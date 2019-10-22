 "Це варіант плану зі здачі України", - доброволець ДУК "Правий сектор", боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це досвідчений боєць розповів в інтерв'ю військовому журналісту Михайлу Ухману.
"На мою думку, ця формула - один з варіантів зради України, один з варіантів плану зі здачі України", - сказав Кіт.
У своєму інтерв'ю Кіт пригадав і перших своїх побратимів, полеглих у боротьбі з російськими окупантами - Василя Пашка (позивний Лис), який приїхав з Італії, щоб захищати Україну, і морпіха з позивним Тарас, який загинув у боях під Іловайськом.
Очень интересные факты всплывают если внимательно изучить прошлое скандальной украинофобки Юлии Мендель, которая рассказывала , что ВСУ обстреливает Донбасс, с помощью системы Youcontrol.
https://enigma.club/articles/press-sekretar-zelenskogo-davno-finansiruetsya-rossiyanami
Олег Челахов:
Полезно копаться в старых архивах. Через Вільна Преса України финансировплись семнадцатый канал и присевший (на бутылку))) Дима Василец. Тот самый, который "киевский журналист-новорос" (новосос))) А вот госпоже Iuliia Mendel в 16м внимания не уделил. Уделяю. Мадама! Уважь именника - покайся сама) Все-равно нарою)))
Четко понятно, что пресс-секретарь президента Украины давно и плотно работает на пропагандистов Кремля.