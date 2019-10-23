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 Політика України
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Все про:ВР (5930) поліграф (37) Слуга народу (361) Дубінський (15)

 Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський. ВIДЕО

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський закликав колег пройти перевірку на поліграфі.

Про це він заявив у відео, опублікованому на каналі DubinskyPro, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вимагає детектор брехні для депутатів "Слуги народу" за підозрою у хабарях по 30 тисяч доларів

"Якщо вже ви маєте нахабство когось у чомусь звинувачувати, говорити про те, що хтось взяв бабки, про те, що потрібно когось перевірити на детекторі брехні, так, сука, йдіть до кінця, а не п#здіть. А якщо вже заявили таке, то давайте проходити перевірку. Але ж ні, сьогодні пресслужба фракції Євгенія Кравчук пише пост, що не треба вже проходити детектор брехні. Вони з усіма членами фінансового комітету від "Слуги народу" поговорять, вислухають їхню позицію, а потім ухвалять рішення, чи є в цьому який-небудь склад злочину, проконсультуються з графологами, поліграфологами, уфологами, я не знаю, з ким вони збираються проводити консультації. І після цього тільки ухвалять рішення, чи потрібен поліграф", - розповів Дубінський.

Він пообіцяв навчити колег "відповідати за базар" і попросив усіх членів фінансового комітету пройти перевірку на детекторі брехні.

Сам нардеп планує завтра о 20:00 пройти поліграф у прямому ефірі. Також він запросив долучитися охочих нардепів від "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат від "Слуги народу" Шевченко взяв участь у телешоу російських пропагандистів, колеги по партії засудили його

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155345
 
 
 Топ коментарі
 
Дааа, култур-мултур аж фонтанирует из-под народных избранников. Совсем немного до дикарей с северо-востока осталось. Руководство "Слуги народа" перднуло в лужу. Сука, давайте проходить детектор, бл#дь, а то п#зданули - и в кусты, - депутат от СН Дубинский - Цензор.НЕТ 2703
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А лексика то, лексика!
Слушаешь, уши в трубочки сворачиваются, а я тихо радуюсь, что не слон - они бы ( свернутые уши) просто перевернули бы меня с ног на голову. Впрочем, именно так и переворачивают сейчас страну
Что-то в стиле каламойши, только с другим "новым" лицом
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Ну, а шо ж Вы ожидали? Каков господин, таков и слуга.
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пуче цього рогатого виродка дуба... а зебіли йому слава... пистець якійсь!!!!
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мобіли ворованні закінчились, ось падло окрисилось...
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полиграф смачно горьким перцем натереть и всем зебилам жопы проверить ото и будет вся суть 95 квартала
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Це пан Олександр експерементував, чи пан був підопитним?
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Говорящая жопа коломойского по культуре ушла недалеко от хозяина.
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уверен, что его заявка - такой же пшик, как и желание поссать в пробирку у действующего презипоца. Тот тоже харахорился до поры, до времени, а когда вопрос стал принципиально, вовчик свел всё на шутку...впрочем, как и положено шуту... так, уверен, и этот подколомойский поджидовник. Он может сколько угодно рассказывать о намерениях, бравируя своей удалью, но, уверен, что завтра в 20-плять-00 его и духу не будет в радиусе 100 км от полиграфа...
Зебилы, вы еще не осознали, кого привели к власти? Беню, зебилы. Бе-ню - бене-фициара, куратора всея Украины, включая жиденка-гетмана.
Кстати, пока в контексте, а чего это ленка на интронизации императора Японии вырядилась, дура, в желтые цвета императорской фамилии? Это все равно, что...ну как бы это... все равно, что на украинской свадьбе запалить минору и плясать под верку-сердючку... Ну не дура? Не дурак? Не дураки????
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Если страной управляют дебилы, то будущего в этой страны нет. Культурный недочеловек Дубинский общается со своими избирателями, слуга уродов
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меня хватило на полминуты этого видео, больше не выдержал. кого в раду понабирали??? это же гопота какая-то из подворотни.
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Ситуацію в Україні можна порівняти з виборами головного лікаря у псилікарні, в якій приймають участь і психи. В результаті психи вибирають психа, бо їх ж більшість.
Так і в нас дебілізована маргинальна частина суспільства вибрала СОБІ ПОДІБНУ владу. От і маємо. Але то ще не все. Головні події попереду, ми на порозі грандіозного шухеру, коли та вся шушара починає гризтись між собою. О то шоу нас чекає... От тільки чи ми і Україна то все витримає, от питання.
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та хер на них, зебилов... а я-то в чем провинился? Мне-то эта кара за что? Почему из-за этих недоделанных недоносков-любителей сериалов и бездарной пошлятины на сцене должен страдать я? Я говорю о себе, т.к. отвечаю только за себя и свои поступки.
песни, пляски, кварталы, дизели... не страна, а поле чу...телевизионных мудаков...
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Почему из подворотни , вот Роксолана Пидласа министерская .
Кстати ей не плохо бы задать вопрос об отношениях с производителями РРО .
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Странно, если уж цитировать Дубинского , то почему, например, не выложить на ЦН одно из его многочисленных видео, посвящённых гонтаревой или свинарчукам.

