрожував поліцейським самогубством у разі оформлення протоколу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, під час перевірки документів виявилося, що це повторне порушення протягом цього року.

"Зараз буде суїцид. У мене четверо дітей. Я вас попередив ... Суду не буде. Відповідальність лежатиме на вас", - заявив нетверезий водій.

Потім він сів у свій автомобіль і дістав з багажника предмет схожий на рушницю. Поліцейські відібрали зброю, наділи на водія наручники і викликали слідчо-оперативну групу.

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