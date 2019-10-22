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 Політика України
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 Хор "Верь Вовке": інформаційні кілери Зеленського-Коломойського. ВIДЕО

В останньому випуску шоу "Вечірній квартал" комік Євген Кошовий і жіноча частина національного хору імені Верьовки виконали пісню на мотив "Горіла сосна, палала". Відразу вибухнув скандал, однак це не єдина частина повного виступу, варта уваги. Ми проаналізували, чим і як відрізняються жарти кварталівців про друзів президента Володимира Зеленського та олігарха Ігоря Коломойського та їхніх опонентів. Якщо над першими потішаються, то других просто знищують. Як студія "Квартал 95" перетворила гумор на інформаційне кілерство.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" щодо критики за номер про будинок Гонтаревої: "Ми будемо з гордістю займатися своєю справою"

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155157
 
   
 Топ коментарі
 
Раз уж заговорил о шоколаде. Повторюсь. "И даже миллион голосующих зеленых мух не убедят меня, что зеленое дерьмо лучше шоколада!". Как-то так.
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и как вам не стыдно, братья и сестры.
Хор "Верь Вовке": информационные киллеры Зеленского-Коломойского - Цензор.НЕТ 2962
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это тебе дали, а ты предлагаешь другим. А всё из за недостатка мозга .
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Снова злой.Сравнил хитропопова Луку и тупого Зелю.Наш бы Меркель на руки схватил и к Юундесбанку поволок.А вашего кумира только по плечу похлопать и за щечку потягать.))
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мы как то сами , без ваших советов. Вам бы не мешало себе советчиков поискать ...
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сам ты можешь только шаурму из собачатины жрать . Хотя и здесь без не повяжешь сопливчик, вся рубашка будет в кетчупе
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олень, я таких тупорылых как ты , даже охранниками не беру развалины охранять . Ты всю дорогу прожило, ничего за душой нет и не было , но за то у тебя всё украли . Что у такого нищего как ты можно украсть или как такого безмозглого можно обмануть ?
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Так я же не за зебилов переживаю,а за Украину и украинцев.Ты никаким к этому.Время придёт может дойдёт,что съел гнилое зелёное яблоко.Порох был Боинг во внешней политике со всеми своими свинарчуками,а зеля самокат на батарейках.
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Знаешь, если разобраться то Пороха сделал журналист благодаря друзьям того же Пороха . Если действующего президента , с большинством в ВР, со своим Генпрокурором , СБУ и МО ( сознательно про МВД умалчиваю ) который ПЯТЬ лет правил обыгрывает как пишут порохоботы - клоун , то у меня есть большие сомнения в "победах" на других фронтах именно этого персонажа. Если "Боинг" был сбит дельтапланом, то накуй он нужен этот "Боинг" . И так , на засыпку . Зачем действующему президенту на тот момент , при всех его "победах" и "святости" тратить после пяти лет президенства более 500 лямов грн. на избирательную кампанию себя любимого ? Мы что то не увидели, не разглядели, не оценили ? Нужно было ему акцент деньгами поставить ?
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А что ты трешься тут, зубожилое? На Харькове нет работы? сезон кончился? Иди на рынок грузчиком, пихать по инету всякуйю уйню ума не надо, это точно!
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Хором он был до 19 числа, а когда продались зебилам за 30 серебренников то стали хорью...
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Що..? Буде гірше!? Невже зникне чоколяда..!?
Жах.
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Раз уж заговорил о шоколаде. Повторюсь. "И даже миллион голосующих зеленых мух не убедят меня, что зеленое дерьмо лучше шоколада!". Как-то так.
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ну значит ты уже пожрал и того и другого и усёк что лучше что хуже …… салфеткой пользовался ?
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Повторюсь и для тебя одноклеточное

Хор "Верь Вовке": інформаційні кілери Зеленського-Коломойського - Цензор.НЕТ 7198
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ну после того как ты пожрал зелёное , закусив чоколядом ты дрешил что у тебя мозги выросли ? мундель - авноед лять .
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зебилоид, вот зачем тебя мамка головой об стену в детстве била, ну, не хотела она дебила, но можно же было просто сдать тебя в питомник
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Таблетки кончились и штырит? Прими и, глядишь, попустит

