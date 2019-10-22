 "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це досвідчений боєць розповів в інтерв'ю військовому журналісту Михайлу Ухману.
"На мою думку, ця формула - один з варіантів зради України, один з варіантів плану зі здачі України", - сказав Кіт.
У своєму інтерв'ю Кіт пригадав і перших своїх побратимів, полеглих у боротьбі з російськими окупантами - Василя Пашка (позивний Лис), який приїхав з Італії, щоб захищати Україну, і морпіха з позивним Тарас, який загинув у боях під Іловайськом.
Очень интересные факты всплывают если внимательно изучить прошлое скандальной украинофобки Юлии Мендель, которая рассказывала , что ВСУ обстреливает Донбасс, с помощью системы Youcontrol.
https://enigma.club/articles/press-sekretar-zelenskogo-davno-finansiruetsya-rossiyanami
Олег Челахов:
Полезно копаться в старых архивах. Через Вільна Преса України финансировплись семнадцатый канал и присевший (на бутылку))) Дима Василец. Тот самый, который "киевский журналист-новорос" (новосос))) А вот госпоже Iuliia Mendel в 16м внимания не уделил. Уделяю. Мадама! Уважь именника - покайся сама) Все-равно нарою)))
Четко понятно, что пресс-секретарь президента Украины давно и плотно работает на пропагандистов Кремля.
Навіть тією ж особистою думкою.
Десь же ви понабирались цієї єрунди і тут розповсюджуєте з певною метою.
В мене є бажання зберегти нашу державність в повному обсязі.
Якщо ми будемо миритися з окупацією, то вимруть всі.
Насправді, вибору немає.
Мовляв, давайте встановимо мир, не треба захищатись..
Скажіть, а ворог теж від війни втомився і планує мир ? А ?
Щодо кацапів - то опція лише одна - їх потрібно нищити.
я в должности планшетиста присутствую на разговоре командиров АТО/ООС
один офицер говорит: пора нам отвечать на обстрелы российских террористов не просто "параллельно", а заранее определить направления, сгруппировать силы, дождаться обстрела и ответить всей мощью - Градами, вертушками, танками и т.д.
конкретно на данном участке, но с продвижением пехоты вглубь на 3-5 км
кремль не успеет опомниться, а задача уже выполнена
затем МИД заявит, что теперь таким будет ответ на любое нарушение режима прекращения огня
дальше - больше
в зоне продвижения наших войск ВДРУГ появляются некие подразделения "Армии Освобождения Донбасса", которые и противостоят теперь официально террористам
на вопрос, откуда они взялись, - один ответ: это шахтёры и трактористы ОРДЛО, которым осточертел кацапский режим, оружие они взяли у противника и достали из схронов в шахтах
затем МИД Украины предлагает "властям" Донецка и Луганска вступить в переговоры с АОД...
думаете, глупый сон?