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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1786) Штайнмаєр (221) Донбас (13377) Правий сектор (223) Ухман Михайло (44) Формула Штайнмаєра (146)

 "Це варіант плану зі здачі України", - доброволець ДУК "Правий сектор", боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Доброволець ДУК "Правий сектор", а нині боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт вважає формулу Штайнмаєра одним варіантів плану здачі інтересів України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це досвідчений боєць розповів в інтерв'ю військовому журналісту Михайлу Ухману.

"На мою думку, ця формула - один з варіантів зради України, один з варіантів плану зі здачі України", - сказав Кіт.

У своєму інтерв'ю Кіт пригадав і перших своїх побратимів, полеглих у боротьбі з російськими окупантами - Василя Пашка (позивний Лис), який приїхав з Італії, щоб захищати Україну, і морпіха з позивним Тарас, який загинув у боях під Іловайськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти "Правого сектора" мітингують під Радою проти "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155185
 
   
 Топ коментарі
 
Олександр Погребиський
"Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8275

4 ч. ·

https://www.facebook.com/100001830644448/posts/3147977955273195/

Ніколи такого не було....
Я не пам'ятаю щоб при моїй пам'яті у ЗСУ відправляли методички, які пояснювали як треба правильно брехати військовим.....
Брехати про те, що їм треба забиратися геть з української землі.
Брехати про те, що вихід у чисте поле це значить, що буде меньше втрат....
Брехати про те, що ОБСЄ є серьезним гарантом....., а їхні патрулі забезпечать тишу та спокій.....
Брехати про те, що відвід військ знизить напруженість військових, які знаходяться на першій лінії....
Поки 95 квартал переймає увагу на себе вони продовжують схиляти голову перед ворогом......
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Сто процентов! А лысый уже охрану возле дома выставил -теперь вся семейка дрищит от папиных "шуточек"
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Только зебил не понимает, что зеля хочет сдать Украину.
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Пресс-секретарь Зеленского давно финансируется россиянами для

Очень интересные факты всплывают если внимательно изучить прошлое скандальной украинофобки Юлии Мендель, которая рассказывала , что ВСУ обстреливает Донбасс, с помощью системы Youcontrol.
https://enigma.club/articles/press-sekretar-zelenskogo-davno-finansiruetsya-rossiyanami

Олег Челахов:
Полезно копаться в старых архивах. Через Вільна Преса України финансировплись семнадцатый канал и присевший (на бутылку))) Дима Василец. Тот самый, который "киевский журналист-новорос" (новосос))) А вот госпоже Iuliia Mendel в 16м внимания не уделил. Уделяю. Мадама! Уважь именника - покайся сама) Все-равно нарою)))

Четко понятно, что пресс-секретарь президента Украины давно и плотно работает на пропагандистов Кремля."Це варіант плану зі здачі України", - доброволець ДУК "Правий сектор", боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2271
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це не кухар не весільний фотограф чи блазень придворний. це доброволець. ця людина знає що говорить.
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Я считаю что каждый человек сам хозяин своей судьбы. И он должен решать для себя самостоятельно - хочет он воевать или нет, не идти на поводу у толпы или патриотической истерии, а принять обьективное решения лично для себя. Лично Я воевать с русскими и донецкими ополченцами не собираюсь, ето мое право и мой выбор, если товарищ доброволец Кот хочет воевать до конца - ето его право и личный выбор, Я его уважаю и желаю ему лишь здоровья и удачи.
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а якщо "рускієіданецкієапдраченце" прийдуть і вибють двері твого дому і виїбуть у всі дири твою жінку .що тоді будеш робити?
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как по мне скорее ето сделают майдановцы и праворадикалы, они куда опасней будут......... "Це варіант плану зі здачі України", - доброволець ДУК "Правий сектор", боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 4398
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Ты не правильно оцениваешь ситуацию.Це зараз ты хозяин своей судьбы в свободной Украине,а прийдут москали,вони будут хозяевами твоей судьбы.Андестен? "Це варіант плану зі здачі України", - доброволець ДУК "Правий сектор", боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9555
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