 За два тижні українці добровільно здали поліції майже три тисячі одиниць зброї та 200 тисяч боєприпасів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспресо.
"Громадяни можуть здати зброю в будь-яке відділення поліції та уникнути кримінальної та адміністративної відповідальності", - каже старший інспектор ГУНП у Київській області Олександр Навоєнко.
За даними поліції, упродовж заходів щодо добровільної здачі зброї від відповідальності було звільнено близько 400 осіб.
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел -
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет! (с)