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 Політика України, Суспільство
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 "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Ексдоброволець ДУК "Правий сектор", а нині боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт вважає формулу Штайнмаєра одним варіантів плану здачі інтересів України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це досвідчений боєць розповів в інтерв'ю військовому журналісту Михайлу Ухману.

"На мою думку, ця формула - один з варіантів зради України, один з варіантів плану зі здачі України", - сказав Кіт.

У своєму інтерв'ю Кіт пригадав і перших своїх побратимів, полеглих у боротьбі з російськими окупантами - Василя Пашка (позивний Лис), який приїхав з Італії, щоб захищати Україну, і морпіха з позивним Тарас, який загинув у боях під Іловайськом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155185
 
   
 Топ коментарі
 
Олександр Погребиський
"Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8275

4 ч. ·

https://www.facebook.com/100001830644448/posts/3147977955273195/

Ніколи такого не було....
Я не пам'ятаю щоб при моїй пам'яті у ЗСУ відправляли методички, які пояснювали як треба правильно брехати військовим.....
Брехати про те, що їм треба забиратися геть з української землі.
Брехати про те, що вихід у чисте поле це значить, що буде меньше втрат....
Брехати про те, що ОБСЄ є серьезним гарантом....., а їхні патрулі забезпечать тишу та спокій.....
Брехати про те, що відвід військ знизить напруженість військових, які знаходяться на першій лінії....
Поки 95 квартал переймає увагу на себе вони продовжують схиляти голову перед ворогом......
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Сто процентов! А лысый уже охрану возле дома выставил -теперь вся семейка дрищит от папиных "шуточек"
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Даже в Раше тела уже все догнали

"Это вариант плана по сдаче Украины", - доброволец ДУК "Правый сектор", боец 30-й ОМБр имени князя Острожского с позывным Кот о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 730
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Пресс-секретарь Зеленского давно финансируется россиянами для

Очень интересные факты всплывают если внимательно изучить прошлое скандальной украинофобки Юлии Мендель, которая рассказывала , что ВСУ обстреливает Донбасс, с помощью системы Youcontrol.
https://enigma.club/articles/press-sekretar-zelenskogo-davno-finansiruetsya-rossiyanami

Олег Челахов:
Полезно копаться в старых архивах. Через Вільна Преса України финансировплись семнадцатый канал и присевший (на бутылку))) Дима Василец. Тот самый, который "киевский журналист-новорос" (новосос))) А вот госпоже Iuliia Mendel в 16м внимания не уделил. Уделяю. Мадама! Уважь именника - покайся сама) Все-равно нарою)))

