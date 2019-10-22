 "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чеченець зламав вилицю Уварову після того, як той зробив йому зауваження про їзду на мотоциклі в пішохідній зоні.

"Я побачив, що мотоцикліст на значній швидкості роз'їжджає між багатолюдним натовпом на пішохідній вулиці Карла Маркса в Сімферополі. Я зробив зауваження, на що отримав дуже коротку відповідь і такий же швидкий удар. У мене відкрилася носова кровотеча, я одразу відчув, що у мене проблеми з верхньою щелепою. Далі погано пам'ятаю, як розвивалися події. Відразу викликав швидку і поліцію", - розповів Уваров.

Нападника поки не знайшли. У мережі з'явилося відео сутички мотоцикліста з Уваровим. На кадрах молодик вигукує: "Ти дорогу купив, я тебе питаю?" і б'є пропагандиста в обличчя.

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