Хор "Верь Вовке": інформаційні кілери Зеленського-Коломойського - Цензор.НЕТ 5015
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Твой особый рацион мало кого из нормальных людей интересует. ))
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все очки на поляндии вымыл? Паны были довольны, или назад отравили в связи с профнепригодностью? Таки видно и там гавно умел только разбрасывать
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Продажный хор выступил в продажном Квартале.
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Ой не справиться поліція із захистом хатинок всіляких там плішивих квартальних, козланкіних, бидлоюзіков та Козломойського. Потрібна допомога постих людей. Чине викладите їх місця помешкань
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Опять заказуха. Так мародер и без денег останется.
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Лучше потерять в деньгах, чем оказаться на нарах! Соевый мародер, несмотря на его всем известную паталогическую скупость, это прекрасно понимает, поэтому и дальше финансирует свою свиноферму, которая усердно раздувает нечуваную зраду по малейшему поводу
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Вспомним рояль, немецкую актрису, термос, - эти шутки намного обиднее, но шуму не было. ТО что такой ажиотаж возник после примитивной шутки, доказывает его искуственность с целью усилить раздор в обществе. Можно предположить, что дальше для накала, могут совершить насильнецкие действия в отношении руководителей хора.
Задача Коломойского и других кураторов проекта ЗЕ-президент - гражданский конфликт внутри Украины с дальнейшим вводом российских "миротворческих" войск.
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А насйте ЗЕпреза уже петиция позбавыть хор дотаций из бюджета- МНЕ ЕЩЕ КАЖЕТСЯ ОНИ ДЕНЬГИ СШИБАЮТ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ чтоб по 4000
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ну это как одна из целей после главной- цели Беньки развалить страну и сдать пуйлу
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Нужно оформить запрос на экстрадицию с доказательствами совершенных преступлений.
Пока не получается.
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Минусите этого бездарного журналиста-порохобота на ютюбе
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беня хочет устроить дефолт , чтобы от Украины все отвернулись - тогда ему с аваковым воля будет воровать. если нет, то угрожает "ливоруцией как в 1917", что, как для ему подобных, еще удобнее. а ЗЕ просто попугайчик на капоте лимузина.
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Особенно мне нравиться когда это тупое лысое чмо ,выставляет не* умным* Кличко.само в своей жизни научилось с ошибками читать с бумажки не знает ни одного языка ,кроме кацапского и то с трудом.Детки такие же тупицы,пытается сделать из них каких то артистов,но явно видно что у них красота и интеллект папаши! В отличии от этих умников ,зедебилов Кличко владеет двумя языками Английским и Немецким,и уважением во всем мире.
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Квартал 95 всегда был рассчитан на быдлоту. А этот номер конечно заказан Коломойским. Нормально развитым людям следует полностью бойкотировать Квартал 95.
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Порошенко - "Кварталу 95": вибачилися перед Кадировим - вибачайтеся перед українцями
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Гонтарева украинка? хм, чего ж тогда по лондонам шляется?
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неужели кадЫрка - украинец для зебилов?)) Или моника зе умеет отсасывать только кадЫрке и Бене, а для зебилов у него один ответ - "я вам ничего не должен, отвалите, зебилы!" Хор "Верь Вовке": інформаційні кілери Зеленського-Коломойського - Цензор.НЕТ 9398
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А почему твой зеля шлялся по кацапии и покупал квартиры по всему свету?
И во время войны сотрудничал с оккупантами?
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детские аргументы в стиле сам дурак меня не впечатляют. Вопрос звучит так:"Гонтарева украинка? хм, чего ж тогда по лондонам шляется?" В вопросе не было ни слова про зелю, беню, марсиан и божих коровок.
Итак.
Перед какими "украинцами" должен извиняться квартал?
Перед теми, которые заявляли что больше в Украину ни ногой?
Отличный план, нас""ать с три короба в стране, свалить оттуда, а потом вопить об ущемлениях.
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Когда уже на ЦЕНЗОРЕ появится фильтр на ольгинских и сколковских, весь мусор, потоки ненависти, фейки - все это от них.
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А порохнявые ботофермы прям фиалками благоухают и сеют разумное,
доброе, вечное???
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Так сам Цензор просто оставляет иногда неугодные посты для видимости демократии - а неугодные 90% удаляет.

Цензор - то же самое, только минстецевское, на Лолиту работающее ...
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Стадо вівць сидячих в залі, прилипших до екрану телевізора дивлячись г+г, і 95 квартал, споживають лайно, від якого отримують залежність і неспроможність адекватно мислити.
Квартал робить з людей тих самих керованих ватників, як на расєї робить расєйське телебачення підконтрольних путіну баранів.
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"Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила утром 18 ноября 2014 года, что не знает, куда подевалось золото стоимостью около 900 миллионов долларов. Глава украинского Нацбанка также сообщила, что в хранилищах Национального банка Украины резко уменьшилось количество золота, которое и так занимает слишком маленькую долю в золотовалютных резервах страны.
Она не стала объяснять причины загадочного исчезновения желтого металла, сообщает ряд украинских экономических изданий. Согласно официальной статистике НБУ, количество золота в хранилищах должно быть в восемь раз больше, чем реально есть в наличии."