Четко понятно, что пресс-секретарь президента Украины давно и плотно работает на пропагандистов Кремля."Це варіант плану зі здачі України", - доброволець ДУК "Правий сектор", боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2271
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це не кухар не весільний фотограф чи блазень придворний. це доброволець. ця людина знає що говорить.
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Я считаю что каждый человек сам хозяин своей судьбы. И он должен решать для себя самостоятельно - хочет он воевать или нет, не идти на поводу у толпы или патриотической истерии, а принять обьективное решения лично для себя. Лично Я воевать с русскими и донецкими ополченцами не собираюсь, ето мое право и мой выбор, если товарищ доброволец Кот хочет воевать до конца - ето его право и личный выбор, Я его уважаю и желаю ему лишь здоровья и удачи.
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а якщо "рускієіданецкієапдраченце" прийдуть і вибють двері твого дому і виїбуть у всі дири твою жінку .що тоді будеш робити?
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как по мне скорее ето сделают майдановцы и праворадикалы, они куда опасней будут......... "Це варіант плану зі здачі України", - доброволець ДУК "Правий сектор", боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 4398
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так ви тут з майданівцями та патріотично- налаштованими українцями воююєте ?
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З ким йому ще воювати? Расєя братушкі, вата братушкі. Хто вороги? Патріоти України.
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уважаемая Ксения. Я человек не военный, ни с кем не воюю. Просто высказал свое личное субьективное мнение, по поводу того кто более опасен - праворадикалы или донецкие ополченцы. Возможно я ошибаюсь.
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Воюєте, воюєте..
Навіть тією ж особистою думкою.
Десь же ви понабирались цієї єрунди і тут розповсюджуєте з певною метою.
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точно так же Я могу сказать про Вас Ксения, что вы своим желанием воевать до последнего солдата приведете к тому что вообже мужского населения на бедной Украине не останется и геноцид наступит. Я выступаю за мир, здравый смысл и дипломатию. П.С. Ето Я сказал в ответ на Ваши слова. Обидеть нивкоем случае не хочу, вы очень достойная форумчанка - патриотичная, прямолинейная, Вас всегда приятно читать. Если бы админу не жаловались, Вам бы цены не было.
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В мене немає бажання воювати до останнього солдата.
В мене є бажання зберегти нашу державність в повному обсязі.
Якщо ми будемо миритися з окупацією, то вимруть всі.
Насправді, вибору немає.
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может быть Вы и правы Ксения. Я не експерт в етом вопросе. Кто хочет - пусть воююет, мне единственное не по душе когда людей заставляют ето делать не по "зову души", а из "под палки", такие "вояки" на фронте явно не нужны и толку от них никакого.
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Та ви тут вже котрий рік навішуєте українцям миротворчу локшину.
Мовляв, давайте встановимо мир, не треба захищатись..
Скажіть, а ворог теж від війни втомився і планує мир ? А ?
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Дай бог щоб так і було .а твої кишки хай порозвішують по стінах як гірлянди .**** ти ватна
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Ты не правильно оцениваешь ситуацию.Це зараз ты хозяин своей судьбы в свободной Украине,а прийдут москали,вони будут хозяевами твоей судьбы.Андестен? "Це варіант плану зі здачі України", - доброволець ДУК "Правий сектор", боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9555
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Він вата... Сама термінальна стадія. Такі у 41 йшли у поліцаї, а у 45 вже просились у КДБ. Тварюки без роду і племені, без принципів і ідеалів.
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Скорее человек с либерально-демократическими взглядами.Но, он не учёл маленькую деталь,що у режима москалей нет либерально-демократических ценностей.Зараз на Московии молодь також в недоумении.Пуйло обещал им демократию,а построил ГБшное стойло в изоляции под санкциями "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8743
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Ліберал-демократи трохи інших поглядів. Вони не будуть казати "я нє пайду ваівать протів акупанта, лучше на спінку і лапкі ввєрх, можєт і пузік почєшут"
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Ну можливо Кришна на пути к либеральным ценностям.Головне,щоб вiн усвiдомив на цьому шляху,що москали ему права выбору своей судьбой не предоставят.А вже потiм коли вiн це усвiдомить,перечитаэ свой пост "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 3363
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насколько я помню за свои 40 с хвостиком лет, до 2014 года все нормально друг с другом уживались. И Крым и Донбасс были неотьемлемой частью единой Украины.
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Так а хто окупував Крим і завів групу гіркіна-стрєлкова на Донбас?
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Представь да?Аж раптом зашёл москаль,вручил 320 танков Домбабве и каже,що теперь як було не будет "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2283
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Деякі місцеві дописувачкі вважають людей, подібних цьому вояці - порохоботами, злочинцями, ворогами України.
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Я не считаю что етот человек преступник, ни в коем случае. Просто он живет бесконечной непрекращающейся войной, ему в етой жизни больше ничего не надо. Чтобы не предложил Зеленский как альтернативу войне, какие бы ето ни были мирные договоренности, не важно "Формула Штанмайера" или любая другая, етот человек все равно найдет причины чтобы выбрать войну, а не шаткий мир. По факту мы ведь не говорим что означает победа в етой войне в практическом плане. Там ведь миллионы местных сепаров живут, что с ними делать???? С ихними детьми, стариками, женщинами и т.д. Ладно уж кацапы-агрессоры, а с местными как вопрос решить????
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Варіантів безліч що і як робити з місцевим населенням.
Щодо кацапів - то опція лише одна - їх потрібно нищити.
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"дописувачкі", "подібних цьому вояці " -здається мені рідною є не мова ,а язиг? "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9905
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ЦЕНЗОР давайте ще коментарій Савченко запишіть. Одні спеціалісти зібрались, мабуть вони в ГШ засідають і мають всі плани на руках
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мне сегодня ночью приснился яркий сон
я в должности планшетиста присутствую на разговоре командиров АТО/ООС
один офицер говорит: пора нам отвечать на обстрелы российских террористов не просто "параллельно", а заранее определить направления, сгруппировать силы, дождаться обстрела и ответить всей мощью - Градами, вертушками, танками и т.д.
конкретно на данном участке, но с продвижением пехоты вглубь на 3-5 км
кремль не успеет опомниться, а задача уже выполнена
затем МИД заявит, что теперь таким будет ответ на любое нарушение режима прекращения огня
дальше - больше
в зоне продвижения наших войск ВДРУГ появляются некие подразделения "Армии Освобождения Донбасса", которые и противостоят теперь официально террористам
на вопрос, откуда они взялись, - один ответ: это шахтёры и трактористы ОРДЛО, которым осточертел кацапский режим, оружие они взяли у противника и достали из схронов в шахтах
затем МИД Украины предлагает "властям" Донецка и Луганска вступить в переговоры с АОД...
думаете, глупый сон?
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интересный сон. Я Вам сочувствую. Мне снятся острова в Тихом океане, пляжи, женщины красивые, а не ети сцены с фильма "9-й рота" -))))
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