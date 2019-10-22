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Все про:Квартал-95 (56) підпал (268) Гонтарева (355) Корінець Зеновій (3)

 Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець. ВIДЕО

Генеральний директор - художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки Зеновій Корінець заявив, що готовий написати заяву про звільнення, щоб "не нашкодити колективу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ATR.

"Хор імені Верьовки в цій ситуації взагалі не винен. Якщо вони вважають, що я прийняв рішення про виконання однієї з таких пісень, які нам не підходять, це правда, ця пісня не підходить. Я спасував, погоджуючись на виконання цієї негативної пісні", - пояснив Корінець.

Крім того, він заявив, що негативно ставиться до пропозиції припинити фінансувати хор з державного бюджету.

Дивіться також: Хор "Верь Вовке": інформаційні кілери Зеленського-Коломойського. ВIДЕО

За його словами, з держбюджету хор отримує приблизно 2,7 мільйона гривень на місяць.

"Я готовий до будь-якої ситуації, щоб не нашкодити колективу. Якщо буде потрібно (написати заяву про звільнення. - Ред.) - так. Тому що колектив у цьому не винен", - підсумував Корінець.

Нагадаємо, Милованов напередодні висловив думку, що номер "Кварталу", в якому висміюється підпал будинку ексглави НБУ, може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

Коломойський назвав за це Милованова дебілом. На його думку, якщо на інвестиційний клімат впливає гумор у розважальній передачі, то "інвестклімату взагалі немає".

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155253
 
 
 Топ коментарі
 
Шоб у тебе хата згоріла! Вместе с тобой!!! Готов написать заявление об увольнении, чтобы не навредить коллективу, - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 9629 Готов написать заявление об увольнении, чтобы не навредить коллективу, - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 9629 Готов написать заявление об увольнении, чтобы не навредить коллективу, - руководитель хора имени Веревки Коринец - Цензор.НЕТ 9629
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тупого - не розуміють.
наприклад я не сприймаю жартики про ебонітовиє палички, якими беркутяри добували електроенергію, лупцюючи майданівців. я не сприймаю жартик про термос, про актрису порнофільмів і т.д.
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Ну так в чем дело, пиши если ты ******* то тебе дворниками руководить
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Для некоторых деньги действительно не пахнут, стыдоба! Одной песней обгадить репутацию и многолетнюю работу всего коллектива , чтобы услужить скомороху!!!
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Коломоша нагло брешет , вот хотел бы я увидить , что бы началось если бы демократы проплатили подобную акцию против Трампа. А г-н коломоша , разве не так ?
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Нечего артистов марать за участие в политической сатире. Они, как санитары общества, открывают зомбированным дебилам глаза на происходящее. Скажите им за это спасибо.
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А что? Прикольная идея, одноразовый санитар общества.
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Нечего артистов марать за участие в политической сатире. Они, как санитары общества, открывают зомбированным дебилам глаза на происходящее. Скажите им за это спасибо.
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в первые узнаю, что я политик, нах такая сатира не впала обычным людям с адекватными моральными устоями, а потом уже о политиках. Шарли **** яркий пример до чего не нужно опускаться.
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Квартал не санитары - Квартал шакалы на зарплате у мойщика кала, трупоеды другими словами, питающиеся падалью. Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 8081
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Гиены и шакалы в природе тоже нужную санитарную роль выполняют.
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Чувствуется, что ты давно не посещал психиатора.
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А мне интересно, почему смещаются акценты на хор, если инициатором были другие люди
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Главное для порохоботов - поднять говняную волну, чтоб их не забывали прихлебатели. Причем г..о их производства.
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Чувствуется, что спам - единственное спасение ущербных умом порохоботов от правды. Поэтому повторяю и усилю.

