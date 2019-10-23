 Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський. ВIДЕО

Про це він заявив у відео, опублікованому на каналі DubinskyPro, інформує Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вимагає детектор брехні для депутатів "Слуги народу" за підозрою у хабарях по 30 тисяч доларів
"Якщо вже ви маєте нахабство когось у чомусь звинувачувати, говорити про те, що хтось взяв бабки, про те, що потрібно когось перевірити на детекторі брехні, так, сука, йдіть до кінця, а не п#здіть. А якщо вже заявили таке, то давайте проходити перевірку. Але ж ні, сьогодні пресслужба фракції Євгенія Кравчук пише пост, що не треба вже проходити детектор брехні. Вони з усіма членами фінансового комітету від "Слуги народу" поговорять, вислухають їхню позицію, а потім ухвалять рішення, чи є в цьому який-небудь склад злочину, проконсультуються з графологами, поліграфологами, уфологами, я не знаю, з ким вони збираються проводити консультації. І після цього тільки ухвалять рішення, чи потрібен поліграф", - розповів Дубінський.
Він пообіцяв навчити колег "відповідати за базар" і попросив усіх членів фінансового комітету пройти перевірку на детекторі брехні.
Сам нардеп планує завтра о 20:00 пройти поліграф у прямому ефірі. Також він запросив долучитися охочих нардепів від "Слуги народу".
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.
За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".
Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
Зебилы, вы еще не осознали, кого привели к власти? Беню, зебилы. Бе-ню - бене-фициара, куратора всея Украины, включая жиденка-гетмана.
Кстати, пока в контексте, а чего это ленка на интронизации императора Японии вырядилась, дура, в желтые цвета императорской фамилии? Это все равно, что...ну как бы это... все равно, что на украинской свадьбе запалить минору и плясать под верку-сердючку... Ну не дура? Не дурак? Не дураки????
Так і в нас дебілізована маргинальна частина суспільства вибрала СОБІ ПОДІБНУ владу. От і маємо. Але то ще не все. Головні події попереду, ми на порозі грандіозного шухеру, коли та вся шушара починає гризтись між собою. О то шоу нас чекає... От тільки чи ми і Україна то все витримає, от питання.
песни, пляски, кварталы, дизели... не страна, а поле чу...телевизионных мудаков...
Кстати ей не плохо бы задать вопрос об отношениях с производителями РРО .
Но нет таких видео на цензоре, хотя про гонтрареву , несчастную погорелицу, уже было здесь сто восемьдесят пять новостей.
А ещё есть видео где Петя на Новинского орет за то шо тот сказал что Петя причастен к расстрелам на Майдане
Помимо «суки православной» там куча матов.
Кроме того, выложенная раньше запись Пашинского (народный депутат) тоже с матами.
И так далее.
Даю підказку Дубінському, що він вже в цьому роліку декілька разів збрехав і зманіпулював:
Дубінський каже:
- "Мені втрачати нема чого"(Є що втрачати, пане Олександре! Є!))
- Пана зачепила образа його гідності( А може це просто можливість пропіаритись?))
- Понятія кримінальника мають працювати в Раді( Авторитет завойовується чесністю і порядністю, а не маніпуляціями, матами і фєнєчкой. А робити з себе блатного... Тим більш Рада не має бути місцем для кримінальних понятій, але високоморальним зібранням ))
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Нє. Етот Дубінскій у них там єврей. А хто єврей, тот і начальнік.
Как мінімум, - начальнік слуг Коломойського.
Говоряща жопа Коломойського должна подтвєрждать свою кваліфікацію пєріодічєскім іспусканієм газов Коломойського...
Впрочем, уголовник - он во всем мире уголовник.
"
ПролетарииУголовники всех стран, объединяйтесь!" Ваша в Раде взяла!
Но то что эти скандалы - не все случайность, я уверен так же как и в том что Ленин подох
хоча в принципі, десь так каже Шапошников(добрий) - шо вони там всі(злі) непогано дружать.)
Это же Корбан !!!
В Украине раздают государственные деньги для покупку государственных же земель!
Зебобики, это не просто цимес, этого вообще нигде и никто не видывал.
Зебобики, рысцой, а то на всех государственных денег не хватит.
Вы же в очереди первыми должны быть, ведь вы же за Квартал голосовали.
""Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривает возможность предоставления отсрочки и грантов под покупку госземель сельскохозяйственного назначения" - министр Милованов.
Представьте на мгновение сколько можно получить за каждое такое "решение".А потом обрушить гривну и расплатится за землю фантиками."
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Только не говорите, что Милованов опять пошутил, и что этот аттракцион неслыханной щедрости только для Квартала 95
Но это же просто "прекрасно" - взять и раздать гос. земли своим, просто взять и раздать.
Мне кажется, что после годика их правления от Украины просто ничего не останется.
И ведь ничего не боятся, вот в чем штука.
Вчера им депутат Европарламента поставила ультиматум от ЕС - так им все равно, ухмыльнулись и еще бойчее за отжатие ассетов принялись.
Це так...мИло!))))
Да 73% дурников?)))
а откуда маты знаешь ?
И это мудло каломойское в числе выгодополучателей
Представьте теперь состав слуг уродов..Оуительно?)
Таких надо не отстранять от власти...таких нужно отстреливать без зазрения совести.