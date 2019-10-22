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 Політика України
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Все про:Квартал-95 (56) Коломойський (617) Милованов Тимофій (36)

 "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - Милованов відреагував на слова Коломойського про нього. ВIДЕО

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов віджартувався на слова олігарха Ігоря Коломойського, який напередодні назвав його дебілом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу у вівторок.

"Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - сказав Милованов

Він сказав, що не ображається "ні на це, ні на багато іншого, що відбувається".

На його думку, скандал навколо пісні "Кварталу" про згорілий будинок ексглави НБУ Валерії Гонтаревої вже вичерпано, тому що висловилися всі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95". АУДIО

"До речі, я погоджуюся з "Кварталом", що вони як сатира можуть робити все, що завгодно. Але це не означає, що в мене немає своєї позиції. Я свою позицію висловив, і її в принципі висловили всі, хто хотів", - сказав міністр.

Нагадаємо, Милованов напередодні висловив думку, що номер "Кварталу", в якому висміюється підпал будинку ексглави НБУ, може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

Коломойський назвав за це Милованова дебілом. На його думку, якщо на інвестиційний клімат впливає гумор у розважальній передачі, то "інвестклімату взагалі немає".

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155142
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіли, цей шаріков і є ваш рівень.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 ч.11 часов назад

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 425

Будущий мэр Киева (слева) и реинтегратор Донбасса (справа).
Яблоко от яблони недалеко падает, а д@билы - недалеко от перзидента и мудрого нарида. Плоть от плоти.

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 6892
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не хватило духа сказать бене что бы он в зеркале идиота?
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Ну ваще-то подъем экономики на 3 % в следующем году,это дебилизм...
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это реальность - а дебелизм это подъем ВВП на 40% - а если на 3% - вопрос - зачем было менять )))
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А учитывая новые реалии с инвестициями - даже3% могут легко превратиться в далекую голубую мечту. Не даром же Дубилета поставили курировать госстат, готовятся к рисованию цифр с потолка.
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В каждой шутке только доля шутки.Единственное что обнадеживает это самокритичность. Ты не забывай что не в песочнице играешься
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Послать Коломойского на три буквы бздошно - кормилец же.
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Точкак, порошенковские 2% лучше и скрепнее
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От що відрізняє зебіла від адекватного - це нагла і цинічна брехня.... Бо факти кажуть інше. Наприклад:

Зростання валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2019 року становило 4,6% до аналогічного періоду 2018 року. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
У першому кварталі темп зростання становив 2,5%.
По відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП країни в другому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактору) виріс на 1,6%.Економічний ріст триває 14-й квартал поспіль. 4.6% р/р - це один із найвищих темпів зростання за багато років. Але щоб наздогнати наших західних сусідів, потрібно ще дуже і дуже багато часу. ВВП Польщі зростає вже 25 років.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/15/650616/

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% після збільшення його в 2017 році на 2,5% і в 2016 році - на 2,4%, таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики. - https://ua.interfax.com.ua/news/economic/574476.html

Я вже не буду вимагати від брехливих зебілів розкривати і читати ссилі (і що там сказано більш детально), але й так ясно, що "з-за Петра" економіка України зростала, хоча й не тими темпами, якими би хотілось. Але це була реальність!
Зебіли, а що ви зробили?
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Да куклы никогда не пойдут против своего хозяина, как бы борзо, нагло и по хамски он себя не вел. А то, не дай боже, пригласит кофе попить.
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не хватило духа сказать бене что бы он в зеркале идиота?
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тобто образа від каломойши - це як манна з небес?
А слабо викликати оцю пархату мартишку на дуель?
Хоча про що це я, яка ж дуель, там де немає честі.
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Беню на дуэль?

только в полночь и на кофейных чашечках "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 9666
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де заборонили? У вас?
У нас досі, якщо людина має честь, то й має право викликати того, хто її образив, на дуель.
А от який з гешефтєра дуелянт, тут я з Вами погоджуюсь
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Боюсь, что он ошибается. Он не шутит. Это все серьезно и плохо.
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Піде вслід за Данилюком.
Беня не терпить заперечень.
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Если шутит, значит с юмором у него нормально. Не порохобот...
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Где ты тут шутку разглядел, зебил? Обкакался твой министр.
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срущий под двери соседей тоже считает это юмором
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Конечно не обижаеЦА. Разве можно АбижаЦА на хУзяина своего боса?
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Есл Сивоха совеник при РНБО, то я не удивляюсь, что министр экономики себя дебилом считает.
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Беня на себя бы посмотрел:
Лерка Гонтарева ему как умственно неполноценному разрешила тратить из своих миллиардов не более 20 тыс. фунтов в неделю

оттого и бесится Беня на свою "попечительницу"
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 ч.11 часов назад

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 425

Будущий мэр Киева (слева) и реинтегратор Донбасса (справа).
Яблоко от яблони недалеко падает, а д@билы - недалеко от перзидента и мудрого нарида. Плоть от плоти.

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 6892
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Ты не забудь это папе Бене рассказать. Посмеетесь потом вместе. Шута уже выбирали.

"Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - Милованов відреагував на слова Коломойського про нього - Цензор.НЕТ 3434
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Кто считает , что это шутка , отзовись ?
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Это шутка а дальше пойдут не шутки она сожгла сарай ,а дальше как бы гражданка не была.
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Доки ці виродки та дебіли, які варті один одного "травлять" один одного, українці "устают" від війни, а зеленський готує норманський капкан та здачу орді України.
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Клинические идиоты должны держаться группами! По одному вы пропадете.
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"Талантам нужно помогать, а бездари и сами пробьются"- слова академика Капицы по моему.
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Да Мы даже и не оспариваем что ты дебил !!! У тебя на морде все написано , а когда еще открыл рот - то тебе дебилы всей страны доверили бы знамя.... "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 7664
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У меня один вопрос к квартальщикам - почему на критику Бубочка надувает губки и ни с кем играть не хочет. "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 7235
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С тобой бубочка играть не хочет? Покажи ему красненькую машинку, которую мама тебе вчера купила.
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Ты хочешь Бубочку ещё и жаба задавила?! "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 9428
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Если Министр экономики уверяет что из-за балаганной песни в государстве может измениться инвестиционный климат, это показатель бессилия и некомпетентности Министра. Или угроза саботажа как защиты государственных воров разворовавших казну.
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Ты тупой, Суррикат!
Речь идёт о национализации Приватбанка.
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Порохоботы приравнивают приватизацию Привата к сожжению дома Гонтаревой, все по Фрейду, Гонтарева разворовала и казну и Приват и теперь все деньги у неё в доме.
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Ты тупой сурикат.
Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
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Дай ссылку на любой канал или СМИ в котором с доказательствами рассказывается, что ПРИВАТ украл деньги во времена когда Коломойский был его собственником и никто не угрожал приватизацией.
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А ведь министр действительно деб...л разве такое чу..чело может быть министром пошли кошты которые твоя милая Гонтарева украла, людям погорельцам от арт складов скоро зима их хоть кто - нибудь пожалел жалостливые и Аваков туда же.
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Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
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Судя по виду - 100%-ный дэбил дэбилыч дэбилофф.
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Да не переживай ты так.У Вовы это тоже скрывать не получается
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"Лев и ярлык "

Проснулся Лев и в гневе стал метаться,
Нарушил тишину свирепый, грозный рык -
Какой-то зверь решил над Львом поиздеваться:
На Львиный хвост он прицепил ярлык.
Написано: «Осёл», есть номер с дробью, дата,
И круглая печать, и рядом подпись чья-то…
Лев вышел из себя: как быть? С чего начать?
Сорвать ярлык с хвоста?! А номер?! А печать?!
Ещё придётся отвечать!
Решив от ярлыка избавиться законно,
На сборище зверей сердитый Лев пришёл.
«Я Лев или не Лев?» - спросил он раздражённо.
«Фактически вы Лев! - Шакал сказал резонно. -
Но юридически, мы видим, вы Осёл!» -
«Какой же я Осёл, когда не ем я сена?!
Я Лев или не Лев? Спросите Кенгуру!» -
«Да! - Кенгуру в ответ. - В вас внешне, несомненно,
Есть что-то львиное, а что - не разберу!..» -
«Осёл! Что ж ты молчишь?! - Лев прорычал в смятенье. -
Похож ли я на тех, кто спать уходят в хлев?!»
Осёл задумался и высказал сужденье:
«Ещё ты не Осёл, но ты уже не Лев!..»
Напрасно Лев просил и унижался,
От Волка требовал, Шакалу объяснял…
Он без сочувствия, конечно, не остался,
Но ярлыка никто с него не снял.
Лев потерял свой вид, стал чахнуть понемногу,
То этим, то другим стал уступать дорогу,
И как-то на заре из логовища Льва
Вдруг донеслось ослиное: «И-а-а!»

Мораль у басни такова:
Иной ярлык сильнее Льва!
(С) С. Михалков
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самокритика щас - це дило сугубо популярное и взаимо прибыльное
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Чувака опустили, а он и согласен. Это феноменально!
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если резюмировать, то это звучит так: "да, я дебил и не обижаюсь на игарьвалерича, но зато у меня есть хорошая должность"
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Это уже не смешно когда за кермом такое.Шут гороховый.
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так у нас во власти сейчас все шуты гороховые..(
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"...
Всплески радужного оптимизма
Напоминают шлепки по воде
Руками дауна подстреленного
И упавшего в речку
На берегу стоит кучка людей
И искренни радуется тому
Что дебилы у нас, дебилы у нас
Тоже веселы и спортивны
Свою жизнь, жизнь, жизнь
Мы кажется прое..."©(А. Лаэртский)
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Милованов, зачем ты унижаешь себя? Боишься? Не бойся, умереть, даже если угрожают. Умереть можно только 1 раз и это не страшно, так как после смерти ты об этом не узнаешь. Не включай заднюю. Изначально ты сказал все правильно, так как должен был высказаться цивилизованный, нормальный человек. То, что идет от Квартала - это хуцпа и паразитирование на самых низменных человеческих мерзостях. И было всем понятно, кто источник всего этого. Милованов, ты один из немногих в команде ЗЕ, кто проявил себя нормальным человеком. Тебе нечего стыдится и бояться. Тот, кто это затеял, сам боится, так как делает все изподтишка и инкогнито. Рано или поздно, его кто-нибудь продаст.
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73/43%зебілів, і провокатори штибу Доброжелатель Доброжелательный, ви досягли того, за що галасували. Наїуя тепер задню вмикаєте?
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І хто керує країною ? Як би в Милованова була якась гордість він подав би на Беню в суд за образу ,а так шахрай якого чекає суд США, тут витворяє що йому заманется .
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а он в ответ хоть мяукнул, ну, что бы потешить барина?
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Если человек не накрал миллиардов у государства, то кто-то считает его дебилом, а кто-то честным человеком)
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Дебил ,конечно ты дебил - тут двух мнений быть не может ...
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та у него это и на дебильной морде написано

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