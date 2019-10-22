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Матеріали за темою:
Все про:Крим (7605) окупація (2129) пропаганда (1261) Сімферополь (144) чеченці (37)

 "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова. ВIДЕО

Чеченський байкер побив пропагандиста телеканалу "Крим 24" Миколу Уварова в центрі окупованого Сімферополя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чеченець зламав вилицю Уварову після того, як той зробив йому зауваження про їзду на мотоциклі в пішохідній зоні.

"Я побачив, що мотоцикліст на значній швидкості роз'їжджає між багатолюдним натовпом на пішохідній вулиці Карла Маркса в Сімферополі. Я зробив зауваження, на що отримав дуже коротку відповідь і такий же швидкий удар. У мене відкрилася носова кровотеча, я одразу відчув, що у мене проблеми з верхньою щелепою. Далі погано пам'ятаю, як розвивалися події. Відразу викликав швидку і поліцію", - розповів Уваров.

Нападника поки не знайшли. У мережі з'явилося відео сутички мотоцикліста з Уваровим. На кадрах молодик вигукує: "Ти дорогу купив, я тебе питаю?" і б'є пропагандиста в обличчя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я син Ічкерії. Росіянам ніколи не здавався", - депутат-єдинорос Ханбієв зізнався в нелюбові до Росії. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155139
 
   
 Топ коментарі
 
А ведь на месте этого чечена мог быть
мотоциклист НАТО.
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Крысчане еще не поняли, что теперь они собственность кадыркина и его шестерок.
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 21 окт.



"Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7920

ОТ ЯК ТУТ НЕ РЕГОТАТИ З ЦЬОГО ЕПІЧНОГО ФОТО? По центру стоїть Гіркін - який приніс довбням на фото руський мир. У костюмі з краваткою. Цілий, не пошкоджений і здоровий. Праворуч і ліворуч - каліки без ніг, які такими стали завдяки цьому московітові, який приніс їм руський мир.


"Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 5160
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Ну, хоч якийсь позитив. Хоча не впевнений після випадку з піснею про Лерку. Може зараз на тренді висказувати співчуття кацапським пропагандонам?
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Ще ні, але вже приглянув для неї місце. Правда кімнатка для "святилища"малувата і на коліна там можна стати тільки вечером на великі св'ята, а так в основному "внімаєм мудрості" сидячи.
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А порадіти за пропогандона ?
Отримав козел по скрєпах
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Крысчане еще не поняли, что теперь они собственность кадыркина и его шестерок.
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Можно посочувствовать кацапу, позубоскалить, но Киеве - не лучше... у мустафы наема порасспрашивайте... в сааамисеньком центре песдюлей отхватил от диких абизян...
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Вовчик, лапоть - ты... и ссылки себе куда-нибудь засунь, балалайка. Факт остается фактом. Мустафе пику натовкли? Кто, ответь? Будешь спорить? И это, лапоть себе для щей прибереги, ссылкопостователь
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Мустафе азербайджанец натовк який відразу втік ,а тут чеченець набив пику москалю і не думав тікати (в криму побиття та вбивства ватників чеченцями та дагами це вже система) відчув різницю,не смикайся на бутилці сиди ровно "Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 4442
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Лапоть, не заставляй меня смеяться...
Один из чеченцев, избивших Мустафу Найема, имеет отношение к боксерам BoomBox в Киеве...(ссыль https://inforesist.org/mustafa-nayem-prooperirovan-posle-napadeniya/)
Пля, до чего раздражают лапти с говняным петухом в черепе...
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і що як має, ніхто цього не заперечує. а чому той чорножопий втік?
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Хорощо чуркобес вмазал,я б еще добавил за руцький мир
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Чеченцы,подымайтесь ! Кацы вас чмырят )) Дорогу не купили ,а мешают...Вах ! Смэрт им ! ))
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нет ищут того, кто это снимал ) чеченцы, чтобы еще и ему врезать )
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А ведь на месте этого чечена мог быть
мотоциклист НАТО.
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Мотоциклисты НАТО не звери- нормальные люди.
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У них мотоцикл с коляской. И если они из Голландии - пропагандона бы изнасиловали.
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Опять русские голубые фантазии. В странах НАТО по тротуарам не ездят. И население через *************** армию тоже не пропускают. Не нужно обо всех судить по себе.
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Кому? "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 9389

