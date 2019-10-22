EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  10933  41
Все про:корупція (2614) Мін'юст (616) СІЗО (436) слідство (89) в'язні (175)

 Підозрюваний, який офіційно перебуває 5 років у СІЗО і якому загрожує 15 років в'язниці, вільно ходить Одесою, - Слідство.Інфо. ВIДЕО

Режим СІЗО значно суворіший ніж у більшості колоній, в яких ув'язнені вже відбувають покарання за скоєні злочини. Там арештанти 23 години на добу сидять під замком у камерах. І тільки годину на день їм дозволяють прогулянку в закритому дворику. Такі умови створено для того, щоб вони не могли спілкуватися зі спільниками чи залякувати жертв і свідків злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, незважаючи на суворі умови, деякі ув'язнені вільно пересуваються в'язницею і навіть за її межами. В українських СІЗО є окремі категорії ув'язнених, які користуються забороненими благами. Про це йдеться в новому фільмі Слідство.Інфо "Тюрма можливостей".

У фільмі йдеться про Теймураза Пейкрішвілі, якому загрожує 15 років в'язниці і за офіційною версією він вже 5 років перебуває в СІЗО Одеси.

Однак журналісти проєкту отримали з власних джерел відеозапис, на якому видно, що схожа на Пейкрішвілі людина вільно переміщається на свободі без наручників. На записах із приватної стоматологічної клініки видно, як людина, схожа на Пейкрішвілі, виходить зі стоматологічного кабінету і розмовляє по мобільному телефону. За цим спостерігає людина, яку журналісти ідентифікували як конвоїра слідчого ізолятора. Він дозволяє ув'язненому зустрічатися з близькими, приймати пакети і навіть вільно гуляти вулицею.

Конвоїра звати Олександр Торзюк. Його робота - виявляти злочини серед ув'язнених і співробітників. Журналісти продемонстрували йому відеозапис з лікарні, втім, Олександр не впізнав себе на відео і запевнив, що в СІЗО все відбувається відповідно до чинного законодавства.

Читайте також: Щури на кухні та антисанітарія в камерах. Це можна охарактеризувати як катування, - у Денісової розповіли про умови утримання ув'язнених в Одеському СІЗО. ФОТОрепортаж

Не впізнав себе на фото зі стоматології і в'язень Пейкрішвілі, до якого Слідство.Інфо прийшло на одне із судових засідань. Він відмовився коментувати інформацію про відвідування клініки. Однак журналісти дізналися, що це не єдиний візит Пейкрішвілі в стоматологію - він був там щонайменше ще раз упродовж останніх місяців.

Журналісти зустрілися з начальником Одеського СІЗО Володимиром Шевченком і запитали, що він думає про діяльність підлеглих, яких звинувачують у корупції. Однак чиновник не захотів розмовляти на цю тему: "Слідство закінчиться, потім буде видно". Шевченка теж підозрюють у корупції. Його звинувачують у тому, що п'ять років тому, коли Шевченко був начальником Ізмаїльського СІЗО, він вимагав від ув'язненого тисячу доларів.

Майже два місяці журналісти намагалися поговорити з відомствами, відповідальними за тюремну систему в Україні. Державна кримінально-виконавча служба відмовила в інтерв'ю. А Міністерство юстиції проігнорувало їхній запит. Двоє заступників міністра юстиції після тривалих переговорів так і не зважилися на відкрите інтерв'ю. Тому журналістам довелося звернутися до міністра юстиції безпосередньо.

Міністр юстиції Денис Малюська попросив передати йому факти, про які дізналися журналісти, а також анонсував звільнення в керівному складі Державної кримінально-виконавчої служби.

Під час короткої розмови на публічному заході Денис Малюська сказав, що йому не відомо про випадки прогулянки ув'язнених на свободі без наручників. Але він знає про особливе ставлення до окремих арештантів з боку адміністрацій установ: "Уже проводиться кілька службових розслідувань в установах Південного регіону. Я це точно знаю, тому що ми почали службове розслідування кілька тижнів тому з цього приводу. Тобто факти було встановлено спеціальною інспекцією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155272
 
   
 Топ коментарі
 
Она, она ...зелёная была......))))
 показати весь коментар
 
Одесская область - это мрак. Государство в государстве со своими ментами, прокурорами и судьями. Суды коррумпированы до предела, полиция продажна, прокуроры все покрывают. По факту это бандитская республика наподобие лднр, только под ширмой украинской атрибутики.
 показати весь коментар
 
Именно для этого граждане платят колоссальные налоги...))) Скажите, уважаемые, кому нужно государство, которое не обеспечивает правопорядок, правосудие, наказание преступников, оборону...??? Зачем и кому мы платим налоги?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
да уж некоторых выпускают на свободу из СИЗО... а они раз и на Банковой в кабинете уселись и все неприкосновенный...
 показати весь коментар
 
