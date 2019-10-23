 Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський. ВIДЕО

Про це він заявив у відео, опублікованому на каналі DubinskyPro, інформує Цензор.НЕТ.

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"Якщо вже ви маєте нахабство когось у чомусь звинувачувати, говорити про те, що хтось взяв бабки, про те, що потрібно когось перевірити на детекторі брехні, так, сука, йдіть до кінця, а не п#здіть. А якщо вже заявили таке, то давайте проходити перевірку. Але ж ні, сьогодні пресслужба фракції Євгенія Кравчук пише пост, що не треба вже проходити детектор брехні. Вони з усіма членами фінансового комітету від "Слуги народу" поговорять, вислухають їхню позицію, а потім ухвалять рішення, чи є в цьому який-небудь склад злочину, проконсультуються з графологами, поліграфологами, уфологами, я не знаю, з ким вони збираються проводити консультації. І після цього тільки ухвалять рішення, чи потрібен поліграф", - розповів Дубінський.

Він пообіцяв навчити колег "відповідати за базар" і попросив усіх членів фінансового комітету пройти перевірку на детекторі брехні.

Сам нардеп планує завтра о 20:00 пройти поліграф у прямому ефірі. Також він запросив долучитися охочих нардепів від "Слуги народу".

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.