 Хор "Верь Вовке": інформаційні кілери Зеленського-Коломойського. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.
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Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.
Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".
Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.
Жах.
Задача Коломойского и других кураторов проекта ЗЕ-президент - гражданский конфликт внутри Украины с дальнейшим вводом российских "миротворческих" войск.
Пока не получается.
И во время войны сотрудничал с оккупантами?
Итак.
Перед какими "украинцами" должен извиняться квартал?
Перед теми, которые заявляли что больше в Украину ни ногой?
Отличный план, нас""ать с три короба в стране, свалить оттуда, а потом вопить об ущемлениях.
доброе, вечное???
Цензор - то же самое, только минстецевское, на Лолиту работающее ...
Квартал робить з людей тих самих керованих ватників, як на расєї робить расєйське телебачення підконтрольних путіну баранів.
Она не стала объяснять причины загадочного исчезновения желтого металла, сообщает ряд украинских экономических изданий. Согласно официальной статистике НБУ, количество золота в хранилищах должно быть в восемь раз больше, чем реально есть в наличии."
Быстро порохоботы забыли как визжали тогда "Гонту на гилякууу..."
Канал Филатова рекламируют что-то часто))
Впереди фаза жесткой борьбы между Ко и Зе, которая неизбежно приведет к распаду фракции Слуги народа.
Я неоднократно писал, что группа Коломойского в ВР еще до Нового года войдет в жесткий клинч с Зеленским и разрыв станет неизбежным.
Об этом напоминает сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Причина этого банальна. Интересы и аппетиты группы Приват столь широки, а методы ее собственников столь агрессивны, что ни один Президент не в состоянии реализовать любые реформы, не задев интересы ИВК.
Именно по этой причине с любым Президентом у Коломойского развивались отношения по следующей схеме:
взаимное уважение - легкое охлаждение отношений - охлаждение - антогонизм - борьба на уничтожение друг друга.
По такой же схеме развиваются сейчас отношения между Зе и ИВК, только очень стремительно.
Валихновский: "Если ноют колени или тазобедренный сустав - срочно уберите из рациона чёрный...
Сосудистый хирург: "Чтобы не оторвало тромб, необходимо чистить сосуды! По утрам пейте 75 г крепкого
Есть одно едкое растение, которое может мгновенно восстановить хрящи в суставах. Его еще называют..
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Думаю, что пара находится уже в фазе «антогонизм». Этот вывод подтверждает тот факт, что Зеленский потребовал, чтобы депутаты группы Коломойского во главе с Дубинским прошли проверку на детекторе лжи, после того как они своим голосованием сохранили коррупционную кормушку А. Яценко.
- В ОП хотят проверить на детекторе лжи всю фракцию «Слуга народа» - нардеп
Впереди фаза жесткой борьбы между Ко и Зе, которая неизбежно приведет к распаду фракции Слуги народа.
В преддверии этого Дубинский уже вернулся на канал 1+1, где будет мочить Зеленского и раскручивать себя как лидера новой политической силы. Это видно уже невооруженным взглядом.
- Зеленский не пробудет полный срок, следующим президентом станет Дубинский - прогноз
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А что же Зеленский?
Ему не останется ничего другого, как сближаться с соросятами.
Кстати, песня про Гонтареву в исполнении хора им. Веревки - это яркое свидетельство того, что Зеленский потерял контроль над Вечерним кварталом, и он перешел полностью под контроль ИВК.
А на счет "киллерства" сценического.Ну так это нормально.Не будет же "Квартал" сам себя мочить.Кто Юре Бутусову мешает создать что то подобное?Или Петру Порошенко?Или купить очередную помойку типа "Прямого" со всеми причиндалами,т.е. журналистами,легче чем клэпку "включить" и создать что то действительно стоящее?Ну так это понятно,что мозгов для этого не хватает.Приходится Братущака подключать и всех порохоботских писак и журналишек.Единственное и главное.Толку от этих писак,как от козла молока