"Главное для порохоботов - поднять говняную волну, чтоб их не забывали прихлебатели. Причем г..о их собственного производства."
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Акценты и на 73% зебилов смещаются, хотя инициаторами были другие люди (***** и беня) Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 7723
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А в хоре никто из артисток не догадывался, что их используют как тампэксы?. Группа циничных беспринципных околополитических шутов, возомнивших себя эталоном для подражания целой нации использовала в своих нечистоплотных интересах то, чем эта нация до сих пор гордилась.
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Справа в тому ,що виправити нічого не можна.Хор перетворився з національої гордості в секту сраколизів Зе та Ко.А в них же була можливість вибирати між соромом та гідністю.
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Наврядчи зелена влада його звільнить і він це розуміє. А добровільно звільнитися він не поспішає. Тому ця тема скоро затихне.
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А слабо вийти всім цим хором Верьвовки на Банкову та заспівати Горіла шина
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Вряд ли это их реабилитирует. Это уже отработанный материал.
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Порохоботы сгноили государственный хор ради ворья. Ведь больше никто не отреагировал. И потом они называют себя патриотами.
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Середина осені - пора специфічна. Перехідний період, коли відбуваються загострення, в тому числі психічні. Схоже, осіннє загострення не оминуло кураторів та керівників «95-го кварталу».
Дійство, продемонструвало бездонний цинізм кварталівців та їхніх кураторів.

«95-й квартал» виставив на посміховисько те, що сприймалося як один з наших національних символів. Хіба раніше жарти «95-го кварталу» не відзначалися цинізмом, політичним зомбуванням і насмішкою над національними цінностями українців? «95-й квартал»: модель України без українців?».

Це дійство також показало, що «95-й квартал» - передусім політичний проект, який перебуває на службі в олігархів. Це - не культура. Це, радше, безкультурність чи навіть антикультура.
Можливо, хоч зараз українці, які ще не втратили совісті й гідності, зрозуміють, чого варті такі «митці» і дадуть їм належну оцінку. Хочеться вірити…
https://www.radiosvoboda.org/a/30230382.html
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бандитів треба вбивати.бажано публічно .а не публічно перед ними вибачатися! Май розум .чоловіче .ти ні в чому не винний. крім того .що вибачаєшся перед ***** .яка обікрала український народ .а сама уїбала в теплі края...
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то шо, может завалишь публично беню, пока он в теплые края не *******? Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 4361
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Достойный поступок...вот все бы так брали ответственность на себя,а не кивали на сторону
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Зиновий Коринец, да пошлите всю эту шоблу гавкающих порохоботов нахрен! Хай они своей гавкотнёй подавятся.
Ну поучаствовал ваш хор в выступлении "Квартала"... Ну спели они песню про воровку, ну поглумились они над воровкой... Так шо теперь? Извиняться и кланяться перед каждым совым быдлом за это?!
Плюньте на гавкит этой своры и не унижайте себя расшаркиванием перед вороватыми свиньями.
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Хор не "поучастовал", а обмазался с ног до головы зелёным квартальным дерьмом. Об этом речь. Квартальные ублюдки таким образом уничтожили один из символов великой украинской культуры.
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Ну тогда вешайся, умник, раз большего в твоём активе нет, чем этот хор, ранее никем не слушанный и знаемый лишь на слух по названию.
Скудная видимо у тебя "культура"...
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Кароче, беня тьоток переоденет и увезет в Израиль хаву нагилу спивать. А потом и квартал подтянецца.)
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Ещё вчера надо было написать. А хор то, государственный, налоги с 30 000 гр. + 30 иудиных сребреников, заплатил?
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Платили налом, какие налоги! У Квартала всё бабло в офшорах. Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 8734
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Хм, а за сколько, хор верь вовке, исполнит гимн путляндии...
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"Я готов к любой ситуации, чтобы не навредить коллективу. Если потребуется (написать заявление об увольнении. - Ред.) - да. Потому что коллектив в этом не виноват". Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 8681

Зебилы, вы своего добились. Я за последние лет 15 первый раз посмотрел этот ваш поганый ролик "95 квартала". Но смотрел я не на вашего лысого урода и не на "песню" двух десятков тупых куриц на сцене, а на выражение лиц людей, сидящих в зале. Зебилы- у меня для вас плохие новости: большей части людей, сидящих в зале, было не смешно, а противно. Ржущих с этого позора зебилов в зале было процентов 10-15.
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Хор имени "Верь Вовке". ЗЕбилы поверили, теперь подпевай ТЕ!
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Вуйку Корінець, вже нічим не нашкодиш. Репутація хору згоріла.
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Как все просто оказывается...заявление написал - и все)))
"Горела-грела роба в Дахау",
приношу извенения за свой французкий))) ждем через сколько секунд забанит цензор, а я таки извинился.
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Можете писати всім колективом! Щоб більше ніхто не шкодив!
Скільки кобзарів по Україні піде! По електричкам, бо в метро заборонили.
Лисий, як депутат кришувати буде. І назву змінити - (наприклад) "цимбали від Зе"

Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 8978
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Ти гнида не ГОТОВИЙ а вже повинна бути заява на звільнення у Міністра Культури на столі!! Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 9039 Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 9039 Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 9039
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Лошары и гниды и сочувствующие, за деньги порохоботов и из-за бугра,подняли вопли на весь интернет за даму ,у которой этот дом был застрахован,которая подозреваются в исчезновении сотен миллиардов гривен,прячется в Англии в особняках в центре Лондона,и боится ехать сюда для дачи показаний.а заслуженный хор им Веревки обливают лайном, и всячески оскорбляют,дошло уже до министров,все по очереди у этой воровки просят прощения,как же можно так себя не уважать. Она ржёт из-за рубежа и сожалеет,что мало натянула этот народ,просто не хватило времени,убрали .
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Петики, у вас новый повод просраться залпом

Сотрудники контрразведки
Службы безопасности
Украины задержали 22 октября
в международном аэропорту
"Борисполь" бывшего
заместителя министра
экономического развития и
торговли Украины Юрия
Бровченко.
Имя экс-
чиновника OBOZREVATEL столо
известно из информированных
источников.
Он занимал соответствующую
должность с июля 2016 по
сентябрь 2019 года.
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Т.е. ты настолько дебил, верней ЗЕбил, и думаешь, что нормальные люди по любому поводу будут возражать когда какой то бывший чиновник накосячил? В данном случае-если есть залог, то это очередное фуфло для телевизора-цирк для лохов типа тебя. Больше похвастаться нечем, экономика, которая росла 2,5 года ушла в штопор. Задержка зарплат бюджетникам, в некоторых регионах задержка пенсии 3-4 дня.
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Я считаю на фоне песенки исполненной лысым вместе с хором вполне уместно написать песенку:

"Горела-грела роба в Дахау"
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Раз порохоботы так злобно расквакались, значит эта сатирическая песня точно попала в их больную точку. Квартал - молодцы. И хор тут не причем. Это все равно, что злобно ругать врача за правильно поставленный диагноз.
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Для ущербных мозгами спамящих порохоботов повторяю. "Раз порохоботы так злобно расквакались, значит эта сатирическая песня точно попала в их больную точку. Квартал - молодцы. И хор тут не причем. Это все равно, что злобно ругать врача за правильно поставленный диагноз."
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Для ущербных мозгами спамящих порохоботов повторяю еще раз. "Раз порохоботы так злобно расквакались, значит эта сатирическая песня точно попала в их больную точку. Квартал - молодцы. И хор тут не причем. Это все равно, что злобно ругать врача за правильно поставленный диагноз."
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Что ж ты строчишь одно и тоже? Расспамь себя, полудурок...
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А ты, придурок, не знаешь, что расспамиться можно только один раз? А спамящие дебилы спамят многократно.
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Хотіло би те чмо написати то вже давно написало би. А так разом з усіма пєвічкамі буде тепер разом з "95 сортиром" голяком по сцені скакати та зєбидло розважати за 30 ******** срібняків
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Ему уже и место подыскали: или советником к Юзику, или замом к Сивохо!Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 2615
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Не "готов написать", а быстро написал и подал, урод!
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Понятие чести, это не про него. Если будут гнать палками, то подумает. А так то продолжит сребреники от бабушки зарабатывать.
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Даже не знаю, что этой хоровой мерзоте может
навредить. Ни заявление ни его отсутствие.
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Ну шуточная песня и че? Вон нашего Батьку как оппозиция только не клеймит(и песнями, и стихами), а он только усмехается(в усы).
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Не, у нас такого идиотизма не было. Как у нас хитрозачёсанного никто "батькой" не называет лет 15. Только залетные "рускомирцы". Ты вообще откуда такой осведомленный?
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За что??
Напали на хор Веревки соевые 'моралисты'. Когда порошенко лгал беспрестанно в течение пяти лет, когда грабили бюджет страны во время войны- где вы были??
Обидели видите ли гонтареву. Так скоро ее в тюрьму потащат, так вы на майдан выйдете?
Раздули скандал на ровном месте, скандал под названием - делаем из гонтареврй жертву репрессий.
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Вообще то для лерки скандал на пользу,,да и для зе и его команды...
Отвлечение так сказать от дел насущных
Уже не раз такой эффект прокатывал
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Зараз вже не крадуть пів-року. Де гроші? Може крадуть кловуни? А може це локшини на ваших вухах? Готарєва почистила банківську систему від різних паразитів, які конають в істериках. Скажіть, будь-ласка, чому Коломойський сидить в Україні і мутить тут воду? Тому що у цивілізованому світі він ізгой та злочинець - це доведений факт у міжнародних судах. У вас є схожа інформація відносно Гонтарєвої? Чи вам Г+Г на словах передало і ця інфа осіла у ваших нейронах у вигляді умовних рефлексів після чого при слові Гонтарєва у вас з фістул починає капати шлунковий сік. Тверезійте вже! Бо завдяки вашій підтримці режиму кварталу 95 з України залишиться тільки пуста арена, бо кловуни поїдуть, а вам вдихати запах посліду після них. Амінь! Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 8679
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Татьяна,почитай Кочеткова,он очень хорошо описывает не только эту ситуацию о хоре,а и о ситуации в стране
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Какие "моралисты" зелебобикам вечно мерещатся. Я из Беларуси , та вот у нас даже на БТ такой мерзости не было, за все 25 лет диктатуры.

Так и вижу Национальный Академический Народный Хор РБ Им Г.И. Цитовича + Национальный оркестр Беларуси. Солирует Крыжановский. И совмесно гыгыкают над оппозицией. Неее. у нас такого не было и врядли будет.
Ваши Зегенераты пробили дно.
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Пускай валит нахрен, чтоб так перед соевым дерьмом бисер метать нужно быть или идиотом или очень заинтересованным, интерес может выражаться в колличестве нулей... Реально выглядит омерзительно эта патетика, и конечно трудно было догадаться что соевых контрацептивов начнет пучить от выступления хора. Вообще сывочёлая свыня неплохо манипулирует разными выпердышами фамилии которые более на слуху в Укране.
Вывод: Петюне пора люксовые нары готовить!!!
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Гендиректор обхезався разом з Лисим, а Петя винуватий. Я вам скажу таємницю- Порошенко сидіти не буде. Це дуже болісна новина, але вам прийдеться з нею жити до скону. Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 3840
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Конечно не будет ,для этого завели весь этот цирк.
Упети и бени договоренность друг друга не сажать
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Гендиректору, конечно неприятно, но не более того (судя по его эрекции).Лысому вообще пофиг - он в дерьме давно плавает, это уже его стихия. А вот будет ли Порох сидеть - Не знаю. Эта 95-я команда может учудить все что угодно. Но верю в одно - если Порох будет сидеть, то зелень будет лежать
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Алла Мегель
Вчера в 15:16 ·