Быстро порохоботы забыли как визжали тогда "Гонту на гилякууу..."
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Я не почитательница Гонтаревой. Но Коломойский, даже не в разы, а на порядки вреднее для Украины. Сейчас Гонтарева не у дел. Поэтому не надо на нее переводить стрелки с тех кто сейчас смертельно опасный для Украины.
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Кто платит, тот и заказывает музыку, что удивительного, что на канале олигарха работают в его интересах? А на других разве не так? У любого СМИ есть хозяин, даже у цензора)
Канал Филатова рекламируют что-то часто))
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Раскаты грома все ближе: Коломойский входит в жесткий клинч с Зеленским Октябрь 22, 2019Без рубрикиКомментарии

Впереди фаза жесткой борьбы между Ко и Зе, которая неизбежно приведет к распаду фракции Слуги народа.
Я неоднократно писал, что группа Коломойского в ВР еще до Нового года войдет в жесткий клинч с Зеленским и разрыв станет неизбежным.
Об этом напоминает сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Причина этого банальна. Интересы и аппетиты группы Приват столь широки, а методы ее собственников столь агрессивны, что ни один Президент не в состоянии реализовать любые реформы, не задев интересы ИВК.
Именно по этой причине с любым Президентом у Коломойского развивались отношения по следующей схеме:
взаимное уважение - легкое охлаждение отношений - охлаждение - антогонизм - борьба на уничтожение друг друга.
По такой же схеме развиваются сейчас отношения между Зе и ИВК, только очень стремительно.





Валихновский: "Если ноют колени или тазобедренный сустав - срочно уберите из рациона чёрный...




Сосудистый хирург: "Чтобы не оторвало тромб, необходимо чистить сосуды! По утрам пейте 75 г крепкого




Есть одно едкое растение, которое может мгновенно восстановить хрящи в суставах. Его еще называют..




Диабетикам можно есть всё, в том числе и сладкое! Главным врагом диабета является...

Думаю, что пара находится уже в фазе «антогонизм». Этот вывод подтверждает тот факт, что Зеленский потребовал, чтобы депутаты группы Коломойского во главе с Дубинским прошли проверку на детекторе лжи, после того как они своим голосованием сохранили коррупционную кормушку А. Яценко.
- В ОП хотят проверить на детекторе лжи всю фракцию «Слуга народа» - нардеп
Впереди фаза жесткой борьбы между Ко и Зе, которая неизбежно приведет к распаду фракции Слуги народа.
В преддверии этого Дубинский уже вернулся на канал 1+1, где будет мочить Зеленского и раскручивать себя как лидера новой политической силы. Это видно уже невооруженным взглядом.
- Зеленский не пробудет полный срок, следующим президентом станет Дубинский - прогноз
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А что же Зеленский?
Ему не останется ничего другого, как сближаться с соросятами.
Кстати, песня про Гонтареву в исполнении хора им. Веревки - это яркое свидетельство того, что Зеленский потерял контроль над Вечерним кварталом, и он перешел полностью под контроль ИВК.
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Шоколадным страдальцам по дому Гонтаревой предлагаю прекратить трендеть, а лучше скинуться ей на новый дом.
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Для Цензора с Бутусовым и Братущаком- это скандал,как и для всех каналов подконтрольных Петру Порошенко.Для остальных-черный юмор.Ну не верят люди,что дом Леркин подпалили случайно.Скорее специально.Но вот,что это сделала новая власть или люди Коломойского большой вопрос?Ну не верят люди,что хозяйка дома случайно убрала охрану в день поджога,что случайно застраховала его,и случайно теперь получила свою страховку в Лондоне.В момент поджога Лерка была под следствием,ее имущество под арестом.Продать имущество Лерка все равно бы не смогла.Оставался единственный вариант с поджогом,что и было великолепно сделано.В результате Лерка предстала великомученицей "святой" ,да еще и бабло по страховке получила,а власть нынешняя- в качестве "людоедоедов",что над бедной старушкой расправилась.
А на счет "киллерства" сценического.Ну так это нормально.Не будет же "Квартал" сам себя мочить.Кто Юре Бутусову мешает создать что то подобное?Или Петру Порошенко?Или купить очередную помойку типа "Прямого" со всеми причиндалами,т.е. журналистами,легче чем клэпку "включить" и создать что то действительно стоящее?Ну так это понятно,что мозгов для этого не хватает.Приходится Братущака подключать и всех порохоботских писак и журналишек.Единственное и главное.Толку от этих писак,как от козла молока
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