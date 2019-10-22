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 Політика України, Суспільство
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 За два тижні українці добровільно здали поліції майже три тисячі одиниць зброї та 200 тисяч боєприпасів. ВIДЕО

За два тижні українці здали поліції близько 3 тисяч одиниць зброї та 200 тисяч боєприпасів різних калібрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспресо.

"Громадяни можуть здати зброю в будь-яке відділення поліції та уникнути кримінальної та адміністративної відповідальності", - каже старший інспектор ГУНП у Київській області Олександр Навоєнко.

За даними поліції, упродовж заходів щодо добровільної здачі зброї від відповідальності було звільнено близько 400 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За три тижні українці здали майже 4,5 тис. одиниць зброї, найбільше - жителі Харківської, Одеської та Полтавської областей, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155197
 
 
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Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел -
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет! (с)
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Обыкновенная реклама, добровольно сдали оружие ха-ха-ха.
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Це ж яким треба бути довбнем, щоб в такі грізні годинники добровільно здавати стовбури? За два тижні українці добровільно здали поліції майже три тисячі одиниць зброї та 200 тисяч боєприпасів - Цензор.НЕТ 7086
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В мене думка де б його придбати незареєстрований чистий ствол. І бажано не один, а тут пишуть що здають на халяву тисячами... Щось не віриться... За два тижні українці добровільно здали поліції майже три тисячі одиниць зброї та 200 тисяч боєприпасів - Цензор.НЕТ 7470
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У мусарне и бери, правда они перед этим настреляют гильз в случаю чего, не дай бог пристрелять полизиянта
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Та щось не хочеться стати "кабанчиком" - сьогодні тобі продадуть а завтра тобою "закриють справу".
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сдать какой-то дедушкин ствол, чтобы в будущем его легализировать, я ещё поверю, но нафига нести в отделение, к примеру, найденные в лесу гранаты - непонятно. выбросить в реку, болото, закопать, разве не проще?
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