 
«Чистка в "Геркулесе" начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку» (с)
 показати весь коментар
 
 
...впрочем, Александр не узнал себя на видео

Блин, если чувак себя не узнал, то что он может выявлять и за кем наблюдать? Официально находящийся 5 лет в СИЗО подозреваемый, которому грозит 15 лет тюрьмы, свободно ходит по Одессе, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 7760
 показати весь коментар
 
 
Не нужно утрировать, до стран южной америки или африки нам всё ещё далеко. Есть у чему стремиться...
 показати весь коментар
 
 
Товарищ не впадай в истерику.
Вперёд на новые грабли.
Мы.конечно,перегоним Америку,
Если догоним Зимбабве.
В.В.Маяковский
 показати весь коментар
 
 
А крыша у них... сбу и прокуратура!?
Или последние - полные импотенты!?
 показати весь коментар
 
 
А интересно Зайцева вообще наверное не сидит
 показати весь коментар
 
 
Весьма вероятно. Я об этом тогда, во время резонанса, сразу подумал, после того, как узнал, что есть в тюрьмах такая услуга, как "сидеть за кого-либо".
 показати весь коментар
 
 
- Подозреваемый никого не узнаёт ни на записях камер, ни на очных ставках...
- Вот незадача, придётся его отпускать...
 показати весь коментар
 
А стоматолога спросить не додумались "расследователи" .
 показати весь коментар
 
 
Врач с ходу на врачебную тайну сошлётся, гениальный ты наш...
 показати весь коментар
 
А что может врач сказать? Он мог и не знать, кто у него на приёме. Ты пришел в клинику, никто документ не требует, говоришь любую фамилию и свой телефон. И все.
 показати весь коментар
 
 
В Украине в стомат.поликлинике требуют паспорт в регистратуре .
 показати весь коментар
 
Справедливости ради на 1000 преступников найдётся один невиновный. Прикинь отсидеть в сизо под следствием 5 лет, когда по факту ты не виноват? А есть же и такие случаи, чисто по закону больших чисел.
 показати весь коментар
 
А ви думаєте красномордий сепаратюга зрадник єфремов сидів у СІЗО до того часу коли його офіційно випустили? 100% даю, що ні.
 показати весь коментар
 
 
Той сидів.
А зараз він на пару з Портновим, і зєбанутими, зробить все що може, щоб посадити того, хто посадив його.
 показати весь коментар
 
 
Именно для этого граждане платят колоссальные налоги...))) Скажите, уважаемые, кому нужно государство, которое не обеспечивает правопорядок, правосудие, наказание преступников, оборону...??? Зачем и кому мы платим налоги?
 показати весь коментар
 
 
"Официально находящийся 5 лет в СИЗО подозреваемый, которому грозит 15 лет тюрьмы, свободно ходит по Одессе, - Слідство.Інфо" - значит его папередник Петренко успел передать Малюське коррупционные схемы, ну посмотрим.
 показати весь коментар
 
Аваков знает что делает, не мешайте реформе...
 показати весь коментар
 
 
Тут некоторые аж усерались рассказывая что Ефремов при Пете сидел в СИЗО 5 лет и не подавал жалобы.
 показати весь коментар
 
Вы очень удивитесь проведя ревизию в тюрьмах. Уверен что окажется что даже некоторые убийцы гуляют на воле вместо сидеть в тюрьме. По крайней мере так при Януковоще и Ющенке было.
 показати весь коментар
 
 
И главное никто не скажет что инвесторов иностранных ето отпугивает. ВОт как Лерку Гонтареву высмеяли на квартале так уже гвалт на весь мир и распугали всех инвесторов которые толпами в Украину с мешками денег шли друг друга локтями раздвигая
 показати весь коментар
 
 
Суки продажні! І судді, що 5 років вирок не можуть винести і тюремщики з червоними рилами, що ледь не репнуть від хабарів!
 показати весь коментар
 
 
Одесская область - это мрак. Государство в государстве со своими ментами, прокурорами и судьями. Суды коррумпированы до предела, полиция продажна, прокуроры все покрывают. По факту это бандитская республика наподобие лднр, только под ширмой украинской атрибутики.
 показати весь коментар
 
 
В Украине убийцы спокойно убивают больше если есть деньги. Украина це Европа?
 показати весь коментар
 
 
Это не коррупция,это больше животный страх и первобытный ужас перед пейкришвилями.
 показати весь коментар
 
Зачем украинцам государство и платить налоги на него если государство не может обеспечить безопасность своих граждан не только за пределами Украины, не не только в Крыму и Донбассе, но даже на територии что пока осталась под контролем Украины? Горько все это Официально находящийся 5 лет в СИЗО подозреваемый, которому грозит 15 лет тюрьмы, свободно ходит по Одессе, - Слідство.Інфо - Цензор.НЕТ 1553
 показати весь коментар
 
 
А потім за "законом"_савченко зарахують день за два.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору