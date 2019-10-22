 За два тижні українці добровільно здали поліції майже три тисячі одиниць зброї та 200 тисяч боєприпасів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспресо.

"Громадяни можуть здати зброю в будь-яке відділення поліції та уникнути кримінальної та адміністративної відповідальності", - каже старший інспектор ГУНП у Київській області Олександр Навоєнко.

За даними поліції, упродовж заходів щодо добровільної здачі зброї від відповідальності було звільнено близько 400 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За три тижні українці здали майже 4,5 тис. одиниць зброї, найбільше - жителі Харківської, Одеської та Полтавської областей, - Нацполіція. ФОТОрепортаж