Но нет таких видео на цензоре, хотя про гонтрареву , несчастную погорелицу, уже было здесь сто восемьдесят пять новостей.
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Ещё чего. Сам поищи. Я ж не слуга нищебродов из мордора , косящих под австралийцев.
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А ещё есть видео где Петя выбил телефон из рук журналиста
А ещё есть видео где Петя на Новинского орет за то шо тот сказал что Петя причастен к расстрелам на Майдане
Помимо «суки православной» там куча матов.

Кроме того, выложенная раньше запись Пашинского (народный депутат) тоже с матами.

И так далее.
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"Уроженка города Жданова"(С), иди к хозяину министра здравоохранения "**й вам в сраку" (С) и с ним ла-ла-лакай, хоть матом, хоть по фене Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський - Цензор.НЕТ 4504
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Кацапупало, Мариуполю вернули историческое название в 1989. Обнови методичку, палитесь на этом все как один 😁
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Назву то повернули, але в головах так і залишилися "ждановцамі"
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Мариуполь довольно надолго был Ждановым. О том как жители Мариуполя выступали против российской агрессии и как выходили строить защитные сооружения, знает каждый украинец. Как и про «Азов»
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Честь і хвала тим маріупольцям, що виступили проти кацапії. Утім, загалом Маріуполь залишається совком. Як і вся Україна після обрання блаЗЄнського.
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Скажіть будь ласка хоч хтось і де тут Україна???
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Треба ще одно питання Дубінському на детекторі поставити: чи пан бреше і маніпулює у своїх відіороліках?
Даю підказку Дубінському, що він вже в цьому роліку декілька разів збрехав і зманіпулював:
Дубінський каже:
- "Мені втрачати нема чого"(Є що втрачати, пане Олександре! Є!))
- Пана зачепила образа його гідності( А може це просто можливість пропіаритись?))
- Понятія кримінальника мають працювати в Раді( Авторитет завойовується чесністю і порядністю, а не маніпуляціями, матами і фєнєчкой. А робити з себе блатного... Тим більш Рада не має бути місцем для кримінальних понятій, але високоморальним зібранням ))
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Этот еврей дубинский у них там начальник?
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Этот еврей дубинский у них там начальник?
*************
Нє. Етот Дубінскій у них там єврей. А хто єврей, тот і начальнік.

Как мінімум, - начальнік слуг Коломойського.

Говоряща жопа Коломойського должна подтвєрждать свою кваліфікацію пєріодічєскім іспусканієм газов Коломойського...
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...и этот вой заглушаетца только когда я смываю унитаз
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А кто ж он?
Впрочем, уголовник - он во всем мире уголовник.
"Пролетарии Уголовники всех стран, объединяйтесь!" Ваша в Раде взяла!
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Результати поліграфії в розслідуваннях беруться до уваги лише в сукупності з іншими доказами. Крики Дубінського - відволікає увагу від чогось суттєвішого.
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Прав Антиколорадос - этими шоу они попросту отвлекают. Правда Антиколорадос пишет что отвлекают тех кто "заПороха", типу ылита все дела.
Но то что эти скандалы - не все случайность, я уверен так же как и в том что Ленин подох Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський - Цензор.НЕТ 6289
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Хочете сказати, що Пєця і Воха - одна і та шобла? Що вони не ворогують, а лише роблять вигляд? Грають ворогів? Щоб поділити суспільство, пересварити українців, а самим разом грабувати Україну? І зрештою демонтувати її, як державу? Нема держави - нема відповідальності? Хм. Хтб б міг бути їхнім спільником?
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б*же, ви прямо детективну історію видав)

