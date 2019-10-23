 "Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис звернення було розміщено на відеохостингу youtube.
"Керівництвом робиться все, щоб зупинити наш комбінат: по суті, відбувається саботаж і умертвіння металургійного гіганта - з трьох доменних печей зупинено дві, не працює в повну потужність конвертерний цех. Все це робиться під приводом неконкурентоспроможності та зниження обсягів виробництва, що є абсолютною нісенітницею. Наша продукція затребувана ... Упродовж минулої доби, до прикладу, звільнилося 280 осіб ... Особисто наша пропозиція, як робітників-металургів - це націоналізація ПАТ "ДМК" та інших подібних комбінатів країни з повною і безумовною деолігархізацією галузей виробництва", - йдеться в зверненні.
Так навіщо потрібен такий завод на дотації? Дотувати РФ?
Бо в кожної країни є квоти ЕС/ США на продукцію. І яка тут конкуренція РФ,окрім ціни?!
Оле́г Арту́шевич Мкртча́н (Мкртчя́н)[1] (укр. Олег Артушевич Мкртчан, родился 7 сентября1966 в Армавире) - украинский предприниматель армянского происхождения, миллиардер, генеральный директор Индустриального союза Донбасса.
8 февраля 2018 года Олег Мкртчян был арестован Басманным судом Москвы за мошенничество[2] на сумму 60 млрд. рублей.
16 августа 2019 был признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд руб и приговорен к 9 годам лишения свободы..." Итого, один в тюрьме на рф, другой Тарута...
щас, Зеля вернется из Японии и пробежит через фонтан.. и сразу все наладится!
"горила хата!"
Не офигели ли они? Совок вспомнили?
Собственник имеет право делать с заводом что угодно, хоть сровнять с землей и построить гольф-клуб.
Быдло должно стоять в стойле.
Все предприятия, которые открылись в Украине с 2015 года - интерактивная карта
Да уж, вэлыка пердомога тупоголовых дякул. )))
"Петя Параша наше все, иканомику поднял, от инвесторов нет отбоя!!! Зэээля на-а-ркоман, каламойша, зрада кудах-тах-тах!!!" - вопили дякулы.
А на деле:
Ниже - неполный список крупных предприятий Украины, которые обанкротились и/или окончательно остановились 2014-2016
Авиастроительный концерн "Антонов"
Автомобильный завод "Часив Яр"
Автомобильный завод "Черкасский автобус"
Азотный завод "Ривнеазот", город Ровно
Азотный завод "Северодонецкое объединение Азот", город Северодонецк
Аккумуляторный завод "Веста"
Баливский комбинат хлебопродуктов
Днепропетровский комбайновый завод
Днепропетровский трубный завод
Завод "Азовские смазки и масла"
Завод "Днепрошина"
Завод сельскохозяйственной техники «Львовсельмаш»
Запорожский автомобильный завод
Запорожский арматурный завод
Запорожский сталепрокатный завод
Запорожский ферросплавный завод
Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка"
Кременчугский автосборочный завод
Львовский автобусный завод ЛАЗ
Лохвицкий сахарный завод
Машиностроительный завод "Азовмаш"
Оржицкий сахарный завод
Ровенская спичечная фабрика
Троицкий маслодельный завод
Харьковский авиационный завод
Харьковский тракторный завод(все еще работает, на 4-дневном графике)
Цементный завод «Пушка» в г. Краматорск
Южный машиностроительный завод имени О. М. Макарова
А когда тебе приводят в пример в 10 раз больше предприятий, закрытых при Параше - то утверждаешь, что это из-за того, что налоги платить не хотели - Свинорох тут не при чем.
И ничего даже не пошевельнётся в убогонькой головушке ПЕСдякулы.
Беня согласится? Его пропагандистка Мосейчук-Раевская будет и дальше петь оды Зе после национализации бениных заводов-параходов?
Українські підприємства не конкурентно спроможні в першу чергу по менеджменту, тому що любий директор при приході зразу думає де б вкрасти щось на заводі або на кожному заводі існує необліковане виробництво за готівку де замазані всі, а сировину для цього виробництва беруть з того що вказують більші норми в готовому виробі. Але олігархи за цим не слідкують тому що вся верхівка їхніх компаній завязана в відмиваннях грошей, і ніхто надійних людей не міняє....
Тому всі олігархи бігають по тарифи, дотації тендери бо інакше вся їхня піраміда розпадеться а ми це все оплачуємо
Ну че,махмедка, будешь закрывать печи?