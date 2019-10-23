 "Зараз буде суїцид. У мене четверо дітей і відповідальність буде на вас", - нетверезий водій у Сумах погрожував поліцейським самогубством у разі оформлення протоколу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, під час перевірки документів виявилося, що це повторне порушення протягом цього року.
"Зараз буде суїцид. У мене четверо дітей. Я вас попередив ... Суду не буде. Відповідальність лежатиме на вас", - заявив нетверезий водій.
Потім він сів у свій автомобіль і дістав з багажника предмет схожий на рушницю. Поліцейські відібрали зброю, наділи на водія наручники і викликали слідчо-оперативну групу.
За угрозу самоубийством послать на психиатрическую экспертизу и 100% лишение права управления любым транспортом навсегда.
Это не Африка где мона лежать под пальмой медитировать, а 10-15 детей на банановой диете сидят и на деревьях - бананы то бесплатно)
Машину не разобрал, похоже на Toyota Fortuner. Неплохое авто.
Видать в целом обычный мужичок с достатком чуть выше среднего. Но перебрал где-то, не ожидая такого разворота, что будет пойман.