Добре, що хоч не язики "сільченкам" "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 632
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так у них по жизни проблемы, с челюстью
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ти дарогу купил, а? - станет новым мемом наравне с чи да)
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Так у нього спочатку почались проблеми з щелепою, а вже потім він був побитий, чи навпаки?)
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Тот неловкий случай,когда языком делу не поможешь ))
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Рузькэ, Чечня это круто?!!! Ты дарогу купил, Э?!!! Плохо вам уродам жилось при биндерах? Скоро будете в дверь тарабанить чтобы пустили обратно, когда крым присоеденят к чеченской республике и поставят КаДырова главным.
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Пускай хоть горло друг другу перережут эти орки,зачем оно нам ?
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щоб розуміти за що гинуть українські бійці на фронті.
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Ну, "родіна" то, поняття географічне. Була царська окупація, були Совєти, а батьківщина нікуди не ділася, хоча територіально і зменшилася завдяки царям та Совєтам. Але українці завжди боролися "за нашу свободу", аби самим панувати на своїй батьківщині, аби чужинець не бив нам по лицю та не вказував що є круто. Про що, і співається. І ворог, якраз хоче того, аби панувати над нами і визначати як і з ким нам жити. Ця війна, є продовженням довгої війни за незалежність і самовизначення та не обмежується Кримом та Донбасом.
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Я сделал замечание, от чего у меня открылось носовое кровотечение, я тут же почувствовал, что у меня проблемы с верхней челюстью.
Источник: https://censor.net.ua/v3155139
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"Переломный момент", ну, аби не біндєри з натой. Кримчани мають сприймати це, як благословення від асвабадітелєй- приобщение к "руSSкому миру". Це, не київська хунта це, свої рідненькі для них.
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Какая же вата чмошная - подло украла территорию, но и там ее садят на бутылку "Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 1571
Как и в Мацкве впрочем)
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так их пропагандонов-совкодрочеров-мышибратьев-путинистов!
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 21 окт.



"Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7920

ОТ ЯК ТУТ НЕ РЕГОТАТИ З ЦЬОГО ЕПІЧНОГО ФОТО? По центру стоїть Гіркін - який приніс довбням на фото руський мир. У костюмі з краваткою. Цілий, не пошкоджений і здоровий. Праворуч і ліворуч - каліки без ніг, які такими стали завдяки цьому московітові, який приніс їм руський мир.


"Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 5160
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Хочуть рашисти імперію - нехай терплять приниження та побої.
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а иначе бы челюсть пропагандону сломали солдаты НАТО
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Со словами борются адекватно- словами. Если бы солдаты НАТО и сломали ему челюсть- то не за это.
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я забыл добавить тег <Сарказм>

Думал и так понятно "Я тут же почувствовал, что у меня проблемы с челюстью. Дальше смутно помню", - в оккупированном Симферополе чеченец в кофте с надписью "RUSSIA" избил пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7749
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Але він купив дорогу. І має всі права на встановлення свої правил.
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Правила УЖЕ есть- для всех. И их нужно соблюдать. Там обезьянник- обезьян слишком много.
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Тлетворное влияние Запада. В "руSSком мире" статус определяет норму поведения.
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Потом и Вы тоже добавите- что это сарказм? Мне наплевать хто хозяева РФ- чеченцы или мордовцы. Я просто пытался объяснить, что ЛЮДИ (не чеченцы и не мордовцы) по тротуарам не ездят. Я понимаю, что не всем это просто сходу понять- поэтому и решил написать.
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Мунаев: "У предателей нет национальности, нет родины, нет чести..."
В Донбассе погиб командир миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Иса Мунаев. О том, почему чеченцы защищают Украину - комбат рассказал НВ в одном из последних интервью.

Гаджиев косил людей почти без разбора.

