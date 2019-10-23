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Все про:Дніпродзержинськ (44) Зеленський (3317) металургія (141) звернення (95) скорочення (30)

 "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство. ВIДЕО

Робочі Дніпровського меткомбінату звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням націоналізувати підприємство, щоб уникнути його зупинки і скорочення робочих місць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис звернення було розміщено на відеохостингу youtube.

"Керівництвом робиться все, щоб зупинити наш комбінат: по суті, відбувається саботаж і умертвіння металургійного гіганта - з трьох доменних печей зупинено дві, не працює в повну потужність конвертерний цех. Все це робиться під приводом неконкурентоспроможності та зниження обсягів виробництва, що є абсолютною нісенітницею. Наша продукція затребувана ... Упродовж минулої доби, до прикладу, звільнилося 280 осіб ... Особисто наша пропозиція, як робітників-металургів - це націоналізація ПАТ "ДМК" та інших подібних комбінатів країни з повною і безумовною деолігархізацією галузей виробництва", - йдеться в зверненні.

Читайте також: В Офісі Президента дізналися про негативні наслідки законопроєкту №1210, - Каленков

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155388
 
   
 Топ коментарі
 
це від кацапів така звичка переходить - царя просити? Холопи, на колінах потрібно!
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Не избавимся от олигархов, слово ЖОПА ,будет всегда у всех на устах. Торопиться нужно. Жизнь проходит.А вы - не живете.
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"Руководством делается все, чтобы остановить наш комбинат: по сути происходит саботаж Источник:https://censor.net.ua/v3155388 кажись починається пошук ворогів народу, як швидко генетична пам`ять знаходить правильні слова. Тобто, збиткове (в нинішніх умовах) підприємство, робітники вимагають посадити на шию платників податків? Я правильно розумію?
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Ні. Неправильно. Подивись у Вікіпедію. Завод великий і міцний. Частково модернізований. Його штучно, з допомогою рф(він їм конкурент), намагаються збанкрутувати. ШТУЧНО. Завод працездатний!!
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Він їм конкурент? Тому що продукція йде тільки на РФ?
Так навіщо потрібен такий завод на дотації? Дотувати РФ?
Бо в кожної країни є квоти ЕС/ США на продукцію. І яка тут конкуренція РФ,окрім ціни?!
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це елемент економічною війни - збанкрутувати завод.
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А хто,як не новий .... почав цю війну з виробництвом?!
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Саме так. Тільки дотувати,щоб вони отримували гроші.
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И тут видим "Более 99% акций Днепровского МК принадлежит «Индустриальному союзу Донбасса». Основными владельцами ИСД являются народный депутат Украины Сергей Тарута и генеральный директор корпорации Олег Мкртчан"... и далее "
Оле́г Арту́шевич Мкртча́н (Мкртчя́н)[1] (укр. Олег Артушевич Мкртчан, родился 7 сентября1966 в Армавире) - украинский предприниматель армянского происхождения, миллиардер, генеральный директор Индустриального союза Донбасса.
8 февраля 2018 года Олег Мкртчян был арестован Басманным судом Москвы за мошенничество[2] на сумму 60 млрд. рублей.
16 августа 2019 был признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд руб и приговорен к 9 годам лишения свободы..." Итого, один в тюрьме на рф, другой Тарута...
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Тарута був колись, зараз підприємство повністю контролюється кацапами. P.S. Маленька брехня все одно залишається брехнею.
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На ахметівській "Запорожсталі" так само почались розмови про можливе закриття заводу. Бандюки мстять за підвищення ренти. До цього усе було спокійно. Треба дійсно піднімати питання про повернення великих металургійних підприємств державі, якщо ці "господарники" спробують їх зробити банкрутами.
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А хто їх буде дотувати? Зебіли? Будуть безкоштовно працювати на держпідприємствах?
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национализация ради чего? есть примеры, когда это помогло заводу в его развитии и модернизации? так и скажите, открыто, что Коломойскому просто это выгодно и на людей плевать
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Зеленский, введи экономику!..
щас, Зеля вернется из Японии и пробежит через фонтан.. и сразу все наладится!
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Успешная экономическая политикаквартала с главслугой.
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Тепер я знаю хто лазить по кришам гаражів. "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 5178
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Никаких причинно-следственных связей эти кишечноголовые не установят(( На инет-ресурсах Прилук после остановки фабрики думаете наблюдается прозрение и раскаяние? Да ни разу! Тотальное зубожиння головного мозга у нашего "народа"((
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про "национализацию" могу посоветовать посмотреть 95 квартал с хором Г.Веревки и Кошевым
"горила хата!" "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 8013
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Завод частный, предлагают отжать.... Ну точно свадьба в малиновке
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зебанутые, а чего вы зекретина все с Порохом сравниваете? вы монику с Рейганом сравните-это же вы орали, когда выберали это чмо)))
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Я считаю что такого Великого Лидера как Владимир Алексанрович нужно просить только на коленях.
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А кто такие эти рабочие чтобы просить отнять собственность у собственника?
Не офигели ли они? Совок вспомнили?
Собственник имеет право делать с заводом что угодно, хоть сровнять с землей и построить гольф-клуб.
Быдло должно стоять в стойле.
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Кто такие, кто такие , забываете что сейчас быдло-масса при власти, чтоб завтра не удивлялись
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не, при власти мошенники которые наобещали быдло-массе "взять все и поделить", но саму быдломассу к власти не подпускают, рулят от ее имени и все
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А ты думал совок будет думать иначе?!!!!Как то на острове Барбадос(южная америка) где выращивался табак-плантатор англичанин заявил 3,5 тысячам неграм что, рабство уже отменено и в таком количестве они ему не нужны-он возьмёт на работу только 300 человек!!!!И что сделали негры?!ЗАРЕЗАЛИ ПЛАНТАТОРА и СПАЛИЛИ УСАДЬБУ С ПЛАНТАЦИЕЙ!!!!
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******* так воспряли духом от этой новости, как бцдто если бы голосовали за Свынюку, то предпрятие процветало сейчас. )))
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Но это как раз результат вашего голосования за еврея - наркомана. А при Порохе заводы не закрывались, а наоборот, открывались. Намазывай-Т "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 3705 е на хлеб покращення
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Это какие же заводы при свинке Порки открывались? По скручиванию кабеля? Ахахха...пердомога.
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Предприятия по 10-20 человек, многие из которых открылись еще при злочынном Яныке и приписаны Парашей себе в заслугу...
Да уж, вэлыка пердомога тупоголовых дякул. )))
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компания "JTI Украина", которой принадлежит сигаретная фабрика в Кременчуге, остановила фабрику и подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 миллионов гривень . Цитата от Вас гласит :" Барыга, оф-шоры, свинарчук, гладковський, абыр, абыр, абырвалг !"
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Ооо, еще одна вэлыка пердомога!
"Петя Параша наше все, иканомику поднял, от инвесторов нет отбоя!!! Зэээля на-а-ркоман, каламойша, зрада кудах-тах-тах!!!" - вопили дякулы.

