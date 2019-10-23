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 Події
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Все про:Міноборони (2872) обстріл (5627) Донбас (13384)

 На позиціях ОС у районі Водяного розірвалися 11 снарядів зі 122-мм артилерії. Від початку доби - 9 ворожих обстрілів, - Міноборони. ВIДЕО

Станом на 12:30 сьогодні, 23 жовтня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь уже 9 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку з початком доби противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Луганського та з автоматичних гранатометів позиції ОС у районі Зайцевого.

Ще на один обстріл захисникам Луганського довелося відповідати після 8 години ранку, коли ворог застосував кулемет великого калібру.

На донецькому напрямку відзначено факт використання окупантами артилерії калібру 122 мм. Сталося це вночі в районі Водяного: "На наших позиціях розірвалися 11 снарядів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли зі стрілецької зброї ділянку розведення біля Золотого, - штаб ООС

Зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру російсько-окупаційні війська по 2 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Пищевика і Павлополя.

Крім того, військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля населеного пункту Піски, ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

"За наявною інформацією, упродовж поточної доби втрат з нашого боку немає", - повідомили в пресслужбі Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155438
 
 
 Топ коментарі
 
Головнокомандуючий п'є саке в Японії. Просив не заважати нажиратися.
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Перемиріє продовжується, а членомкомандуючий шляється з Лєнкою по різним японіям.
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Нее, это Зешлях до міра... Называйте вещи своими именами, этот путь к миру очень совпадает с идеями хуйла...
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Мокшанський шлях до міра.... Пєдіки, що ще сказати.
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Нее, это Зешлях до міра... Называйте вещи своими именами, этот путь к миру очень совпадает с идеями *****...
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Перемиріє продовжується, а членомкомандуючий шляється з Лєнкою по різним японіям.
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..и очередной позорный зашквар налицо.... Жёлтое платье Ленки ..как символ быдла... которое случайно позвали на торжества.))))
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Їх позвали як артистів оригінального жанру розважати гостей.
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... да нет... клоуны как раз и не оригинальный жанр. А вот клоун- Глава государства...это действительно оригинально. ))))))))
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"гумконвой" у расход пускають гніди рогаті... щоб отак масква-бад у сотню разів більше обстріляли...
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Головнокомандуючий п'є саке в Японії. Просив не заважати нажиратися.
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Штангельмаер сказал что фсе в рамках договоренностей и международных законов На позициях ОС в районе Водяного разорвались 11 снарядов из 122-мм артиллерии. С начала суток - 9 вражеских обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7287
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Надеюсь в Японии подскажут нашему ГавноКомандующему...что такое харакири
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Еге ж, треба просто припинити стріляти. Бо всі 5 років зрада була - аж сльози течуть. Незрозуміло, як тоді не сформували наголошені сполуки, щоб йти усіма пологами військ на Київ міняти державний будуй панамської бариги На позициях ОС в районе Водяного разорвались 11 снарядов из 122-мм артиллерии. С начала суток - 9 вражеских обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1456
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