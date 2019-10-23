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 Події, Суспільство
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 "Зараз буде суїцид. У мене четверо дітей і відповідальність буде на вас", - нетверезий водій у Сумах погрожував поліцейським самогубством у разі оформлення протоколу. ВIДЕО

48-річний п'яний водій у Сумах погрожував патрульним самогубством, якщо вони оформлятимуть протокол про водіння автомобіля в нетверезому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, під час перевірки документів виявилося, що це повторне порушення протягом цього року.

"Зараз буде суїцид. У мене четверо дітей. Я вас попередив ... Суду не буде. Відповідальність лежатиме на вас", - заявив нетверезий водій.

Потім він сів у свій автомобіль і дістав з багажника предмет схожий на рушницю. Поліцейські відібрали зброю, наділи на водія наручники і викликали слідчо-оперативну групу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нетверезий водій у Житомирі затиснув автосклом руку патрульному і протягнув його за машиною 35 метрів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155462
 
 
 Топ коментарі
 
Урод, пьяный ещё и за рулём, отец 4 детей.
За угрозу самоубийством послать на психиатрическую экспертизу и 100% лишение права управления любым транспортом навсегда.
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Ага -даешь каждому алкашу по психологу! Тут решение проще-кастрировать что б такие не плодились,а остальным жить по правилам страны проживания!
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та харей сразу в сфальт, неадеквата этого. про детей, которых наклепал он вспомнил, а детям приятно видеть пьяного папочку? или в той семье такое состояние--константа?
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Я би сприймав серйозно таку загрозу, бо йому потрібен психолог.
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Ага -даешь каждому алкашу по психологу! Тут решение проще-кастрировать что б такие не плодились,а остальным жить по правилам страны проживания!
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...и не мешать таким самовыпиливаться из этого ужасного мира
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Тоді вам не в Європу, а ще не дочекаєтеся позитивної демографії та знищите українських дітей.
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Вот зачем учить ?ЩАС ссуки народа возьмут пример , и что тогда ? "Сейчас будет суицид. У меня четверо детей и ответственность будет на вас", - нетрезвый водитель в Сумах угрожал полицейским самоубийством в случае оформления протокола - Цензор.НЕТ 9913
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та харей сразу в сфальт, неадеквата этого. про детей, которых наклепал он вспомнил, а детям приятно видеть пьяного папочку? или в той семье такое состояние--константа?
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Да им насрать. На телефон снимут. Но бухать тоже нехорошо.
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Почему насрать? Ружье отобрали, попытку суицида предотвратили. Ну а права у бухающего за рулем суицидника следует отобрать навсегда.
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Урод, пьяный ещё и за рулём, отец 4 детей.
За угрозу самоубийством послать на психиатрическую экспертизу и 100% лишение права управления любым транспортом навсегда.
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10000грн штраф і рік позбавлення водійського посвідчення.
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як правило, і цьому є численні підтведження, ті хто докотився до позбавлення водійського посвідчення та права керувати тз, знову сідають за кермо, і знову у нетверезому стані. Їх позбавлення права керування не зупиняє зовсім. Так само як і тих, у кого цього права ніколи і не було: сідають в авто, їдуть і особливо не переймаються. Тому таких - тільки в тюрму, як це діє в багатьох країнах.
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Рік мало - на психологічну експертизу - і довічне позбавлення прав.
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Я бы тех у кого 2 ребенка, проверял на благосостояние. Нет денег, дети живут на хлебе с водой а папаша бухает и работает за 5 копеек - кастрировать "папашу" чтоб дальше не размножался. Если дети живут более-менее, отец не алкоголик - пусть дальше плодится.
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Правильно, в Европу же идем)
Это не Африка где мона лежать под пальмой медитировать, а 10-15 детей на банановой диете сидят и на деревьях - бананы то бесплатно)
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Позбавити прав на водіння та зброю з записом в реестрах про схильність до самогубства. Це, як мінімум.
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Мужчина достаточно упитанный, те не голодает. Руки-грязные, те работяга, явно не коммерс.
Машину не разобрал, похоже на Toyota Fortuner. Неплохое авто.
Видать в целом обычный мужичок с достатком чуть выше среднего. Но перебрал где-то, не ожидая такого разворота, что будет пойман.
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Москаль би погрожував убити самих копів,чечен би вбив їх без жодних погроз,а українець погрожує вбити себе...Який різний менталітет...
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Здравия всем! Вот! Реальный пример деградации сознания человека! Это полное отсутствие отведственности за свои поступки! В сознании этого человека- во всем виноват окружающий Мир! И то что у него 4 детей- ведь это он их пустил на Свет со своей женой, верно! А пить его кто то заставлял???? Я задаю вопрос, он же пособственной воле пил, а потом сел за руль! Его же никто не заставлял это делать , верно? Но он сам выбрал это! Легко предположить, что его могли остановить и проверить! Но он готов пойти на суицид( наверное из за того что его лишат водительских прав и он не сможет кормить свою семью и своих 4 детей) и обвиняет в этом полицейских! Вы будете виноваты в моей смерти! Нет дружок, виноват будешь ТЫ и только ТЫ! Потому что ты набухался и сел за руль, вместо того чтобы поехать домой и хорошо выспаться на такси! Или позвонить своему другу, что бы он тебя забрал! Так в малом и так в большом! Не хочишь думать, готовся выгребать от окружающего тебя Мира. За тебя будут думать другие, и играть ты будешь по их правилам!
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