А на деле:

Ниже - неполный список крупных предприятий Украины, которые обанкротились и/или окончательно остановились 2014-2016

Авиастроительный концерн "Антонов"
Автомобильный завод "Часив Яр"
Автомобильный завод "Черкасский автобус"
Азотный завод "Ривнеазот", город Ровно
Азотный завод "Северодонецкое объединение Азот", город Северодонецк
Аккумуляторный завод "Веста"
Баливский комбинат хлебопродуктов
Днепропетровский комбайновый завод
Днепропетровский трубный завод
Завод "Азовские смазки и масла"
Завод "Днепрошина"
Завод сельскохозяйственной техники «Львовсельмаш»
Запорожский автомобильный завод
Запорожский арматурный завод
Запорожский сталепрокатный завод
Запорожский ферросплавный завод
Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка"
Кременчугский автосборочный завод
Львовский автобусный завод ЛАЗ
Лохвицкий сахарный завод
Машиностроительный завод "Азовмаш"
Оржицкий сахарный завод
Ровенская спичечная фабрика
Троицкий маслодельный завод
Харьковский авиационный завод
Харьковский тракторный завод (все еще работает, на 4-дневном графике)
Цементный завод «Пушка» в г. Краматорск
Южный машиностроительный завод имени О. М. Макарова

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Засомневался я, проверил. Брешеш, гад ! К примеру Запорожский ферросплавный завод, который ты "похоронил" нарастил производство в последнее время на 8,4% , когда по всей Украине оно упало ТЫЦЬ СЮДА Новость за 21 октября 2019 года , чтоб не было вопросов !
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А по остальным что скажешь, ПЕСдякула? "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 6945
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Скажу что пока буду искать правды по остальным, ты еще что-то опять сморозишь, и так до бесконечности, а жизнь одна и на бред от неизвестных, дуже чи не дуже, дякул неохото тратить . Ну бывает , что тонко тролять, то еще стимулирет как то, а набросы лайна -ну никак
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Да я понял, что ответить тебе особо нечего, когда ты так обделался со своим "JTI Украина". А выясняется что при Свинорохе закрылось в 10 раз больше. "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 6798
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і по Рівнеазоту ти збрехало, не банкрот і не зупинена робота, працює, Фірташ штучно його в підвішеному стані тримає борги нарощує
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Можешь вспомнить еще сеть заправок по всех Украине и их хозяевов , в конце года, когда приходит время платить налоги , они массово "банкротятся", "остаточно останавливаются" Клятый порох !
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То есть, ты приводишь в пример закрывающую табачную компанию, которую именно что заставляют платить налоги и делаешь это примером ЗРАДЫ.
А когда тебе приводят в пример в 10 раз больше предприятий, закрытых при Параше - то утверждаешь, что это из-за того, что налоги платить не хотели - Свинорох тут не при чем.

