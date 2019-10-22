 "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - Милованов відреагував на слова Коломойського про нього. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу у вівторок.
"Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - сказав Милованов
Він сказав, що не ображається "ні на це, ні на багато іншого, що відбувається".
На його думку, скандал навколо пісні "Кварталу" про згорілий будинок ексглави НБУ Валерії Гонтаревої вже вичерпано, тому що висловилися всі.
"До речі, я погоджуюся з "Кварталом", що вони як сатира можуть робити все, що завгодно. Але це не означає, що в мене немає своєї позиції. Я свою позицію висловив, і її в принципі висловили всі, хто хотів", - сказав міністр.
Нагадаємо, Милованов напередодні висловив думку, що номер "Кварталу", в якому висміюється підпал будинку ексглави НБУ, може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.
Коломойський назвав за це Милованова дебілом. На його думку, якщо на інвестиційний клімат впливає гумор у розважальній передачі, то "інвестклімату взагалі немає".
Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.
Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.
Зростання валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2019 року становило 4,6% до аналогічного періоду 2018 року. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
У першому кварталі темп зростання становив 2,5%.
По відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП країни в другому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактору) виріс на 1,6%.Економічний ріст триває 14-й квартал поспіль. 4.6% р/р - це один із найвищих темпів зростання за багато років. Але щоб наздогнати наших західних сусідів, потрібно ще дуже і дуже багато часу. ВВП Польщі зростає вже 25 років.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/15/650616/
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% після збільшення його в 2017 році на 2,5% і в 2016 році - на 2,4%, таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики. - https://ua.interfax.com.ua/news/economic/574476.html
Я вже не буду вимагати від брехливих зебілів розкривати і читати ссилі (і що там сказано більш детально), але й так ясно, що "з-за Петра" економіка України зростала, хоча й не тими темпами, якими би хотілось. Але це була реальність!
Зебіли, а що ви зробили?
А слабо викликати оцю пархату мартишку на дуель?
Хоча про що це я, яка ж дуель, там де немає честі.
только в полночь и на кофейных чашечках
У нас досі, якщо людина має честь, то й має право викликати того, хто її образив, на дуель.
А от який з гешефтєра дуелянт, тут я з Вами погоджуюсь
Беня не терпить заперечень.
Лерка Гонтарева ему как умственно неполноценному разрешила тратить из своих миллиардов не более 20 тыс. фунтов в неделю
оттого и бесится Беня на свою "попечительницу"
Будущий мэр Киева (слева) и реинтегратор Донбасса (справа).
Яблоко от яблони недалеко падает, а д@билы - недалеко от перзидента и мудрого нарида. Плоть от плоти.
Речь идёт о национализации Приватбанка.
Лисиця~Кіцуне @lisitcya 17 сент.
Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
Проснулся Лев и в гневе стал метаться,
Нарушил тишину свирепый, грозный рык -
Какой-то зверь решил над Львом поиздеваться:
На Львиный хвост он прицепил ярлык.
Написано: «Осёл», есть номер с дробью, дата,
И круглая печать, и рядом подпись чья-то…
Лев вышел из себя: как быть? С чего начать?
Сорвать ярлык с хвоста?! А номер?! А печать?!
Ещё придётся отвечать!
Решив от ярлыка избавиться законно,
На сборище зверей сердитый Лев пришёл.
«Я Лев или не Лев?» - спросил он раздражённо.
«Фактически вы Лев! - Шакал сказал резонно. -
Но юридически, мы видим, вы Осёл!» -
«Какой же я Осёл, когда не ем я сена?!
Я Лев или не Лев? Спросите Кенгуру!» -
«Да! - Кенгуру в ответ. - В вас внешне, несомненно,
Есть что-то львиное, а что - не разберу!..» -
«Осёл! Что ж ты молчишь?! - Лев прорычал в смятенье. -
Похож ли я на тех, кто спать уходят в хлев?!»
Осёл задумался и высказал сужденье:
«Ещё ты не Осёл, но ты уже не Лев!..»
Напрасно Лев просил и унижался,
От Волка требовал, Шакалу объяснял…
Он без сочувствия, конечно, не остался,
Но ярлыка никто с него не снял.
Лев потерял свой вид, стал чахнуть понемногу,
То этим, то другим стал уступать дорогу,
И как-то на заре из логовища Льва
Вдруг донеслось ослиное: «И-а-а!»
Мораль у басни такова:
Иной ярлык сильнее Льва!
(С) С. Михалков
Всплески радужного оптимизма
Напоминают шлепки по воде
Руками дауна подстреленного
И упавшего в речку
На берегу стоит кучка людей
И искренни радуется тому
Что дебилы у нас, дебилы у нас
Тоже веселы и спортивны
Свою жизнь, жизнь, жизнь
Мы кажется прое..."©(А. Лаэртский)