Рагулі завжди були і будуть. А раз так, то є і кіно, і пісні, й жарти для рагулів. Є попит - є пропозиція.
Так само є пристойне мистецтво для освічених, культурних людей. Поки є попит на таке мистецтво.
А от коли пристойні люди на "падпєвках" у рагулів - то реально сумно... Це свідчення того, що попит на мистецтво падає, а на пісеньки для рагулів зростає.
А якщо історія з класичним хором - це використання адмінресурсу, то ще гірше. Бо тоді й адміністратори - рагулі.
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Алла Мегель
#жорсткі_діалоги
Ха! Оце так реакція! Не встигла пост про рагулів написати, як тут:
- Пані Алла, ну, навіщо Ви так про Квартал. У них же й гарні жарти є, вони владу критикують...
- У гамні, мій друже, теж є якісь вітаміни й мікроелементи. Але я раджу їсти яблука.
Регоче Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 6765
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Бггг))) как зебанутых плющит, что от их писка ничего вообще не зависит... В стойло, зебилы, в стойле ваш дом родной.
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Извинился - виноват, оправдываешься - виноват, врешь - виноват, прячешься - виноват. Никогда не извиняйтесь ни перед кем.
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Дмитрий Чекалкин : для зомби Гонтарева, которая спасла банковскую систему Украины во время войны - враг, а Коломойский, укравший сотни миллиардов из их карманов - уважаемый бизнесмен
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Она не спасла банковскую систему,а так же ,как и беня наваривала в свой и пецин карман
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Взагалі ніхто не спасав? Тобто банківська система України - повноцінна саморегульована система, яку ніякими зовнішніми і внутрішніми діями не розвалиш? Тоді звідки ще при януковочу купа постраждалих вкладників?
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дядя сутенёр, увольнение - это само собой..
ещё нужно сдать схему чёрных рассчётов с самой помойкой-кварталом, без уплаты налогов..
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Действительно, нужно еще сдать "схему чёрных рассчётов" гонтаревой и ее ICU, работавшую на педро.
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..ну это было бы в идеале, чтобы была раскрыта чёрная бухгалтерия всех, для начала, олигархов: Беню, Пороха, Суркисов, Пинчука, Ахметова, Хомутинника, Колесникова.... и конечно же, неолигарха пока что, Вошьдя зебилов с его оффшорами и грязным налом от хйла,
но об этом можно только мечтать (Жванецкий)
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Хор в повному складі несе персональну моральну відповідальність за піджидкуватість. Шароварні холуї на державній мізерній зарплаті - мрія яценюків. Кожна горласта бабеха могла відмовитися від посіпацтва ... але не зробила цього. І тепер буде жити з ганьбою. І якщо їх і надалі фінансувати з бюджету, то кожна з них буде розповідати яка вона була нещасна та обдерта на державній зарплаті а її діти непритомніли від голоду... Кожна курва саме так виправдовує себе за розтління, а холуй за холуйство... в 2018 хор коштував українцям 47 мільйонів на 155 осіб. Тобто по 303 тисячі в рік на особу а це по 25 000 гривень щомісяця в середньому... Нехай розкажуть це своїм сільським куліжанкам з порепаними руками в кривавих мозолях, падлюки...
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Есть правда и есть ложь . Пишите и х.й с вами .
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Ганьба тем, кто тупо на хор нападает. Это все равно, что кидать камни в зеркало, где свою кривую рожу увидели.
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Дебилы продолжают спамить. Повторяю. "Ганьба тем, кто тупо на хор нападает. Это все равно, что кидать камни в зеркало, где свою кривую рожу увидели."
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Здається мені що на місце Зенека Корінця вже приготувався якийсь менде-шмендель,он і хор вже перейменували по-хозарськи "Вєрь Вофкє"! Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець - Цензор.НЕТ 3667
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не обращай внимания на писанину ботов
Хорошо спели
Правильно
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Их не беспокоил Роттердам ++ ( проект свыни и ахметова ) их не беспокоило Илловайск и Дебальцево , когда свыня сливал Патриотов . Ну что ж . Их беспокоит песня о мародерах . Значит мы это заслужили , если слушаем это.
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пиши заявление на увольнение и устраивайся работать клоуном в 95 квартал.
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А там уже и до министра инфраструктуры или энергетики не далеко.
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давай скріше пиши заяву і віддай вишиванку!
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