И ничего даже не пошевельнётся в убогонькой головушке ПЕСдякулы.
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Давно пора это сделать! Национализировать все стратегические предприятия металлургия, уголь, газ, химия , энергетика - все что дает экспорт - валюту , которая должна полностью поступать в бюджет, а не в карманы ахметкм, фирташа и всякого другого отребья!
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Пропустили в списке беню после ахметки. Он второй в списке самых богатых Карабасов Украины и владеет очень многим из того, что Вы предлагаете национализировать.
Беня согласится? Его пропагандистка Мосейчук-Раевская будет и дальше петь оды Зе после национализации бениных заводов-параходов?
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Я его зачислил в "другого отребья")) Ну на Приватбанк согласился же))) А если серьезно, то все чо было в гособственности, стратегические объекты, которые строил народ за свои же, должно быть государственным!
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так вони і були у власності держави - і держава більшість із них довела до банкрутства) а належні їх компанії і зараз доводить, наприклад, той же одеський припортовий - під керівництвом держави він вмирає, бо до нього присмоктались олігархи - а платить за це саме держава) ви б трошки економіку повчили)
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Вопрос, конечно, интересный. Владелец предприятия считает условия работы не выгодными, выход есть продай предприятие тому кто даст большую сумму, да но нет продавать не буду лучше закрою. Наверное после закрытия предприятия не надо платить налоги (хотя бы на землю, на недвижимость и пр.). Так может ввести еще налог на банкротство?
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Нет, нам надо бороться с неимущими, лучше введем налог на бедность , чтоб это стоило дооооорго ! "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 9348
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"Две печи из трех остановлены. За прошедшие сутки уволилось 280 человек", - рабочие ПАО "ДМК" обратились к Зеленскому с просьбой национализировать предприятие." - рабочие ПАО "ДМК" обратились не по адресу. Перед зелёными стоит задача доприватизировать всё оставшееся и распродать землю.
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Тому що в нас корумповані не тільки держоргани але і приватні компанії олігархів, там розкрадають не менше чим чиновники. На тендерах на субпідрядах, при чому самі олігархи цим не переймаються, тому що всі дири в свому бездарному керівництві закривають дотаціями держави або лобісткими законами ну або чудо тендерами на 400%.
Українські підприємства не конкурентно спроможні в першу чергу по менеджменту, тому що любий директор при приході зразу думає де б вкрасти щось на заводі або на кожному заводі існує необліковане виробництво за готівку де замазані всі, а сировину для цього виробництва беруть з того що вказують більші норми в готовому виробі. Але олігархи за цим не слідкують тому що вся верхівка їхніх компаній завязана в відмиваннях грошей, і ніхто надійних людей не міняє....
Тому всі олігархи бігають по тарифи, дотації тендери бо інакше вся їхня піраміда розпадеться а ми це все оплачуємо
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В Украине может навести порядок только тиран.
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Рад, очень рад за вату "днепроджерзинска". Как голосовали, то и получили "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство - Цензор.НЕТ 4391
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так це ж іще не кінець - як зараз почнуть з відмашки Гетьманцева і Коломойського обкладати металургів додатковими податками, то державі ж доведеться в підтримання всіх таких активів нормально вливати грошей) знову-таки за рахунок платників податків))
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Махмуд хочет перекинуть сбитки на завод. Ну ок, купим его за 1 гривну бомажную. Но сразу порубаем прокладки для ВЭД. И продавать сталь на прямую.
Ну че,махмедка, будешь закрывать печи?
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Это уже экономический прорыв или только еще порог прорыва.
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зтз уже банкротится..видно рыги на луну улетают..
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меньше от рака здохнет..один тип на запорожстале дрочил на партию регионов оппоблок..и опа-- онкология от мартен доменных и коксохима..
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ага, точно, онкологія тільки ватників зачіпає - а патріот ходить собі і жоден рак йому не страшний. побійся бога, дурень(
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А онкология может быть только из-за этого? Врожденное,алкоголь и продукты питания ни при чем?
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Как же так?!Ведь Зецарь анансировал что скоро собирает в Мариуполе мирововой инвест форум!НАФУЯ?!Если в Украине такое с бизнесом твориться!!!!
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31 марта 2017 года Днепровский металлургический комбинат был остановлен на «горячую» консервацию из-за прекращения поставок кокса и дефицита оборотных средств.
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Висновок з постійних банкрутств останніх років лише один - бандюки не можуть бути ефективними власниками. Треба "дякувати" виб@ядку Кучмі, який під видом "прихватизації" фактично безоплатно (!!!) віддав усі українські підприємства кацапській та єврейській мафії.
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А назовите мне примеры государственных прибыльных предприятий. Думаете зелипупа может быть лучшим владельцем?
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о какой национализации может идти речь, если власть по сути в руках у Коломойского и все такие предприятия обязательно ему достанутся по низкой цене, мне кажется именно этого и добивается власть,а законопроект 1210 прямое тому доказательство
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де там ті цензорські експерти, які розказували, шо ініціативи законодавчі нового парламенту хороші?)) ну нічо, додіки, викладуть тепер з ваших же податків на націоналізацію комбінату - а з вас іще зіб"ють, три шкури)
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Если это зеленое чмо еще и начнет национализировать что-то его просто вынесут ногами вперед с АП. Пусть сначала с приватом разберется и Беню выпрет из страны. А то сейчас национализирует и сольет хозяину, шавка!
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