"...при очередной зачистке, БТР и Урал подъехали к дому Газуевых, Айзы и Алихана. Как бешенные, солдаты выскочили из БТРа и Урала, окружили дом. Потом в помещение ворвались несколько военных, перевернули все в доме, взяли телевизор и видео. Тогда Алихан сказал: «Что вы делаете, пришли искать оружие, боевиков и ваххабитов? - Ищите их, а телевизор с видео оставьте». Бросив телевизор и видеотехнику на пол, схватили Алихана и, надев на голову черный целлофановый мешок, затолкали в БТР."
---
" российские военные по приказу генерала Гаджиева доставили к нему беременную Айзу Газуеву. Озверевший Гаджиев, изъясняясь отборным матом, накинулся на Айзу, схватил за волосы, требуя признаться, что ее муж - ваххабит. Когда Айза сказала: «Вы меня хоть убьете, но мой муж не имеет никакого отношения к ваххабитам», - то всесильный генерал, несколько раз ударив Айзу, за косы потащил ее в соседний кабинет.
Там на полу лежал Алихан, весь посиневший, с изуродованным лицом. Айза не узнала мужа сразу. Затем она зарыдала, умоляя отпустить Алихана. В ответ на это генерал Гаджиев схватил нож и вспорол живот Алихана. За волосы макнул голову Айзы в его распоротые внутренности. Потом, на глазах беременной женщины, Алихан долго и мучительно умирал. Над ним стояла Айза, умытая кровью мужа, растерзанного российским генералом."
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"Айза, расталкивая охрану, кинулась к Гаджиеву и крикнула: «Подождите минутку!» Когда Айза приблизилась, произошел мощный взрыв. Закричали женщины, прибывшие за мужьями и сыновьями, с воздуха падали куски человеческих тел. На месте погиб охранник Гаджиева, сам генерал был тяжело ранен - выбиты глаза, оторваны рука и нога. От беременной, навсегда уже юной Айзы остались голова да волосы; куски тел ее и будущего младенца разбросаны по земле..."
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Не знаю чи ставити під таким лайки хоча, текст і правильний. Різнополярні відчуття, а що вже казати про учасників. Горе, велике горе.
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Я, це показав, тексти з блогів чеченців і з відомого видання не для лайків! Щось подібне у нас в даунбасі, це для тих хто війни не бачіть, або "втомився" на дивані...
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Тільки що, кілька хвилин тому, подивився сюжет з ТВ новин. Автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з іншим легковиком і невідомі відкрили вогонь. Зараз поранений водій знаходиться у лікарні.
А тепер скажіть, наскільки і в яку сторону це відрізняється від того, що діється на окупованих *********** територіях та в самому **********?
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Он дорогу не купил, он её украл ! Ответочка прилетела !
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всего то челюсть сломал . а ведь мог и обрюхатить как Бабая
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Один мокшанец нафигачил другому.....

Лучше бы убили друг друга, да и окружающих бы прихватили.
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Помню в начале 90-х в Тынде и ее районе заправляла азербайджанская мафия. Полностью держали рынок, валюту и прочите денежные нищаки, обложили данью всех торгашей. Но вот приехали украинские бандюки и азеров, как ветром сдуло. Я это к тому, что зверьки сильны кодлом, а в одиночку тихие и мирные. В поселке Могот недалеко от Тынды азеры просто обнаглели, на танцах звучала только восточная фигня, кацапских баб попросту насиловали. Приехали наши заробитчане в количестве 70 человек, устроили пару показательных мордобоев и азеры обосрались. Кацапы - это потомки безвольных крепостных баранов. Украинцы всегда были вольными орлами, по-этому они нам не братья.
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такая же фигня в армии была. Натолкли азиатам, грузинам. Сколько они там ни пытались толпой отбиваться, ничего не выходило, не те поджилки.
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Кацап, а в чому проблема? По-вашому "Бьёт-значит любит!".
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пусть этот муьжгий скажит спасибо щито его не на бутылька поасдиль.
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Просто в челюсть дал, слишком добрый чеченец попался
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А мог бы голову савсем отрэзать как Бобокулова.
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приятно смотреть как чечен месит пропагандона - мы можем многое перенять "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 1193
например пару раз съездить по харям пропагандонам 5 и прямогоо аналов))) "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7029 "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7029 "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7029 "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7029 "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова - Цензор.НЕТ 7029
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Опять проблемы с русскоязычной челюстью
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може легхше стане говорити українською після такої хірургії?
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Крисчани ще не здогадались, що вони теж Крим не купили?
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Молодца,смачно влепил,выписать чечену грамоту...
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