хоча в принципі, десь так каже Шапошников(добрий) - шо вони там всі(злі) непогано дружать.)
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Шапошніков зараз в Штатах. Це, виходить, щоб бачити картину цілком треба подалі від неї відійти? Хм.
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Они как бы думали, что Порошенко будет играть по их сценарию, но он не захотел продавать Украину. И они запустили другой сценарий по разделу Украины.
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Эй, Дубинский, а с МВФ матом можешь? Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський - Цензор.НЕТ 3075
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Шановний зебіле, ось це все, що ти сказав це більш-менш зрозуміло (хоча мені до лампочки). Але навіщо це все приправляти прадревніми словами, що використовувалися шаманами з мокшанських боліт для зазивання гарних врожаїв, я не розумію...?
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ЗЕбобики, быстро бегите до ваших депутатов, в УКРАИНЕ ДЕНЬГИ НА ЧЕРНОЗЕМЫ ДАРОМ РАЗДАЮТ!
В Украине раздают государственные деньги для покупку государственных же земель! Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський - Цензор.НЕТ 2246
Зебобики, это не просто цимес, этого вообще нигде и никто не видывал.
Зебобики, рысцой, а то на всех государственных денег не хватит.
Вы же в очереди первыми должны быть, ведь вы же за Квартал голосовали.

""Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривает возможность предоставления отсрочки и грантов под покупку госземель сельскохозяйственного назначения" - министр Милованов.
Представьте на мгновение сколько можно получить за каждое такое "решение".А потом обрушить гривну и расплатится за землю фантиками."
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Только не говорите, что Милованов опять пошутил, и что этот аттракцион неслыханной щедрости только для Квартала 95
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всё это бл..во с землей может кончиться для них печально..
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Я вот тоже так думала, но теперь не уверена.
Но это же просто "прекрасно" - взять и раздать гос. земли своим, просто взять и раздать.
Мне кажется, что после годика их правления от Украины просто ничего не останется.
И ведь ничего не боятся, вот в чем штука.
Вчера им депутат Европарламента поставила ультиматум от ЕС - так им все равно, ухмыльнулись и еще бойчее за отжатие ассетов принялись.
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Всей Верх.Раде, а не только Слугам Народа, надо проходить детектор лжи по вопросам участия в схемах, взятках, откатах, работе на РФ, имеет ли оффш. счета и с какой целью решил стать депутатом.Причём по списку, от А до Я. Порядочным и честным, чего бояться? Полиграф, так полиграф!
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Политика в Украине стала на высший уровень! Все культурные, умные, дипломатичные. Все стремятся стать по международному европейскому стандарту политиками, а то гляди и выше. 😂 ой зебилы ой наголосувалы....
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Понты для окружающих, главное надо спросить, брал ли деньги у Бени.
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Слуги КолоМойшы начинают ЖЕРТИ друг друга...
Це так...мИло!))))

