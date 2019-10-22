 "Це варіант плану зі здачі України", - боєць 30-ї ОМБр імені князя Острозького з позивним Кіт про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це досвідчений боєць розповів в інтерв'ю військовому журналісту Михайлу Ухману.

"На мою думку, ця формула - один з варіантів зради України, один з варіантів плану зі здачі України", - сказав Кіт.

У своєму інтерв'ю Кіт пригадав і перших своїх побратимів, полеглих у боротьбі з російськими окупантами - Василя Пашка (позивний Лис), який приїхав з Італії, щоб захищати Україну, і морпіха з позивним Тарас, який загинув у боях під Іловайськом.

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