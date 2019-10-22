 Готовий написати заяву про звільнення, щоб не нашкодити колективу, - керівник хору імені Верьовки Корінець. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі ATR.

"Хор імені Верьовки в цій ситуації взагалі не винен. Якщо вони вважають, що я прийняв рішення про виконання однієї з таких пісень, які нам не підходять, це правда, ця пісня не підходить. Я спасував, погоджуючись на виконання цієї негативної пісні", - пояснив Корінець.

Крім того, він заявив, що негативно ставиться до пропозиції припинити фінансувати хор з державного бюджету.

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За його словами, з держбюджету хор отримує приблизно 2,7 мільйона гривень на місяць.

"Я готовий до будь-якої ситуації, щоб не нашкодити колективу. Якщо буде потрібно (написати заяву про звільнення. - Ред.) - так. Тому що колектив у цьому не винен", - підсумував Корінець.

Нагадаємо, Милованов напередодні висловив думку, що номер "Кварталу", в якому висміюється підпал будинку ексглави НБУ, може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

Коломойський назвав за це Милованова дебілом. На його думку, якщо на інвестиційний клімат впливає гумор у розважальній передачі, то "інвестклімату взагалі немає".

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.