Да 73% дурников?)))
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а нельзя молча проходить?, без мата?..или чем вы тогда от ОРДЛо отличаетесь???
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Все было предсказуемо. Какое ехало, такое и приехало.На ходу сколотили партию, завели "специалистов" в парламент а теперь начались разборки,причем с участием президента,который должен быть над процессом.,так как парламент независимый орган.Когда начинают убеждать,что президент не оказывает давления, ни на прокуратуру, ни на суды, ни на депутатов и тд... иначе как лицемерием это не назвать. Похоже у нашего "криворожского наполеончика", все таки наметились диктаторские замашки.
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тепер я зрозумів, чому зараз при владі ця бидлота - виявляеться у нас в Україні більшість обрала собі подібних. У 14 році я пишався нашим НАРОДОМ,, тепер мені соромно за наше СТАДО!
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Зрада одним словом...при Пете такого не было! При Пете все коррупционные законы приходили из АП подкреплённые 100 долларовыми банкнотами. И да, цензору меньше есть сладкого а то опа слипнется!
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цуко,давай проходи детектор,бл,3,13шь тут доуя...(с)
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ПОСЛЕ такого видео Дубинского должны ЕЩЁ вчера выгнать с партии "слуга народа" и он не должен больше быть дяпутатом. Не потому, что он не согласен, что говорит руководство от "слуг народа", А за его матерщину - ПРОСТО В ГОЛОВУ НЕ ВКЛАДЫВАЕТСЯ, ЧТО ОН СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТ, ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ОН ЧЕГО ТО НАНЮХАЛСЯ. А порохоботам не следует радоваться, НАЙТИ верных, нормальных, адекватны И порядочных людей ТЯЖЕЛО, на лбу у них не написано кто есть кто.
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ты шо, никогда не материшься ?
а откуда маты знаешь ?
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Дубинский, а слабо в Раде своему "однопартийцу" в репу настучать? Желательно на камеру.
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Це все Дубінській на публіку працює - шукає розуміння у такіх самих як він.
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Куси їх,куси - з"їжте сuki зелені один одного по пріколу!!!
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Та отож. Так, як він, жартувати можна тільки бомжу бездомному.
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подскажите за кого болеть в слуге народа а то я в сортах говна не разбираюсь
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Евреи бывают двух видов , одни интеллигентные и добрые, а другие , которые используют ненормативную лексику , последние ублюдки и моральные уроды. Именно из за таких нехороших иудеев и был Холокост. Каждая нация должна следить за своими соплеменниками и очищать свой народ от аморальных элементов, что бы не подвергать опасности нормальных людей. Это касается любого народа, в том числе и украинского.
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шо там пердить очко волосате ...вже почуяло запах керосіна ?
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я не понял, Зеленскому капнуло 30000$ и он не желает проходить полиграф ?
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Дубинский - законченная мразь, какой больше нет нигде на земной планете.
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в честность не верится, скорее всего будет как с анализами Зе.
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Да какая разница, суть в том, что конфликт набирает обороты, это раскол коалиции, это ослабление позиций Зеленского, информацию о 30 тысячах могли ему заведомо подсунуть, что бы потом скомпрометировать и таким образом создать повод для раскола, лоббирует ли господин дубинский интересы кого либо из олигархов, конечно да, тут полиграф не нужен, сам коломойский открыто указывает на своих людей. Ну тогда создавайте закон о лоббировании как в штатах и будет повод для криминального преследования или же нет. Сейчас любое лоббирование депутатами финансово-олигархических групп в ВР- подкуп, а форма "благодарности" может быть разной. Теперь о чем идет речь, либо коломойский усугубит этот раскол либо заставит зеленского быть более сговорчивым. То что дубинский шлюха коломойского, это факт не требующий доказательств, но его деятельность очень сильно вредит стране, уже навредила и убытки исчисляются десятками миллиардов, что на мой взгляд должно изучаться в гбр или сбу.
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За 5 млн в неделю из воздуха можно всю монофракцию в стойку хора верь Вовке поставить. Что Яценко и демонстрирует.
И это мудло каломойское в числе выгодополучателей
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Эта мразь,галимый гопник с лексиконом босоты из подворотни депутат Рады???))
Представьте теперь состав слуг уродов..Оуительно?)
Таких надо не отстранять от власти...таких нужно отстреливать без зазрения совести.
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Бидло, розмовляє мовою бида. Воно себе не поважає, чому воно повинне поважати те, що проголосувало за нього?
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Разве пожно по полиграфу определить степень тупости всяких Дебильских? Я предлагаю вместо полиграфа проходить IQ-Test. Думаю, Зелень первый провалится
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Зачем выкладывать видео этого ватноголового. Итак понятно что он продажный дятел
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