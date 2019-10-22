 "Я одразу відчув, що у мене проблеми зі щелепою. Далі погано пам'ятаю", - в окупованому Сімферополі чеченець у кофті з написом "RUSSIA" побив пропагандиста Уварова. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чеченець зламав вилицю Уварову після того, як той зробив йому зауваження про їзду на мотоциклі в пішохідній зоні.
"Я побачив, що мотоцикліст на значній швидкості роз'їжджає між багатолюдним натовпом на пішохідній вулиці Карла Маркса в Сімферополі. Я зробив зауваження, на що отримав дуже коротку відповідь і такий же швидкий удар. У мене відкрилася носова кровотеча, я одразу відчув, що у мене проблеми з верхньою щелепою. Далі погано пам'ятаю, як розвивалися події. Відразу викликав швидку і поліцію", - розповів Уваров.
Нападника поки не знайшли. У мережі з'явилося відео сутички мотоцикліста з Уваровим. На кадрах молодик вигукує: "Ти дорогу купив, я тебе питаю?" і б'є пропагандиста в обличчя.
Отримав козел по скрєпах
Почему нет Чеченских ОПГ в Украине?
Азербайджанцы быковали в Киеве, чтобы потом извиняться.
Один из чеченцев, избивших Мустафу Найема, имеет отношение к боксерам BoomBox в Киеве...(ссыль https://inforesist.org/mustafa-nayem-prooperirovan-posle-napadeniya/)
Пля, до чего раздражают лапти с говняным петухом в черепе...
мотоциклист НАТО.
Добре, що хоч не язики "сільченкам"
Источник: https://censor.net.ua/v3155139
Как и в Мацкве впрочем)
ОТ ЯК ТУТ НЕ РЕГОТАТИ З ЦЬОГО ЕПІЧНОГО ФОТО? По центру стоїть Гіркін - який приніс довбням на фото руський мир. У костюмі з краваткою. Цілий, не пошкоджений і здоровий. Праворуч і ліворуч - каліки без ніг, які такими стали завдяки цьому московітові, який приніс їм руський мир.
Думал и так понятно
В Донбассе погиб командир миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Иса Мунаев. О том, почему чеченцы защищают Украину - комбат рассказал НВ в одном из последних интервью.
Гаджиев косил людей почти без разбора.
"...при очередной зачистке, БТР и Урал подъехали к дому Газуевых, Айзы и Алихана. Как бешенные, солдаты выскочили из БТРа и Урала, окружили дом. Потом в помещение ворвались несколько военных, перевернули все в доме, взяли телевизор и видео. Тогда Алихан сказал: «Что вы делаете, пришли искать оружие, боевиков и ваххабитов? - Ищите их, а телевизор с видео оставьте». Бросив телевизор и видеотехнику на пол, схватили Алихана и, надев на голову черный целлофановый мешок, затолкали в БТР."
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" российские военные по приказу генерала Гаджиева доставили к нему беременную Айзу Газуеву. Озверевший Гаджиев, изъясняясь отборным матом, накинулся на Айзу, схватил за волосы, требуя признаться, что ее муж - ваххабит. Когда Айза сказала: «Вы меня хоть убьете, но мой муж не имеет никакого отношения к ваххабитам», - то всесильный генерал, несколько раз ударив Айзу, за косы потащил ее в соседний кабинет.
Там на полу лежал Алихан, весь посиневший, с изуродованным лицом. Айза не узнала мужа сразу. Затем она зарыдала, умоляя отпустить Алихана. В ответ на это генерал Гаджиев схватил нож и вспорол живот Алихана. За волосы макнул голову Айзы в его распоротые внутренности. Потом, на глазах беременной женщины, Алихан долго и мучительно умирал. Над ним стояла Айза, умытая кровью мужа, растерзанного российским генералом."
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"Айза, расталкивая охрану, кинулась к Гаджиеву и крикнула: «Подождите минутку!» Когда Айза приблизилась, произошел мощный взрыв. Закричали женщины, прибывшие за мужьями и сыновьями, с воздуха падали куски человеческих тел. На месте погиб охранник Гаджиева, сам генерал был тяжело ранен - выбиты глаза, оторваны рука и нога. От беременной, навсегда уже юной Айзы остались голова да волосы; куски тел ее и будущего младенца разбросаны по земле..."
А тепер скажіть, наскільки і в яку сторону це відрізняється від того, що діється на окупованих *********** територіях та в самому **********?
Лучше бы убили друг друга, да и окружающих бы прихватили.
например пару раз съездить по харям пропагандонам 5 и прямогоо аналов)))