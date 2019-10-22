 Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ATR.
"Хор імені Верьовки в цій ситуації взагалі не винен. Якщо вони вважають, що я прийняв рішення про виконання однієї з таких пісень, які нам не підходять, це правда, ця пісня не підходить. Я спасував, погоджуючись на виконання цієї негативної пісні", - пояснив Корінець.
Крім того, він заявив, що негативно ставиться до пропозиції припинити фінансувати хор з державного бюджету.
За його словами, з держбюджету хор отримує приблизно 2,7 мільйона гривень на місяць.
"Я готовий до будь-якої ситуації, щоб не нашкодити колективу. Якщо буде потрібно (написати заяву про звільнення. - Ред.) - так. Тому що колектив у цьому не винен", - підсумував Корінець.
Нагадаємо, Милованов напередодні висловив думку, що номер "Кварталу", в якому висміюється підпал будинку ексглави НБУ, може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.
Коломойський назвав за це Милованова дебілом. На його думку, якщо на інвестиційний клімат впливає гумор у розважальній передачі, то "інвестклімату взагалі немає".
Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.
Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.
"Главное для порохоботов - поднять говняную волну, чтоб их не забывали прихлебатели. Причем г..о их собственного производства."
https://pavlopraviy.blogspot.com/2019/10/blog-post_79.html?fbclid=IwAR0Iry8Qo_7CxGcPqh6qAtzuYtfNMpPYB_BCOhqALwbkjxZ52XLg8ycx2PY
Дійство, продемонструвало бездонний цинізм кварталівців та їхніх кураторів.
«95-й квартал» виставив на посміховисько те, що сприймалося як один з наших національних символів. Хіба раніше жарти «95-го кварталу» не відзначалися цинізмом, політичним зомбуванням і насмішкою над національними цінностями українців? «95-й квартал»: модель України без українців?».
Це дійство також показало, що «95-й квартал» - передусім політичний проект, який перебуває на службі в олігархів. Це - не культура. Це, радше, безкультурність чи навіть антикультура.
Можливо, хоч зараз українці, які ще не втратили совісті й гідності, зрозуміють, чого варті такі «митці» і дадуть їм належну оцінку. Хочеться вірити…
https://www.radiosvoboda.org/a/30230382.html
Ну поучаствовал ваш хор в выступлении "Квартала"... Ну спели они песню про воровку, ну поглумились они над воровкой... Так шо теперь? Извиняться и кланяться перед каждым совым быдлом за это?!
Плюньте на гавкит этой своры и не унижайте себя расшаркиванием перед вороватыми свиньями.
Скудная видимо у тебя "культура"...
Зебилы, вы своего добились. Я за последние лет 15 первый раз посмотрел этот ваш поганый ролик "95 квартала". Но смотрел я не на вашего лысого урода и не на "песню" двух десятков тупых куриц на сцене, а на выражение лиц людей, сидящих в зале. Зебилы- у меня для вас плохие новости: большей части людей, сидящих в зале, было не смешно, а противно. Ржущих с этого позора зебилов в зале было процентов 10-15.
"Горела-грела роба в Дахау",
приношу извенения за свой французкий))) ждем через сколько секунд забанит цензор, а я таки извинился.
Скільки кобзарів по Україні піде! По електричкам, бо в метро заборонили.
Лисий, як депутат кришувати буде. І назву змінити - (наприклад) "цимбали від Зе"
Сотрудники контрразведки
Службы безопасности
Украины задержали 22 октября
в международном аэропорту
"Борисполь" бывшего
заместителя министра
экономического развития и
торговли Украины Юрия
Бровченко.
Имя экс-
чиновника OBOZREVATEL столо
известно из информированных
источников.
Он занимал соответствующую
должность с июля 2016 по
сентябрь 2019 года.
"Горела-грела роба в Дахау"
навредить. Ни заявление ни его отсутствие.
Напали на хор Веревки соевые 'моралисты'. Когда порошенко лгал беспрестанно в течение пяти лет, когда грабили бюджет страны во время войны- где вы были??
Обидели видите ли гонтареву. Так скоро ее в тюрьму потащат, так вы на майдан выйдете?
Раздули скандал на ровном месте, скандал под названием - делаем из гонтареврй жертву репрессий.
Отвлечение так сказать от дел насущных
Уже не раз такой эффект прокатывал
Так и вижу Национальный Академический Народный Хор РБ Им Г.И. Цитовича + Национальный оркестр Беларуси. Солирует Крыжановский. И совмесно гыгыкают над оппозицией. Неее. у нас такого не было и врядли будет.
Ваши Зегенераты пробили дно.
Вывод: Петюне пора люксовые нары готовить!!!
Упети и бени договоренность друг друга не сажать
Вчера в 15:16 ·
Рагулі завжди були і будуть. А раз так, то є і кіно, і пісні, й жарти для рагулів. Є попит - є пропозиція.
Так само є пристойне мистецтво для освічених, культурних людей. Поки є попит на таке мистецтво.
А от коли пристойні люди на "падпєвках" у рагулів - то реально сумно... Це свідчення того, що попит на мистецтво падає, а на пісеньки для рагулів зростає.
А якщо історія з класичним хором - це використання адмінресурсу, то ще гірше. Бо тоді й адміністратори - рагулі.
#жорсткі_діалоги
Ха! Оце так реакція! Не встигла пост про рагулів написати, як тут:
- Пані Алла, ну, навіщо Ви так про Квартал. У них же й гарні жарти є, вони владу критикують...
- У гамні, мій друже, теж є якісь вітаміни й мікроелементи. Але я раджу їсти яблука.
Регоче
ещё нужно сдать схему чёрных рассчётов с самой помойкой-кварталом, без уплаты налогов..
но об этом можно только мечтать (Жванецкий)
Хорошо спели
Правильно